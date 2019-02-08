Мальчик выбирает Fortnite, мужчина — Apex Legends. У EA новый крутой шутер

Первая игра в жанре «королевская битва», которая избавилась от всех ненужных и раздражающих элементов. Здесь все для людей.

Вечер 4 февраля. Electronic Arts выходит с презентацией новой игры. На трансляции показывают пару трейлеров, рассказывают про геймплей, а потом добавляют: «Apex Legends доступна на всех платформах. Качайте прямо сейчас». И понеслось. Никто даже не успел пошутить о никчемности затеи.



Только за три дня с момента выхода игру запустили более 10 млн пользователей (Fortnite похожих показателей добилась за две недели). Уже третьи сутки Apex Legends держится в топе самых популярных игр на Twitch.tv. Ни один популярный стример (Ninja, shroud, Lirik, Dr Disrespect) не обошел вниманием шутер от Respawn Entertainment. Его действительно есть за что любить. И все благодаря вниманию к деталям.

Apex Legends — игра от авторов Titanfall. Сама же команда состоит из выходцев Infinity Ward. Ключевые сотрудники студии подарили миру два эталонных шутера: Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2. Серия игр про гигантских мехов не стала исключением. Некоторые наработки оттуда перенесли в Apex Legends. Так что со стрельбой и разнообразием оружия здесь полный порядок.

У любой пушки есть свои особенности и недостатки, которыми необходимо умело пользоваться в бою. Компенсировать проблемы помогут дополнительные предметы: стабилизаторы, приклады, улучшенные обоймы и прицелы самых разных видов и размеров.

Главная сложность — разобраться в категориях оружия и найти оптимальные варианты для себя. На поиск решений уйдет пара-тройка часов.

Действие Apex Legends разворачивается во вселенной Titanfall спустя 30 лет после событий в Titanfall 2. Обитатели Фронтира прилетают во Внешние Земли, чтобы поучаствовать в играх Apex. Здесь нет титанов, отсутствуют двойные прыжки и бег по стенам. От главных фишек Titanfall решили избавиться, поскольку они полностью ломают баланс и портят впечатления от игры.

В игре есть 8 чемпионов со своими способностями. Некоторые умения повторяются, как в случае с Гибралтаром и Бангалорой (оба вызывают ракетный удар с воздуха). Рэйф и Мираж становятся невидимыми на время. Однако каждый из них это делает разными способами. В остальном у каждого героя есть свои фишки, которые будут полезны команде. Патфайндер сканирует вышку и заранее предсказывает, как будет сужаться круг. Лайфлайн лечит союзников и быстрее возрождает их. Рэйф оставляет разлом, которым может воспользоваться кто угодно. Удирате или устраиваете засаду — зависит от ситуации.

Игра в команде по тройкам — правильное решение. Оно как раз завязано на чемпионах и их умениях. Распределением по ролям создает тактическое разнообразие, но на первом месте все равно стрельба. Можно быть каким угодно тактиком, но если ты не попадаешь по противнику, никакие фейерверки с неба тебя не спасут.

Одна из стратегий для любителей обнести полкарты и собрать лучшую экипировку. Для этого в вашей команде должна быть Лайфлайн и Патфайндер. Команда высаживается на пустынный угол, экипируется под завязку, а потом с первым сужением круга мчит к границе, где спокойно лечится и уже после вступает в бой с остальными. Минус: можно оказаться в тисках сразу нескольких групп и помереть.

За 6 часов у нас редко возникали баги. Но иногда приходилось доигрывать вот так.

Высокая динамика — то, к чему стоит привыкнуть. Respawn далеко не первыми додумались устраивать замес на карте в стартовые секунды игры. Чуть раньше Treyarch показала на примере CoD: Black Ops 4, что это правильное решение. Больше никакой тягомотины в первые 10 минут. Высаживаетесь где-нибудь в пустыне, вламываетесь в дом, пылесосом собираете все, что плохо лежит, и вперед расстреливать загулявших соперников. Правда, есть шанс, что вас утрамбуют первыми. Но!

Павших товарищей можно воскресить. Когда у чемпиона кончается полоска здоровья, у союзников есть время, чтобы поставить его на ноги. Но бывают ситуации, когда даже бог ничем не поможет. Вас убили и рядом с трупом красуется сундук (цвет контейнера демонстрирует максимально редкий предмет, который там лежит). Срываете с него жетон и драпаете в сторону точки, где можно воскресить павших товарищей. Вот только возвращаются они на карту уже без экипировки.

Впрочем, если весь отряд положили в первые пару минут, не страшно. В Apex Legends все происходит быстро — в том числе и подбор следующей игры. Выбрали персонажей — и вот вы уже решаете, куда высаживаться. Максимальная сессия длится 20+ минут. За час можно провести с десяток матчей.



Respawn решила проблему с коммуникацией. Для общения обычно нужно устанавливать сторонние программы. Здесь же голосовой чат встроен изначально (текстовый тоже на месте). Он доступен с момента выбора героев, так что обсудить тактику можно заранее. Но еще есть и колесо с командами. Так что если вы боитесь, что у вас хреновый английский или плохой микрофон, секунда-две — и напарники знают, где прячется соперник, куда бежать, кого прикрывать. Кроме того, чемпионы тоже переговариваются между собой в определенных ситуациях.

Да и для игры необязательно кооперироваться с друзьями. Бегать с рандомами не менее интересно. Кстати, именно с ними я взял топ-1.

Монетизация как в Overwatch. За реальные деньги приобретаются лутбоксы, эксклюзивные раскраски для оружия или два заблокированных героя. Впрочем, заполучить чемпионов можно бесплатно. Придется покопать. Да и персонажи не настолько сильны, чтобы влиять на баланс. С каждым уровнем вы зарабатываете по 600 легендарных жетонов и один лутбокс. Ценные материалы нужны для разблокирования косметических предметов — образы для чемпионов, добивания, рамки и прочее-прочее. В марте обещают ввести боевой пропуск и запустить первый сезон. Планы по поддержке Apex Legends расписаны на год вперед: ждите новые пушки и героев.

После такого мощного старта к игре есть только один вопрос: сможет ли Respawn удержать аудиторию? И дело не только в выпуске нового контента, но и оперативном решении проблем, будь то баланс или борьба с читерами. С момента успеха PUBG и Fortnite кто только не пробовал оторвать свой кусок пирога. До сих пор ни у кого так и не получилось. Если Respawn сделает все правильно, нас ждет третий игрок на рынке. Создателям Apex Legends удалось убрать все лишнее и даже привнести что-то новое от себя. Но порой просто быть хорошей игрой — недостаточно. Серия Titanfall знает об этом как никто другой.