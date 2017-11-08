Миллион туда, миллион сюда. Как Blizzard готовится к Overwatch League

О чём говорили на главном фестивале осени, какую работу уже проделали создатели игры и чего теперь ожидать зрителям.

2018 год в Америке должен стать новой вехой в развитии киберспорта. И Riot Games, и Blizzard запускают франшизные лиги. И если планы создателей League of Legends пока держатся в секрете, то авторы Overwatch наконец начали рассказывать, что они готовят. Публичное молчание Blizzard заставило усомниться в серьёзности намерений даже самых преданных фанатов. Избитые фразы про то, как «вы важны для нас» и что это будет нечто грандиозное, перестали работать.

Как только в СМИ просочилась информация по поводу стоимости места в Overwatch League (от $ 2 млн до $ 20 млн, хотя официально это не подтверждено), многие покрутили пальцем у виска. Журналист Ричард Льюис и вовсе выразил опасение, что эта дорогостоящая затея в случае провала сильно ударит по всему киберспорту. Впрочем, не он один так считает.

Волшебный шкаф в Нарнию. Проблемы роста соревновательной сцены Overwatch Игре почти два года, но за такой короткий период дисциплина от Blizzard уже успела привлечь внимание киберспортивной индустрии.

На фестивале BlizzCon от авторов Overwatch ожидали не общих фраз, а перехода к действию. И пока первые результаты впечатляют.

Overwatch для зрителей

Ещё до старта чемпионата мира по Overwatch среди национальных команд игровой директор студии Джефф Каплан записал обращение к любителям киберспорта. Он рассказал про новые функции, которые разрабатывались при поддержке сотрудников студии вещания для улучшения зрительского опыта. Их внедрение в трансляцию планировали к старту чемпионата мира.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на YouTube-канале Overwatch RU.

Обновлённый пользовательский интерфейс, оформленный в цветах команд, интерактивная карта (вид сверху, как в CS:GO), которая показывает не только перемещения, но и эффекты воздействия на персонажей, умная камера от третьего лица, мгновенные повторы — всё это использовали на стриме чемпионата мира. Было заметно, что и обсерверы пока только привыкают к новшествам. Их оказалось так много, что режиссёру трансляции было тяжело найти баланс.

В Blizzard даже предусмотрели функционал для организаторов соревнований. Чтобы облегчить им жизнь, разработчики добавили автоматизированный турнирный интерфейс. Через него можно настроить многие параметры заранее. Если участник случайно покидает матч из-за неполадок, игра автоматически встаёт на паузу.

Если видео не открывается, его можно посмотреть на YouTube-канале Overwatch VODS.

Среди всех изменений выделяется добавление гостевой и домашней формы. Сами разработчики называют их «командной расцветкой». При этом художники и аниматоры не только окрасили всех персонажей игры, но и изменили их эффекты. Это относится как к обычным выстрелам, так и к способностям героев. Всё привели к единой цветовой палитре. Так что теперь становится понятно: слева — игроки из Швеции, а справа — из Канады.

Домашняя форма

Гостевая форма

Редактор портала Kotaku Нейтан Грейсон опросил зрителей после матчей чемпионата мира. Его интересовал один вопрос: стало ли им удобней смотреть соревновательные матчи Overwatch? И большинство ответило: да. Следить за игрой и происходящим стало легче. При этом использование некоторых функций, как интерактивная карта, хотелось бы видеть чаще. Мгновенные повторы избавили зрителей от ощущения, будто они пропустили нечто важное. Но всё равно из-за бешеного темпа следить за игрой непросто. Нужно привыкнуть.

Статистика финального дня без учета зрителей из Китая

Статистика финального дня с учётом зрителей из Китая

Перемены в функционале никак не повлияли на показатели русскоязычной трансляции. Зато количество зрителей на англоязычном стриме выросло в несколько раз. Это больше не 20-30 тыс., как на Overwatch Contenders, а 216 тыс. в пике. Для дисциплины, которая собирается зарабатывать сама и делиться доходами с остальными, это хорошие показатели. Но это вовсе не означает, что то же самое получится и с Overwatch League.

Структура лиги

На BlizzCon основное внимание любителей киберспорта было сосредоточено на выступлении Нейта Нанцера. Глава киберспортивного направления Blizzard повторил тезисы Джеффа Каплана, показал формы команд, рассказал о сайте Overwatchleague.com и запуске собственного приложения. Но самое главное — он объяснил устройство лиги.

В Overwatch League участвуют 12 команд, каждая из которых представляет определённый город. Все они поделены на две группы. В Атлантический дивизион вошли: Houston Outlaws, Florida Mayhem, Philadelphia Fusion, New York Excelsior, Boston Uprising и London Spitfire. В Тихоокеанском оказались Dallas Fuel, San Francisco Shock, Los Angeles Gladiators, Los Angeles Valiant, Shanghai Dragons и Seoul Dynasty.

Домашняя форма Boston Uprising

За каждой из команд стоят крупные инвесторы, будь то владельцы лондонского «Арсенала» или баскетбольного клуба «Майами Хит». Blizzard сознательно отказалась от существующих киберспортивных организаций в пользу создания новых брендов. В компании хотят, чтобы болельщики олицетворяли себя с городским клубом и поддерживали его.



Единственный нюанс: все игры первого сезона будут проходить в студии Blizzard в Лос-Анджелесе. Так что выездные и домашние матчи — чистая формальность. Но по-другому с учётом специфики киберспорта пока невозможно. В будущем, когда клубы построят собственные площадки, мы увидим игры из Англии, Южной Кореи, Китая и США.

Расписание первой недели Overwatch League с учетом местного времени

Чтобы игры было комфортно смотреть, в компании составили расписание с учётом интересов болельщиков клуба со всего мира. Blizzard будет показывать по три матча со среды по субботу. Зрителям из Лондона не придётся ждать двух часов ночи, когда их London Spitfire, наконец, сядут за компьютеры. В субботу 13 января игра начнётся в 11 утра из студии (19:00 по лондонскому времени). В России в этот момент тоже не так уж и поздно — 22:00.



С 6 по 9 декабря проведут выставочные матчи в Лос-Анджелесе. С 10 января начинается первый регулярный сезон. Он поделён на четыре этапа, каждый из которых длится пять недель. Между ними есть перерыв в 10 дней, чтобы игроки могли ненадолго вернуться домой и отдохнуть. Всего команды проведут за сезон 40 матчей: 20 против участников Атлантического дивизиона и 20 –против Тихоокеанского.

· 1-й этап: 10 января — 10 февраля;



· 2-й этап: 21 февраля — 24 марта;



· 3-й этап: 4 апреля — 5 мая;



· 4-й этап: 16 мая — 16 июня.

Титульные матчи запланированы на последнюю субботу каждого этапа. Команды, вошедшие в тройку лучших, отправятся в плей-офф, где поборются за титул и приз в $ 125 тыс ($ 100 тыс. — за первое место, $ 25 тыс. — за второе). Победы и поражения влияют исключительно на положение в таблице и послесезонный посев. Титульные матчи не учитываются. Это скорее приятный бонус для сильнейших команд месяца. Основные денежные выплаты будут осуществляться по итогам сезона.



Всего за время Overwatch League разыграют $ 3,5 млн. Из них $ 500 тыс. пойдут на титульные матчи четырех этапов. $ 1,3 млн выделят на призы по итогам регулярного сезона. На плей-офф — $ 1,7 млн. При этом чемпион мира получит $ 1 млн.

Клубный мерч

В Blizzard собираются зарабатывать за счёт продажи клубного мерча, билетов на арену (площадка вмещает до 450 зрителей) и рекламы. 50% от доходов лиги распределят между командой, игроками и тренерским штабом. Сами же киберспортсмены должны подписать контракт с клубом. Минимальная зарплата за год составляет от $ 50 тыс. в год. При этом клубы обязываются обеспечить киберспортсменов медицинской страховкой и отчислять деньги в пенсионный фонд.

Несмотря на то что в Overwatch League нет команд из России, здесь выступают русскоязычные игроки. Станислав Mistakes Данилов представляет Boston Uprising, а Георгий ShaDowBurn Гуща выступает за Philadelphia Fusion.

Дом, который построил Майк. Репортаж с Blizzard Arena в Лос-Анджелесе В Америке открылась новая киберспортивная площадка для проведения турниров и съёмок программ.

Взлетит или не взлетит?

Overwatch League — проект Blizzard не на пару сезонов. В компании строят долгосрочные планы как минимум на восемь лет. За это время лига обрастёт новыми участниками, некоторые из них построят собственные арены, куда смогут приходить болельщики клубов. Получится ли у Blizzard стать шутером номер один и подвинуть CS:GO, а также посоперничать с League of Legends по количеству зрителей — одна из главных интриг следующих лет. Вторая из них, насколько прибыльной окажется Overwatch League. Если 12 владельцев останутся довольными первым сезоном, за ними придут и другие. Главное, чтобы это всё не превратилось в цирк-шапито, который так типичен для киберспорта, а доросло до устройства НБА или НХЛ. Иначе зачем всё это?