«Не трогай свечу». Чего ожидать от нового режима в Hearthstone

На фестивале BlizzCon для журналистов построили отдельную зону, где давали поиграть во все анонсированные новинки. В зале с Overwatch, Heroes of the Storm, StarCraft 2 и World of Warcraft были компьютеры и с Hearthstone. Пресса могла одной из первых опробовать новый режим «Походы в подземелья».

Что нужно знать?

«Походы в подземелья» — бесплатный режим, который появится в игре вместе с выпуском дополнения «Кобольты и катакомбы». Пользователь отправится в путешествие, во время которого он должен сразиться с восемью разными боссами и победить их. Всего в игре будет 48 разных уникальных врагов. В случае поражения поход завершается. За полное прохождение подземелий всеми девятью классами игроки получат особую рубашку карт.

Противники:



· Frostfur — Сила героя (стоит 2 кристалла маны): замораживает существо;



· Giant Rat — Сила героя (стоит 2 кристалла маны): призывает двух крыс 1/1;



· Blacksteed — Сила героя (стоит 0 кристаллов маны): превращает существо в другое случайное, которое стоит на 1 кристалл маны больше;

· Elder Brandlemar — Сила героя (стоит 2 кристалла маны): сыграйте секрет Антимагия;



· Waxmancer Sturmi — Сила героя: создаёт восковых клонов существ, находящихся на столе, с характеристиками 1/1;



· Room of Traps — один из самых сложных противников, поэтому шанс того, что он вам встретится в подземелье, невелик;



· Battlecrier Jinzo — Сила этого героя пассивная, благодаря ей боевой клич срабатывает дважды как у вас, так и у Jinzo;



· Kraxx — Сила героя: наносит 1 урон всем существам противника;



· Candlebeard — Сила героя (стоит 1 кристалл маны): дает вашему существу рывок;



· Pathmaker Hamm — Сила героя (стоит 1 кристалл маны): наносит 1 урон двум случайным существам противника.

Как всё устроено?

Журналистам давали на выбор три класса: жрец, маг и воин. Каждый поход начинается с колодой из 11 карт. Вы не можете решать, что войдёт в этот список. Разработчики обо всём подумали за вас.

В числе первых противников попадались либо Frostfur, либо Giant Rat. Зато на втором и третьем этапе герои постоянно отличались. Исключение составил только Battlecrier Jinzo, который встретился дважды. И если в первый раз я легко победил, то во второй умудрился даже проиграть из-за двух «Потасовок», вовремя пришедших в руку. После прохождения третьего противника появлялось благодарственное сообщение.

После победы игроку на выбор сначала предлагаются пассивные заклинания. Например, сделать вражеских существ дороже на 1 ману, уменьшить стоимость своих заклинаний на 1 ману или взять две карты в самом начале.



Всего в режиме встречалось 7 подобных карт:



· Captured Flag — ваши существа получают +1/+1;



· Glyph of Warding — существа противника стоят на 1 кристалл маны больше;



· Justicar’s Ring — ваша сила героя улучшена и стоит на 1 кристалл маны меньше;



· Khadgar’s Scrying Orb — ваши заклинания стоят на 1 кристалл маны меньше;



· Mysterious Tome — в начале игры вы выкладываете 3 случайных секрета;



· Potion of Vitality — ваше начальное здоровье увеличено в два раза;

· Small Backpacks — в начале игры вы берёте 2 дополнительные карты.

Следующий этап — выбрать одно сокровище на выбор. Вообще это заклинание, существо или оружие, которое встречается только в режиме подземелий. Как и «пассивки», которые тоже попадают в колоду, сокровища должны облегчить жизнь.



В отличие от «пассивок» выбор не сильно больше, но некоторые эффекты впечатляли:



· Bag of Coins: заполните руку «Монетками»;



· Boots of Haste: на этом ходе ваши существа стоят 0 кристаллов маны;



· Gloves of Mugging: украдите 3 карты из руки вашего противника;



· Horn of Cenarius: завербуйте 3 существ;



· Rod of Roasting: разыгрывайте «Огненную глыбу», пока один из героев не погибнет;



· Vorpal Dagger: Яд. Двойное неистовство ветра (может атаковать 4 раза за ход);



· Wand of Disintegration: наложите эффект немоты на всех вражеских существ, а затем уничтожьте их;



· Wish: заполните стол легендарными существами. Полностью восстановите себе здоровье;



· Wax Rager: Смертельный хрип: призовите это существо.

Последними в колоду попадают уже обычные карты из уже вышедших дополнений. Разработчики предлагают на выбор несколько типов колод, которые подойдут под определенную стратегию и тип игры.

Соответственно, второе сражение вы начнёте с колодой из 16 карт, третье — из 21. Будет ли колода впоследствии увеличиваться каждый раз, пока неизвестно. Обычно в Hearthstone размер колоды не превышает 30 карт.

Зачем это всё?

Чтобы разнообразить игровой процесс. Разработчики сами говорят, что этот режим создан для тех, кто хочет получать удовольствие от Hearthstone и веселиться с друзьями. При этом новички смогут познакомиться с новыми картами, посмотреть разные архетипы колод и лучше понять игру.

Пройти первых противников легко даже тем, кто Hearthstone запускает пару раз в месяц. Но даже на третьем сопернике можно срезаться. В дальнейшем, как утверждают разработчики, будет ещё сложнее. Так ли это, узнаем в середине декабря.