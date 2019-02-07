Не в iLTW дело. Сюрпризы и разочарования квалификаций Dreamleague Major

Во всех шести регионах завершились быстрые и насыщенные отборочные на DreamLeague Major. В этот раз одновременно проходили сразу 4 квалификации. Иногда матчи шли одновременно на 8 трансляциях. Рассказываем о главных результатах, сюрпризах и разочарованиях в каждом регионе для тех, кто не смог провести круглые сутки перед компьютером или просто не нашел нужный стрим.

Китай

Удивили: Keen Gaming

Попадание Keen Gaming можно назвать скорее не удивительным, а закономерным результатом. Однако то, как команда прогрессирует со временем и поднимает себе планку, не может не радовать. Если еще в начале сезона Keen отличалась непостоянством, то теперь подбирается к тир-1 уровню Китая. У этого состава есть необходимое сочетание опыта и пока не раскрытого до конца таланта. Old Chicken, eLeVeN и Kaka играли вместе еще в 2015 году, а теперь совместно помогают развитию своего мидера, который делает свои первые шаги на большой профессиональной сцене. Вряд ли от Keen стоит ждать чего-то особенного на мэйджоре, но этот турнир необходим им для следующего шага к топовому уровню в своем регионе.

Разочаровали: Aster

Team Aster после двух мэйджоров приписывали «синдром Newbee». Казалось, что в регионе они могут обыграть кого угодно, но как только речь заходит о международной сцене — игра сыпется на глазах. После их неудачи на домашнем мэйджоре за команду извинялся сам Сю Burning Чжилей и обещал провести работу над ошибками. И вот квалификация на DreamLeague — Aster действительно занимает первое место в группе, без проблем обыгрывает VG и выходит в верхнюю сетку плей-офф. Но путь команды на мэйджор пока что завершился проигрышем в матче против Keen Gaming. Теперь Aster не назвать даже грозой Китая.



На своем стриме Burning уже объяснил причины неудачи команды на международных турнирах. Он рассказал, что во время онлайн-матчей он присутствует со своими игроками в тимспике и помогает с координацией и принятием решений. Так что не удивительно, что привыкшие к постоянному контролю игроки так теряются без сторонней поддержки. Может, во время плей-офф квалификации Burning тоже решил их оставить?

Юго-Восточная Азия

Удивили: Mineski

Одна замена, немного тренировок — и вот из команды, которая не может пройти на майнор, Mineski превращается в победителя региональной квалификации. Причем в первые дни отборов состав выглядел так уверенно и обыгрывал соперников так легко, что казалось, будто их ничто не остановит. В последний день то ли противники раскусили детали игры Mineski, то ли сама команда уже почувствовала себя победителем, но даже против BOOM ID пришлось попотеть.



Mineski — прямое доказательство того, как один игрок может изменить всю динамику команды. Лай Ahjit Джей Сон оказался более разносторонним керри, который умеет не только фармить, но и вовремя подключаться в драку, а иногда и уступать место на пьедестале. Это необходимое качество для игрока, который пришел в одну команду с Дэмьеном Kpii Чоком. Теперь оффлейнер Mineski может снова без опаски расчехлять свою хардовую Naga Siren. А тимплей с мидером Moon у них был налажен еще пару лет назад со времен игры в WG.Unity.

Разочаровали: TNC

Драмы бьют по всем командам. Вынужденные замены — тем более. Но не до такой же степени! Из безоговорочного топ-2 региона TNC превратилась в состав, который не может подняться выше последней строчки. Последние изменения в Dota 2 только усложнили ситуацию. Ослабление аур, замедление темпа игры, Midas на каждом втором герое — это совсем не то, во что привыкли играть TNC. Они хотят драться и давить, а игра предлагает им еще немного пофармить. И помимо этого команда словно растеряла часть синергии из-за долгого вынужденного перерыва Kuku.



TNC уже попробовала найти решение проблемы и сменила саппорта пятой позиции. Место Майкла Ninjaboogie Росса в составе временно занял вечный запасной Нико Eyyou Барселон. Он уже не раз играл с разными членами команды, значит, хотя бы сможет быстро влиться в коллектив. Но вряд ли это решит главную проблему TNC.

Европа

Удивили: СНГ-игроки

Еще пару лет назад СНГ и Европа старательно отделялись друг от друга. Отдельные квалификации, постоянные противостояния и сравнения. На этом отборочном этапе зрителям из СНГ было за кого поболеть и в Европе — в 4 командах из 8 выступали игроки из России и Украины. И при этом совсем не терялись на фоне своих европейских тиммейтов.



Игорь iLTW Филатов во многих матчах оставался последней и единственной надеждой OG. Пока вся остальная команда умирала где-то на карте, он успевал пользоваться предоставленным пространством и не отставать по фарму от соперника. Хотя этого, конечно, мало.

В Real Deal отличились Ярослав Miposhka Найденов и Максим Shachlo Абрамовских, удостоенные похвалы от аналитиков и восторгов от западных зрителей. Несколько матчей для Vega Squadron затащил новичок-мидер Дмитрий DM Дорохин, а Александр DKPhobos Кучеря в Kaban продемонстрировал, что он все еще в отличной форме. Может, не в такой хорошей, чтобы обыгрывать Liquid, но вот побороться за майнор способен каждый из представителей СНГ в европейских командах.

Разочаровали: OG

Пропустили первый мэйджор ради отдыха? В этом нет ничего страшного, OG заслужили отпуск и легко сможет вернуться в форму. Не попали на второй мэйджор? Пер Андерс Pajkatt Олсен Лилль — не тот игрок, который нужен этому составу. Не смогли пройти на The Chongqing Major через майнор? Игорь iLTW Филатов играет с командой всего неделю, разве стоит ждать от них мгновенных результатов? Но вот приходит еще одна квалификация — и снова неутешительные результаты. Даже у преданных фанатов OG заканчиваются оправдания.



Причем дело явно не только в том, что iLTW не Анатан Ana Пхам. OG пока проваливается по всем фронтам. В попытке создать пространство и комфортные условия для своего керри, OG просто фидит по всей карте. Топиас Topson Таавитсайнен пока слишком зациклен на своих сигнатурных и нестандартных мидерах, которые теряют эффективность.



OG трижды за квалификацию играла с мидовым Shadow Demon и смогла одержать победу только один раз против Alliance. Даже Йессе Jerax Вайникка выглядит на карте как сам не свой. Где-то в перерыве между каникулами и сменой состава OG растеряла часть тимплея и практически идеального взаимодействия, которые выиграли для них The International. Остается только надеяться, что им нужно просто немного больше времени в новом патче, чтобы разобраться в своей игре.

СНГ

Удивили: Old But Gold

Old But Gold — это как машина времени, в которую случайно попал Федор Velheor Русихин. Как в старые добрые времена Илья Illidan Пивцаев пытается убить всех крипов на карте, потом он где-то рандомно умирает, потому они вместе лезут под тир-4 — ностальгия, не иначе! Конечно, обыграть Na'Vi и Gambit им пока не по силам, но именно эта команда добавила в отборы немного интриги и драйвовых матчей.

Разочаровали: Winstrike

От второй надежды СНГ до одной выигранной карты в квалификации за полгода (да и в той они были очень близки к поражению). Winstrike пока не помогли ни замены, ни перерывы, ни смена тренера. Причем все аналитики отмечают, что пятерка Winstrike внушает доверие и имеет значительный потенциал, но по каким-то причинам просто не отыгрывает на всю мощь. Пока команда усиленно работала над психологической составляющей с новым наставником, поплыло само исполнение и драфты.



Winstirke как будто слишком глубоко окунулись в эксперименты и поиск своего стиля прямо во время отборочных. Они практически не повторяли героев (кроме Sven), вспоминали о Spirit Breaker, Dark Willow и Oracle. Но без стабильности исполнения реализовать сразу столько идей невозможно. Перед квалификацией на майнор им нужно остановиться на чем-то одном или просто вернуться к помощи Евгения Shadowehhh Алексеева в драфтах.

Северная Америка

Удивили: Gunnar

Появление ярких новичков на американской сцене — всегда большое событие для региона. А появления новичка-мидера, который может легко и непринужденно обыгрывать Sumail — повод устроить национальный праздник. На самом деле Нико Gunnar Лопез уже больше года ждет своего момента, чтобы попасть в достойную команду. В пабе он, кажется, уже достиг своего потолка, и теперь ему нужна помощь, чтобы выйти на новый уровень. И, по его словам, даже за неделю игры с Джеки EternalEnvy Мао он многому научился.



В первый день квалификации Gunnar буквально стал главной звездой американских отборочных. Evil Geniuses позволила себе не забанить его сигнатурного Ember Spirit, а потом на своей шкуре почувствовала, на что Gunnar потратил почти 600 матчей на этом герое в пабе. Несмотря на то, что сам Нико видел в своей игре десятки больших и мелких ошибок, даже в матче против J.Storm именно его исполнение держало «пингвинов"» на плаву.



Как отмечает сам Gunnar и его тиммейты, чтобы двигаться дальше, ему не хватает навыков коммуникации. Он может не ответить на коллы, не дать нужную информацию или просто замешкаться. И, по его словам, это проиграло им матч против coL еще на стадии драфта — он просто постеснялся предложить подходящего персонажа и команда выбрала Pangolier. Эту карту Gunnar закончил со статистикой 1-12.

Разочаровали: состояние региона

Может быть, постоянство — признак мастерства, но не в случае Северной Америки. Полгода ни одна другая местная команда не может составить конкуренцию «большой тройке». Такое ощущение, что отборочные в NA стали формальностью, потому что в любом случае все закончится тем же. Да, EG могут пощекотать нервы и создать интригу своими рандомными поражениями, но это не меняет финального результата. Команды в регионе не развиваются, а очередной проигрыш приведет только к новым и бесполезным решаффлам. А вот намеков на то, что J.Storm или Forward Gaming поднимутся выше последнего места на мэйджоре, пока нет.

Южная Америка

Удивили: Infamous

Вначале сезона перуанская команда переживала не лучшие времена. Провальное выступление на отборах на The Kuala Lumpur Major сменилось значительным успехом на майноре, но после этого команда снова поплыла. Перуанцы меняли игроков, звали на помощь Envy, но это не помогало пройти даже отборы на майнор в Бухаресте. И вот спустя несколько месяцев, кажется, они нашли баланс. Мариано Papita Канеда покинул мид, чтобы пропустить вперед более активного новичка состава Себастьяна Robo-Z Веларде. Энцо Timado Гианоли, как самый опытный, все чаще берет на себя ответственность керри, а Джоэл Mooz Озамбела и Ромел Wu Квинтерос составили одну из самых эффективных связок саппортов региона. Еще бы их команда умела превращать заработанные ими киллы в забранные строения и Рошана, и было бы совсем хорошо.

Разочаровали: Playmakers Esports

Обычно южноамериканские команды умеют использовать опыт, полученный на международных турнирах. Однако поездка на майнор в Бухарест, кажется, ничего не привнесла в игру Playmakers. В матче против Chaos перуанцы выглядели грушами для битья, а потом не могли обыграть даже бразильский стак, собранный за пару дней до отборов. Все закончилось тем, что в плей-офф команда получила дисквалификацию за неявку одного из игроков. Ничего нового, просто перуанская дота.



Теперь эту команду подписала СНГ-организация Team Odd и пообещала обеспечить всем необходимым. И бывшим Playmakers остается надеяться, что в этот список входит не только зарплата и оплата игрового дома, но и тренер со стажем и железным терпением.

Команды совершают ошибки и работают над собой. Через пару дней у всех «разочарований» будет еще одна попытка доказать свою боеспособность — в регионах стартуют отборочные на майнор. Неудачные результаты на этих квалификациях уже точно определят, кому нужны кардинальные изменения, а кто может обойтись домашним заданием и работой над ошибками.