— Мы верили в тебя, IceFrog. Но даже ты не смог остановить Liquid.

Главным событием прошедшей недели в Dota 2 стал выход патча 7.07. После пары турниров и квалификаций IceFrog уже успела внести в него небольшие изменения в версии 7.07b. Переработке подверглись древа талантов всех героев, в игре появилось два новых персонажа и несколько артефактов.

Ультимативный саппорт. Основные изменения патча 7.07 для Dota 2 Как изменится жизнь саппортов и мидеров, без каких артефактов теперь не жить кастерам и почему стоит наблюдать за турниром Dota Pit League.

— Всего-то 7 лет понадобилось, чтобы усыпить крипов.



— Void – мой любимый герой. А теперь с увеличенным размером хроносферы я смогу закрыть ещё больше своих тиммейтов.



— Они просто хотят продать побольше аркан с Pudge. Никто не будет покупать их, если они не усилят героя.

Иллюзии получают регенерацию здоровья и маны. OG возвращается.

— У Tiny нет ловкости? И как он будет атаковать? Ответ: очень медленно.



— Нет шрайнов на базе. О боже, теперь игры действительно можно быстро выиграть. А ещё никто не будет истерить из-за случайно нажатого шрайна.



— А вы помните, что Tether, который дает эффект аганима, придумали на Reddit? — Единственный способ заставить нубов покупать телепорт – это дать им его бесплатно. — Керри-Bane всё равно был просто мемом. У него не очень высокий винрейт (45%). — Я ожидал, что у Антимага вообще заберут талант с иллюзией. Он слишком силен. Он должен быть на 25-м уровне.

Новые сезонные лиги

Изменения коснутся и привычной рейтинговой системы. Valve не стала разглашать подробности, но объявила, что всех игроков разделят на семь лиг, в которых они будут зарабатывать медали. Обновления лиг и перекалибровки будут проходить каждые шесть месяцев. По заявлению разработчиков, за своим MMR всё так же можно будет следить в профиле. Старт новой эры рейтинговых матчей ориентировочно назначен на 14 ноября.

— Никто не будет покупать буст аккаунтов, если цифры и лиги всё равно будут скидывать.

Прощайте, бустеры, покупатели аккаунтов, смурфы и весь этот мусор. Мне нравится это изменение. Не могу дождаться, когда про-игроки начнут ныть, что потеряли свои 7-10k MMR.

— Твой MMR никуда не уйдет. Его будут использовать для того, чтобы определить тебя в лигу в следующем сезоне. Ты не окажешься в 2k после того, как был 6k. Так что я не вижу в этом проблемы, тем более есть калибровка.



— А разве это не будет нечестно по отношению к саппортам? Им нужно намного больше времени, чтобы стать достаточно полезным в матче, потому что они не имеют столько контроля над игрой.



— Отличное изменение. Может, теперь на 4k будут действительно играть 4k.



— Всем давно пора понять, что рейтинг существовал ещё до появления ранкед-игр, просто цифры были спрятаны. А теперь просто будет цветной значок, основанный на той же самой цифре. Мы с бета-теста играем в одном и том же ладдере, его просто представляют всегда по-разному. Единственное изменение, на которое я надеюсь – это более точный способ перекалибровки, чтобы сезоны имели смысл.

Это будет просто куча картинок, которые визуализируют твой прогресс, как для умственно отсталых, которым нужны дополнительные стимулы. Ничего другого в рейтинговой системе не изменится.

— А перекалибровка заставит тебя сыграть дополнительных 25 матчей, чтобы оказаться на +/- 25MMR от предыдущего.



— Я сомневаюсь, что это возможно. Мне кажется, они будут использовать тот же код, что и для CS:GO, чтобы показать цифры в виде картинок и разделить скилл-брекеты.



— Сезонная медаль – это просто цифры.

Турбо-мод

Турбо-мод – любимое дополнение игроков в новом патче. Это особый режим, в котором увеличено количество получаемого опыта и золота, вышки слабее, а предметы можно купить в любой точке карты. Игры получаются намного быстрее, динамичнее и веселее. Конечно, если вы не играете против Минера.

— Это удивительная идея, потому что новые игроки теперь смогут искать в турбо-режиме и не волноваться о смурфах. А люди, которые не уверены, что могут посвятить игре больше часа, теперь не будут нервничать из-за поиска. А ещё стало удобнее пробовать новые штуки, потому что если ты облажаешься, то ты не потратишь на это слишком много времени.



AP: 15 минут поиска, 45 минут игры. Турбо: 45 минут поиска, 15 минут игры.

— Теперь я могу попробовать героев, и никто не будет наезжать на меня, что я не очень.

— Все эти причины хороши, но я думаю, что турбо-режим может навредить вашим навыкам играть в обычном моде. Если вы играете только в турбо, вы потеряете ощущение таймингов, у вас будут проблемы с фармом и вы не почувствуете, когда ваш герой действительно силен. Мне кажется, в него стоит заходить иногда, разве только вы действительно собираетесь просто развлекаться в доте, а не развивать свои способности в игре.



— Да, турбо – огромный плюс для новичков. Я играл в него сам, даже несмотря на то что у меня 10 лет опыта за спиной. Но мне не нравится одна деталь – это магазин на всей карте. Это полностью нарушает динамику игры, потому что это большой абуз на стадии линий.



— Турбо-мод — это возможность обвинить в два раза больше людей за то, что они творят какую-то чушь.

Результаты Dota Pit League

Пока обычные игроки осваивали новые режимы и особенности героев в рейтинговых матчах, профессионалы уже провели первый майнор на версии 7.07. И снова победу одержала Team Liquid. Видимо, не в патче было дело.

— Почему за 8 лет до сих пор никто не составит гайд, как организовывать турниры? Боже, у них столько технических проблем каждый чемпионат.



— Думаю, теперь официально можно сказать, что Swindlezz преждевременно начал воспевать американскую сцену.



— Такое ощущение, что Miracle играет одну из тех игр с 4k-друзьями, которые просто носятся по карте и создают ему пространство и фидят. А он в это время 1000 GPM на Антимаге и дайвит ради забавы.

— OG стоит играть вокруг Reso, как Liquid играет вокруг Miracle. Дают ему лейтового керри, ставят в лёгкую, когда это нужно. Всё время на TI он потрясающе играл на позиции керри в Empire. И пока что патч выглядит так, как будто он благоволит керри.



— Вот почему у EE есть фанаты. Может, на это уйдет 50 игр, но когда он наконец победит, он всегда это делает каким-то удивительным образом.



— После целого сезона VP, наконец, выиграла мэйджор, обыграла лучшие команды мира, включая Liquid, и доминировала на сцене… А потом вышел патч.

VP играет как в предыдущем патче. Даже если у них огромный пул героев, они просто не хотят выходить из комфортной зоны. Надеюсь, они научатся чему-то.

— Есть много типов керри: хард-керри, керри, который создает пространство, керри, который жертвует фармом. А n0tail играет на саппорт-керри.



— Miracle так хорош на огромном количестве героев, что я даже забыл, что он один из лучших Timber в мире.



— Мы верили в тебя, IceFrog. Но даже ты не смог остановить Liquid.



— Я знаю, они хотели показать все эти новые штуки, но я не особо рад тому, что финал проводили на турбо-моде. Но это все равно лучше, чем bo3 на ESL.



— Это звучит странно, но этот финал – самая односторонняя серия со счётом 3:2.



— Liquid выглядит настолько сильно, что может выиграть и с RTZ в составе.

Сделка «Даллас Ковбойз» и compLexity Gaming

Владелец футбольного клуба «Даллас Ковбойз» Джерри Джонс совместно с инвестором Джоном Гоффом приобрели контрольный пакет акций киберспортивной организации compLexity Gaming. «Даллас Ковбойз» – это один из самых богатых спортивных клубов в мире, а состояние их владельца оценивается в $ 5,5 млрд. Но слава у организации не самая положительная. Зато CoL теперь переедет в Техас и получит всё то, чем наслаждаются и пользуются профессиональные спортсмены.

Видео можно посмотреть на youtube-канале compLexityINSIDER.

— Прекрасно. Теперь у CoL будут миллионные инвестиции, чтобы купить dota pro circuit.

— Я знаю, это звучит надуманно, но представьте себе мэйджор от Valve на их стадионе.



— Джерри Джонс назначит себя тренером и будет помогать драфтить: скажет пикать героев только на основании их базовой ловкости и силы.



— Я рад, что люди начали воспринимать киберспорт всерьёз. Впечатлён, что такие люди берут на себя ответственность поднять американскую киберспортивную организацию. Но я сгорел о того, что это такой м****, как Джерри Джонс.



— У шефа Джоша теперь будет своя собственная роскошная кухня.

Статистика недели

Пользователи Reddit снова пробрались в файлы игры и обнаружили, что новые герои имеют странный порядковый номер. Как будто между ними и другими персонажами пропущены ещё несколько невыпущенных героев. Кроме того, несколько фраз Dark Willow и Pangolier отсылают к неизвестным ранее местам из лора игра, а также снова намекают на наличие четвёртого брата-спирита, выхода которого ждут уже целый год.

Арт недели

Кто-то играет на Dark Willow, а все остальные, кажется, рисуют новую героиню. Reddit наполнился артами с «феечкой» в самых разных стилистиках.

Косплей недели

Ещё одним важным событием для англоязычного сообщества стал Хэллоуин. Естественно, не обошлось без тематических костюмов. Особенно мило в облике персонажей игры выглядят дети.

Момент недели

Не всем дано понять логику действий Джеки EternalEnvy Мао. Но иногда она действительно работает и приносит результаты. Например, в одном из матчей на Dota Pit он на Terrorblade подлетел к своему умирающему тиммейту, «свапнулся» с ним здоровьем и просто сделал телепорт на свою вышку.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Провал недели

Всю прошедшую неделю игроки были уверены, что Anti Mage не проигрывает после 30-й минуты. «Но нет ничего невозможного», – подумал QO в матче на вылет и прыгнул прямо в лапы Chaos Knight. Так Immortals покинула чемпионат на последнем месте.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.