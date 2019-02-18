«Дождаться не могу, когда Габен на открытии TI9 скажет, что он задница»

Результаты квалификаций на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor

В начале недели завершились оставшиеся квалификации на следующий майнор. Европейский слот без особых проблем забрала OG, а Китай представят RNG и Vici Gaming. Вторые успели за время отборов дважды поменять состав.

* Честно говоря, это худшее решение от Vici. Fade играл достойно, а Yang отвратительно. Я бы предпочел, чтобы они поискали свежую кровь, чем брать старичка вроде Agressif, которого мы уже так долго не видели. А для Aster Mushi — это усиление. Но когда ты говоришь, что Mushi — это усиление, то у твоей команды проблемы.



* Очередная проблема с контрактами. Xinq — свободный агент, многие команды хотят его подписать, но его команда не хочет его продавать и загибает высокую цену.

* Aster — это как дом престарелых для друзей Burning.



* У OG в прошлом году были плохие результаты, но проблем в региональных квалификациях у них никогда не было. Хоть с Reso, хоть с Ana, хоть с кем. Они всегда легко проходили квалификации и средненько выступали на ланах. OG должны задуматься о своем состоянии. — Ну а раньше в квалификациях не было S-тир команд. Хотя когда у них проблемы в квалификациях на майнор, это пугает.



* Topson показал, как хорош он может быть в удачный день. Я надеюсь, что OG будут давать ему активных героев. А еще приятно видеть, как пул его героев растет со времен TI8.



* Ты знаешь, что твоя команда облажалась, когда вы проиграли саппорту Invoker. — Саппорту Invoker, который появился, просто потому что у твоего мидера посттравматический синдром после игры на Invoker против Kunkka.



* Мне нравится, что OG на 5k впереди, а n0tail все еще на последнем месте по нетворсам с 800+ золота. Жизнь пятой позиции. Дополнительное золото с убийств? Время купить еще вардов!



* Где были эти OG на квалификации к мэйджору? Кажется, что они наконец-то нашли свою колею с этим составом, они выглядят как команда. Скрестим пальцы, чтобы они продолжали играть также. — Мы просто вернулись к отправной точке: OG недостаточно хороши, чтобы сравниться с топовыми командами, но все еще намного впереди тир-2.

Возвращение драмы с Kuku

Казалось, что все уже забыли о драме с Kuku и китайским правительством. Но беда вернулась, откуда не ждали — из WESG. LAN-турнир пройдёт в том же городе, что и мэйджор. И как оказалось, игроку все-таки запрещен въезд. Неужели Valve соврали всем насчет того, что никаких требований со стороны правительства не было? Сотрудник компании разъяснил, что у них не было информации о бане, власти просто волновались за безопасность игрока. А сами Valve запретили Kuku участвовать в мэйджоре даже не из соображений безопасности, а из-за противоречивой и лживой информации от организации. А ещё заверил, что на TI9 проблем они не ожидают. Так кто теперь врёт?

* По словам Valve, это TNC предоставили вводящую в заблуждение информацию по поводу бана Kuku, но это показывает, что все были правы по поводу бана. — Мы выпускаем этот блог, чтобы сказать, что Kuku не был забанен, но несмотря на это мы позволили TNC заменить игрока без штрафа. А теперь мы сами баним Kuku, потому что он не снялся с турнира, на котором не был забанен. — Даже Габен обманывает нас. Кому теперь верить?

* Тот блог был просто прикрытием с самого начала. Они хотели показать, что они контролируют свою игру, но на самом деле они просто прогнулись под Китай ради денег.



* Одно дело врать насчет бана Kuku на мэйджоре. Но Valve еще забрали часть DPC-очков за то, что те врали о ситуации. Но теперь у нас есть подтверждение, что это Valve все это время нас обманывали. Пусть это будет уроком для других команд: Valve готовы обломать тебя и забрать твои очки, если это позволит им сохранить лицо перед Китаем.



* Эй, все те, кто лизал задницы Valve в декабре, где вы? Люди просили, чтобы Valve разрешили проблему, а вместо этого они просто соврали насчет невмешательства правительства, чтобы удовлетворить китайцев.



* Пусть за вас говорят деньги. Не покупайте Battle Pass китайского TI. Я уверен, что мы можем прожить без кучи звуков в чате и шмоточек для героев. Дайте Valve понять, что каким бы большим ни был рынок в Китае, остальной мир еще больше. И если Valve собираются целовать китайцев в задницу в ситуациях, где они не правы, и перекладывать ответственность, то убытки от потери клиентов по всему миру будут больше, чем финансовая неудача в Китае.

Давайте будем честны. У Valve не хватит смелости драться с Китаем. Или они выступят с другим заявлением, чтобы уточнить предыдущее, или просто как всегда будут сидеть и молчать.

* Так кто теперь задница? Джеймс или Valve? Дождаться не могу, когда Габен на открытии TI9 скажет, что он задница.



* Извините, но как мы вообще можем доверять таким заявлениям? Явно в ваших интересах спасти свою задницу. Это слово Valve (которые рискуют деньгами) против слова доверенного представителя сообщества (который не заинтересован в том, чтобы лгать). Если вы хотите убедить в этом сообщество, вам придется предоставить доказательства. Покажите переписку, да что угодно.



* «Мы не предвидим никаких проблем в Шанхае». Серьезный вопрос. Как вы думаете, этого достаточно, чтобы сказать, что Кuku можно приехать на TI9? Английский не мой родной язык, так что я не уверен, как правильно это понимать. — Нет, этого недостаточно. Valve просто пытаются заверить нас, что в Шанхае не будет проблем, но кто знает, что сделает Китай.

Сундук к Дню святого Валентина

Valve честно пытались порадовать нас сундучком к празднику. Они собрали старые сеты в одну сокровищницу и продавали ее за $2. Однако оказалось, что среди наборов был сет на Spectre, который был эксклюзивным для Collector's Cache. Владельцы набора, потратившие деньги на его приобретение во время TI были немного расстроены. Совсем чуть-чуть. Так немного, что Valve пришлось заменить сет в сундуке.

* Самое забавное, что все эти сеты можно купить меньше чем за 2 доллара на площадке, за исключением редких сетов.



* Это определенно худший сундук, который делали Valve. Выглядит, как будто они рандомно выбирали сеты, ни на чем не основываясь. Тематике дня святого Валентина подходит только сет на Storm.



* А я думал, что cache-сеты с TI доступны только с TI. Тот факт, что в этом сундуке находится сет с TI5 Cache может означать, что сеты с TI не эксклюзивны. В чем тогда смысл делать их непродаваемыми, если потом ты сможешь получить нормальную версию, но чуть позже.



* Я потратил деньги и покупал 20 cache-сундуков каждый TI, чтобы выбить все базовые сеты. И если мне нравился какой-то редкий, я покупал больше. Так что как покупатель я недоволен, что эта ограниченная партия снова попала в продажу. Мне плевать, насколько они уродливы. Если бы так в продажу вернулся какой-то действительно популярный сет, я буду рвать и метать, как и многие люди, которые потратили на них свои деньги.

* Я на самом деле трачу много денег каждый год на cache-сундуки. Особенно когда пытаюсь достать редкие сеты. А теперь Valve дают задний ход и продают их за 2 бакса? Я чувствую себя обманутым.



* Настоящие жертвы не те, кто изначально имел сет Flowing Entrophy. А те, кто обменял предметы со стоимостью арканы на этот сет. Это часто происходило, когда в патче Spectre была имбой.



* Flowing Entropy все еще есть на площадке и теперь она пройдет тот же путь, что Alpine Ursa. Мне кажется, все Entropy нужно заменить на Solitudes, а покупки откатить.

Патч 7.21b

Как только завершились все крупные турниры, IceFrog выпустил первый буквенный патч для версии 7.21. В нём он попробовал понерфить Io, прошёлся по всем популярным героям, дал CM еще 10 брони во время ультимейта.

* Мы теперь Crystal Monkey King. — Не думаю, что теперь вообще стоит пытаться убить CM автоатаками, пока она кастует ульт, по крайней мере, без BKB. С учетом времени, которое понадобится, чтобы до нее добраться, ее брони, она уже докастует ульт, пока ты ей собьешь хотя бы половину HP.



* Прощай, бюджетный Black Hole. — Надеюсь, это остановит котлов в моих пабах, которые рашат рефрешер и крадут фарм у керри вместо того, чтобы играть на саппорте.



* Время поиграть на Дереве! — Treant теперь в пермабане в про-играх.



* Весь патч — это попытка убить саппорта Sven. — Честно говоря, его перенерфили. Просто нерфить его защитные способности — это нормально, но он и так был сомнительным кор-героем.



* Бафф армора от Treant — это серьезно. Он и так постепенно стал хорошим героем, а теперь Living Armor по сути в два раза сильнее на первом уровне.



* IceFrog хочет, чтобы Sumail вернулся. — Это Storm с 6.84, но я не думаю, что он достаточно силен. Проблема Storm не в его способности к фарму, а в том факте, что серьезно уменьшился реген маны в новом Bloodstone.

Скриптеры в Dota 2

Давненько у игроков не было повода обсудить проблему скриптеров. А тут целая команда таких умельцев попалась в Боевом Кубке против Bulldog и Zai. Реддиторы изучили всю игру, профили этих игроков, сделали множество клипов — и теперь пытаются заставить Valve принять меры.

Видео можно посмотреть на канале dotatvru

* У этого скриптера был как минимум двухтысячный уровень Battlepass на прошлом TI. Мы можем его забанить? Он читерит на основном акке. Невероятно. Valve, сделайте что-то. Dota 2 — это не место для этого идиотского бредового мусора. Забаньте их в игре и забаньте их инвентарь, чтобы они не смогли просто начать играть на новом аккаунте. Я бы даже пошел дальше и забанил их аккаунты в Steam.



* 16k игр на Grimstroke, и все равно нужен скрипт. Как это жалко. — Да по его аккаунту видно, что он так компенсирует что-то в реальной жизни. Весь его профиль хвастается тем, сколько у него денег и как он хорош в играх. Не удивлен, что он использует скрипты. У него явно проблемы в жизни.



* Каким же жалким нужно быть, чтобы использовать скрипты на глазах у всех. А эти ответы от Huskar во время паузы только доказали, какая токсичная команда играла за Dire.



* Каким же ничтожным человеком нужно быть, чтобы читерить в онлайн-игре. Ладно, когда ты играешь в какой-то сингл вроде Skyrim или что-то, где всем плевать. Но нужно быть жалким человеком, чтобы использовать читы в соревновательной игре как Dota.

Весь его Steаm забит ссылками, где он топ 1-50 на разных героях на Dotabuff и OpenDota. Что за глупость, хвастаться читами.

* Он есть у меня в друзьях. Поверить не могу, что он такой токсичный и использует скрипты. На своем канале в дискорде он признал, что использует скрипты, и сказал, что Valve его не забанят. Я хочу только справедливости. И плевать, сколько этот человек потратил денег в стиме.



* И, вероятно, его и не забанят. А если и забанят, то это будет целая волна банов читерам, что, надеюсь, и станет результатом всего этого.



* Lol. Rawdota забанили купленный аккаунт через пару часов после поста на реддите. Почему же Valve не делают этого в этот раз? Это такое же нарушение, как покупка акка, или даже хуже. — Кажется, этот парень дает Valve много денег. Дело закрыто?



* Ежедневное напоминание, что Dоtabuff и другие агрегаторы статистики могут легко удалить информацию о нем со своих сайтов. А это большая часть хвастовства на его аккаунте.



* Он покупает Eul во всех своих последних играх. Судя по чату в его последней игре на Storm, он и тут использует скрипты.

Арт недели

Komarowski и его SF, пожирающий прекрасную душу.

Моменты недели

Битва на курьерах в исполнении Topson.

На стримы Zai зрители приходят не только ради игр, но и ради продакшена.