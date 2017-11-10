«Мой друг, на небесах я куплю тебе пива». Сообщество — о тренере Liquid

Гордость сборной Германии, один из умнейших игроков и величайших капитанов в Overwatch. Тренер, который умер так рано.

В ночь с 8 на 9 ноября скончался Деннис INTERNETHULK Хавелька. В киберспорте он стал известен благодаря многочисленным победам в составе Team EnVyUs. От карьеры игрока его отговаривали ещё в 26 лет. Но он упрямился. Хотел выиграть. Пришлось подождать ещё три года. В 29 лет он поднял над головой шесть трофеев. Но по-настоящему значимых побед было две.

В дебютном сезоне корейского чемпионата Overwatch APEX от телеканала OGN он привёл команду к первому месту. Через пару недель Хавелька приехал с ребятами на соревнования Major League Gaming Vegas 2016. И выиграл их.



Последние полгода он сначала тренировал состав по Overwatch, а затем по League of Legends. Он собирался создать команду, которая была бы как единое целое, но не успел.

Крис HuK Лорангер, президент игрового направления компании Kraft Group, в которую входит организация Team Liquid: «Хотя я уверен, что всем интересно [узнать], что произошло с INTERNETHULK, мы должны уважать конфиденциальность его семьи и ждать больше новостей. Цените друг друга, и пусть другие знают об этом. Жизнь — безумие».

Тимо Taimou Кеттунен, игрок Dallas Fuel: «Деннис — причина, по которой я нахожусь здесь. Он был тем, кто дал мне возможность раскрыться на DPS-роли, когда я играл на позиции саппорта. Он просил поверить ребят в меня и в то, что я не жульничаю, чтобы у меня появился шанс проявить себя в EnVyUs. Мой друг, на небесах я куплю тебе пива».

Йоан ToD Мерло, комментатор StarCraft 2: «Кажется, ещё вчера мы говорили про тату и кикбоксинг. Трагическая новость. Покойся с миром, друг».

Мэт TazMo Тэйлор, менеджер Dallas Fuel: «Проснулся от горя этим утром… INTERNETHULK, ты дал мне возможность работать с тобой и командой, которую я никогда не забуду. Деннис, тебя будет не хватать».

«Не припомню игрока или тренера, который так сильно предвкушал бы соревновательный сезон. Стоило поговорить 15 минут — и я заряжался одной мыслью о результатах, которых мы могли достичь. Он был очень предан работе и страстно желал преуспеть. Всего три месяца назад мне выпала редкая возможность поработать с таким тренером, но ей подошёл трагический конец», — написал Мэттью Matt Эленто, игрок поддержки Team Liquid в составе по LoL.

Сьюзи Ким, интервьюер и переводчик: «Вот как я хочу запомнить INTERNETHULK. Мы отмечали вместе его 30-й день рождения в Южной Корее. Он очень любил жизнь».

Мишель winz Бенье, бывший игрок французской команды Rogue: «Мой последний разговор с INTERNETHULK. Вот таким человеком он был. Всегда готовый помочь, всегда весёлый. Очень грустный день. Его будет очень сильно не хватать. Покойся с миром».

В переписке Бенье и Хавельк обсуждали будущее француза. Немецкий специалист посоветовал киберспортсмену рассмотреть возможность стать тренером. По его мнению, он может вырасти до лучшего наставника в Overwatch. На эти слова Бенье ответил, что не знает, что делать. Он также предположил, что может завершить карьеру, если его команду не выкупит какая-нибудь организация для участия в Overwatch League. Хавельк сказал, что если он готов стать тренером, то поддержит его. Немецкий тренер также предложил связаться с разными организациями, с которыми он знаком, и поговорить насчёт кандидатуры Бенье. Француз ответил, что очень ценит помощь, но захотел ещё подождать.

Лиза Лингвалл, возлюбленная Мишеля Бенье: «Герои не умирают» (девиз игры Overwatch. — Прим. ред.).



«Его заразное очарование и стремление помочь другим, оттачивать своё мастерство и оставить след в мире произвели на меня сильное впечатление. Мы вскоре стали больше встречаться и обмениваться советами и историями.



Несколько недель назад мы сидели у него дома, беседуя о его тренерской философии в два часа ночи. Он говорил, как стремится дать своим игрокам добрые наставления, которых так не хватало ему во время карьеры игрока. Он прожигал жизнь за книгами по психологии, бизнесу и тренерству, чтобы быть наготове», — написал Ави Бхуиян, исполнительный вице-президент агентства Catalyst Sports и Media.

Нейт Нанцер, руководитель Overwatch League: «Это было две недели назад. Такая добрая душа. Такой отличный парень. Такое большое влияние на жизни тех, кого коснулся. Обнимите своих любимых. Ты будешь нами гордиться, брать Hulk. Не выразить словами, как я благодарен за твои усилия и энергию, когда мы начали строить Overwatch League».

Майк Руфейл, владелец Team EnVyUs: «Сегодня было трудно, но именно так Деннис хотел бы, чтобы его запомнили. Я вижу и читаю [сообщения] тысяч людей, которые помнят его наилучшим образом. Вы все делаете его легендарным, и я благодарю вас за это. Он действительно заслуживает всей любви».

Деннис INTERNETHULK Хавелька умер в возрасте 30 лет.