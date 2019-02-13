«Я бы вряд ли смог быть лидером вне игры. А вот в игре — без проблем»

С третьего раза Natus Vincere по Dota 2 удалось пройти квалификацию на мэйджор. в отборах команда обошла и Gambit Esports, и The Pango. Мы поговорили с оффлейнером состава Евгением Blizzy Ри и обсудили, что изменилось в настрое Na’Vi, как они подходили к драфту и как развивается киберспорт в его родной Киргизии.



— Во влогах вы говорили, что были вполне уверены, что пройдёте квалификацию. Откуда появилась эта уверенность?

— В первую очередь я был уверен в своей игре. Я был в хорошей форме, был уверен, что смогу отыграть. И у меня была уверенность, что командой мы сможем отлично отыграть.



Я не скажу, что мы выигрывали все тренировки до квалификаций на мэйджор, но отыгрывали мы хорошо. Чувствовалась командная синергия и что мы можем выступить на уровне с любыми командами.



— Как вы считаете, насколько можно опираться на результаты тренировок? Насколько реалистично они отражают уровень команд?

— На самом деле, это непонятный показатель. Можно и выигрывать на каждой тренировке, но потом проиграть на самом турнире. На тренировках ты должен чувствовать, что происходит с командой. Даже если вы проиграли, ты должен понимать, почему это случилось. Ты должен ощущать командную синергию. В этот раз на тренировках даже если мы проигрывали, я чувствовал, что с командой мы отлично сыграны и спокойно можем одерживать победы, если будем готовиться к соперникам и проговаривать какие-то действия заранее.

— Как вам комфортно подходить к турниру и квалификации: как фавориту или как андердогу?

— Двоякое чувство. Если ты фаворит, то тебя боятся и даже могут не прожимать какие-то кнопки. Или просто аккуратнее играть, боясь, что ты за любую ошибку можешь оказать. С этой стороны фаворитом быть проще. Но с другой стороны, когда ты фаворит, то к тебе лучше готовятся: изучают каждый твой вард и перемещение. Когда ты андердог, то к тебе не готовятся и ты можешь удивить. Так играть даже спокойней.



— В каком статусе вы подходили к этим квалификациям?

— Я считаю, что мы были одними из фаворитов. VP — это явные фавориты. Следом идут Gambit, The Pango и мы приблизительно на одном уровне. Кто-то из нас должен был выиграть.

— Сравните команду на квалификациях к первым двум мэйджорам и к этому. Что изменилось?

— Понятное дело, что мы стали лучше играть. Мы стали сплоченнее как команда. Мы теперь лучше понимаем друг друга, уже практически с полуслова знаем, какие и когда действия нужно совершить на карте. В любом случае, когда ты играешь вместе четыре месяца, вы прогрессируете с каждым днем.



Раньше у нас были проблемы с тем, как расставить линии и как правильно пикнуть. Но драфты это такое, они каждый раз меняются. А вот в игре у нас были проблемы с распределением обязанностей: когда кто-то должен создавать пространство, кто-то должен фармить, кто-то сетапить килл, заранее прилетать на какую-то вышку, защищать строения. Раньше это все нужно было проговаривать, а теперь мы и без этого понимаем, какой герой должен что делать.



Конечно, это все приходит со временем, но для этого нужна и целенаправленная работа в течение месяца или двух.



— Судя по влогам, вы играете большую роль в координации команды. Это так? Как вы распределяете обязанности с SoNNeikO?

— Не скажу, что я полностью координирую игру, но какие-то моменты да. Когда мой герой что-то может, я проговариваю очень многое. Когда мы выбираем, кого фокусить, я спрашиваю, какую цель хочет выбрать команда. Когда я сам очевидно вижу, кого нужно убить, я говорю: «Так, ребята, я даю Ravage, и мы его убиваем». Если у меня есть какие-то сомнения, то я спрашиваю у ребят, кто нам больше всего неприятен и кого мы хотим убрать первым. Мы проговариваем все вместе и действуем уже согласно этому решению.



А так да, я стараюсь больше говорить. Но и не слишком много, чтобы не было спама. Все должно быть в меру.



Сложно объяснить, как именно мы разделяем эти обязанности с SoNNeikO. Он точно отвечает за первые 15 минут игры, большинство смоков предлагает он. Он отвечает за координацию команды на ранней стадии, какие вышки мы будем защищать, какие будем забирать. Но это тоже не всегда он решает. Если я вижу, что могу защитить какую-то башню, я говорю: «Ребята, я дефаю, если что, поддержите!». Каждый проговаривает то, что может.

— Могли бы вы представить себя капитаном?

— Даже не знаю. Возможно, я бы смог. Но на это нужно желание. А я им не горю. Я сейчас сосредоточен на своей игре.



— А какие у вас есть черты, которые могли бы сделать из вас капитана?

— Мне кажется, что любой игрок, который хорошо исполняет и понимает макро, может координировать игру. Каких-то особых качеств вряд и не нужно. Я бы вряд ли смог быть лидером вне игры. А вот в игре — без проблем. Наверное, это еще зависит от моей формы. Когда я чувствую, что я в плохой форме, то я не могу этим заниматься.



— Mag рассказал, как он изменил подход к драфтам между групповой стадией и плей-офф. Изменяли ли что-то вы в своей игре?

— Мне кажется, моя игра особо не поменялась. Единственное, что изменилось — мы стали больше меня ставить в легкую линию, если у меня будет хороший мачап, я смогу много вынести и от этого команда сможет отталкиваться. До этого меня обычно ставили в хард, мы редко ходили триплой к врагам, предпочитали отправляться в легкую.



Мы просто увидели, что если тому же Doom, на котором я играю, отдать хороший фарм, то он может спокойно вытащить игру. Или хотя бы создать пространство, которое позволит Crystallize или Magical нафармить и закончить игру.

— Вы очень много играли на Doom. Это герой сейчас силен или вам он нравится?

— Честно, я не помню, как в наших пиках появился Doom. Раньше я на нем очень много играл, где-то так год назад. Это был один из моих сигнатурных персонажей. Но до этой квалификации я даже паблики на нем особо не играл, может, только пару игр. И он появился у нас спонтанно. Кто-то пикал, мы начали обсуждать, решили, что это сильный герой. 1 на 1 он хорошо стоит, большинство героев обыгрывает на линии. Так что все вышло спонтанно. Пару раз попробовали на тренировках, нам понравилось — и он прижился.



Но я был уверен в этом герое, так что я спокойно на нём отыгрывал. Сейчас ему очень сильно баффнули первую способность, она дает очень много регена здоровья. Ты можешь выбирать любого крипа, который тебе нужен. И даже если у тебя съеден какой-то крип, у тебя останется способность предыдущего — это сильно решает. Да и в целом он сильный персонаж на линии. Может купить себе те же ауры: Crimson, Vladmir's — и быть полезным.

— Вы готовы в решающем матче пойти и сыграть на герое, на котором вы не играли полгода или год?

— Если я до этого на нем играл, то почему бы и нет. Например, как с Doom. Хоть я на нем и играл очень давно, но хорошо. И хоть я давно к нему не прикасался, я спокойно могу на нем исполнить. Точно так же, как с игрой в полуфинале Megafon, где мы взяли мне Nyx Assassin. Последний раз я играл на нем, наверное, когда еще был на четвертой позиции! Но этот герой очень хорошо заходил в тот пик, я это заметил, предложил ребятам — и мы в итоге выиграли. Я не боюсь идти на такой риск.



— Откуда у Na'Vi такая любовь к Razor?

— Во-первых, Magical на нем очень хорошо играет. Он может хорошо отстоять против любого героя, даже на бумаге более сильного, очень успешно. Он чувствует этого героя. Наверное, от этого мы и отталкиваемся. Большинство их героев, вроде Huskar, обычно банили. А так у нас всегда в запасе был еще один персонаж, на котором он мог свободно сыграть в любом пике и развалить. Поэтому мы его и выбирали.



— Если вам всю оставшуюся карьеру нужно было играть на одном герое, на ком бы вы играли?

— Это должен быть какой-то интересный герой, на котором я не играю. Наверное, какой-то Invoker. Потому что его можно по-разному использовать. А остальные герои просто мне быстро приедаются.



— В чём заключается секрет Blizzy PogChamp?

— Если честно, без понятия! (Смеётся.) Никакого секрета нет! Я не считаю все это какими-то крутыми моментами и даже не знаю, как это все появилось. Кажется? я играл на Enigma или на Axe на DreamLeague. Я дал Call в одного или двоих, а чат начал PogChamp. Хотя что я там сделал? Blink нажал?



Вероятно, сначала я играл совсем плохо, не попадал станами. А когда начал попадать, люди восприняли это как что-то нереальное. (Смеётся.)



— Вы заглядываете в чат, чтобы пересмотреть комментарии?

— Не особо, если честно. Только если мимо где-то прохожу, то заглядываю в комментарии. А так обычно если что и смотрю, то реплеи наших игр. Но не просто чтобы посмотреть, как хорошо я сыграл, а чтобы оценить картину в целом.



— На какой результат на мэйджоре нацелены вы?

— Я верю в нашу команду. Если мы хорошо подготовимся, то я уверен, что мы сможем попасть в топ-3. Минимум для меня — это топ-6-8. Конечно, я расстроюсь после такого результата, но не так сильно.

— В Киргизии киберспорт признали спортом. Как вы считаете, как это повлияет на его развитие?

— Даже не знаю. Время покажет. Да, признали киберспорт, но что с этого? Раз признали, то государство должно начать поддерживать, делать что-то, проводить какие-то турниры. Но непонятно, будут ли этим заниматься.



— Мы все знаем про историю с турниром в театре. Насколько вообще в стране распространено мнение, что киберспорт — зло?

— Если честно, я офигел, когда узнал, что они уволили директора нашего театра. Наверное, просто министр культуры не разбирается в этом. Он человек старой закалки, не понимает, что такое киберспорт, как это распространено во всём мире. И он просто в шоке от всего этого: как это, компьютерная игра и в театре?



У нас всё это не развито. Поэтому у многих складывается такое мнение и отношение. Они даже не знают, что на этом можно зарабатывать. Они считают, что киберспорт — это просто когда ты в игрушки играешь. Они не знают про большие призовые, что это целые организации. Если им обо всем этом рассказать, то они поймут. А так они считают, что это просто трата времени.



— Им нужно вызвать вас на ковер, чтобы вы всё рассказали.

— Наверное, это помогло бы.

— Вы присутствовали на этом турнире. Расскажите, почему решили принять в нём участие и как всё прошло? Вы хотели просто развлечься или подзаработать?

— Я бы не сказал, что я за деньгами туда приехал. Я приехал, чтобы пообщаться с людьми, встретиться с фанатами из Киргизии, пофотографироваться и провести с ними время.



Это был турнир от компании Beeline. В плане организации они сделали все круто: выступления, косплей-шоу, лазерное шоу — всем понравилось. И собралось довольно много людей, практически весь зал был забит. Мне кажется, даже на некоторых спектаклях столько зрителей не собирается! Это так, на заметку нашему министру.



— А как уровень конкуренции?

— Честно говоря, там было очень легко. Я просто собрал практически лучший состав в стране. Это все мои друзья, с которыми я раньше играл в команде. Решили вспомнить старые-добрые времена, как играли вместе. Мы даже не тренировались и не готовились к этому турниру.



— Вы бы хотели заняться развитием местной сцены? Чего ей не хватает?

— А что я могу сделать? Мне это не слишком интересно. Кому надо, те смогут пробиться в киберспорт и без чьей-либо или моей помощи. Но для этого им нужно стремиться на СНГ-сцену. Там-то даже организаций нет, которые могли бы кого-то спонсировать или создавать условия для тренировок. Если бы у нас были какие-то клубы или поддержка от государства, то начинать можно было там, но сейчас это невозможно.