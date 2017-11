«Как же наш мальчик вырос!» Роман Ramzes666 Кушнарёв взял 10K MMR

Гонка за MMR в Dota 2 постепенно утихла. Сейчас всех больше волнуют другие очки – квалификационные. Обладатели 9 000 MMR появляются каждую неделю. Но 10 тысяч – это слишком редкое достижение. А для СНГ и вовсе уникальное. Первым эту отметку в регионе пробил игрок Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарев.

Сообщение можно посмотреть в аккаунте Roman Kushnarev в «Твиттере».



На счету Романа уже есть один рекорд СНГ. В конце августа 2016 года он первым взял предыдущий рубеж – 9 тысяч рейтинговых очков. Если на ту тысячу ему понадобилось полгода, то путь на строчку выше оказался длиннее в два раза. Видимо, был слишком занят на турнирах… и в поиске игры.

За последний месяц Роман сыграл 112 рейтинговых матчей. Всё это – в перерывах между тренировками, официальными играми и победой на первом мэйджоре этого сезона. Скептики, наученные опытом Абеда Abed Юсопа, тут же бросились проверять винрейты. Но тут ничего особенного. За прошедшую неделю Роман выиграл чуть больше половины карт, за месяц – 65%.

Хоть финальный скриншот и показывает почти нулевую гибкость, за 50 матчей на пути к 10K Роман использовал больше 20 разных героев. При этом успел поиграть не только на привычной легкой линии, но и в миду, и даже в сложной.

За решающим матчем на 10 000 MMR зрители следили на стриме 24/7, где постоянно показывают пабы. Когда оказалось, что против Ramzes будет играть его тиммейт Владимир No[o]ne Миненко, в чате посмеялись и заранее поздравили Романа с заветной цифрой. No[o]ne взял Pudge в мид – и количество шуток увеличилось вдвое. А когда тиммейт Романа ходил по карте со счётом 8:1, было уже не смешно. Впрочем, закончилось игра все равно шестью смертями No[o]ne от рук Ramzes, разбитыми артефактами и заветным достижением.

Видео можно посмотреть в ютуб-аккаунте NoobFromUA.



«Как же наш мальчик вырос!» – поздравляли игрока поклонники в комментариях.



Следом за ними поздравительными сообщениями отметились киберспортсмены, комментаторы, аналитики и даже ведущий турниров ESL Эри Ниман. Иногда даже с суровым русским матом, хоть и латиницей.

«Другие игроки с 10K последнее время ничего особенного не достигали, так что мне кажется, что всем стало плевать. А теперь у нас наконец-то появился 10K-игрок, который недавно действительно добился успеха», – писали о Романе на форуме Reddit.



Роман стал четвёртым в списке игроков с 10 тысячами MMR. До него эту отметку взяли Абед Abed Юсоп, Чжэн MidOne Йек Най, а прямо во время The International 7 до неё добрался Артур Arteezy Бабаев.



Возможно, Роману достанется честь быть и последним игроком с подобным достижением. В ближайшее время Valve планировала ввести систему лиг в рейтинге. Судя по анонсу разработчиков, всем придётся заново пройти калибровку и попрощаться с текущими показателями. Но зато у Романа есть ещё один повод назвать себя лучшим керри в СНГ.