Раковый корпус. Советы по игре в Apex Legends для новичков

В любой игре, каким бы ни было обучение, оно не до конца раскрывает все особенности. Apex Legends не исключение. Сначала вы знакомитесь с управлением, затем с основными механиками, а дальше уже как пойдет. Мы постарались собрать максимально подробный гайд по основам (по возможности будем дополнять). Пригодится каждому.

Самые полезные персонажи для отряда

Apex Legends — не Dota 2 и не Overwatch. Здесь способности персонажей не так сильно влияют на исход поединка, как там. Главное — умение метко стрелять и попадать по головам. Но так как Apex Legends — командная игра, ещё на раннем этапе стоит задуматься об общей композиции. Конечно, можно набрать понравившихся героев, но никто не мешает учесть стили игры с сильными сторонами персонажей.



Лайфлайн. Главная по реанимированию союзников. Во-первых, она быстрее поднимает на ноги напарников по команде. Во-вторых, её прикрывает щит. Плюс она призывает дрона, который лечит как союзников, так и противников, и капсулу с высококачественным защитным снаряжением.

Бангалор. Хороша во всём, что касается тактики. Дымовая шашка отрезает противников от вас. Можно рискнуть и ломануться вперед, чтобы застать соперника врасплох, или затаиться, перевести дух и устроить засаду. «Раскаты грома» крайне эффективное умение. Ракеты не наносят урон по союзникам (только замедляют), зато дай боже лупят по врагам.



Патфайндер. Очень мобильный и непредсказуемый персонаж благодаря крюку-кошке. При помощи него можно зацепиться за любую поверхность и притянуться вперед. Даже к противнику, который ещё и урон получит. Опытные игроки используют способность, чтобы подобраться к сопернику максимально непредсказуемым образом и расстрелять его.

Гибралтар. Как и Бангалор, вызывает ракетный удар. Но его отличает другое — защитный купол. Он не простреливается ни с внешней, ни с внутренней стороны. При этом от него отскакивают гранаты. Пассивное умение «Оружейный щит» позволяет играть агрессивно с дробовиком или ручным пулеметом. При прицеливании включается щит, прикрывающий торс.

Самые популярные зоны на карте

Как только начался процесс высадки, вы уже должны понимать, куда полетите. На карте отмечены зоны с высоким (фиолетовым), средним (зелёным) и низким (серым) качеством предметов, которые там можно отыскать. Однако, даже оказавшись на территории «Водоочистной установки», никто не гарантирует, что вы получите лучшее снаряжение. Самые мощные и полезные комплектующие добываются в бою.

На старте есть ещё «горячая зона». Каждый раз она появляется в случайном месте. В нашем случае это «Артиллерия». Там находятся невероятно редкие золотые предметы. Это может быть как защитная экипировка, так и пушки с полным набором комплектующих.



Как правило, самые жарки бои разворачиваются именно в «горячих зонах» или на корабле с припасами. Там тоже можно добыть самый мощный лут. Вот только конкуренция в обоих точках настолько высокая, что половина отрядов гибнет в первые 2-5 минут.

По ходу партии стоит также следить за капсулами с припасами. Команды любят биться за них, поскольку там можно отыскать легендарное оружие: дробовик «Мастифф» или «Крабер .50» или более качественную экипировку. Фиолетовая броня, как и золотой прицел, одни из самых желанных в игре.

Самые внимательные игроки не пропустят маленьких роботов на карте. Они издают характерный звук, как при открытии контейнера. Встречаются эпического и легендарного типа. Соответственно, один из выпавших предметов будет очень высокого качества (зависит от цвета).

Легендарные предметы и их бонусы

В игре есть несколько вещей, которые могут сделать вашу жизнь чуточку проще. Дробовик «Мастифф» обладает колоссальной мощью (144 ед. урона — обычный выстрел, 288 — хедшот). Чуть меньше показатели у снайперской винтовки «Крабер .50» — 125 и 250 ед. урона соответственно). Их главный недостаток — ограниченный боезопас, который не зависит от того, сколько у вас патронов в инвентаре. Израсходовали все — выкидывайте.

Золотые версии обычных пушек ничем не отличаются от их полной фиолетовой комплектации. Однако в ней предустановлены все модули, их не нужно собирать по карте. Да и на боезапас не действуют ограничения. Заиметь такую на старте — большая удача. Встречается особый вид штурмовой винтовки, которая позволяет стрелять после того, как вас первый раз сбили с ног. Однако за 50 часов она встречалась ровно раз. В остальных ситуациях придется прикрываться нокаут-щитом.

Другие легендарные предметы обладают особым эффектом. Золотая броня восстанавливает щиты на полную после казни соперника (изначальный запас щита 100 ед.). Рюкзак позволяет нести шесть дополнительных предметов, а также вдвое сокращает время на использование аптечек, зарядных батарей и прочих расходников.



Нокаут-щит даёт возможность воскреснуть после того, как вас сбили с ног в первый раз. При этом его прочность — 750 ед. Прицел подсвечивает соперников красным и позволяет видеть их сквозь дым и газ. Шлем, помимо того, что он уменьшает на 50% бонусный урон в голову, снижает время перезарядки способностей персонажа.

Правильное скольжение в воздухе

На этом ломаются большинство новичков. Поэтому либо учитесь осваивать технику полета, либо передавайте управление отрядом более опытному игроку. Как используют технику скольжения в воздухе: взяли вниз — выравняли — летите прямо, как только ползунок справа опять резко опустился, снова взяли круто вниз — выравняли. Так можно, во-первых, пролететь дальше, а во-вторых, выбрать более удачное место для посадки.

Действия после высадки

Не сметайте все на своем пути. Если вы подобрали штурмовую винтовку R-301 и видите еще один любимый автомат — оставьте его партнеру. Не нужно тащить в карман патроны от дробовика, если у вас его нет сейчас. Лучше отдайте напарнику — ему нужнее. Распределяйте лут равномерно. Помечайте на карте полезные предметы, чтобы союзники не теряли время на поиски. На старте очень важно действовать быстро и перемещаться из одной локации в другую. Велика вероятность, что вы сможете подобрать на отряд комплектующие и экипировку высокого качества.

R-301, «Хемлок», «Преданность» и «Миротворец» — одни из лучших пушек в игре

Еще в обучении у вас будет возможность опробовать разные виды вооружения и пристреляться. Мы изучили топы других игроков, сами опробовали разные пушки — и вот что получилось:



Среди дробовиков лучший вариант — «Миротворец» (110 урона за выстрел). Однако он довольно непрост в управлении. Если из него совсем не выходит попадать, то берите EVA-8. Он не такой убойный (всего 68 урона за выстрел), зато более скорострельный. Да и к отдаче привыкнете.



R-301 (144 общего урона за обойму) и «Хемлок» (186 общего урона) в режиме стрельбы одиночными патронами — беспроигрышные варианты до конца игры. С максимальным обвесом на средней дистанции им мало кто составит конкуренцию. «Флэтлайн» (160 общего урона) тоже хорош, но у него нет стабилизатора ствола, да и стреляет он чуть медленнее, чем та же R-301.

«Ведомый» (135 общего урона) — классический Desert Eagle. Оптимальный вариант из всех пистолетов на раннем этапе игры.

R-99 — идеальный пистолет-пулемет на ближней и средней дистанции за счет скорострельности и общего урона — 216. «Ищейка» (186 общего урона) — прекрасная альтернатива, но при условии, что вы найдете для нее модификатор переключения огня.

«Преданность» (255 общего урона) — сумасшедший ручной пулемет, расходующий энергетические патроны. Особенно с полным обвесом, который увеличивает точность, уменьшает отдачу и ускоряет раскручиваемость. Его конкурент «Спитфайр» уступает разве что в уроне (180 общего). В остальном он хорош даже без модификаторов.



Среди снайперских винтовок большинство выбирает между «Разведчиком G7» (30 урона в тело за выстрел, 60 при попадании в голову) и «Длинным луком» (55 и 110 соответственно). Первый скорострельней, но слабее, второй помощнее, но медленней. Что из этого лучше подойдет вам — смотрите на свой вкус.

Смотрите на цифры и обращайте внимание на звуки

В Apex Legends не нужно гадать, чтобы понять, какого качества броня у соперника. Все показывают цифры при попадании. Если они золотые — значит, у него легендарная экипировка, если фиолетовые — эпическая (100 ед. брони), если синие — редкая (75 ед. брони), если белая — самая простая (50 ед. брони).



Когда вы сбиваете броню, то слышите звук разбитого стекла. Все последующие попадания будут отображаться красным. В этот момент можно спокойно рашить и добивать.



Все попадания в голову вне зависимости от типа экипировки отображаются желтым.

Обращайте внимания на звуки перестрелки. Так вы можете предугадать, в каком направлении последуют противники. Топот всегда слышно в режиме бега. Если крадетесь на корточках, противники за стенкой даже не подумают, что вы рядом.

Общие советы

* Во время перемещения по карте постоянно жмите на кнопку скольжения на 1-2 секунды. Во-первых, так сложнее попасть, во-вторых, вы намного быстрее двигаетесь.



* У всех пуль есть траектория полета. Поэтому самые умелые берут в руки снайперские винтовки с шести или восьмикратными прицелами. Если цель находится в 200-х метрах от вас и вы хотите попасть в голову, берите на две точки выше. Иначе патрон просто не долетит.

* Во время перестрелки старайтесь прыгать или скользить, чтобы по вам было сложнее попасть. Динамика боя — то, что отличает Apex Legends от других игр.



* Двух ударов с кулака достаточно, чтобы выбить дверь, даже если ее подпирает бочка Каустика. А еще их можно взорвать гранатой.



* Забираясь на забор, вы жмете вперед + прыжок. Но если в момент, когда персонаж готов перекинуться на другую сторону, отпустить вперед и оставить прыжок зажатым, то персонаж повиснет на нем и сможет оценить ситуацию по ту сторону стенки.



* Шлем — уменьшает количество бонусного урона в голову на 30-40-50% в зависимости от его качества (показатели эпического и легендарного идентичны).

* Если союзника сбили с ног и у него есть нокаут-щит, вы можете присесть и спрятаться за ним.

* Используйте тросы с красным шаром, чтобы подняться в воздух и взлететь — намного проще, чем бежать. Если вы ведете сражение у моста, то можно не бояться падать вниз, чтобы спокойно перезарядиться.

Общие советы по ранее не упомянутым персонажам

* Рэйф может уходить в пустоту (Q) во время установки телепорта (Z). К тому же вы получите прибавку к скорости. Однако телепортом могут пользоваться не только союзники, но и противники, даже если их сбили с ног.



* В режиме неуязвимости Рэйф не видит перемещения реальных врагов. Очертания в пустоте — иллюзии.



* Если у Бладхаунд есть снайперская винтовка, она может увидеть следы других персонажей на большом расстоянии.



* Способность «Зверский охотник» можно использовать во время поездки на тросе. Так вы сократите время анимации.



* Каустик может своими бочками забарикадировать дверь. Актуально в самых последних зонах, когда круг совсем маленький. Еще ими можно заставить место сброса припасов, чтобы отбить желание бороться за лут.



* Мираж — мастер обмана. Постоянно расставляйте тактические приманки. Перезарядка умения длится всего 10 секунд. Если противник выстрелит по иллюзии, он моментально раскроет свое местоположение, а точка его стрельбы покажется на интерфейсе Миража и его напарников.