Взрослые дяди верят в Overwatch. Кто сыграет в лиге от Blizzard

Уже полгода заголовки новостей об Overwatch пестрят анонсами различных команд будущей лиги. Организации представляют составы, логотипы и инвесторов, которые будут защищать честь 12 городов из США, Европы, Китая и Южной Кореи.

По слухам, за участие во франшизной лиге владельцам пришлось отдать от $ 2 млн до $ 20 млн. Немалая сумма для игры, которая не блещет просмотрами на стриминговых платформах даже во время крупнейших соревнований. Однако инвесторы уверены, что вложения вполне оправданны, а крупных игроков в Overwatch League привлекла пока ещё непривычная для киберспорта франшизная модель.



Рассказываем, кто сорил деньгами, чтобы принять участие в первом сезоне крупнейшего проекта Blizzard.

Boston Uprising

Владельцы бостонской команды анонсировали свои намерения сыграть в Overwatch League в числе первых. Они же одними из первых удивили составом инвесторов. Основным владельцем слота считается Роберт Крафт, председатель и генеральный директор Kraft Group. Под управлением компании находятся крупные спортивные клубы Америки, включая «Нью-Ингленд Пэтриотс», а также серьёзные активы в сфере производства и недвижимости. Им же принадлежит стадион «Джилетт Стэдиум» на 60 тысяч зрителей, заложенный в 2000 году и построенный полностью за счёт частного финансирования. Работает Kraft Group в 90 странах мира, а её выручка в 2015 году составила более $ 3,5 млрд.



В качестве основных оттенков Boston Uprising выбрала синий и жёлтый — цвета флага Бостона, а название клуба отсылает к революции XVIII века.



В состав команды и организации вошли как минимум две примечательные личности. Крис HuK Лорангер, известный игрок в Starcraft, а позже и в Overwatch, стал управляющим по игровому направлению. Одним из первых анонсированных игроков состава Boston Uprising стал Станислав Mistakes Данилов, выступавший за сборную России и TORNADO ROX.

Florida Mayhem

Солнечную и буйную Флориду представит британская киберспортивная организация Misfits. Кому, как не ей, мог достаться мастер беспредела Крысавчик? Яркий жёлтый в командных цветах — отсылка к флагу Орландо, а красный — к первоначальному «дому» игроков Misfits. Узнать организацию всегда можно будет по маленькой пальмочке, навевающей мысли о песчаных пляжах и бесконечном лете.



Владельцем флоридского слота стал генеральный директор и совладелец Misfits Бен Спунт. Но приобретение франшизы вряд ли бы обошлось без инвестиций от баскетбольного клуба «Майами Хит», выступающего в Восточной конференции НБА. В январе владельцы приобрели долю в киберспортивной организации, провели частичный ребрендинг и старательно помогают командам со спонсорством и медиа.



Пока что Florida Mayhem представила состав всего из шести игроков и одного главного тренера. Но организация планирует добавить еще несколько киберспортсменов в свои ряды.

Houston Outlaws

«Плохие парни» из Хьюстона будут выступать под покровительством крупной американской организации OpTic Gaming. За сбором и подписанием команды следили все поклонники GreenWall, а СМИ собирали малейшие слухи о том, кто может выступить в их рядах. Так что ещё до появления актуального состава из 10 игроков, представители Хьюстона уже наделали шума.



Знаменитая организация не отказалась от своего ключевого цвета и в оформлении команды по Overwatch. А постепенный переезд в Техас явно сказался на их отношении к местной истории. В логотипе команды появились и ковбойские револьверы, и одинокая звезда, являющаяся символом штата.



По данным ESPN, в OpTic Gaming вложилась группа инвесторов под руководством бизнесмена Нила Лейбмана. Он — совладелец бейсбольной команды «Техас Рейнджерс» и генеральный директор Summer Energy, компании, занимающейся поставкой электроэнергии по всему Техасу. Лейбман в течение прошедшего сезона выбирал киберспортивную организацию, в которую можно вложить средства. После долгих переговоров он планировал остановиться на OpTic Gaming, однако эти инвестиции пока не подтверждены.

London Spitfire

Лондонский слот у британцев угнала американская киберспортивная организация Cloud9. Владельцем франшизы стал её основатель и директор Джек Этьенн. Компания может похвастаться уже несколькими крупными вложениями. Год назад организация получила более $ 3 млн от фонда FunPlus Ventures, среди участников которого сооснователь Reddit Алексис Оаниан, баскетболист Эндрю Богут и брат Илона Маска — Кимбал Маск. В марте игрок в американский футбол Джо Монтана рассказал о своём намерении вложиться в Cloud9. А в октябре организация подтвердила ещё более крупную сделку – компания получила $ 25 млн от развлекательной компании WWE, которая проводит бои рестлеров, и спортивного агентство Beverly Hills Sports Council. К ним присоединились совладелец компании Monumental Sports & Entertainment Рауль Фернандес и соучредитель агентства Creative Artists Майкл Овитц.



Естественно, основным цветом London Spitfire обязана организации Cloud9. Оранжевые дополнения — это отсылка к герою Трейсер, британке из Overwatch. А логотипом команды стал британский истребитель времён Второй мировой войны Супермарин Спитфайр.



4 ноября команда представила своих игроков. Несмотря на то что London Spitfire единственный географический представитель Европы в лиге, играть в ней будет полностью корейский состав из 12 киберспортсменов.

New York Excelsior

Франшиза Нью-Йорка досталась не киберспортивной организации, а бизнесменам Фреду и Джеффу Уилпонам. Они управляют венчурным фондом Sterling.VC, который поддерживает спортивные команды, средства массовой информации и проекты, связанные с недвижимостью. Также Уилпоны — владельцы бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс» и телевизионной сети SportsNet New York. А теперь и собственной команды по Overwatch, которая стала их первым киберспортивным проектом.



Нью-Йорк в лиге тоже представит полностью корейский состав, который раньше выступал под названием LW Blue. Их уже с помпой представили поклонникам вместе со сложным геометрическим логотипом и синей цветовой гаммой. Название Excelsior — латинское, так что если вам оно кажется сложным и непонятным, то всегда можно воспользоваться «облегчённой аббревиатурой» NYXL.

Philadelphia Fusion

Различным отделениям Comcast Group не впервой вступать на киберспортивное поприще. Другие направления уже активно сотрудничают с командами и организациями вроде Evil Geniuses, но для Comcast Spectacor это первый опыт. Компания занимается спортивным менеджментом и владеет клубом «Филадельфия Флайерз» из Национальной хоккейной лиги и «Филадельфия 76» из Национальной баскетбольной ассоциации. А ещё эта организация управляет сотнями стадионов в Северной Америке и Сингапуре.

Вместе с остальными командами Comcast Spectacor представители Philadelphia Fusion оденутся в оранжевое и чёрное, чтобы представлять спортивный штат. Вместе с 11 другими киберспортсменами яркую футболку примерит и россиянин Георгий ShadowBurn Гуща, который раньше выступал в составе FaZe Clan.

Dallas Fuel

Состав из Далласа представит киберспортивная организация Team EnvyUs. В оформлении компания сохранила свои фирменные синие цвета, так что и состав по Overwatch сможет гордо называть себя Boys in Blue. Официально владельцем франшизы числится генеральный директор киберспортивной организации Майк Руфейл, но он не смог бы позволить себе выкупить слот без помощи инвесторов.



В сентябре в Team EnVyUs вложилась интерактивная группа Hersh Family Investment. Её владелец и создатель Кеннет Херш занимался бизнесом в энергетической отрасли, так что на логотипе Dallas Fuel в его честь появился огонёк. Фонд Hersh Family Investment занимается инвестициями с 1997 года и спонсирует множество проектов начиная от исследований в области психологического здоровья и заканчивая культурными организациями в Техасе.



Владельцам франшизы уже пришлось публично отстаивать свои инвестиции в Overwatch League. На вопрос журналистов о том, действительно ли выгодно вкладывать такие крупные суммы в не самую популярную дисциплину, Майк Руфейл ответил, что ей просто нужно немного времени, сравнив её с состоянием CS:GO несколько лет назад.

Los Angeles Gladiators

Первый слот Лос-Анджелеса ушёл в руки Стена и Джоша Кронке. В киберспорте они известны как основатели организации KSE Esports, но в спортивной среде их наследие намного более популярно и распространено. Они — владельцы целого списка спортивных команд: «Лос-Анджелес Рэмс» по американскому футболу, «Денвер Наггетс» в баскетболе, хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш». Также семье Кронке принадлежит немалая часть акций футбольного «Арсенала». К этому же можно добавить четыре спортивных канала, два стадиона и 19 разнообразных журналов. Чтобы не ударить в грязь лицом, Кронке объявили о партнёрстве с киберспортивной организацией Phoenix1, которая поможет им с менеджментом в не самой знакомой среде.



«Гладиаторы — первые звёзды спорта и развлечений», — так объяснили выбор названия для команды владельцы франшизы. На логотипе Los Angeles Gladiators изображен щит со львом. Из-за своеобразного написания названия команды у неё уже появилось фанатское прозвище — LAG. Сами создатели отнеслись к этому с юмором, заявив, что видят в этом скорее шутку, чем негатив.



«Когда кто-то плохо играет, он говорит кому-нибудь «Я не виноват, это всё лаги». Пусть это станет нашей командой шуткой», — рассказал Роб Мур, владелец Phoenix1.

Los Angeles Valiant

Второй слот Лос-Анджелеса ушёл к более знакомым в киберспортивной среде лицам. Её основным владельцем стал Ноа Уинстон, генеральный директор организации Immortals. В состав команды вошли игроки из нескольких стран с разных континентов от корейцев до канадцев.

Вторая команда из Лос-Анджелеса тоже не обошлась без отсылок к воинам прошлого. Логотипом состава стал золотистый шлем, который должен ассоциироваться с «агрессией и защитой». А чтобы объединить поклонников Los Angeles Valiant организация планирует не только выпускать мерч в зелёных и жёлтых цветах, но и проводить встречи с фанатами и создавать совместный контент.



В отличие от многих других организаций, Immortals не стала активно восхвалять своих инвесторов, позволивших ей приобрести недешёвый слот в лиге. В январе в организацию вложилась американская медиакомпания Lionsgate, занимающаяся производством и распространением фильмов, а теперь и контента для киберспортивной команды. Вслед за ней к числу инвесторов присоединился Стив Каплан, совладелец баскетбольной команды «Мемфис Гриззлиз». А в июне Immortals заключила сделку с Anschutz Entertainment Group (AEG), одним из крупнейших в мире владельцев спортивных команд и организатором мероприятий. Под контролем компании находится более 120 стадионов и арен по всему миру. AEG также принадлежат доли в франшизах баскетбольной «Лос-Анджелес Лейкерс», хоккейной «Лос-Анджелес Кингз» и футбольной «Лос-Анджелес Гэлакси».

San Francisco Shock

Сан-Франциско в лиге представит команда, которую собрала организация NRG Esports. Растянутый логотип явно будет узнаваем для тех, кто знаком с историей и достопримечательностями города. Цвета, название и волна на лого — отсылки к местному беспокойному сейсмическому фону и, конечно, знаменитому мосту Золотые ворота, отражающемуся в заливе.



Владелец слота и организации NRG — Энди Миллер, в прошлом исполнительный директор Apple, а сейчас совладелец баскетбольного клуба «Сакраменто Кингз». Ещё на старте существования организации в неё вложились баскетболист Шакил О'Нил и бейсболист Джимми Роллинс. По информации ESPN, этой осенью в бюджете компании появились ещё $ 15 млн. Инвесторами должны были стать актриса и певица Дженнифер Лопес, игроки Национальной футбольной лиги Маршон Линч, Алекс Родригез и Майкл Страхан, а также операционный директор «Твиттер» Энтони Ното. Хоть официального анонса сделки не состоялось, большинство игроков, бизнесменов и знаменитостей появились в видеопрезентации команды по Overwatch.

Seoul Dynasty

Южная Корея — сильнейшая страна в Overwatch. И, конечно же, она не могла пройти мимо международной лиги от Blizzard. Корейский слот заполучил Кевин Чу, председатель и генеральный директор организации KSV eSports. Компания объединяет в себе сотрудников из Сеула и Сан-Франциско, работая сразу на двух сценах и двух языках. Но представлять в лиге её будет исключительно корейский состав, который раньше выступал под названием Lunatic Hai.

Своим названием и оформлением команда решила отдать должное династии Чосон, при которой страна стала Корейской империей, а Сеул — её столицей. К тому же так Seoul Dynasty обозначила прежние достижения своего состава, который одержал подряд две победы на турнирах Apex.



KSV eSports и Seoul Dynasty — это первый подобный проект для Кевина Чу и его партнера Кента Вейкфорда. Однако у обоих за спиной большой опыт в игровой индустрии. Они создавали и развивали компанию Kabam, которая разрабатывала игры Marvel: Contest of Champions, The Hobbit и Kingdoms of Camelot. В феврале Чу и Вейкфорд продали своё детище Netmarble Games и Fox, выручив, по слухам, $ 800 млн.

Shanghai Dragons

Последняя команда из списка участников Overwatch League, но явно не самый слабый игрок на киберспортивном поле. Китайский слот отошёл в руки компании NetEase, которая занимается распространением игр Blizzard в Поднебесной.



Shanghai Dragons была первой командой представившей свое название, логотип и брендовые цвета. На лого — традиционный китайский дракон, изогнувшийся в виде буквы S. Специально для поклонников из Китая и англоязычных стран организация разработала сразу два логотипа на разных языках, закрепив за собой красные оттенки.

NetEase — одна из крупнейших и старейших интернет-компаний Китая. Она занимается разработкой поисковых систем, а также созданием многопользовательских онлайн-игр, среди которых MMORPG Fantasy Westward Journey. С 2013 года компания владеет лицензией на распространение StarCraft 2, а сейчас развивает Overwatch в местных компьютерных клубах. По данным на 2016 год, чистый доход NetEase составил практически 18 млрд юаней, а активы компании оцениваются в 58 млрд юаней.

Впервые команды соберутся в Лос-Анджелесе 6-9 декабря, чтобы сыграть предсезонные матчи. Старт основной лиги назначен на 10 декабря. Чемпион первого сезона получит $ 1 млн, но крупные инвесторы явно ждут не призовых, а внимания со стороны зрителей.