«Хуже всего то, что ILTW даже не худший игрок в этой команде»

Результаты второй части квалификаций на DreamLeague Major

В начале прошедшей недели завершилась вторая стадия отборочных на мэйджор в Стокгольме. В Европе слоты забрали NiP, Team Secret и Team Liquid. Сначала за чемпионов TI7 было немного страшно, но они смогли справиться и пробиться через нижнюю сетку. А на американской цене ничего не меняется. На мэйджор снова отправятся EG, Forward и J.Storm.

Не в iLTW дело. Сюрпризы и разочарования квалификаций DreamLeague Major Стагнация американского региона, врыв СНГ-игроков на европейскую сцену и команды, по которым сильнее других ударил новый патч.

• Новая система квалификаций — это потрясающе для зрителей. Теперь мы можем в отборах посмотреть матчи, которые раньше могли случиться только на последних стадиях мэйджора.

• PPD просто не смог дождаться, когда Себ соберет команду для американской квалификации, так что приехал в Европу сам.

• Еще одна команда PPD, которая становится лучше со временем. Ничего нового.

• Конечно, Miracle на TB смотрится очень круто, но его тиммейты так сейвят его в драках. Лечения, глиммеры, форсы от саппортов — это просто сумасшествие.

• Слабый драфт и выступление от Liquid. У них все еще хороший тимплей, но такое ощущение, что им некомфортно в текущем темпе игры.

Надеюсь, что NiP, Liquid и Secret наберут достаточно очков в конце сезона, чтобы OG смогли пройти на TI.

• Легко поливать дерьмом Alliance, потому что играют они слабо, но нужно отдать должное и Kaban. Помимо их поражения от Secret, они выглядели вполне достойно, а не как очередной стак Synd.

• Я немного опасаюсь за эту команду EE. У команд EE всегда есть дни и игры, когда они выглядят как сила. Помните Fnatic в первые два дня TI? Они разваливали всех и смотрелись чертовски мощно. Даже в тех играх, которые они проиграли, они потерпели поражение, только потому что сами закинули. Даже PPD называл их лучшей командой на TI после двух дней. А на следующий день они уже выглядели как худшая команда в мире. Впечатляет, как новый стак EE круто себя показывает. Но это только один день. Ты никогда не знаешь, к чему придет команда EE.

• Как фанбой EG, я не понимаю, как они занимают третьи места на мэйджорах. Они так часто выглядят как куски дерьма по сравнению с другими топовыми командами. Никакой синергии между игроками и рандомный нон-стоп фид.

• Все играют в 7.21, а Bulba все еще драфтит в 7.20. — Почему все поливают дерьмом Bulba и игнорируют Fly, когда критикуют драфты EG. Исходя из серий Life of Genius и просто того, как капитанит Fly, я могу сказать, что Fly больше отвественен за драфты, чем Bulba.

• О, те же 3 команды, что и на прошлом мэйджоре. Какое постоянство в Северной Америке.

Поражение OG

Но активнее всего пользователи Reddit переживали за OG. Команда потерпела поражение от Vega Squadron в нижней сетке и теперь будет играть отборы на майнор. Но её положение пока не так радужно, как хотелось бы поклонникам команды.

• Победа OG на TI была совпадением. Это не значит, что они ее не заслужили, но мне всегда было интересно, почему люди ждут продолжения успеха этой команды. Это, конечно, возможно, но шансы такого падения были намного больше, чем шансы остаться на тир-1 уровне.

• ILTW — это точно не решение всех проблем, но он явно не единственный, кого стоит обвинять в этом кошмаре. Ceb, Topson и драфты были как минимум слабыми. Topson еще пора начать играть на традиционных мидерах.

• Все, кто желают OG удачи на майноре, немного торопятся. Здесь еще есть как минимум две команды, которые могут обыграть OG. И только одна команда поедет на майнор.

• Собственноручная победа Ana на TI выглядит все более и более впечатляющей на фоне этого ужасного выступления от OG.

• Хуже всего то, что ILTW даже не худший игрок в этой команде.

• Я фанат OG. Я смотрю все их игры со времен Monkey Business. И я должен сказать, что победа на TI — это, вероятно, худшее, что могло случиться с фанатами этой командой. Конечно, это хайп на целый месяц из-за аэгиса. Но это отодвинуло на задний план все те проблемы, которые были у OG до TI8. Они были средненькой командой, они смогли выиграть всего 1 лан за год, и тот был майнором с тир-3 участниками. Они не были тир-1 командой уже очень долго, за исключением TI8. Они даже близко не стоят к TL или Secret, не говоря уж о VP. На TI8 они потрясающе всех переиграли, благодаря синергии и оригинальным стратам, но это был только один месяц за 2 года, когда они играли хорошо. С Kiev Major эта команда не входит в топ-5 мира, и мне кажется, что Fly знал, что будет очень сложно это изменить. Конечно, теперь они выиграли TI8, но пройдет время, мир будет двигаться дальше, и скоро они станут еще одной командой с впечатляющим прошлым.

• В этот раз Ceb предаст n0tail и уйдет в Secret за пару дней до квалификаций. iLTW уйдет после серии неудачных результатов, оставит Topson (который перейдет в сложную), Jerax и n0tail будут звать Ana обратно и искать звезду пабов и стримера почти без опыта на про-сцене aka Gorgc, который затащит для них второй TI.

• N0tail опять делает это. Он заставляет другие команды думать, что OG не представляют угрозы, а потом на TI всех развалит.

Результаты первых отборов на Starladder Kiev Minor

Не успели зрители отдохнуть от одних квалификаций, в части регионов стартовали следующие — отборы на майнор. И к выходным уже определились первые победители. SEA на турнире представят индонезийцы BOOM ID, от Северной Америки в Киев приедет Джеки EternalEnvy Мао и его Flying Penguins. Ну а в СНГ слоты забрали Gambit и Old but Gold.

• Raven на 4? Skem на керри??? — Такая растрата таланта. Даже если он хорош на 4 позиции, он слишком крут на керри, чтобы играть на саппорте.

• Я говорил это неделю назад и скажу это снова. Moonmeander — основная проблема Tigers. С ним они ничего не выиграют.

• Приятно видеть BOOM iD на втором майноре. Они, может, и в топ-4 не попадут, но все равно радует, как усиливается тир-2 сцена в SEA.

• Skem теперь как EE в SEA. 1 позиция, 4 позиция, 5 позиция. И теперь опять вернулся на первую.

• Натянули шапочки из фольги. В лобби серии Pavaga vs Empire должно быть 16 человек (10 игроков, 5 кастеров и админ), но на самом деле их 18. Что значит, что два акка с невидимыми именами тоже попали в лобби. Какая команда читерит, проведя в лобби человека, который видит всю карту? И почему админ с этим ничего не делает?

• Наконец-то Empire в закрытых квалах! Помимо Pango и Gambit, их можно назвать здесь темными лошадками. А еще рад видеть Jonassomfan в СНГ-квалификации.

СНГ-команды меняют название и скатываются. Я уже слышал эту историю.

• Приятно будет увидеть God, Illidan, Vanskor, 633 и Velheor на майноре. А еще это очень крутой камбек на 2 карте. 25k преимущества Empire и AM, который на два слота впереди TB. Однако отличная координация OBG в драке позволила им перевернуть игру. Отлично сыграно!

• После победы над EG Envy кикает своего мидера ради 747 и потом его разваливают Team Team (с Gunnar). Держитесь от аниме подальше, дети.

• Классический период решаффлов в NA в день между открытыми и закрытыми квалификациями.

• В NA-доте есть какое-то правило, что нужно закидывать каждую вторую драку или что? Понять не могу, что происходит, независимо от того, кто ведет, на сколько, есть ли аэгис и сыр. Все равно кто-то закинет.

• EE — это как Huskar, только он становится сильнее с потерей строений.

• Dota 2 нуждается в EE на профессиональной сцене. К черту хейтеров.

Новые истории с расизмом

Reddit не унимается. Ещё одного игрока уличили в расистских высказываниях. На этот раз это Ched из команды IG.X. Правда, реддиторам хотелось показать, что китайцы тоже те ещё расисты, а оказалось, что этот парень приехал из SEA.

• Давайте подождем год-два. К тому времени этот парень станет популярным и может быть получит слот в тир-1 команде. И вот тогда мы вспомним про эту ветку.

• Ched — это игрок IG.X из Филиппин, который переехал в Торонто и играл в открытых квалах в Европе. Он ничем не знаменит и это очень неудачная попытка «расквитаться с Китаем», показав им очередной пример филиппинского игрока, якобы отпускающего ксенофобские шуточки в пабе.

• Давайте понадеемся, что его забанят на всех российских мэйджорах, чтобы он получил такое же наказание, как и Kuku. — Не. Русских не так легко обидеть.

• Кто? — Парень, который не поедет на мэйджор в Россию.

• К моему удивлению, многие здесь говорят, что в этом нет ничего такого и не нужно делать из этого скандал. Я русский и я не согласен с этим. Не так давно у нас шла дискуссия о стандартах. Теперь мы говорим, что этот случай ничего не стоит. Кажется, эта идея работает только в одностороннем порядке. И почему, черт подери, все думаю, что русские не заслужили такого же уважения, как все остальные в дота-сообществе? Русские — это самая большая база игроков после Китая, они собирают самую большую аудиторию на стримах. Но когда заходит речь об оскорблениях и пожеланиях смерти, всем все равно. Mind_Control просто извинился, а теперь и этого парня просто простят. Он — игрок одного из крупнейших китайских клубов, и должен получить такое же наказание, как Scem и Kuku. Иначе получается, что китайцы тут главные, слова о них не скажи. Русские? Да какое до них дело?

• Неважно, знаменитый игрок или нет, я уверен, что русские просто посмеются над этим.

Мэйджор в Диснейленде?

В выходные зарубежный киберспортивный портал EsportInsider опубликовал информацию о том, что один из грядущих мэйджоров пройдёт в парижском Диснейленде. Опровержений или подтверждений этой информации пока не было, а обсудить уже все обсудили. Рады не все.

• Я думал, это Диснейленд Анахейм и уже начал радоваться, но теперь я грущу. Никаких LAN-турниров в NA.

• Видимо, победа Ceb не прошла незамеченной и подогрела интерес в стране.

• Интересно, это будет ивент на улице? Или у них там есть арена? — Там есть концертный зал, но он слишком мал, чтобы вместить кабинки и все остальное, что нужно для экрана. Так что да, он будет снаружи, если учитывать все условия.

• Было бы очень круто, если это не будет слишком дорого. Я не знаю, как там в Диснейлендах не в США, но вообще поездка в Диснейленд на неделю стоит порядочно. Особенно если ты устанешь весь день смотреть доту и тебе не понравится парк.

• А это сделает Mirana диснеевской принцессой?

• Интересно, что они не сказали, майский или июньский это слот. Если это май, то у Epicenter проблемы. Я все еще не понимаю, почему Valve не анонсируют все заранее. Планы нужно строить намного раньше, чем за 3 месяца. — Valve ни в коем случае не откажутся от Epicenter. Это один из лучших ланов с точки зрения продакшена, а ру-аудитория — это просто вишенка на торте.

Арты недели

Эта Winter Wyvern успешно ворвалась с блинка на Reddit.

А вы тоже играете через троллей в Шахматах?

Пополнение в коллекции книг от VoltIllusion. Новый фолиант посвящен Phoenix.

Моменты недели

GH на квалификации успел показать не только игру на сигнатурном KotL, но и натворить хайлайтов на Rubick.

Spouteezy был, Clifteezy был. Пришла пора Shardteezy.