Итоги первых квалификаций на мэйджор от DreamLeague

В конце прошедшей недели завершились отборочные сразу в четырех регионах. Китай на мэйджоре представят EHOME, LGD и Keen, от Азии приедут Fnatic и Mineski. В Южной Америке квалификации выиграли Chaos и Infamous, а в СНГ к VP наконец-то присоединилась Natus Vincere.

* Мне одному кажется, или TNC становятся все более расхлябанными с каждой квалификацией? Мы можем и не увидеть TNC на мэйджоре.



* Я скучаю по Sccc на больших турнирах. Жаль, что мы не увидим там Newbee в ближайшее время.



* Рандомный стак старичков обыгрывает топ-12 TI в bo3. Игра заканчивается с 2 киллами в минуту и дайвами под фонтан при живых тир-2. Классическая СНГ-дота. Глядя на VP последние 2,5 года, я практически забыл, что так бывает.

* Tigers vs TNC — вот это будет хайп в открытых квалификациях.



* GG LGD и EHOME. Эти две команды должны целиться в топ-6 на мэйджоре, чтобы набрать достаточно очков для квалификации на TI9. А потом показать свою полную силу на TI.



* С тех пор как NoPango стали ThePango они выгладят как-то неуверенно. — Типичная история для СНГ-команды, которую подписала организация. Как только игроки получают стабильную зарплату, у них нет стимула работать над собой.



* Iceberg как-то совсем не впечатляюще выглядит последнее время. — Первый раз, когда я вижу, чтобы его брат играл лучше него.

Kaka и Kpii едут на мэйджор, а Sccc застрял в худшем составе Newbee с их образования. FeelsBadMan.

* Mineski серьезно усилились с приходом Ahjit. Интересно, сколько они с ним тренировались. Такое ощущение, что у них отличная командная химия.



* Каким-то образом Na'Vi всегда хорошо играют на DreamLeague.



* Из Fng получился бы отличный тренер. У него очень креативные драфты, а вот способностей капитана недостает.



* Blizzy — это General наоборот. General после плохого лайнинга был как 12-летний ребенок, который пытался показать, на что он способен, делая что-то глупое и рисковое и играя в свою игру. Blizzy — настоящий оффлейнер, эта роль не подходит тильтующим игрокам как General, независимо от личного скилла.



* Fng был в одном матче от мэйджора и TI раз так 15 за последние два года.

Разборки с очками DPC

Среди недели пользователи Reddit заметили несправедливость: Team Liquid не получили штраф за использование замены на мэйджоре, а у The Pango отобрали часть очков, хотя игрок не смог получить визу. Обсуждение вышло за пределы форума, вылилось в твиттер — и уже через несколько часов ошибку в таблице исправили. А вместе с ней и с десяток других неправильно подсчитанных баллов.

* В чем смысл всей системы штрафов, если ты забираешь очки у команды, игрок которой не смог получить визу, но при этом не забираешь их у команды, которая использовала замену, потому что у одного из игроков были «личные причины» не приезжать? Должно быть наоборот.



* В следующий раз, когда вам не дадут визу, просто сделайте вид, что у вас есть личные проблемы, которые не позволяют вам приехать на турнир, чтобы избежать штрафа. Valve понимают, какая это глупость? Очень несправедливо по отношению к Pango. Я фанат Liquid, между прочим.



* Нужно, чтобы PPD написал об этом твит. — PPD это не затрагивает, так что он не будет писать об этом.



* Я не знаю, заслужили ли Liquid штраф, но Pango его точно не заслужили. Разве это их вина, что Zayac не получил визу? — Мы не знаем, почему Zayac не получил визу. Личные ошибки тоже могут влиять на этот процесс. Может Valve, зная все детали, решили, что это вина Zayac и Pango, что они не оформили все документы вовремя?

* Это глупо, что никто не разъяснит детали, как так одной команде можно делать то, что запрещено другим. В чем смысл особых публичных правил, если вы хотите держать все в секрете, и может вообще не иметь никаких правил? Сначала они говорят, что есть правила, затем они сами им не следуют и не дают никаких объяснений. Я люблю Liquid, я просто хочу знать.



* Здесь есть два возможных варианта: 1) система коррумпирована и Liquid просто потянули за ниточки Valve; 2) Miracle действительно был забанен из-за польского паспорта. Учитывая драму с Kuku, и Valve, и TL не хотели это выставлять на суд общественности.



* Может, тогда вообще отменить штрафы? Люди всегда хотят найти исключения из правил, а Valve очень непоследовательны в их предоставлении.

Maybe и отпуск

Мидер LGD Maybe в начале недели сообщил, что собирается взять небольшой перерыв, чтобы отдохнуть. Как объяснила организация, на то были разные причины, в том числе усталость, а тиммейты не были против. Ему на замену пришел молодой мидер из CDEC. Но уже на выходных стала известна настоящая причина отсутствия игрока — Maybe женился!

* Это очень грустные новости, но они еще отметили «физические причины». Может, LGD просто устали в общем? LGD, вероятно, все равно пройдут на TI, но какое же разочарование, что мы не сможем увидеть, как Maybe играет на следующих турнирах.



* Ему нужен перерыв. Они играют на разрыв с TI8, особенно после этого душераздирающего поражения. Я надеюсь, Maybe хорошо отдохнет и сможет вернуться и выиграть TI. Ana после перерыва стал чемпионом TI.



* Kuroky в интервью с XBOCT рассказывал, что во время TI8 и квалификаци на KL все в Liquid были такими уставшими и перегоревшими. Kuroky даже обвинял себя, что они так долго буткемпились. Неважно, как сильно вы любите кого-то или что-то, иногда вам нужно немного времени, чтобы восстановиться. Иногда лучшее, что ты можешь сделать — это не делать ничего. Я могу понять решение Maybe.

Сразу после последнего мэйджора и перед TI Chalice и xNova уйдут в VG, Ame сядет на 5 позицию, к ним присоединится какой-то пабер-мидер, тренер сядет на оффлейн, а Maybe снова будет играть на керри. И вот тогда LGD выиграют TI.

* Черт подери. Звучит так, как будто он вернется к TI, но это все равно ослабление для LGD. И это может серьезно повлиять на их способность заработать достаточное количество очков для приглашения.



* Думаю, давление китайских фанатов сломило его. Надеюсь, он получит каникулы, которые ему нужны. Позаботься о себе, Maybe.



* Женщина > дота? Да как так?



* Поздравляю Maybe! Его команда уже успешно прошла квалификацию на мэйджор. Но впереди еще долгая дорога на TI9.



* Отлично. Если парень, который круглые сутки каждый день играет в доту смог найти себе жену, то и мы сможем

7.21

Прошедшую неделю еще насыщенней сделал вышедший балансный патч. В нем IceFrog немного изменил бонусы атрибутов, переработал Io, убрав его из CM, а также внес множество мелких изменений, которые уже успели повлиять на мету.

Раньше трава была зеленее. Основные изменения патча 7.21 в Dota 2 Возвращение старых ботинок, попытка возродить керри-силовиков и три повода продлить подписку на Dota Plus.

* Серьезно, бонус в 25% был самым идиотским из последних изменений. Из-за этого им пришлось чинить все остальное: нерфить скорость передвижения, сопротивление эффектам, переделывать формулу регена. Атрибуты больше 10 лет были нормальным элементом доты, они исправляли сами себя. Так что когда ты получает усиление от основного атрибута в игре, где способности и предметы уже сбалансированы, это просто выбрасывает всю работу в форточку.

* NP может есть своих детей, чтобы сильнее хилиться!

* Приготовьтесь к Clock с Phase boots и брасерками, которые будут бежать вам в лицо.



* Изменения Clockwerk очень вовремя. Он был мертв патчей пять. — Ты о чем? Он лучшая фигурка на первый раунд.



* Прирост основных атрибутов увеличен на 15%. Это значит, что атрибуты Bane больше не идеально сбалансированы? — Да, IceFrog облажался. Я только что проверил в демо-моде, у Bane 2,8 прирост интеллекта вместо 2,4. — Я официально бойкотирую 7.21, пока IceFrog не вернет баланс Bane.



* Это начало возрождения очень быстрых милишных керри. Держитесь.



* Спасибо, господи. Таланты PA были чертовски хороши такими, как они были до этого.

Онлайн Dota 2

Всю прошедшую неделю реддиторы следили за цифрами. А все потому что Dota 2 снова набирает популярность и уже пробила отметку в 900 тыс. игроков одновременно.

* Auto Chess принесли много новых игроков из других игр, а новый патч вернул и привлек старых игроков обратно.



* Auto Chess сотворили чудо с точки зрения популярности игры. Хотелось бы мне, чтобы Valve больше занимались рекламой и развлечениями, новыми обучениями для новичков. Auto Сhess сделали то, что Valve должны были сделать уже давно.



* 200k в шахматах. Valve стоит поддержать этот мод, интегрировать его и сделать новым киберспортом.



* Для сравнения, в Артефакте где-то 1700.



* Ежедневные награды, новый рейтинговый сезон, шахматы, серия новых патчей, чтобы обновить игру. SeemsGood.



* Спасибо вам за то, что играете в шахматы. Завтра и послезавтра игроков будет еще больше, потому что во многих азиатских регионах начнутся выходные в честь Китайского нового года.



* Я ушел из доты, и теперь в нее играет 900k. Я начал играть в Артефакт, и теперь в него играет 1k. Fuck my life.

Косплей недели

Новый косплей от MightyRacoon

Арт недели

Арт для DreamLeague нарисовал Игорь Артеменко.

Коллекция милых светильничков в виде рун.

Моменты недели

Новые летающие свинки могут легко испортить вам атаку

Terrorblade в патче вроде как порезали, но Costabile этого не заметил