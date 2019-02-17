С зеленого листа. Как организации в киберспорте проводят ребрендинги

С чего обычно начинает новую жизнь человек? С покупки абонемента в тренажерный зал, нового цвета волос или полной смены гардероба. А с чего новый этап в своей истории может начать киберспортивная организация? Конечно, с ребрендинга. Рассказываем вам, как крупнейшие клубы и компании меняют свой стиль, чтобы успевать за современными тенденциями.

ESL — на яркой стороне

«Обновленный фирменный стиль ESL — не просто образ и ощущения. Это стратегический инструмент, который помогает ESL в достижении самых важных целей. Создание места, где „каждый может стать кем-то“, было нашей целью и вдохновило основателей компании представить и подчеркнуть ее историю. Мы хотим создать место, где каждый фанат имеет право голоса. Где путь от нуля до героя максимально короток, а возможности безграничны», — заявил Родриго Сэмвелл, директор по маркетинговому развитию ESL после представления ребрендинга компании.

14 февраля ESL ушла от привычных сине-черно-белых тонов, к которым привыкли поклонники киберспорта за много лет. Сдержанную и строгую цветовую гамму заменили непривычно яркие кислотные цвета: ядовитый зеленый и ярко-желтый перемешиваются с белыми элементами. Дополнил обновленный логотип и цветовую гамму собственный шрифт, получивший название «ESL Legend». Как заявляют его создатели, он воплощает в себе все, что отстаивает компания. Он большой, смелый и подходит для лидера.

Созданием нового фирменного стиля для ESL занималось агентство Superunion. На их счету работа с BBC Two, платформой Olympic Channel, вторым по величине брендом виски в мире Chivas Regal и многими другими клиентами.



Особой фишкой нового фирменного стиля стали «скрытые миры» — главный арт нового образа ESL. Из желтых, зеленых, лаймовых и белых кусочков складываются любые картинки, которые можно использовать для оформления роликов, афиш и эфиров. Например, вот так Алексей Solo Березин превратился в картинку.

Как объяснили дизайнеры, эти графические элементы выступают в качестве визуальной метафоры игровых миров. Они поместили в разноцветное полотно образы персонажей игр и киберспортсменов, но так, чтобы мгновенно различить и узнать их мог только геймер. В последующем такие элементы можно будет использовать совместно с дополненной реальностью для преобразования двумерных фигур в трехмерные.



Желто-зеленая ядовитая гамма и арты — это еще не весь ребрендинг компании. В ближайшие месяцы ESL будет преображать все свои турниры и трансляции, используя новый фирменный стиль. В анонсе дизайнеры показали, как визуально может измениться сцена привычных зрителю турниров. Но, по их словам, это только начало.

Отделить Европу от Америки

«Unleash together» — с таким девизом вступила в новый сезон европейская лига по League of Legends. Вместо громоздкого название EU LCS ее переименовали в LEC, а сама лига перешла на франшизную модель. Если многие киберспортивные ребрендинги можно назвать просто рестайлингом, то за новыми афишами LEC крылось намного больше. А значит изменить нужно было не только цветовую гамму и пару шрифтов.



В мае прошлого года Riot Games обратилась за помощью к агентству DesignStudio. За время существования компания работала с крупнейшими брендами, включая Airbnb, Deliveroo, Evernote, Logitech и Twitter. Их же дизайнеры занимались ребрендингом АПЛ в 2016 году и Лиги Чемпионов УЕФА. Теперь в этот ряд попала и киберспортивная лига.

По мнению Джоэ Печчиа, старшего менеджера по развитию Riot Games, дружеская вражда между европейским и американским регионом в LoL создала отличное поле для конкуренции, но при этом оставила Европе «роль младшего брата». В Riot посчитали, что это сделало плохую услугу не только командам, но даже просмотрам чемпионата мира по League of legends. Так что цель ребрендинга была проста: создать уникальный, привлекательный проект, который отразит европейское сообщество LoL.

Для создания фирменного стиля обновленной лиги сотрудники DesignStudio полностью погрузились в киберспорт. Они приезжали на эфиры, посещали турниры, следили за закулисьем и общались игроками и комментаторами. Им нужно было разобраться, как работает лига и что видит аудитория на стримах, потому что в их задачу входило создание не только логотипа, но и всей визуальной части, включая превью матчей, выбор чемпионов и оформление для социальных сетей.



Старый логотип лиги использовал типографику лого LoL и был просто неприметным значком. Новое лого сочетает в себе сразу две идеи. Во-первых, это корона, которая достается победителю. Во-вторых, оно олицетворяет взрывную энергию команд, сталкивающихся в матче, и фанатов, болеющих за них.

В дополнение к логотипу дизайнеры создали сразу пять разных текстур-паттернов и стилей. Все они олицетворяют основные способности: rush, surge, strike, blaze и blast.

Помимо создания логотипа и разработки цветовой гаммы с сочетаниями «которые бы вряд ли кто-то додумался использовать в оформлении», DesignStudio предложила сотрудничество дизайнеру Daggers for Teeth. Для LEC он создал 141 иллюстрацию с каждым из героев League of Legends, вдохновляясь флэш-татуировками, которые можно использовать и для оформления трансляции, и для создания мерча. Как признаются авторы нового фирменного стиля лиги, теперь они жаждут увидеть первого человека, который использует эти арты по назначению — для татуировки. Ультимативный брендинг.

Вместе с этим компания разработала всю графику для трансляций, оформление для логотипов команд и общий дизайн студии. И, конечно же, слоган, который выполняет главную цель этой кампании — отделить Европу от Америки.

Новое имя — новая жизнь

Когда у женщины наступает новый этап в жизни, она идет менять прическу. Когда наступает новый этап в жизни киберспортивного клуба, его владельцы меняют логотип. Большинство этих ребрендингов скорее просто заменяют одни картинки на другие, потому что так того требует время. Например, недавняя смена логотипа и формы, которые напросились скорее не из рекламных целей, а из-за технических.

V значит Virtus.pro. Организация представила новый логотип Не волнуйтесь, никто не будет перекрашивать медведя в другой цвет.

Gen.G

Далеко не все просто бегут за модой. Корейско-американская организация KSV Esports в мае 2018 года провела полный ребрендинг, сменив название на GEN.G (сокращение от Generation Gaming). В разработке нового стиля им помогали сотрудники крупного агентства Emeht, работавшие над рекламными компаниями Nike и Levi's.



В основу нового фирменного стиля легла главная идея создателей организации — поддержание «золотых стандартов» в киберспорте. Отсюда и золотистые оттенки в оформлении логотипа и формы. Само лого по задумке авторов содержит в себе сразу несколько элементов. Две буквы G соединяются в щит — отсылка к роли танка. В центре можно увидеть очертания меча — DPS. А само лого представляет собой сердце — напоминание о саппортах. Все эти детали объединены в лаконичный символ, олицетворяющий сплоченную команду.



«Ребята из Gen.G очень хотели, чтобы мы подумали о том, как корейские команды отличаются от составов из других регионов своим стилем игры. Они невероятно хороши на определенных позициях, но главный ориентир для них — это командная игра», — объяснил логотип Джон Ли, дизайнер Emeht.

CHAOS

«С тех пор как я встал у руля Digital Chaos, я раздумывал, стоит ли сохранить наследие бренда, или сделать его более доступным и мейнстримным. Это первый шаг к тому, чтобы создать бренд, который фанаты захотят носить и представлять (особенно в реальной жизни)», — написал в твиттере Грег Лейрд, директор CHAOS, представляя новый фирменный стиль киберспортивной организации.



Ему в управление достался небольшой клуб с большой историей. Как-никак команда играла в финале The International, а их яркие фиолетово-оранжевые футболки запомнились и полюбились многим фанатам. Однако он решил пойти на риск. Задача Грега — не только провести ребрендинг организации, но и начать с него новую историю, которая не будет зациклена на прошлых достижениях, но при этом и не оставит их на задворках истории.



У клуба появились сразу два логотипа. Первый — простой. Он создан не только для формы киберспортсменов, но и для того, чтобы стать основной для собственной линейки одежды. Никаких круглых логотипов и подписей. По мнению Грега, увидев эту футболку, ваш друг должен спросить: «Где ты взял такую?», а не «Ты за эту команду болеешь?»

А официальным логотипом команды стал Уроборос — свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост. Он олицетворяет цикл порядка и хаоса. Именно этот символ красуется на футболках киберспортсменов.

Dignitas

В течение 15 лет европейская киберспортивная организация Team Dignitas прочно ассоциировалась не только со своей продолжительной историей, но и с необычным логотипом. С футболок команд на зрителей смотрел маленький инопланетянин в желтых или серебристых тонах. В конце октября 2018 года клуб пошел на рискованный шаг и сменил логотип.

«Хоть наш Диги и зарекомендовал себя как один из самых узнаваемых логотипов в киберспорте и всегда будет частью нашей истории, наше захватывающее будущее требует нового логотипа, который отразит наши стремления. Сова Dignitas представляет собой нашу богатую историю и сильный характер, а также воплощает нашу индивидуальность», — объяснили Dignitas в пресс-релизе обновленного фирменного стиля клуба. Вместе с собой инопланетянин унес и слово Team из названия команды, оставив короткое Dignitas с отсылкой к древнеримскому «достоинство».



Дизайном новой линейки мерча для организации занялся американский бренд одежды Champion, с которым Dignitas заключила партнерское соглашение еще в сентябре.

Юбилей, новые партнеры, крупные победы или просто смена курса — что угодно может стать причиной глобального или небольшого ребрендинга киберспортивной организации. Но самое главное — не потерять за красивыми картинками и яркими цветами ту атмосферу и историю, которую создавали игроки и фанаты на протяжении многих лет.