«Мы чувствовали это во время всего TI. Бесконечная вера друг в друга»

Премьера True Sight окончена, но шоу в Копенгагене только началось. После просмотра документального фильма на сцену вышли ведущие и виновники торжества — игроки OG. Правда, без Анатана Ana Фама. Они остались в зале еще на 40 минут, чтобы ответить на вопросы и рассказать о своих впечатлениях.



— Каково было смотреть этот фильм?



Йохан N0tail Сундштайн: Очень эмоционально. Очень и очень эмоционально. Мы обсуждали The International после всего, но есть ощущение, что многое забыли. Может, половину того, что произошло. Так много всего случилось! Практически 2,5 месяца, наполненных дотой перед TI, и теперь смотреть за этим — как будто первый раз увидеть, даже несмотря на то, что ты там был.



— Как будто это было очень давно?



Йессе Jerax Вайникка: Как будто этого никогда и не происходило! Так что да, достаточно давно.



— Что ты думаешь об этом фильме? Какие чувства он вызвал?



J: Много эмоций. Грустно и радостно одновременно.



— В игре казалось, что ты очень спокоен, ты просто смеялся, шутил. Как ты делал это?



J: Думаю, это только в игре. Как только ты выходишь из кабинки — все меняется. Прямо как в фильме.



— В чем источник ваших эмоций сейчас?



J: Мои партнеры по команде.

— Вернуться в прошлое и увидеть то, что делает команда соперников, — редкая возможность в любом виде спорта. У вас был шанс сделать это. Что удивило вас больше всего?



Себастьян Ceb Дебс: Как сильны мы держались друг за друга. Мы чувствовали это, но сейчас увидели с точки зрения зрителя. Произошла какая-то магия. Я смотрел записи игр и думал: «Они могут проиграть! Они отстают на 20 тысяч!». Я знаю, мы выиграем. Я держал этот чертов трофей. Но я все еще продолжал так думать. В этих играх я чувствовал себя очень защищенным. За что спасибо им и тому, что мы смогли построить вместе.



— Как насчет стратегий LGD? Удивило ли вас что-то в обсуждениях, которые вам удалось услышать?



C: Немного. Очевидно, мы пожертвовали многим, чтобы хотя бы на минутку забраться к ним в голову, заглянуть в их размышления, изучая их, пытаясь понять, как они думают и что они думают о тебе. Мы должны были приготовиться. Но было что-то сверх того с точки зрения стратегий, и возможность взглянуть на это дорогого стоит. «Так вот как они размышляли!»



Очевидно, что у них были правильные мысли. С другой стороны, наверное, им стоило в чем-то отдать нам больше уважения. Но это же работает и в обратную сторону. Мы видели несколько игр…



— Да, игра у нас в кармане!



С: Она была у нас в кармане, но где-то на 20-ой минуте я не был так в этом уверен!



— Как изменилась ваша повседневная жизнь за последние месяцы?



Топиас Topson Таавитсайнен: Не думаю, что она слишком изменилась.

Я все еще целыми днями играю в доту. Разве что мне не нужно считать каждый евро, который я трачу. Я могу пойти в магазин, покупать еду и не волноваться, сколько она стоит.

N: Я не хочу говорить за Ana, но мы достигли того, к чему стремились все это время. Я бы сказал, что для всех нас жизнь стала намного лучше. Я уверен, у Ana тоже.

— Что бы ты мог сказать об Ana?



N: Мой мальчик! Он уделал их! В начале 2017 года, когда я только первый раз говорил с Ana, первое или последнее предложение перед тем, как он присоединился к команде, было: «Давайте выиграем пару мэйджоров и TI!» Он сделал это — и ушел! (смеется)



C: Дело сделано!



— Вы же об этом просили! Topson, ты пришел в команду в середине года. Ты ожидал, что вы выиграете TI, или просто хотел набраться опыта и посмотреть, как пойдет?



T: У меня не было никаких ожиданий, я воспринимал это как возможность. Может, попасть на TI и поиграть с крутыми ребятами.



— Когда у вас был хороший сезон, вы выигрывали мэйджоры и все думали, что вы выиграете TI, то что-то не складывалось. А теперь, когда у вас был, наверное, худший из возможных стартов после TI — вы победили. Что изменилось? Что за секрет вы раскрыли?



C: Каждое поражение делало нас сильнее. Другого пути к победе нет, кроме как проигрывать снова и снова. У нас были поражения, и это помогло. Это действительно идет на пользу, потому что ты получаешь опыт. С точки зрения доты, все сошлось. Но важнее всего был человеческий фактор. То, как мы поддерживали друг друга.



J: А еще на нас не было давления. Как сказал Topson, не было никаких ожиданий. В большинстве игр мы просто веселились. По крайней мере, я веселился! Даже поражения на тренировках мы не воспринимали слишком близко к сердцу. Мы смогли поработать над собой, но в тоже время оставляли место для веселья. Просто наслаждались.

— Изменилось ли это сейчас? Теперь вы выиграли, это самое крутое, что ты можешь сделать в карьере в доте. Теперь все относятся к вам, как к лучшим. Изменилось ли то, как вас видят другие команды? Приходится ли вам менять свой стиль?



N: Другие игроки определенно смотрят на тебя иначе. Я всегда смотрел на чемпионов TI по-другому. Этот парень выиграл TI, я знаю каждого из них. Это престижно. Они обыграли меня на том турнире.



Да, что-то меняется. Но сейчас играть в доту стало легче, чем раньше. В доте никогда не становится легче побеждать. Но уже нет этого давления. По крайней мере, лично для меня.

Я сейчас получаю больше всего удовольствия от доты, чем когда-либо. Совершенно никакого давления.

— Тогда почему выиграть два TI так сложно?



C: Ну, для нас это пока не так сложно. Мы еще не пытались! Мы дадим вам знать после TI9!



— Теперь, когда вы достигли этого, стало ли вам яснее, почему так сложно вернуться и повторить?



N: Назовите мне кого-нибудь, кто продолжает побеждать и побеждать? Dota 2 — сложная игра. Кажется, что это действительно очень тяжело. Но мы здесь, чтобы попробовать повторить успех. И мы приложим все усилия.



— Помимо того, когда вы уже подняли трофей над головой, когда произошел тот момент, в который вы решили, что действительно победили?



N: За несколько месяцев до TI я сказал своему отцу, что это наш лучший шанс на победу. Как только мы собрали этот состав, я знал, что наши шансы выше, чем раньше.

— Насколько важно было именно веселиться вместе? За этим балансом личностей было очень интересно наблюдать: кто-то сделал ошибку, другой тут же говорит: «Не волнуйся, играй дальше!». Это секрет победы?



J: Это сплочает людей. Когда у кого-то случаются тяжелые игры… Думаю, вы видели это в фильме. Вот этот парень (показывает на Ceb) поддерживает тебя. И каждый может сделать то же самое для другого человека. В этом и есть веселая часть всего процесса. Ты не чувствуешь себя грустным или одиноким. Другие ребята тебя всегда поддержат.



N: Обычно дота пытается вытащить из тебя худшее. Но когда вы держитесь вместе, если в какой-то момент немного не повезло, пытайтесь противостоять горечи от поражения. Если противостоять этому ощущению вместе, все будет хорошо. Это для вашего следующего паба, ребята!



— N0tail, ты тоже говорил о головной боли после четвертой карты. Откуда она появилась?



N: Каждый, кто играет в доту, говорит на ее языке. Для меня эта игра была напряженной до головной боли. Так много всего, о чем нужно думать в течение длительного времени. Тяжелое ощущение. Если бы нам пришлось играть сразу, а не после перерыва, игра бы получилась ужасной. Потому что большинство ребят были бы просто не готовы. Тебе нужна передышка после таких игр.



— Как важно после выигранной карты сохранять уверенность, что вы одержите победу и на следующей?



C: Поймать волну — действительно важно. Это работает в обе стороны. Мы проиграли вторую и третью карту. И не нужно быть гением, чтобы понять, к чему все идет. Мы только что проиграли две карты подряд, и мы не можем себе позволить проиграть еще одну. И тебе нужно сражаться, использовать все ресурсы, которые у тебя есть: командные, психологические, даже физические. Ты не просто зритель. Ты тот, от кого будет зависеть результат. Когда ты побеждаешь, ты хочешь поймать эту волну. Но также тебе нужно быть осторожным, чтобы не попасться в установленные ловушки. Ты можешь потерять фокус, думать слишком наперед. В конце концов, тебе нужно просто быть готовым к тому, что тебе предстоит. Только одна игра.

— Многие называют этот TI лучшим. И это дань уважения вам, но в то же время и PSG.LGD. Они тоже отыграли потрясающий матч. Конечно, сейчас они не с нами, но это ваш шанс сказать о них что-то как о команде.



C: Важно отметить, что в фильме они могли говорить что-то грубое в наш адрес, что может показаться обидным, да и у нас, вероятно, было то же самое. Но нужно понимать, что между этими командами невероятное количество уважения. Я уверен, что они уважают нас, как и мы их. Но иногда, чтобы приподнять дух, нужно убедить себя в том, что они не так хороши, как выглядят. Ты изучаешь их и понимаешь, насколько они хороши. И нужно приглушить это ощущение, потому что тебе необходимо их обыграть. Ты здесь не для того, чтобы смотреть, какие они классные, а чтобы победить.

Они были командой, которую очень сложно понять, с которой тяжело соперничать. Они выложились на полную. Это была самая ровная серия, которую я сыграл в своей жизни.

N: Они одна из самых прогрессивных команд. Да, здесь могли быть какие-то обидные слова, может, что-то перевели неточно. Но это неважно. Нужно ставить себя выше своего соперника. Как я сказал, PSG.LGD — та команда, которая открыта для новых идей. Они играли в потрясающую доту. Я столько раз играл против Fy, я столько раз проигрывал ему. И я так рад, что мне не пришлось проиграть ему снова!



— The International 9. Вы и какая-то еще команда в гранд-финале. Какой совет вы бы дали им?



C: Хотите честный ответ? Удачи, чувак. Я не собираюсь давать тебе никаких советов!

T: Сосредоточьтесь на своей игре. Не мудрите.

N: Я бы сделал то, что сделал. Просто пошел и поговорил с Kuro. Он знает. Большое спасибо ему. Если бы не он, я не знаю, смог бы ли я так помочь своей команде. Так что если он заговорит с тобой, на твоем месте я бы сделал именно это.



Вопросы от зрителей



— N0tail, зачем ты украл усики Topson?



N: Я хотел выглядеть, как Чарли!

— Могли бы вы быстренько посчитать, сколько часов в доте вы все вместе сыграли?



N: 15 тысяч. Скорее, 19, учитывая смурф

J: Ты не должен пользоваться смурфом!

T: 18 тысяч

J: Понятия не имею

C: Я не знаю точных цифр. Что-то между 15 и 20 тысячами.



— Чему вы научились во время гранд-финала киевского мэйджора и каким опытом смогли воспользоваться на TI9?



C: Topson, какого опыта ты набрался для TI9? (смеется)

N: Я могу сказать за Ana. Турнир в Киеве был для него поворотным моментом. У нас были проблемы со стратегиями, в пятой игре Virtus.pro загнала нас в угол и нам пришлось возвращаться в игру с тем, что не приносило успеха, но во что мы действительно верили. Для меня это было что-то прекрасное — слепое доверие. И то же самое мы чувствовали во время всего TI. Бесконечная вера друг в друга.



— В каждом гранд-финале TI есть один момент, как Dream Coil на 1 миллион или Echo Slam на 5 миллионов. Может ли каждый из вас выбрать один момент, который вы бы могли отметить, и дать ему имя?



T: Scepter от Ana.

C: Додж на Ember от Ana. Этот непобедимый Earthshaker от Fy, который дает Echoslam в землю, потому что у Ana появился Eul.

J: Axe от Ceb. Я в это не мог поверить во время игры. Мне даже не надо было играть. Я просто прицепился к нему — и все! Мне кажется, мы играли 2vs5, Ana пришел позже.

C: Да, это было неожиданно. Потому что мой Axe не так уж и хорош, как люди думают. Но это секрет! Мне кажется, это был первый Axe, с которым мы играли.

N: Может, Chain Lightning от Topson на 5 долларов? Но если серьезно, то я выберу Ceb.

— Кто-то из вас заметил, что во время драки около Secret Shop, когда Ana зацепили, он продал свои артефакты, чтобы иметь достаточно золота, чтобы выкупиться?



J: Ana рассказал нам об этом после игры. Я не думаю, что кто-то из нас заметил.

C: Мне кажется, он ничего и не сказал в игре. «Черт, меня ганкают. У меня есть байбек» — последнее, что мы слышали. Мы и не ожидали, что он посчитает так быстро. Обычно эти расчеты занимают намного больше времени, но ему потребовалась секунда. И он сделал все правильно. Думаю, это во многом говорит о том, как могут быть сосредоточены игроки в подобных матчах. В пабе будет сложнее провернуть такое. Но для него это было что-то обычное, он даже не сказал ничего.



— Ceb, что заставило тебя вернуться к карьере игрока? И каково это — доказать, что ты можешь как игрок, когда добился всего как тренер?



C: Это прекрасно. Вернуться меня заставило доверие партнеров по команде, которое я чувствовал, и тот факт, что они верили, что я им нужен. Это окрыляет. Думаю, это значимый фактор в том, что я смог отлично отыграть. Ну, или достойно. Потому что они подпитывали мою уверенность.

J: Мы это делали?

C: Да. Даже если вы не собирались, у вас получалось.

J: Да, ты норм отыграл (смеется)

C: Спасибо! Вот об этой уверенности я говорю! После такой мотивирующей речи, я могу горы свернуть!



— Теперь, когда стратегия андердогов себя оправдала, как вы планируете облажаться с этой командой, чтобы выиграть следующий TI?



J: Ну одного парня по дороге сюда мы уже потеряли!

N: Мы просто планируем так уйти в окопы, чтобы люди забыли о нашем существовании. А потом мы такие появимся в открытых квалификациях!

C: Ты наши последние игры видел? Мы уже этим занимаемся!



— Насколько ваши стратегии в гранд-финале были запланированы, а насколько это была импровизация?



C: Мы вложили много труда в подготовку к каждому матчу, а в гранд-финале еще больше. Сложно посчитать в процентах. Мне кажется 50 на 50. Все еще зависит от того, как вы будете адаптироваться друг к другу. Если вы сильнее и хорошо подготовлены, то можно играть на 75% по своим стратегиям. Но если соперник здорово подстраивается и ты не слишком хорошо готов, процент может упасть очень низко.



N: Мне кажется, первые две игры в гранд-финале были близки к тому, что мы предполагали, когда пытались разобраться, что они делают. Но для любого гранд-финала нормально, что с каждой картой все становится удивительней и уходит дальше от твоих заметок. Обычно так происходит. Также произошло и здесь.

— Как вам удалось так раскусить LGD? Что вы делали, чтобы понять их?



C: Много труда, чтобы понять, как они размышляют, попыток пробраться им в голову. Ты пытаешься их понять, но в то же время ты должен уважать их. Ты никогда не поймешь точку зрения, которую не уважаешь. Если они верят во что-то, ты должен присмотреться к этому, даже если ты сам в это не веришь. Речь идет не о тебе, речь идет о них, и что они будут делать. Если они в финале, на то есть причина, они заслужили свое место, а не просто проходили мимо.



Заключительные слова:



C: Спасибо всем за поддержку. Эта победа никогда бы не случилась без такой поддержки. И если это вдохновляет вас, используйте для любой цели, которой вы хотите добиться. Мы будем стараться радовать вас в течение следующего сезона. Спасибо вам за все.



J: Спасибо, что пришли! Самое веселое для меня — слышать как люди, кто болеют за нас по 5-10 лет, продолжают вспоминать какие-то мои тупые игры на Nyx Assassin и винить меня за это. Мне кажется, это очень мило (смеется). И спасибо Valve за то, что они сделали. Это потрясающе. Это мотивирует меня и, вероятно, многих из вас. Спасибо всем, кто болеет.



T: Спасибо всем, что пришли! Я тот парень, который после игр идет на Reddit почитать все эти позитивные комментарии, все это очень приятно слышать! Приятно знать, что кого-то действительно это заботит.



N: Большое спасибо всем, кто любит доту и болеет за нас. Я хочу сказать большое спасибо LGD за то, что они были такой прекрасной командой. И всем командам, которые вкладывали в результат пот и слезы. Мы знаем, чего это стоит, мы знаем, как это сложно. Наслаждайтесь этим, пока вы играете в доту. Не позволяйте этому вас уничтожить.



И, наконец, большое спасибо IceFrog за то, что он создал эту невероятную игру со всеми людьми, которые над ней работают. Она дала нам так много. Это потрясающая игра, которая позволяет людям выражать себя.