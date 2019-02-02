«Я не мог себе позволить предметы в Dota 2, поэтому решил сделать настоящие»

Что вы делаете, когда у вас нет денег на красивый предмет из Dota 2? Например, крутую шляпу и плащ для Rubick. Возможно, вы смиритесь с этим или продадите остальную часть инвентаря. А Идзан Азизан из Малайзии делает их из бумаги.
Идзан под ником 61ur стал любимчиком форума Reddit. Раз в несколько недель он выкладывает свою новую работу. Это бумажные фигурки героев Dota 2 высотой около 30 сантиметров. Они объемные и выполнены до мельчайших деталей, включая маленькие ракетки у Gyrocopter.
Как рассказал сам автор, он мечтал купить какую-нибудь фигурку героя в качестве сувенира, но Valve так и не начала их продажу. Идзану надоело ждать, и он решил сделать ее сам. Для создания одной такой работы ему приходится выгружать модельку героя и нужных предметов, разворачивать каждую из них и переводить в специальную программу для распечатки. Затем в ход идут ножницы, клей, пинцеты, иголки и самый важный инструмент — руки. На изготовление одной такой фигурки может уйти от 15 до 20 листов бумаге и от двух недель до трех месяцев времени, в зависимости от занятости автора и количества мелких деталей. У Anti-Mage можно рассмотреть объемные наручи и ботинки, у Alchemist — трубку в зубах Раззила. А вот над лицом Invoker пришлось повозиться — его Идзан переделывал 4 раза, но так и не добился результата, которого хотел.
Теперь после публикации новых работ его заваливают предложениями. Кто-то хочет приобрести такую фигурку себе домой, а другие жаждут увидеть любимых героев. Сам автор планирует дождаться выхода Mars и попробовать изготовить второго Rubick, но уже с арканой.
Rubick в сете Fantocinni's Dilemma
(Все фотографии можно посмотреть в альбоме на Imgur).
Invoker в Dark Artisary + Heaven-Piercing Pauldron + Magus Accord
(Все фотографии можно посмотреть в альбоме на Imgur).
Alchemist в сете Darkbrew Enforcer с Razzle's Midas Knuckle и Eternal Radiance
(Все фотографии можно посмотреть в альбоме на Imgur).
Oracle
(Все фотографии можно посмотреть в альбоме на Imgur).
Gyrocopter в сете Vespidun Hunter-Killer и имморталке Oracle
(Все фотографии можно посмотреть в альбоме на Imgur).
Anti-Mage
(Все фотографии можно посмотреть в альбоме на Imgur).
Phantom Assassin с арканой
(Все фотографии можно посмотреть в альбоме на Imgur).
Следить за новыми работами Идзана можно на его странице в Инстаграме. А еще там же можно посмотреть на бумажных героев «Звездных войн».