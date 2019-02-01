Их осталось 75. Почему умирает Dota 2-сцена в Северной Америке

J.Storm не выигрывает ни одной карты в группе The Chongqing Major. Forward Gaming занимает последнее место. Team Team на майноре поднимается на строчку выше благодаря какому-то чуду и невнимательности соперников. Это лучшие в регионе, не считая EG, в составе которых три европейца. На открытые квалификации на следующий мэйджор регистрируется 15 команд, пока СНГ хватается за голову, видя в своих отборах 150. Если не так выглядит постепенная смерть сцены в Северной Америке, то как еще?



Скажем честно, у NA-сцены всегда были проблемы. Им, как плохому танцору, всегда что-то мешало. То пинг и расписание западных турниров и квалификаций, когда Америку еще не выделили в отдельный регион. То недостаток капитанов и лидеров, когда старички стали уже «не торт», а PPD и Kyle только выбирались из HoN. Теперь перечень проблем стал длиннее, чем список действительно американских игроков на тир-1 уровне.

Нет денег

На самом деле проблемы NA-доты цепляются друг за друга, перемешиваются и срастаются в одну большую неприятность. Но в центре нее лежит одна простая истина — Dota 2 не так уж и популярна в Северной Америке. Местная киберспортивная сцена уникальна: здесь процветают консоли, тут обожают Call of Duty и прутся от файтингов с трештоком и эмоциями. Молодые игроки увлекаются теми дисциплинами, которые в теории могут предложить тебе стипендию, а в их число Dota 2 вряд ли когда-нибудь войдет. От доты в Северной Америке ты не получишь ни хлеба, ни зрелищ.

В NA с Dota 2 остались работать всего 2 больших организации: Evil Geniuses и compLexity Gaming. J.Storm была основана на фундаменте китайского клуба, а Forward только ворвалась в регион. А дальше — пустота. Раньше эту дыру заполняла Leviathan Gaming, но ее главный финансовый вдохновитель Мартин Шкрели сидит за мошенничество и должен денег в том числе своим дотерам. Team Freedom решила не спонсировать крупный состав по Dota 2, а Team eHug канула в лету. Liquid — в Европе, OpTic — ушли, CEO Cloud9 заявил, что пока не хочет возвращаться в доту. Майкл ixMike88 Ганнам больше месяца ждал спонсорских предложений для своей Team Team, когда команда прошла на майнор. И так ничего и не дождался. Если бы в Dota 2 организаторы не оплачивали проезд и проживание команд в полном объеме, вполне возможно, что у состава просто не нашлось бы денег на поездку.



Что влечет за собой отсутствие организаций, заинтересованных в Dota 2? Игроки перестают рассматривать это как карьерный путь. Им нужно идти учиться, искать работу или менять дисциплину на что-то более прибыльное и привлекательное. Стенли StanKing Янг был одним из самых талантливых и многообещающих молодых капитанов американской сцены. У него были перспективы и даже первые поклонники. Но одними восторгами на Reddit сыт не будешь -— и он ушел в real life зарабатывать real money. А те, кто пытается совмещать работу и учебу с игрой, чаще только создают проблемы. Например, когда Джонатан Bryle Сантос де Гия только начинал играть на большой сцене, организаторам квалификаций приходилось подстраивать расписание матчей под него: парень не мог играть до определенного часа, потому что был в школе.

Казалось бы, в доте можно поискать и другой способ заработка, помимо зарплаты от организации. Потренируй кого-то, постримь, поиграй другие турниры, в конце концов! Но. Индивидуальными тренировками интересуются единицы, потому что это прошлый век, да и «кто вообще этот ноунейм». Топ американских стримов оккупировали шахматист- Брайан BSJ Канаван и Квинн CCnC Каллахан, которого смотрят 4 тысячи человек, даже когда он просто философствует на тему дружбы как проявления эгоизма. А в это время Нико Gunnar Лопез и Дэнни iAnnihilate Кот перебиваются своими 200 зрителей. Пока таких ребят кормят дома, все нормально. Как только им понадобятся реальные деньги для существования, им придется забросить мечты о доте.



Нет интереса — нет денег — нет организаций — нет игроков — нет интереса. Замкнутый круг.

Нет турниров

LAN-турниры — неплохой способ показать, насколько Dota 2 крутая и мощная киберспортивная дисциплина. Можно размахнуть афишами с призовыми фондами, похвастаться забитыми аренами и стадионами. Но не в Северной Америке.



Местный турнирный оператор MLG давно отказался от доты в пользу CoD и других более популярных дисциплин. В прошлом сезоне в NA-регионе прошел всего один майнор, открытый для публики — Captains Draft 4.0 от DotaCinema. Чтобы турнир вообще состоялся, руководителю студии, Шеннону SUNSFan Скоттену, пришлось выкладывать деньги из своего кармана. Хорошо, что итогового дохода хватило, чтобы залатать получившуюся дыру в бюджете.



А еще в прошлом году в США мог пройти мэйджор, но организаторам пришлось отказаться от этой идеи — они просто не нашли спонсоров, готовых поддержать этот проект.

К сожалению, в конце концов мы пришли к тому, что этот турнир не имеет смысла ни для нас, ни для NGE, так что он не состоится, — написал тогда Дэвид LD Горман. Уже потом комментаторы студии объяснят, что все доступные спонсоры к тому времени раздали свои киберспортивные бюджеты, а новым в Америке это оказалось не интересно.

Региональные онлайн-чемпионаты в Северной Америке такая же редкость, как хорошие капитаны. Иногда местные команды участвуют в JoinDota League, но в основном просто живут от квалификации до квалификации. Где-то вдалеке для них маяком светит один слот на мэйджоре или майноре, который еще можно отбить у “больших братьев”, да недо-квалификации на WESG. А потом снова пабы. И действительно, какой организации нужны такие команды?



В этом сезоне ситуацию собственными руками и средствами пытается спасти Питер PPD Дагер. Он запустил региональную лигу NADCL, участие в которой могут принять команды, состоящие только из американских игроков. Это двух-трехнедельная лига, которая проходит между отборочными на майноры и самим майнором и предназначена для составов, у которых нет спонсорской поддержки. То есть для всех североамериканских команд, за исключением четырех счастливчиков. Ему удалось привлечь небольшую финансовую поддержку за счет своего имени, но в основном призовой фонд Питер выкладывает из своего кармана. $1,5 тыс. за первое место — не самый впечатляющий заработок на фоне мэйджоров, но это лучше, чем ничего. Может быть, когда-нибудь эта идея и лига разрастутся, и у NADCL появится свой LAN-финал. Где-нибудь у PPD дома.

А в этом сезоне на территории США и Канады не пройдет ни одного рейтингового турнира. А это значит никакого дополнительного внимания, ни новых кейсов для спонсоров, ни возрождения интереса к игре. Последним ударом стало то, что у Америки отобрали и The International, который позволял хоть на месяц погрузить кусочек западного побережья в атмосферу Dota 2.



Нет спонсоров — нет турниров — нет интереса — нет спонсоров. Замкнутый круг.

Нет команд нового поколения

В каждом регионе естественным образом происходит смена поколений. Более опытные игроки уходят, появляются яркие новички и целые команды, врывающиеся на топовый уровень. В Северной Америке тоже происходит этот процесс, но невероятно медленно, практически незаметно.



За последние два года на мировой сцене из NA засветились два с половиной молодых игрока — CCnC, Bryle и Явар Yawar Хассан, про которого знали, но на многое не рассчитывали. Три мидера за два года на весь регион. Но это не значит, что здесь больше нет талантливых игроков. Им просто практически не дают шанс развиваться и показать себя.

Помните, что Sumail в составе Root не смог пройти даже региональные квалификации, а через два месяца с EG поднимал над головой трофей DAC-2015.

И дело не только в необходимости работать, отсутствии финансовой мотивации или турниров. Дело в том, что каждый из них видит, по какому пути идут американские команды. Evil Geniuses понадобился новый оффлейнер. Будут ли они рассматривать кого-то из новичков из паба? Вряд ли. Удобнее угнать из другой команды уже зарекомендовавшего себя игрока, а Frempo, Boris или Monkeys-Forever посидят в пабе. compLexity Gaming собирает новый состав. Будут ли они подыскивать себе пятерку в своем регионе и искать «дома» возможного лидера? Нет, они через неподъемную бумажную волокиту будут везти из SEA Адама 343 Шаха. Даже PPD не стал собирать команду в Америке, а посчитал, что удобнее самому уехать в Европу и сменить регион. Последней заменой европейца на американца стал уход MiLAN из J.Storm. Но и того заменили не на талантливого Save, а на старичка Fear. Откуда взяться молодым талантам-энтузиастам в Америке, если на их место всегда найдется европеец получше?

Молодые игроки могли бы показывать себя во время тренировок, но у них практически нет такой возможности. Перед The Chongqing Major Evil Geniuses уехала в Европу, а J.Storm — в Китай. В течение почти месяца тир-3 американские команды варились в собственном котелке, где невозможно прогрессировать и чему-то учиться. Они переиграли друг с другом сотни игр, им нужна возможность попробовать себя на другом уровне. Но не царское (и не королевское) это дело, катать праки с холопами. Так и продолжают одни уходить все дальше, а другие падать все ниже.

EG, J.Storm и coL можно понять. Им тоже хочется развиваться и двигаться вперед, а не киснуть в болоте 7k MMR американского сервера. Они проводят буткемп, чтобы опробовать свои силы и стратегии на сильных оппонентах, а не на грушах для битья. Вот только когда им снова понадобится новый игрок, ни один из американских кандидатов не сможет потянуть их уровень. Старички будут жаловаться на недостаток профессионализма, излишний эгоизм и отсутствие опыта. И им снова придется бежать в Европу или SEA за усилением. А американские новички будут постепенно уходить, потому что играть негде, перспективы ускользают, денег нет, а держаться практически не за что.



15 команд в открытой квалификации на мэйджор. Это 75 человек, включая compLexity и Flying Penguins. Вымирающий вид.



Нет денег — нет турниров — нет игроков — нет команд.



Замкнутый круг, дурная бесконечность…