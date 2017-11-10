Не пропустить главное. Расписание турниров и квалификаций по Dota 2

Список мэйджоров, майноров и другие турниры по доте при поддержке Valve, за которыми стоит следить поклонникам игры в ближайшее время.

Большое количество турниров по Dota 2 и квалификаций к ним способно запутать любого поклонника игры. В новом сезоне коллективы из разных регионов практически в ежедневном режиме участвуют в отборах или получают прямые приглашения на соревнования. Разбираемся, как не запутаться в потоке турниров и не упустить из виду матчи любимых команд.

Турниры, где разыгрываются очки Pro Circuit

Безусловно, самыми важными турнирами являются мэйджоры, на которых разыгрывается наибольшее количество очков Pro Circuit, от которых зависит попадание на The International 2018. В этом году состоится ещё один такой турнир, а следующий пройдёт уже по окончании всех новогодних праздников. Квалификации на оба мэйджора стартуют в ближайшее время.

Мэйджор DreamLeague 8

Регионы и даты квалификаций:



· Южная Америка, Китай — завершены

· СНГ и Европа — с 3 октября

· Северная Америка — с 11 ноября

· Юго-Восточная Азия — с 17 ноября

Основная часть турнира: 1-3 декабря 2017 года

Место проведения: Йёнчёпинг, Швеция

Ни одна команда не получила прямого приглашения на DreamLeague 8. На данный момент квалификации завершились в Южной Америке и Китае, эти регионы в Йёнчёпинге будут представлять Infamous и Newbee. В эти дни происходит развязка самых интересных отборочных — для СНГ и Европы, где такие коллективы как Team Liquid, Team Secret, OG, Navi, Virtus.pro и другие, сражаются за четыре путевки на шведский мэйджор. А уже в ближайшие дни стартуют квалификации в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.

Galaxy Battles II

Регионы и даты квалификаций:



· Южная Америка, СНГ, Юго-Восточная Азия — с 20 ноября

· Северная Америка, Европа — с 24 ноября

Основная часть турнира: 15-21 января 2018 года

Место проведения: Булакан, Филиппины

Филиппинский мэйджор обещает быть очень ярким не только потому, что он пройдёт при поддержке самой активной публики в мире, но и потому что на турнире встретятся сразу 16 команд! Прямые приглашения уже получили Newbee, Infamous, OG, TnC Pro Team, Evil Geniuses и LFY. Для остальных команд квалификации стартуют уже во второй половине ноября.

Майноры

Майноры хоть и ниже по статусу, но отнюдь не менее важны, ведь в итоге даже несколько сотен очков могут определить судьбу путёвки на чемпионат мира. До конца 2017 года нас ждёт три майнора, ещё один состоится в начале следующего года.

Perfect World Masters

Основная часть турнира: 19-26 ноября 2017 года

Место проведения: Шанхай, Китай



Ближайший LAN-турнир стартует уже в следующее воскресенье в Шанхае. Радует, что, несмотря на статус майнора, в турнире примут участие 10 команд. Честь СНГ-региона будет отстаивать Vega Squadron. На турнире также выступит польская пятёрка под знамЁнами Team Kinguin, для команды это будет первое выступление на большой сцене.

MDL Macau

Регионы квалификаций и даты:



· СНГ, Европа, Южная Америка — с 10 ноября

· Юго-Восточная Азия — с 13 ноября

· Северная Америка — с 14 ноября

Основная часть турнира: 8-10 декабря 2017 года

Место проведения: Макао, Китай

10 ноября стартуют квалификации на турнир от MarsTV. Примечательно, что в списке регионов, в которых будут проводиться отборочные, отсутствует Китай. Но один из слотов будет предоставлен победителю DPL Top Season 4. Также в запасе у организаторов ещё два прямых инвайта. Такие западные команды, как Team Liquid, Team Secret, Virtus.pro и Evil Geniuses отсутствуют в списке участников отборочных. Кто-то из них, возможно, уже предупреждЁн об инвайте, а кто-то расставил приоритеты и решил просто отказаться от утомительного перелёта в Поднебесную при плотном графике.

Dota Summit 8

Регионы квалификаций и даты:



· СНГ и Китай — с 7 ноября

· Юго-Восточная Азия, Европа, Южная Америка — с 9 ноября

· Северная Америка — с 13 ноября

Основная часть турнира: 13-17 декабря 2017 года

Место проведения: Лос-Анджелес, США

Квалификации на самый домашний турнир по Dota 2 уже в разгаре. Прямые приглашения от Beyond The Summit получили OG и Optic Gaming, а вот Virtus.pro, чемпионы двух предыдущих турниров, уже на этой неделе будут бороться за путёвку в Лос-Анджелес наряду с Na`Vi, Empire и Vega Squadron. EG, Secret и Liquid решили отказаться от участия в соревнованиях.

Captain’s Draft 4.0

Регионы квалификаций и даты:



· Китай — с 9 ноября

· Европа — с 10 ноября

· СНГ и Юго-Восточная Азия — уже завершены

Основная часть турнира: 4-7 января 2018 года

Место проведения: Вашингтон, США

Наконец-то мы дождались того времени, когда DotaCinema проведёт Captain’s Draft не в онлайне! Прямые приглашения в столицу Соединённых Штатов получили Evil Geniuses и Team Secret, а пробиться на турнир через отборочные уже успели compLexity, Midas Club Elite, Mineski и Team Empire. В ближайшие дни определятся также победители европейской и китайской квалификаций.

Другие турниры

На турнирах при поддержке Valve дота не заканчивается, и в этом году состоятся ещё несколько соревнований, который заслуживают отдельного внимания.

WESG 2017 Европейская квалификация

Основная часть турнира: 22-26 ноября 2017 года

Место проведения: Барселона, Испания



WESG уже второй год подряд собирает национальные сборные по Dota 2. Фанатам из СНГ будет особенно приятно наблюдать за четырьмя командами из России и Украины, в состав которых вошли игроки Team Empire, Na`Vi, Virtus.pro, Spirit. Особое внимание будет приковано также к сборной Швеции, где Джонатан Lod[A] Берг и Йоакимм Akke Актерналл снова сыграют плечом к плечу.

Adrenaline Cyber League

Основная часть турнира: 21-22 ноября 2017 года

Место проведения: Москва, Россия



Самой большой загадкой до сих пор остается московский турнир Adrenaline Cyber League. Дело в том, что в списке участников числятся такие команды, как Na’Vi, Virtus.pro, Team Empire и Mousesports, но ещё до завершения соревнований они должны оказаться в Барселоне на WESG. Как организаторы решат эту накладку — открытый вопрос.

Midas Mode

Основная часть турнира: 18-28 ноября 2017 года

Место проведения: онлайн



Среди огромного списка турниров должен быть хотя бы один, который будет не таким, как остальные. Midas Mode проходит на абсолютно ином моде, который носит больше развлекательный характер. Тем не менее в нём примут участие такие команды, как EG, Liquid, OG, Na’Vi и другие. Вполне возможно, что этот турнир будет пользоваться даже большим вниманием зрителей, чем все рядовые, поскольку ежедневный просмотр стандартного Captain’s Mode рано или поздно становится рутиной. К счастью, подобные мероприятия помогают отвлечься и просто получать удовольствие от просмотра любимой игры.