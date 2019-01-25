«Дотеры — бразильцы. Бразилец постоянно ругает страну, но крепко любит ее»

Филипе Astini Астини — одна из самых известных персон на бразильской сцене Dota 2. Владелец Midas Club часто публикует посты на форуме Reddit, рассказывая о проблемах местных команд. Не так давно в «Твиттере» он начал ветку, посвящённую случайным фактам из жизни бразильской Dota-сцены. За неделю он успел опубликовать больше 250 сообщений. Мы выбрали самые любопытные и показательные из них.

О деньгах

Я ещё не получил деньги с The Final Match, единственного международного LAN-турнира, в котором участвовала Midas (призовой фонд составлял $ 50 тыс.). Чемпионат прошёл в июле 2017 года. Первой командой, которой они заплатили, была Alliance. Так совпало, что это была самая известная команда на турнире. Думаю, ещё SG получили свои деньги.



Уже четыре организации связывались со мной, чтобы провести майнор в Бразилии. Мой ответ (сейчас) всегда одинаков: это невыгодно. Я надеюсь, что ни один сумасшедший не попытается сделать это. Майнор скорее пойдёт в минус, чем в плюс сцене.

Я никогда не получал ни копейки от Valve. Я вложил в сцену всё, что заработал консалтингом в Германии. Когда дела шли плохо, даже мои родители и братья с сёстрами мне очень помогали. Нет, я не из богатой семьи, у меня нет большого имущества. Я всё заработал своим потом.

Неформальный рынок в доте — единственный прибыльный в Бразилии. Буст, перепродажа скинов, магазин с футболками (я, между прочим, хочу сделать такой). Команда или чемпионат по доте? Это растраты.

Я не знаю ни одного канала на YouTube о Dota 2 на португальском языке, который бы успешно монетизировался.



Непопулярная истина: тренерство приносит больше денег, чем буст. Люди занимаются бустингом, потому что или они слабые игроки, или потому что ленивы. Обычно что-то из этих двух. Бустинг до сих пор является средством к существованию для многих игроков. Все предпочитают бустить, потому что это лёгкие деньги и чувство превосходства над другими. А тренерство требует внимания, планирования, общения с человеком и маркетинга.

Dota 2 в Бразилии — большая проблема курицы и яйца. Те, кто хочет инвестировать в сцену, хотят, чтобы она стала профессиональней. Каждый, кто хочет стать профессиональней, нуждается в инвестициях.



Здесь гораздо меньше прибыли, чем вы думаете. Мега-спонсор, которого громко анонсируют, иногда даёт просто $ 400 в месяц. Была компания, которая уже напечатала свои логотипы на футболках команды, играющей на мэйджоре, а сама ещё не дала ни цента, а иногда даже продавала организации свою продукцию. Каждую неделю появляется анонс, который должен нести в себе решение этой проблемы. Но в конце концов это оказывается розыгрыш двух ковриков для мыши, которые даже потом не доставят.



Вы не представляете, как устроена дота-сцена. 99,9% сцены согласились бы работать за оплату перелета и жилья.

Я не преувеличиваю. Два бывших игрока Midas в этом месяце писали, что им отключили интернет за неуплату, а другому отрубили даже свет. И это одни из самых талантливых и преданных делу людей, которых я только знаю.

Хотя в контрактах игроков предусмотрены шестизначные отступные (200 тыс+), бразильский игрок никогда не покупался более чем за четырёхзначную сумму (меньше 10 тыс. реалов). Может, это изменится в случае с paiN.

Многие спрашивают меня: стоит ли вкладываться в доту, учитывая всё, что я сказал. Большинство вопросов приходят даже скорее от игроков, которым интересно, стоит ли посвящать этому время. Каждый случай нужно рассматривать отдельно и обобщить что-то сложно. Но если вы действительно хорошо играете, то вы должны играть. Независимо от того, насколько хаотична сцена в доте, она остаётся очень демократичной. Если вы хорошо играете, то пройдёте открытые и закрытые квалификации на мэйджор с призовыми в один миллион долларов за неделю. Но если для хорошей игры вам нужен дядя с зарплатой и тренировочной базой, то простите, но не тратьте своё время.

Об игроках

Я видел игроков, которые говорили: «Я не полечу этим рейсом, потому что в самолёте этой авиакомпании нечем заняться». А еще я видел игрока, который буквально голодал, потому что ему нечего было есть на турнире, а организация за него не заплатила.



90% про-игроков занимаются бустингом. Rayur, K13 и Itolka — только верхушка айсберга, которая привлекает покупателей своим имиджем. Но спрос всегда настолько велик, что найдется работа и для других игроков.



У меня есть знакомый игрок, который скорее предпочтет зарплату в 1200 раелов и отдавать 50% призовых организации, чем получать зарплату в 600 реалов оставлять себе 90% призовых. Короче говоря, этот парень действительно верит, что никогда в жизни ничего не выиграет. Зачем мне тогда верить в это?



Мечта каждого игрока состоит в том, чтобы переехать не тренировочную базу. Когда он туда попадает, он: 1) перестает серьёзно относиться к доте, 2) хочет домой. Профессиональный игрок, вместо того чтобы сосредоточиться на мысли «я буду тренироваться изо всех сил с текущими ресурсами», думает: «Я всё равно проиграю, потому что у меня нет тренировочной базы». Вот когда я приеду на базу, тогда и буду побеждать. Потом парень приезжает на базу и попадает в зону комфорта. И кажется, что целью игроков является просто похвастаться тем, что он посмотрел «жизнь мечты». И вот парень, который три года занимался бустом и зарабатывал 300 реалов, ссорясь со своей матерью, теперь становится гордостью семьи, которая едет в большой город, чтобы сыграть за 800 реалов. Но парень не понимает, что из крайнего дерьма он превратился в полудерьмо, зато живёт в комфорте.



Матчи и тренировки до 16:00 обычно заканчиваются проблемами. Обычный игрок не любит просыпаться раньше 4. Из-за этого кто-то не приходит, опаздывает или заявляется с ужасным настроением.

Dota и LoL так похожи и так противоположны. У одного игрока есть все, чтобы стать лучшим в мире, но он не может позволить себе вовремя оплатить интернет и компьютер, который работает с нормальным FPS. А у другого так много денег, что его ничего не волнует и он считает, что проиграть — нормально.

Arms, который уже выиграл более $ 50 тыс., ещё год назад играл на 10 fps, ожидая призовые от WCA. Вот это пример самоотдачи.

Многие курят травку, но я не знаю ни одного игрока, который бы использовал наркотики в качестве допинга.



Вы можете определить, что игрок поссорился с девушкой, по тому, как он играет на линии.

Об отношении к работе

Я уже пытался нанять около 100 разных стримеров. 97 из них не способны стримить три дня подряд.



Как-то я заплатил кастеру, а стрим упал, потому что он не оплатил интернет. Я нанимал парня, чтобы он месяц побыл тренером, а он исчез на второй день (и таких было несколько). В общем-то, это дети, которые обвиняют сообщество в том, что ничего не складывается, но сами не знают, что такое работать.



Сцена в доте похожа на пятый класс. Если кто-то увидит, что я общаюсь с человеком, который ему не нравится, он меня тут же возненавидит. Я всегда пытался работать со всеми участниками сцены и дать всем шанс, но это имеет странный и неприятный побочный эффект.



Была игра, которую должны были показывать на ESPN, но она не состоялась, потому что у менеджера был выходной и он забыл предупредить команду. В лобби зашли три игрока, которые понятия не имели, где находятся остальные. Очевидно, что это списали на «проблемы с интернетом».

Практически за каждой технической проблемой стоит игрок, который «ушел в магазин» или что-то вроде того. Я был единственным, кто разоблачил подобное. Я не жалею об этом. Конечно, это смесь ошибок игрока и организации, но я думаю, что вы уже поняли, что нет смысла здесь требовать профессионализма.



Пример недостатка профессионализма. Команда должна была играть против Na'Vi. Выигрыш мог гарантировать прямое приглашение на TI. Четверо игроков катали в Overthrow, а капитан распечатывал Dotabuff Na'Vi. Я не говорю, что нельзя расслабиться перед матчем или что каждый должен участвовать в обсуждении драфта. Просто мне кажется, что над этим можно работать более профессионально.

Вот вы говорите: «Просто подпишите контракт». А половина игроков не соблюдает контракты. Что тогда делать организации? В суд подавать? Организации придумали лучше: «Мы будем забирать у них призовые, и тогда они будут нас уважать».

О командах

Есть много хороших составов, которые не могут собраться из-за личных проблем между игроками или, что еще хуже, из-за какого-то дерьма, произошедшего в пабе. Есть много игроков, которые не играю с X, потому что он «заруинил им пабчик». Хуже всего то, что игра уже испорчена и все эти проблемы можно разрешить за три минуты, но эго никуда не деть.



Случалось и так, что игрока тестировали в команду, а потом он куда-то исчезал и не отвечал на звонки. А потом из ниоткуда появлялся в лобби. Играть за команду-соперника. Да, сцена у нас куда более динамична, чем кажется.



Я знаю сотню парней, которые отдают все, чтобы стать про-игроками. Но едва ли знаю команды, которые серьезно тренируются. Дота — это всё ещё 99% тренировок в соло и 1% — в команде. И всё это происходит из-за отсутствия структуры.

Об индустрии

Система квалификаций на FaceIT ужасна, но ей продолжают пользоваться. Я пытался говорить об этом с Valve, с FaceIT, но толку нет. Обычный администратор там — это добровольцы. Например, это парень из часового пояса России, который занимается отборами в Бразилии и ответит только на следующий день. Но это же всего лишь турнир на $25 млн.



С новым DPC-сезоном интерес команд к организациям не тир-1 уровня значительно упал. Эффект полностью противоположен тому, что ожидали Valve.



Хотите устроить международный турнир в Бразилии? Оно того не стоит. Будьте готовы к тому, что 50% команд сцены откажутся от участия, просто потому что они не хотят ехать в Бразилию/Южную Америку. Этот процент варьируется в зависимости от дисциплины.



Перуанцы постоянно играют с тренировочных баз или из LAN-кафе, так что вы никогда не узнаете, играет ли сейчас хозяин аккаунта. В открытых квалификациях было много команд, состоящих из «легенд», который обыгрывали «титанов». Любопытно, но Valve закрывает на это глаза.

Дотеры — типичные бразильцы. Бразилец постоянно ругает Бразилию, но бесконечно ее любит. Ему можно говорить о Бразилии плохо, а гринго — нет. Дотер постоянно пишет гадости о доте, о ее токсичном сообществе, но жить без нее не может. Но пусть только лолер попробует сказать что-то плохое о доте…

Я верю, что в 2019 году дота в Бразилии будет развиваться быстрее, чем она это делала во все предыдущие годы, вместе взятые.