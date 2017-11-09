Титул защищён. История чемпионского состава Team Liquid

Team Liquid за прошедший год стала не просто сильнейшей командой мира по Dota 2. Она заняла место в списке величайших составов в истории соревновательной доты. Чемпионская пятёрка собралась год назад, в ноябре 2016 года. И за это время «жидкие» заработали восемь чемпионских титулов.

Чемпионами не рождаются

30 октября 2016 года. Team Liquid в составе, сформированном после TI6, проигрывает решающий матч квалификации на бостонский мэйджор. Фанаты обрушиваются очередной волной критики: Лассе Matumbaman Урпалайнен и Амер Miracle аль-Баркави никогда не смогут играть в одной команде, зачем кому-то нужен этот Иван Mind_Control Бориславов и вообще что делает в составе Сэм Bulba Сосале, да ещё и на саппорте?!



Американский игрок оказался в Team Liquid, потому что других вариантов было не слишком много. А у Сэма и опыт, и хорошие отношения с другими киберспортсменами. Жаль только, что способностей для игры на роли поддержки ему не хватало. Ему явно было некомфортно на своей позиции. После проигранных отборов на мэйджор Bulba собрал вещи и уехал из буткемпа.



3 ноября на DreamLeague в матче против Ad Finem на месте американца играл другой киберспорстмен — Марун GH Мерхей. Капитан и менеджер отнекивались, утверждая, что замена временная, просто Bulba едет домой. На самом деле Сэм с Team Liquid больше не играл, а Марун проходил в статусе «стендина» ещё два месяца.

GH-GOD, как его называли в рейтинговых матчах, звали в команду ещё после TI6. Тогда он отказался, пожелав играть с домашним составом ELAB. Но успеха и прогресса не было, так что очередное предложение от менеджера Team Liquid не осталось без ответа.



Мгновенного триумфа не получилось. После первой выигранной серии против греков последовала ничья с Imperial, поражение от Team NP на Elimination Mode, а потом и проваленные квалификации на ESL One Genting 2017. Повезло только зацепиться за последний слот на DreamLeague, и то благодаря поражениям других команд.



«Этот парень может играть только в пабе! Вы серьёзно думали, что проблема в Bulba?» — пестрили комментарии очередной волной недовольных.



Их мнение резко поменялось после LAN-финала DreamLeague. Двухдневный турнир в Швеции, не самый сильный состав соперников. Даже в разобранном виде Liquid смотрелась здесь, как слон в посудной лавке. Но зрители всё равно ждали подвоха. Для победы на своём первом чемпионате «жидким» понадобилось 7 карт. За LAN-финал они не уступили ни одной игры, а GH, приобнимая трофей, рассказывал, как боялся оплошать в каждом моменте. Тиммейты подбадривали его, утверждая, что «нужно просто получать удовольствие».



«Мне не хотелось получать удовольствие от игры. Я хотел, чтобы ребята получали удовольствие от победы. Когда я пришёл в команду, они уже понимали, что они делают не так, чего им не хватает, чтобы пройти квалификации. Поэтому к моему приходу у них уже был план. Мне оставалось только влиться в него», — рассказывал GH.

Несмотря на успех, саппорт просидел на скамейке запасных ещё месяц. Официально его представили как нового члена Team Liquid только 2 января 2017 года. GH смущался, раздавал первые интервью и рассказывал, как ему комфортно играть с новыми тиммейтами. В ответ на оказанное доверие он в течение следующих месяцев помог одержать победы на двух квалификациях и заработать ещё один титул — на StarLadder i-League StarSeries Season 3.



«Когда в команду пришёл GH, в неё вернулось единство. Мы пришли к единому мнению и взгляду на игру», — делился впечатлениями Амер Miracle аль-Баркави.

Чемпионами закаляются

А потом был патч. Так обычно и случается с сильными командами, которые находят свой подход к мете. Постепенные изменения били по привычным героям и не давали развивать свой стиль игры.

«GH — это саппорт с 9 тыс. MMR. И он заработал эти очки не только героями-саппортами. Так что это тоже супержадный игрок четвёртой позиции. С этим приходиться как-то жить. Я, MinD_ContRoL в качестве оффлейнера, мы не получаем того фарма, как раньше. KuroKy теперь вообще сложно на пятой позиции. Он счастлив, если ему достанется хотя бы один предмет», — Matumba рассказывал об этом практически в шутку, но на деле адаптация к изменениям стала проблемой.



На Dota 2 Asia Championship команда Team Liquid приехала в качестве фаворитов. Патчи меняются, а недавние трофеи и заслуги ещё остаются в памяти. Они начали играть как сонные мухи: невнятно, тяжко, зарываясь в ненужные ничьи и взяв третье место в группе только на переигровке. В интервью после первой стадии GH признавался — не собрались, мало тренировались, да и в патче не разобрались. А теперь нужно играть в нижней сетке на вылет против Team Faceless. Самая тяжёлая и обидная карта Team Liquid на следующие долгие месяцы.

Корить себя за проигранную карту было некогда. Впереди был мэйджор, второй в сезоне и последний перед The International. Успех на одном турнире обеспечивал команде беспечную жизнь на ближайшие пару месяцев. Team Liquid приехала на чемпионат в Киев в приятном расположении духа. Команда пересмотрела свои прежние ошибки и была готова сражаться с соперниками и неприятным патчем.



«На DAC мы попробовали использовать что-то новое, но это не сработало. Конечно же, мы были расстроены. Но к мэйджору, как мне кажется, мы уже разобрались в деталях», — делился GH в интервью перед стартом турнира.



В итоге чемпионат закончился для Team Liquid 5-8-й строчкой. В плей-офф они обыграли только Newbee, а в следующем раунде уже уступили Invictus Gaming. За пару месяцев до турнира Matumbaman рассуждал, что ему нравится single elimination: игры более напряженные, а если проиграл, то ты уже не лучшая команда мира. Но в Киеве бы он наверняка не отказался от второго шанса.



Казалось, что два поражения подряд на крупнейших мировых турнирах подорвали самое главное. Поклонники снова начали рассуждать о том, что Matu и Miracle мало места на одной карте. А сами игроки могли перестать верить в себя и свои силы. Но только не с капитаном Kuroky.

Я просто просил их помнить, зачем они здесь и зачем они это делают. Как и себе, я говорю им: цените, что вы находитесь здесь и что у вас есть возможность это делать. Это помогло нам пройти через поражения. И просто ждать своего часа.

Чемпионами становятся

Team Liquid дождалась. За три дня до очередного LAN-турнира Valve выпустила золотой патч для «жидких» — 7.06. Нейтралы, которые появляются каждую минуту при увеличенном количестве лагерей. Лишний крип на средней линии, изменения опыта и экономики.



«Ну теперь-то нам хватит крипов на карте!», — смеялся Kuro. Через пять дней в финале StarLadder i-League Dota 2 Invitational соперникам уже было не смешно. Они действительно нашли достаточно денег на карте, чтобы обеспечить потребности всех героев. Кроме Kuro, конечно. Для этого пришлось бы добавить ещё пару лагерей нейтралов.



«Титул защищен», — появился твит от Kuroky.

После этого в истории Team Liquid началась настоящая золотая лихорадка. Они приехали на Epicenter за вторым кубком после прошлогодней победы. Первый день вышел катастрофичным, но после этого европейская команда не уступила ни одной серии, отправив домой и Virtus.pro, и своих обидчиков из LFY.



«Титул защищен», — следующий твит в ленте от капитана.



Почему-то после выигранного второго сезона DreamLeague Куро в социальных сетях промолчал, хотя и там им удалось взять второй трофей подряд. Может, был вымотан долгим финалом, в котором Team Liquid проиграла Planet Odd две карты подряд, но потом смогла перевернуть серию в свою пользу. Титул за титулом и Team Liquid догнала Evil Geniuses по заработанным кубкам в сезоне и подошла к The international 7 в числе главных фаворитов.

«Мне этот год дал много опыта. На этот раз я более зрелый. Я намного более уверен в этом TI, потому что я понимаю, что это за турнир. На этот раз я смогу справиться с давлением намного лучше», — рассказывал Matumbaman в интервью LiquidDota.

После первого места в группе, которую считали сильнейшей, проигрыш Team Liquid в первом же матче плей-офф казался чем-то неправильным. Когда в нижней сетке Team Secret без проблем взяла первую карту даже с лица вечно веселого Matu исчезла улыбка. Он практически не махал руками, приветствуя публику в зале, и не заигрывал с камерами.



«Все эти приготовления, тренировки перед TI. И вдруг мы в нижней сетке! Что за дерьмо? Kuro поддерживал нас мотивационными речами: «Ребята, я был на семи TI, Все это неважно. Плевать. Просто играйте в свою игру»», — делился Лассе.

Team Liquid в решающей карте спасла одна вовремя прожатая способность, позволившая выиграть драку на Рошане. С этого момента они снова поверили в себя, матч за матчем пройдя фантастический путь по нижней сетке до финала The International 7.

12 августа. Гранд-финал против Newbee. 3:0 на экранах.



«Титул заработан», — следующая запись в Твиттере Kuroky.



Кадр, как он стоит на сцене и прячет слезы, уткнувшись в плечо Miracle, станет одним из самых трогательных за всю историю турниров в профессиональной Dota 2.

Чемпионами остаются

Каждого победителя TI пугают двумя страшилками: патч после чемпионата мира и проклятье чемпионов. Если первое представить просто, то второе скорее нематериально. Чемпионы не теряют личное мастерство или чувство игры, просто они уже не так боятся поражений.



Когда Илья Lil Ильюк в интервью сказал, что Team Liquid практически не тренируется, злопыхатели начали потирать руки. Чемпионы TI начали сезон позже других, ведь им не нужно было играть бесконечные квалификации. Через два месяца после триумфа они вернулись в Киев, на StarLadder i-League Invitational, с которого полгода назад началась их беспроигрышная серия. И за весь турнир отдали всего одну карту в финале. Казалось, что они просто не умеют проигрывать на этом патче.



Серия побед прервалась в Гамбурге на первом мэйджоре сезона. Team Liquid остановилась на 3-4-й строчке, но приветствовали их как чемпионов. Когда они уходили со сцены после поражения Team Secret, публика ещё долго не унималась.

Учитывая, что со дня на день сообщество ожидало выхода новой версии игры, многие назвали ESL закатом эпохи Team Liquid. Ровно год, за который команда прошла путь от проигранных в первом раунде квалификаций до пяти подряд чемпионских титулов.

«Единственное, что может сделать команду сильнее — это возможность учиться на своих ошибках. Каждую игру. Даже если ты играешь паб или смотришь реплей, ты замечаешь ошибку, и ты не совершишь ее во второй раз, ты держишь её в голове. Да, я облажался сейчас, но я больше такого не сделаю», — сказал Miracle в документальном фильме о Team Liquid после ESL.

Начало ноября 2017 года. Dota Pit League. Первый турнир на патче 7.07. До гранд-финала Team Liquid не проигрывает ни одной карты, пробираясь по верхней сетке. В заключительной серии после счёта 0:2 чемпионы мира переворачивают матч в свою сторону тремя быстрыми картами. Им неважно, какой в игре патч. Они хотят побеждать.



А поклонники ждут, что в августе 2018 года в твиттере капитана появится новая запись.



«Титул защищен».