Немного мэйджоров в ваши будни. Кибреспортивные турниры января

Салаты доедены, годовой абонемент в тренажерный зал куплен, обещания на 2019 год сделаны. Тем временем команды доигрывают онлайн-турниры и делают последние замены в составах. Киберспортивную сцену ждет медленное и планомерное возвращение в турнирную рутину. Рассказываем, какие соревнования ждут зрителей и участников из СНГ в ближайший месяц.

The Bucharest Minor (Dota 2)

Когда? 9-13 января.



Кто участвует? OG, Ninjas in Pyjamas, Team Yeam, Playmakers, Gambit Esports, BOOM ID, Keen Gaming, EHOME.



Что разыгрывают? $300 тыс. и последнюю путевку на китайский мэйджор. Также команды разделят 500 очков рейтингового сезона. Правда, некоторые составы получат штраф за смену игроков.

Почему это интересно? Хотя бы потому что победитель этого турнира отправится на мэйджор. Но и сам майнор-чемпионат обещает развить несколько интересных историй. OG, которая и без того входила в число фаворитов, еще и пошла на изменения в составе, явно желая усилиться. Первые матчи с Игорем ILTW Филатовым показали, что у них все идет по плану.



Конкуренцию действующим чемпионам The International попытаются составить EHOME, возвращающаяся в форму, но давно не встречавшаяся с командами из других регионов, и NiP, у которых явно не все так гладко, как хотелось бы. После мэйджора у них появились проблемы и с исполнением, и с драфтами.



Представители СНГ, Gambit Esports, тоже недавно удивили сообщество заменой пары саппортов. Безусловно, на бумаге переход Артема Fng Баршака и Александра Immersion Хмелевского выглядит неплохим усилением для команды. Однако составу пока не хватает стабильности. А поклонники Vanskor и KingR с нетерпением ждут, когда карма отомстит Gambit за такой кик игроков, которые помогли команде пройти отборы на рейтинговый турнир.

The Chongqing Major (Dota 2)

Когда? 19-27 января.



Кто участвует? Team Secret, Team Liquid, Alliance, NoPangolier, Virtus.pro, Team Aster, Vici Gaming, PSG.LGD, Fnatic, TNC, J.Storm, Forward Gaming, Evil Geniuses, paiN Gaming, Thunder Predator ипобедительмайнора.



Что разыгрывают? $1 млн и 15 тыс. очков. Победа на этом турнире математически обеспечивает команде поездку на The International 9.

Почему это интересно? Этот мэйджор сразу после своего анонса стал местом сосредоточения драм и мемов. Карло Kuku Палад после долгих разбирательств, споров и пересуд получил запрет на участие в турнире из-за расистского высказывания, а те, кому это решение не по нраву, собрались бойкотировать турнир. Добавьте к этому название, которое очень напоминает «слово-которое-нельзя-называть» — и получите чемпионат, который будут смотреть просто из интереса к драмам.

На деле же это будет первый большой международный турнир, на котором топовые команды сойдутся на новом патче. Мета к тому времени уже устоится, у всех будет достаточно времени, чтобы выделить для себя сильных и слабых героев. Так что никаких отмазок по типу «устали от патча», «не успели разобраться» и «не было времени на тренировки». Только чистая конкуренция с участием сильнейших команд мира.



Отдельно стоит отметить будущую жеребьевку группового этапа. Организаторы обещали, что для этого будут использовать результаты региональных квалификаций. Вот повезет группам, в которые третьим посевом попадут LGD и EG, а вторым — Virtus.pro!

CS:GO Minor Championships

Когда? 16-22 января.



Кто участвует? По 8 команд из 4 регионов (СНГ, Европа, Азия, Америка).



Что разыгрывают? Две лучших команды из каждого майнора заработают путевки на IEM Katowice Major 2019. Участники с третьих мест отправятся в плей-ин, где разделят еще два слота, которые раньше занимали команды с 15 по 16 места предыдущего мэйджора. Ну и в качестве бонуса — призовой фонд в $50 тыс. в каждом регионе.

Почему это интересно? Попадание на мэйджор — главная цель любой команды в CS:GO. Слава, шанс встретиться с лучшими и немного стикеров сверху. А для зрителей это возможность наконец-то выяснить, кто в регионе лучший в режиме LAN-турнира.



Зрителям в СНГ наверняка намного интересней будет первая часть майнор-турниров. С 16 по 20 января в Катовице пройдут соревнования с участием команд из СНГ и Европы. Тут тебе и старички из UnderPressure, и очередная попытка Winstrike Team вернуться в топ CS:GO, и bondik, официально присоединившийся к Gambit Esports прямо под новый год. И, конечно же, фавориты в лице AVANGAR и Team Spirit. В общем, будет жарко.

iBUYPOWER Masters IV (CS:GO)

Когда? 19-20 января.



Кто участвует? Astralis, Cloud9, compLexity Gaming, FaZe Clan, Fnatic, Chost Gaming, Team Liquid, Luminosity Gaming.



Что разыгрывают? $200 тыс. и призрачный шанс обыграть Astralis.

Почему это интересно? Пока ребята попроще будут играть на майнорах, большие мальчики (и Ghost с Luminosity) соберутся в Лос-Анджелесе. Турнир iBUYPOWER Masters может стать неплохой публичной тренировкой для легенд и претендентов, чтобы сделать первые заявки перед главным турниром ближайших месяцев.



Но интереснее даже не это. Для многих участников iBUYPOWER Masters станет первой серьезной возможностью продемонстрировать силу обновленных составов. Перед закрытием трансферного окна заменами отметились coL, Liquid, C9 и FaZe. Последние даже еще не успели анонсировать нового игрока своей команды. И все они встретятся на LAN-финале в Америке, прежде чем отправиться на мэйджор.



И все эти замены и решаффлы сделаны только ради одной цели — скинуть с трона CS:GO команду Astralis. Вот уж кому не нужны изменения в составе. И датчане явно захотят начать 2019 год с приятной победы и очередного кубка в коллекции, пока все остальные сыгрываются.

We Play! Artifact Mighty Triad: Agility

Когда? 15-20 января.



Кто участвует? 32 игрока, 16 из которых вошли в топ-16 прошлого турнира от WePlay, 16 — прошли открытые квалификации, а Swim и Mogwai получили прямые приглашения. Среди хорошо знакомых зрителям в СНГ игроков есть DrHippi, Naiman, Gela и другие.



Что разыгрывают? $15 тыс. и звание чемпиона в умирающей игре.

Почему это интересно? Во-первых, этот турнир наверняка станет поводом для написания очередной волны статей насчет того, что Artifact — мертворожденная игра, которая никому не интересна. Однако свои 3-5 тыс. зрителей чемпионат все равно наберет, даже с затяжными и однообразными играми. Все-таки, даже черный PR остается PR, а свой небольшой пул поклонников игра успела набрать.



Во-вторых, именно турниры в режиме с личными колодами сильнее всего влияют на мету и стоимость карт в Artifact. На прошлом турнире популярность набрала сине-зеленая колода чемпиона Hyped, которая выигрывала за счет «Истребления», «Порыва ветра» и мультикастов. После этого разработчикам даже пришлось пойти на попятную и вмешаться в баланс карт. Кому достанется теперь? Синей колоде от Swim, которую он называл лучшей в игре?

Rainbow Six Pro League Season 9 — Европа

Когда? Старт 10 января.



Кто участвует? Chaos Esports Club, G2 Esports, LeStream Esports, Mock-it Esports, PENTA, Team Secret, ENCE и Team Empire.



Что разыгрывают? $27 тыс. и две путевки на финал 9 сезона.

Почему это интересно? Задумчиво смотрите на список команд и все еще не можете понять, о чем идет речь? Знакомьтесь, это профессиональная сцена Rainbow Six. Возможно, вы видели, что об этой игре периодически что-то писали в социальных сетях, а на финалы Russian Major League всех призывал сходить Виталий v1lat Волочай.



Главная причина обратить внимание на эту дисциплину в девятом сезоне — участие в нем состава Team Empire. Команда прошла европейскую Challenger League и теперь намерена всерьез биться за поездку на главный турнир. Правда, побороться за путевку придется с G2, одержавшей победу в прошлом сезоне и на DreamHack Winter, и бодрым составом PENTA.



Но если у Team Empire все получится, они могут стать организацией, которая откроет для СНГ новую перспективную дисциплину.

И это далеко не все, что ждет поклонников киберспорта в первом месяце года. В конце января в PUBG стартует первая фаза европейской лиги с участием Natus Vincere. В League of Legends начнутся сплиты практически во всех регионах и команды вступят в борьбу за поездку на Mid-Season Invitational. Даже HotS ждет несколько онлайн-турниров! А в конце месяца в Dota 2 уже стартуют открытые квалификации на следующий мэйджор. И кто сказал, что январь — пустой месяц?