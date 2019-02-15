Из князи в грязи. Что случилось с Newbee?

Ни одного мэйджора или майнора. Пять проигранных открытых квалификаций в регионе. Поражение от своего же второго состава. Полтора года назад Newbee была главной надеждой Китая и играла в финале The International, пройдя по верхней сетке. А теперь сообщество плюётся, когда их берут в качестве замены на местный LAN-турнир. Рассказываем, как и почему талантливая команда не может пробиться ни на один турнир.

Сезон, который убил команду

В сезон-2017/18 Newbee вступала в качестве героя. Нет, не так. Супергероя. Их так раздавали в гранд-финале TI7, что это было похоже не на финальный аккорд счастливой истории Liquid, а на предкульминацию драматического фильма о новом феномене китайской сцены. Тот самый момент, когда главный герой, втоптанный в грязь, приподнимается, взглядом Sccc из True Sight оглядывает сцену и замахивается для решающего удара. Зал застыл в ожидании, никто не хрустит попкорном.

Фото: dota2.net

Новый сезон для вице-чемпионов TI7 был просто подарком — все жаждут попрактиковаться с тобой, квалификации играть не нужно, а организаторы засыпают приглашениями на все возможные турниры. Выбирай — не хочу. Вот Newbee и не хотела. Как и многие другие команды, китайцы поддались страху не попасть на TI и отвечали согласием практически на все пришедшие письма. Мэйджоры, майноры, местные турниры — не важно. Играем все!



Весной китайская сцена обычно преображается в лучшую сторону. Команды собирают окончательные составы и вступают в гонку за TI. А у Newbee перед DAC-2018 все пошло наоборот. За вторую половину сезона их лучшим достижением стало 4 место на MDL, где команде откровенно повезло с сеткой и соперниками. На оставшихся 4 мэйджорах, включая DAC, им не удалось войти даже в топ-6.

Сложно сказать, что происходит. Мы просто играем хуже. Тренировки и подготовка — всё то же самое. Мы не меняли расписание тренировок и то, как много мы играем. Просто выходит плохо. Но мы стараемся это исправить.

Мне кажется, это нормально для любой команды, которая играет вместе так долго. Мы держимся вместе, наверное, дольше, чем любая другая команда сейчас. И чем старше команда, тем больше выделяются какие-то мелкие проблемы. И сейчас мы занимаемся их решением. Нам нужна перезагрузка. Пересмотреть наш настрой. Может быть, мы были немного самоуверенными и недостаточно серьезными. Нам нужно пересмотреть свое отношение к игре», — суммировал состояние команды Kpii на EPICENTER 2018.



Последним ударом по величию Newbee была система патчей раз в две недели. Игроки долго могли бравировать в интервью, что эти обновления мало на что влияют и вообще хотелось бы изменений покрупнее, но именно им критически недоставало новых стратегий. Нельзя полтора года играть через Naga Siren и думать, что никто не поймет, как её контрить. Когда проигрышей стало много, жалоб на патчи со стороны игроков поприбавилось. Из-за недостатка времени на тренировки Newbee, привыкшим действовать по отработанным планам и качественным заготовкам, приходилось практиковаться и экспериментировать прямо во время турниров, а их драфты превратились просто в набор героев, которые берут другие команды.

Фото: s5o.ru

На The International Newbee всё же попала. По прямому приглашению, как и подобает вице-чемпионам. Зал затих, в ожидании развязки. Ну куда еще нагонять интриги, когда китайский герой познал уже все тяготы жизни? Групповая стадия, битва за последнее место в верхней сетке. Broodmother от OpTic и Meepo от Team Secret. Вот он, лучший момент, чтобы подняться с колен и, как завещал Xiao8 на TI4, начать свой триумфальный путь к возмездию.



«Winstrike для нас самый комфортный соперник в плей-офф», — утверждал Kpii в интервью в день перерыва. Newbee проиграла за 55 минут. Занавес, запускайте титры. Ни супергероев, ни суперзлодеев в этой истории не будет.



«Newbee убил этот сезон», — будут кричать из зала и студии аналитики.

Решаффл в неделю

«Не знаю, мне кажется, что мы проиграли заслуженно. Но могу сказать, что для нас это сигнал к пробуждению, ещё не всё потеряно. Есть ещё следующий год, и я буду стараться ориентироваться на него. Пускай сейчас грустно и тяжело, но дальше — лучше», — kpii давал это интервью Sheever, еле сдерживая слезы после вылета с TI8. Видимо, для него этот проигранный матч действительно стал сигналом. Через месяц он покинул команду и уехал играть в Азию. Вместе с ним из Newbee ушел Kaka, чтобы играть в Keen Gaming. И судя по тому, что происходило дальше, руководство организации до сих пор не знает, кем их заменить.



«Потеряли kaka и kpii > взяли inflame и catyou > кикнули catyou и перевели banana с тренера на 4 > вернули banana обратно на тренера и взяли waixi > отправили на скамейку inflame, перевели waixi на 3 и посадили banana снова играть на 4 > отправили на скамейку moogy и взяли какого-то пабера > кикнули пабера и вернули banana на тренера, а в это время взяли обратно moogy и inflame > снова посадили inflame на скамейку и взяли JT-», — провёл краткий экскурс в трансферную политику Newbee один из пользователей Reddit.



Какие-то команды проходят такой путь годами. У китайской организации на это ушло четыре месяца. И на MDL они снова поедут с заменой: вместо JT сыграет Awen из другого состава того же клуба.

Фото: pbs.twimg.com

При этом в Newbee так беззаботно относятся к этим заменам, что не всегда утруждают себя необходимостью сделать анонс или представить нового игрока. Комментатор bkop пытался узнать в твиттере, как зовут новичка команды, потому что его ник был написал иероглифами. Официальный аккаунт команды ответил, что у того нет англоязычного ID. Да и вообще он еще не в составе. В общем, ждите анонсов. Ожидание длилось практически месяц — и парень исчез из стартовой пятерки. Безымянный герой так и остался безымянным и не попал даже в титры Liquipedia.

Конечно, фраза «им нужно сыграться» давно стала мемом в СНГ. Но это не значит, что команды должны выигрывать турниры и квалификации после первой встречи друг с другом. Не любой состав — это любовь и победы с первого взгляда. А Newbee не дает своим игрокам даже одних отборочных, по результатам парочки bo1 и недели тренировок заменяя игрока за игроком. И это только те, кто успевал побывать в официальных матчах. А сколько их было за время тестирования?

Правая рука Faith

Меняя игрока за игроком, Newbee так и не нашла самого важного — правой руки для Faith. Легендарный китайский капитан славится тем, что умеет воспитывать и взращивать юных талантов, превращая их в звезд мировой сцены. Он умело анализирует соперников и умеет поддержать команду во время драфта. Но когда речь заходит о креативе и оригинальных идеях, ему нужен помощник.

Возвращение Newbee на большую сцену началось с приходом Kaka, занявшего позицию капитана. Его отсутствие превратило команду в неустойчивую и неповоротливую махину. Не зря тиммейты называли его самым талантливым лидером на китайской сцене. И как раз он-то едет на мэйджор, пока Newbee проигрывает в открытых квалификациях.



Выступление Newbee на отборочных к DreamLeague можно охарактеризовать только одним словом — хаос. Хаос в исполнении, хаос в сборках, хаос в драфтах, что самое главное. За семь матчей они повторили двух героев по три раза. Ещё четыре — два раза. Всех остальных добирали по одному по ситуации. Кто-то бы назвал это вариативностью. В случае с Newbee это выглядело ненужными экспериментами на грани отчаяния.

Руководство Newbee усиленно ищет оффлейнера или керри, но им нужен координатор. В часть обязанностей Kaka входило управление командой на ранней стадии — благодаря его решениям и перемещениям Newbee удавалось набирать преимущество на ранней стадии, даже когда у команды дела уже шли совсем плохо. Faith — не тот игрок, который будет бодро задавать темп.

Sccc не может сделать все один

Последним и очень болезненным ударом по Newbee стала смена меты. Команда, которая в свои лучшие времена играла на мидера и упивалась талантом и исполнением Sccc, теперь вынуждена играть в рулетку под названием Moogy. Если перед TI7 и во время турнира он был одним из сильнейших игроков на позиции керри с невероятным пулом героев и далеко не бездумной игрой, то к концу прошлого сезона фанаты в шутку просили вернуть на его место uuu9.

На пять плохих игр приходилась одна хорошая, и ту ещё нужно было вытянуть. Понимая это, руководство Newbee даже отправило Moogy на скамейку запасных, но не найдя подходящих кандидатов, вернула его обратно. В свое время преобразиться этому игроку помогла смена никнейма. Может, попробовать что-то подобное, раз тренировки не дают эффекта?



Единственная мысль, которую сейчас вызывает текущий состав Newbee, это: «Беги, Sccc, беги». За отборы на DreamLeague команда выиграла одну карту. И отличалась от остальных она только одним — в ней с середины игры ведущую роль отдали Sccc на Sniper, который в итоге нафармил практически столько же, сколько Juggrnaut, нанес почти в два раза больше урона и сделал 14 убийств. При этом на линии с ним стоял саппорт, помогая не провалить раннюю стадию.



У Sccc в начале сезона была теоретическая возможность попасть в Team Aster. По слухам, в этот состав еще в начале его формирования игрока звал Burning. Но Newbee, зная, что в разрушающемся составе Sccc — их последняя надежда, игрока не отдали. Теперь ему остается ждать или смены меты, когда мидерам снова отдадут первую скрипку, или нового периода стабильности Moogy. Ну или кто там будет играть на легкой линии в этот раз?

Китайская резня

Поклонникам Newbee стоит смириться с одним простым фактом: пока что команда и ее супергерой Sccc выпали из списка тир-1 даже в родном регионе. Они не борются за путевки на турниры. Они сражаются за выживание в открытых квалификациях. А на этом уровне в Поднебесной невероятная конкуренция. Здесь и Invictus Gaming, и Team Serenity, и второй с третьим составы тех же Newbee, пятерки которых могут похвастаться и легендами, и многообещающими новичками. Sccc и ко проигрывают не ноунеймам и не случайным стакам из паба. Они уступают таким же командам, которые ищут оптимальный состав и стиль игры.



На этой неделе Newbee получила прямое приглашение на MDL, где заменил PSG.LGD. Где-то в интернетах заурчало: «За что им, они же дно?». А ведь на самом деле Newbee взяли 3-4 место на отборах к этому турниру и поехать туда могут по полному праву. И вероятно, это станет их шансом сделать шаг вперед по сравнению с той массой команд, в которой они погрязли. Теперь у них будет возможность научиться (даже на поражении) у сильнейших. А один проигрыш лучшей команде мира намного важнее и ценнее, чем сотня побед над теми, кто заведомо хуже тебя. Все супергерои с чего-то начинали.