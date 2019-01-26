«В киберспорте уже мало просто освещать – надо удивлять и цеплять»

Турниры студии WePlay! Esports сложно спутать с конкурентами. Каждый из чемпионатов посвящен какой-то теме, на которую работает каждая деталь. Жаркий Reshaffle Madness по Dota 2 в окружении пальм, коктейлей и диджеев, новогодний Winter Madness с пледами, свитерами и рождественскими песнями. На прошедшем чемпионате по Artifact во время перерывов между играми зрители смотрели не заставку, а записанные заранее цирковые номера и шуточные фокусы от талантов. Никакого однообразия и скуки.



Созданием этих оригинальных турниров занимается команда из 30 человек. А заправляет всем Максим Белоногов, генеральный продюсер WePlay! Esports. Он рассказал «Чемпионату», как из телевидения он попал в киберспорт, почему комментаторы и аналитики не отказываются от веселья в эфире и кто придумал идею с гориллой.

— Когда я спросила в социальных сетях, кто отвечает за креативные идеи и создание оригинальных турниров в WePlay! Esports, мне рассказали о вас. Но наверняка это работа большой команды. Расскажите, в чем именно состоит ваша зона ответственности?

— Во всем. Я принимаю участие во всех процессах, стараюсь быть максимально вовлеченным на всех этапах производства. Я постоянно с ребятами, я на съемках, во время монтажа, при написании сценария, разработки концептов, во время прямых эфиров и установки декораций – я стараюсь быть везде и всегда. Мое образование позволяет иметь компетенцию во всех этих сферах.



— Какое образование дает возможность и мастерство заниматься всем?

— По первому образованию я режиссер драматического театра. По второму – кинорежиссер. Все, что касается декораций, костюмов, реквизита, конфликтов и роликов и всего остального — здесь мне помогает театр. А в съемках, технике, прямых эфирах и тому подобном в дело вступает кинорежиссура и опыт работы на телевидении.



— Где вы успели поработать на телевидении?

— Я работал на двух проектах: на телеканалах СТБ и «Новый канал». Это были передачи «Невероятная правда о звездах» и «Шоумания». Я пришел туда, когда был студентом. Проработал на телевидении около двух лет, поэтому эту кухню я понимаю.

— Телевидение, кино, театр… Как среди этого появился киберспорт?

— В школе класса с пятого я активно играл, в том числе в соревновательные игры. Я играл в первую Dota, LoL, HotS, Hearthstone, но CS:GO был мне наиболее интересен. Потом я поступил в университет, и у меня не было возможности проводить за этим время – те четырнадцать часов, которые раньше я тратил на игры, теперь каждый день и без выходных уходили на учебу. А сейчас я играю в работу! Те же четырнадцать-восемнадцать часов.



— Вы играли для себя или тоже хотели попасть в киберспорт?

— Нет, в киберспорт я не стремился. Может, если бы я захотел, то у меня бы и получилось, но я к этому не шел. Мне просто нравилось играть, кого-то побеждать, весело проводить время с друзьями. Это были компьютерные клубы, компания – вот что мне было интересно. Турниры и соревнования как-то обошли меня стороной.



А вот когда я поступил в университет и у меня уже не было возможности играть самому, я начал смотреть стримы и киберспортивные турниры.

Я видел, как все это происходит, но не подозревал, что это все так близко ко мне. Мне нравилось за этим наблюдать, но я не мог понять, что киберспорт находится совсем рядом.

— А как узнали о том, что все это близко и познакомились с WePlay! Esports?

— Это, на самом деле, веселая история. На телевидении у меня закончился проект, мне предложили перейти на другой, но я не особо горел желанием. Новый год, своего рода депрессия, я не знал, куда пойти работать – и в этот перерыв я решил поиграть в Lineage. Я не включал ее лет так шесть, но решил вспомнить, каково это. Зашел на европейский сервер, играл с тем же азартом и страстью по четырнадцать часов в день. Мои повзрослевшие друзья с семьями и работой такой график уже не выдерживали и слились. Так что я остался играть один.



На каком-то из внутриигровых мероприятий я встретился с парнем, который предложил мне вступить в гильдию. Я согласился, мы общались с ним на английском языке. Через три дня мы поняли, что мы – оба русскоязычные люди. Затем я заметил, что он на сервере начал проводить какие-то соревнования и турниры. По Lineage. Я подумал: «Что это вообще такое? Кто этот парень?». Зашел в TeamSpeak, решил расспросить. Он рассказал, что работает в киберспортивной организации. А я спрашиваю: «вам там случайно режиссер не нужен?». «А приезжай, вот как раз ищем. Посмотрим, что ты там за режиссер!», – отвечает он мне. И вот так я и попал в WePlay! Esports.



Это было уже давно, я работаю уже третий год. В начале все было совсем по-другому. Я тогда был молодым и зеленым, и мне дали огромный шанс, который я сейчас использую. Говоря честно, мне нравится то, что мы делаем.

— И не только вам! Киберспорт пытается играть в серьезных мальчиков в костюмах и при галстуках. Вы же пошли по совершенно другому пути. Почему?

— Есть такое выражение: «спектакль должен родиться в зале». Режиссер должен увидеть спектакль среди аудитории. В киберспорте многие люди – это энтузиасты, которые его поднимали, проделывали и проделывают огромную работу. Но сейчас это все настолько однотипно, что уже многим надоело. Мой подход – отказаться от монотонности и увидеть трансляцию глазами зрителей: что бы лично мне хотелось увидеть, как бы мне хотелось взаимодействовать с тем, что происходит на стриме.

У меня вызывало много вопросов то, как выглядит студия, как общаются и выглядят комментаторы и аналитики в кадре. И еще много-много пунктов. Я с детства варился в кино- и телеиндустрии, я родился в такой семье. Я привык к тому, как это должно и может быть. В киберспорте мне не хватало всего этого, профессионализма, что ли. Поэтому мы решили делать совсем по-другому, так как нам кажется правильным.



— Можете рассказать конкретно, что вам не нравилось в первую очередь в том, что вы видели во время киберспортивных трансляций?

— По глазам резали студии – они однотипные: экран сзади, стол, сидят комментаторы и одна камера, иногда две. Ко мне подходили и спрашивали: а почему на крупном плане тут показывают человека, который в этот момент не разговаривает?



Мне не нравилось, как люди выглядят в кадре. Поэтому у нас на каждом турнире работает костюмер и гример – это стандартная киношная тема. Я привел в нашу студию преподавателя по мастерству актера и сценической речи, потому что мне не нравилось, как люди ощущают себя в кадре и общаются друг с другом.



Все эти шаблоны показывают, что люди привыкли существовать в одной плоскости. Спрятаны за столом перед камерой, на которую работают – это все их рабочее место. В моем же понимании студия должна работать полностью. Ведущий может встать, пойти налить себе воды, выйти на авансцену, обратиться к зрителям, на площадку может выйти хор, ведущий может кинуть в кого-то тортом, в конце концов! Это жизнь в шоу и развлечении! Внутренняя актерская свобода, которая должна быть присуща дикторам, телеведущим и всем остальным в кадре. Я борюсь за свободу внутреннюю, а от этого уже приходит свобода внешняя.



— Насколько сложно было доказать людям, что это будет круто?

— Я никому ничего не доказывал! Я очень рад, что со стороны руководства было полное доверие ко мне и был выдан карт-бланш. Я собрал команду, которая на 85% состоит из людей не из киберспорта. Это профессионалы своего дела в сфере театра и кино. И 15% очень важных сотрудников, которые пришли из киберспорта. Поэтому никому ничего доказывать не пришлось, мы просто договорились «на берегу», что хотим делать именно так.



У нас жесткий график, мы много снимаем, много работаем и мало спим, но я это называю «добровольной диктатурой». Если ты вписываешься в эту движуху, то будь добр доработать до конца. Или не вписывайся, тебя никто не заставляет. Мне нравится, что у нас если и происходят конфликты, то на уровне «мое «лучше» лучше твоего «лучше», – и все заряжены этой целью.

— А как к таким экспериментам относятся комментаторы и аналитики, которые привыкли в кадре стоять в костюмах?

— Первый турнир – это еще было для них необычно. Летняя тематика, диджей в кадре, коктейли. Но когда люди видят вокруг себя, что все заряжены на результат, то они начинают ощущать свободу. Самое главное – это свобода выражения мыслей и идей. У нас каждый может что-то накинуть, объяснить, почему что-то не нравится, предложить идеи – и вероятность того, что тебя услышат – стопроцентная! И именно на основе этих пожеланий и коммуникации выстраиваются наши эфиры.



Мы никого не принуждаем. Наша основная задача – создать вокруг человека в кадре такую атмосферу, в которую он сам вольется и ему будет комфортно. Недавно у нас был эфир с рождественской тематикой – нам нужно было создать уют и теплое настроение. Чтобы не только люди, смотрящие дома, но и те, кто заходит в кадр, почувствовали запах мандаринов, какао, тепло пледиков. Видимо, поэтому нам ни с кем не приходилось спорить и бороться. Мы как локомотив этого настроения, а им нужно только подстраиваться. Кто-то делает это быстрее и увереннее, кто-то – медленнее. Но у нас не было такого, чтобы кто-то выпал.



— Есть одна деталь, которая наверняка интересует зрителей турниров по Dota 2. Как появилась идея с гориллой и кто за ней стоит?

— Все намного банальнее, чем могло бы быть. Я бы соврал, если бы сказал, что это был заготовленный мем, с которым мы выходили. Все было гораздо проще. За два-три дня до эфира мы увидели финальное расписание и поняли, что у нас будут большие паузы. Закрывать их одним диджеем не хотелось, а просто вешать титр нельзя, это ж повеситься можно! Нам нужны были какие-то технические паузы.



Мы сели вместе с нашим режиссером Денисом Климовым раздумывали, что мы можем сделать: у нас остался один день, а надо было придумать что-то минут на 20-25 хронометража. А это реквизит, локация, техника, все снять и забронировать, подготовить раскадровку и все остальное!.. Я понял, что за день это сделать абсолютно нереально.

И после нескольких минут размышлений Клим предложил следующее: «А давай у нас просто зайдет человек в кадр и будет 5 минут копать!». Круто! Такого точно еще никто не делал.

И еще добавили: «А давай его еще во что-нибудь нарядим!» – а давай! Мы зашли на сайт с костюмами, листаем. Тематика у нас летняя, про джунгли, так что сошлись на горилле. «Только пусть она не просто копает, а потом поливает или еще что-то делает – в общем, добавим разнообразия».



Когда мы запустили эти ролики, они сразу же стали мемом. Вот этого мы абсолютно не ожидали! На третий день мы поняли, что заготовки все использованы и нужно добавлять что-то новое. Вот у нас PGG (прим. ред – Владимир Аносов) про гвозди рассказывал – давайте сделаем «опять колотить»! И так понеслось. Мы даже не хотели использовать ее на зимнем турнире, но прочитали столько комментариев о том, что люди ждут рождественскую гориллу, что решили, почему бы и нет!



Тут нужно сказать, что мы всегда открыты к мнению аудитории. Я считаю, что адекватную оценку, критику и голос сообщества всегда нужно слушать и слышать.

Видео можно посмотреть на канале WePlay! Esports.

— Фидбэк русскоязычной и англоязычной аудитории отличается?

— Это просто разные менталитеты, и людям нравятся разные фишки. На Artifact отлично зашел цирк. А вот прием с ящиком – не очень, он остался многим англоязычным зрителям непонятен. Хотя это та же фишка с гориллой, которая так понравилась нашей аудитории. Но это уже наша проблема, так как мы не раскрыли тему в связи с многими причинами. Горилла, конечно, тоже осталась непонятна многим, но она хотя бы смешная.



Есть кино и есть театр – вроде режиссура одна и та же, а язык другой. Также и здесь.



— У дотеров есть горилла, у Artifact – ящик. Что ждать на турнире по CS:GO?

— Турнир по CS:GO «Lock and Load» будет строгим и классическим. Могу сказать, что будут и фишечки, которые должны удивить. В общем, не без интриги.

— Главное, чтобы никого сильно не пинали, как в ролике гориллы с эльфом. Я за эльфа очень переживала!

— А это был я! Просто был костюм эльфа вот такого размера и нужен был человек. Меня спросили, хочу ли я поучаствовать. А я без вопросов, поехали! Мы большая семья, в которой все хотят сделать круто, и не важно, кто и что будет для этого делать. Нет пофигизма, который разрушает многие классные коллективы. Все готовы не спать по трое суток, чтобы получить результат. Реально были случаи, когда я сотрудников отправлял домой после двух суток на работе – а они ни в какую! Говорят, что не уйдут, пока не доделают. Ну что их, выгонять что ли?



У нас в продакшне собрались люди, которые по образованию тоже режиссеры, но занимаются саунд-дизайном, монтажом, пишут сценарии. Мы мультизадачные, каждый может поддержать и подстраховать, если что-то случится.



В костюме гориллы вообще может оказаться любой человек. Вот идет эфир, мы видим, что пауза затягивается, а у нас за кулисами лежит костюм гориллы. «Кто может впрыгнуть в костюм и станцевать в эфире?». Прыгнул – потанцевал – все сделали.

Решили закидать студию бутафорскими деньгами – кто может выйти мусор убрать? Я сам выходил в эфире и убирал мусор. Меня еще PGG уборщиком назвал. Все могут сделать всё, и никому ничего не зазорно.

— Давайте на примере тематики цирка для турнира по Artifact разберемся, сколько занимает подготовка одного такого тематического турнира. Сколько проходит времени от появления идеи до ее конечной реализации?

— Наверное, на это необходимо две недели. Раньше график турниров позволял нам посвящать этому больше времени, но сейчас на подготовку уходит неделя или около того. И пока идет один чемпионат, мы уже стараемся накидать идей на следующий. Здесь же подключается отдел дизайна, маркетинга, PR, нужно подготовить все визуальные материалы, анонсировать, снять тизер, промо-ролики и еще много всего. Это серьезный процесс, который завязан не только на работе продакшна, но и на других отделов компании. Поэтому мы стараемся заранее предложить тематику и максимально быстро отдавать коллегам в работу материалы.



В принципе, съемочный процесс для цирка занял не так много времени. Один день – это технические перебивки, один медиа-день с талантами, один съемочный день промо-ролика. Еще неделя ушла на подготовку декораций, света и всего остального, что эффективно работает на атмосферу турнира.

— Я так понимаю, что ваша студия – это такой конструктор, который можно подстроить практически под любую идею?

— Это изначально была наша идея. Мы понимали, что однотипность, которая присутствует на рынке, через определенное количество эфиров начнет приедаться. И основной мыслью было сделать так, чтобы студия могла жить своей жизнью. Здесь опять приходит театральная история – сцена одна для всех, а вот что ты на ней выстроишь уже будет нести разную атмосферу, восприятие и шоу.



Наша идея была в том, чтобы создать лайтбоксы на заднем плане, поверх них – телевизоры, которые могут нести другую атмосферу. Стол, который можно разбирать на две или на три части (как было на турнире по Dota 2 Winter Madness) или убирать совсем, сочетаясь со светом. Все эти возможности трансформации изначально закладывались в проекте студии, чтобы не было скучно.

— Когда вы разрабатываете новую идею, вы ограничены чем-то помимо фантазии и особенностей студии? Допустим, бюджетом, в который нужно уложиться?

— На самом деле, самые крутые идеи приходят в условиях ограничений. Когда тебя ограничивают в чем-то, эта идея всегда точнее. Вот когда тебе ставят задачу в каких-то рамках, начинает работать мозг.



Пока что все что мы придумывали и хотели, реализовывалось в полном объеме. Мы – адекватные люди, и поэтому не пытаемся снять блокбастер. Хотя, я думаю, мы и к этому прийдем! Мы работаем в наших реалиях, в рамках технических и человеческих ресурсов. Идей у нас в копилке еще очень много, но сейчас все упирается во время, а не в финансы. Турниры идут уже очень плотно, и из-за этого мы не можем позволить себе два дня выезда со световыми базами и 300 людей массовки.



— Еще один проект, который у многих на слуху – это Brush. Расскажите, как он появился?

— Все вышло спонтанно. Мы с WePlay! Esports растем достаточно стремительно, и понимаем, в какие дисциплины хотим заходить, и тут узнали, что наш киберспортивный отдел подписывает Алексея yXo Малецкого. У нас в это время не было особой загрузки, мы не проводили тогда турниров по CS:GO, поэтому мы решили сделать что-то крутое.



У yXo уже был свой формат «Расклад Уха», который он развивал, но мы решили сделать как-то… по-другому, что ли. Если посмотреть на Brush, то что ни выпуск, то эксперимент. Мы искали форму, искали правильное содержание. К сожалению, сейчас мы уделяем этому меньше внимания, потому что работаем над турнирами, а всем этим занимается одна и та же команда.

Видео можно посмотреть на канале WePlay! Esports.

Сейчас мы хотим систематизировать Brush, определиться с формой и четко понять, каким должно быть содержание – здесь мы все еще в поисках. Что-то получается удачно, как с Гамлетом и Степаном, а что-то откровенно нет, и об этом стоит говорить вслух. Это те эксперименты, которым я очень рад. Метод проб и ошибок всегда приводит к какому-то результату. Или не приводит, но тогда это ценный опыт.



— Насколько в создании выпусков Brush участвует сам yXo?

— Мы не имеем такую экспертизу в области CS:GO, как он. Поэтому всю содержательную часть прописывает yXo: что нужно сказать, о чем нельзя забыть – на нем лежит все, что связано с игрой. Потом эту информацию отдают нашим сценаристам, которые превращают ее в структуру, из которой более понятно, как это можно снять. А мы уже обрамляем ее формой подачи. Бывает, идея приходит после ознакомления с материалом, как это было с Гамлетом. А иногда мы придумываем форму, а потом наполняем ее предложенным содержанием.



То же самое в турнирах. Иногда мы понимаем, какой будет концепция, как, например, сейчас с Dota 2 или CS:GO. А иногда нам диктует условия то же приближение праздников, как, например, было с Новым годом. Главное, чтобы это было понятно людям.

— Раз Brush так хорошо зашел, не думали ли вы о подобном проекте по Dota 2? Может, нанимать кого-то из талантов для этого?

— Да, конечно думали и думаем об этом сейчас. Мы за любой кипиш! Если у аудитории есть потребность и это зайдет и заходит, то почему бы и нет. Мы любим работать и креативить. Главное, найти ещё 24 часа в сутках или еще одну съемочную команду. Об этом тоже идет речь: о дополнительных людях и дополнительной технике.

Я смотрел интервью Степана Шульги, где он говорил, что киберспорту не хватает креатива. И мне кажется, что он прав. Это та индустрия, в которой уже мало просто освещать – надо удивлять и цеплять. Мне кажется, что ближайшее время станет своего рода тестом на креатив и идеи.



— Но ведь если все будут креативить, то в какой-то момент и это приестся.

— Да, в этом и вся суть! Люди с древних времен хотели хлеба и зрелищ. Раньше зрелища хватало непосредственно от игры. Сейчас, мне кажется, создавать зрелище следует вокруг турниров. И киберспорт, как и американский Super Bowl, например, становится шоу. Посмотрите на их церемонии открытия, на то, как работают люди в кадре.



Мы смогли добиться подобного в Artifact. Мы общались со SirActionSlacks и RobAJG на эту тему, и им удалось создать в кадре шоу. У них есть конфликт, баланс экспрессии SirActionSlacks и строгости ImpetuousPanda, например. Жанр дискуссии и освещения – это то, что нужно перенимать. Это постоянно делается на телевидении в хорошем его понимании.

— Что смотреть и что читать, чтобы не делать посредственно?

Могу признаться, я очень долго не читал художественную литературу. Я если и читал, то профессиональную литературу о кино, театре, сценарном искусстве. Это постоянное развитие в своем деле. Смотреть – классику кино: Феллини, «Побег из Шоушенка», «Список Шиндлера».



Есть такое выражение, что идеи и концепт часто лежат в другом виде искусства. Например, если тебе нужно поставить спектакль или снять кино, то решение может лежать в музыке или в области изобразительного искусства. Вот почему рекомендую посещать выставки и смотреть на картины. Я вот очень люблю классическую и джазовую музыку, она меня заставляет мой мозг работать и мыслить визуально.



Однако все зависит от человека. Нужно, чтобы он горел этим. Режиссер Георгий Товстоногов говорил: «Все равно в итоге все решит талант». Даже если человек одинаково со всеми работает, все прочитал и все посмотрел, то без огня из него получится крутой теоретик и/или критик. Он может рассказать, на какой странице что и как написано. Вот все знает, только не летает!



Мне кажется, что в итоге все решают талант и люди. Я собрал команду, подбирая каждого, как бриллианты, хантил из других проектов. Они сначала говорили: «Куда ты? Что за киберспорт? Да я из телевидения никуда не уйду!», – а через две недели уже приходили на работу в WePlay! Esports. Вот без этой команды все это невозможно. И на самом деле нельзя выделить кого-то персонально – меня, режиссеров, сценаристов, монтажеров, операторов, ребят из компьютерной графики или продюсеров. Каждый из них — профессионал, но только когда мы объединяем наши усилия, то у нас все получается. Будем рады видеть вас на нашем следующем турнире по СS:GO среди зрителей!