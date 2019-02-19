Восток против Запада. Что выбрать: ESL One или MDL?

В Макао и Польше одновременно пройдут два LAN-турнира по Dota 2. Если вы не можете смотреть сразу 5 стримов, выбирать придётся что-то одно.

Надеемся, вы успели отдохнуть от Dota 2 за эти несколько дней. Уже 19 февраля в Польше стартует следующий международный турнир — ESL One, а следом за ним начнётся MDL Macao на другом конце света. Не волнуйтесь, ни один из них не входит в систему DPC, так что ничьи шансы на очки не пострадают. Часть матчей будет пересекаться, так что вам предстоит выбрать, какой трансляции отдать своё предпочтение.

Где проходит?

ESL One: уже второй раз турнир по Dota 2 будет принимать польский город Катовице и арена «Сподек». В прошлом году это был мэйджор, где победу одержала Virtus.pro.

MDL Macao: как вполне логично следует из названия, чемпионата состоится в Макао, городе, который называют азиатским Лас-Вегасом. Сюда игроки тоже приезжают не в первый раз. В прошлом году здесь состоялся майнор, который выиграла OG.

Когда проходит?

ESL One: стартует 19 февраля, матчи будут начинаться в 14:00 мск. В первые три дня зрителей ждёт групповой этап, а затем до 24 февраля состоится плей-офф турнира.



MDL: начинается на день позже, 20 февраля. Чтобы посмотреть матчи, придётся вставать в 6:00 мск. Групповая стадия этого чемпионата уложится в два дня, ещё три дня займёт плей-офф.

Кто участвует?

ESL One: состав участников уже окрестили как «тир-2 и Team Secret». К чемпионам прошедшего мэйджора присоединились как не самые сильные команды вроде compLexity Gaming или Team Aster, так и уже зарекомендовавшие себя составы, которым есть что доказывать и работать над ошибками (NiP, OG, Alliance, Forward). А честь СНГ будет отстаивать Gambit Esports, выигравшая европейскую квалификацию.

MDL: на турнире в Макао сыграют всего 8 команд, а не 12, как в Польше. Однако и состав по именам кажется солиднее. Здесь и VP, и Liquid, и EG, и EHOME. Проблема только в том, что участники уже понесли потери. SumaiL решил взять немного времени на отдых, ASD будет заниматься оформлением визы, а LGD и вовсе пришлось сняться с турнира из-за болезни Chalice.

Какой формат?

ESL One: на групповой стадии участников разделили на две группы. Внутри них, как на The International, команды сыграют серии bo2. По их результатам в каждой четверке два состава отправятся в верхнюю сетку, два — в нижнюю, а оставшиеся два покинут турнир. В плей-офф команды ждет сетка double elimination с матчами bo3 и финалом bo5.

MDL: на групповом этапе здесь никого не делят на группы — они будут играть bo1 друг с другом по кругу. По результатам первой стадии никто не будет покидать чемпионат, просто 4 команды попадут в «виннеры», а еще 4 — в «лузеры». Отличием плей-офф станет то, что в первом раунде нижней сетки командам предстоит сыграть матч на вылет в формате bo1.

Что разыгрывают?

ESL One: $ 300 тыс. и «Мерседес» лучшему игроку.



MDL: $ 300 тыс.

Кто фаворит?

ESL One: безусловно, главным фаворитом турнира является Team Secret. Команда недавно выиграла мэйджор, без проблем прошла квалификации на следующий рейтинговый турнир и находилась в отличной форме. К тому же они будут играть на родине Nisha — отличный повод заработать парню первую машину. Подкосить их может разве что новая версия патча, в которой они могли не успеть освоиться.

MDL: здесь тоже нет больших сомнений в том, на кого будут ставить букмекеры — это Virtus.pro. Финалисты прошлого мэйджора, они прошли квалификацию в своем регионе, не слишком напрягаясь и экспериментируя. Учитывая, что многие их конкуренты понесли потери в составе, настоящий бой им может дать разве что Team Liquid, которая на этот раз будет выступать в полном составе.

Кто аутсайдеры?

ESL One: в Польше больших шансов на успех не дают китайцам из FTD. Команда легко прошла региональную квалификацию на ESL, но больше нигде не светилась. На рейтинговых турнирах им не удавалось пройти даже открытые отборы, что уж говорить об основной квалификации. Не могут похвастаться серьезными результатами и compLexity, которые проиграли Envy отборы на майнор. Однако американо-азиаты перед турниром усилились новым тренером. Ещё одна команда, у которой всё не так гладко — Alliance. Их последние результаты откровенно провальны на фоне того, как шведы играли ещё пару месяцев назад.

MDL: кажется, сложнее всего в Макао будет Newbee. Вице-чемпионы TI7, в общем-то, и попали сюда из-за того, что LGD снялась с турнира. За этот сезон их главным достижением стала одна выигранная открытая квалификация на мэйджор. А в остальном — разочарование за разочарованием. Тем более что в Макао они приедут с в очередной раз обновленным составом. Компанию среди аутсайдеров им составляют Invictus Gaming.

Почему это стоит смотреть?

Оба турнира — отличная тренировочная площадка для участников будущих мэйджоров и майноров. Конечно, всем хочется победить и забрать домой немного денег, но ошибки улчше допускать на обычных LAN-финалах, чем на рейтинговых турнирах. Так что вполне вероятно, что именно на ESL и MDL мы увидим экспериментальные драфты от Puppey, новых героев для оффлейнера NiP 33 и то, как раскликивается Miracle-.

А пока «большие мальчики» будут практиковаться, у ребят попроще будет возможность продемонстрировать свои лучшие качества. Составы, на которые не все ставят, вполне могут воспользоваться не самым серьёзным настроем или заменами в топовых командах. Так что не стоит думать, что матчи будут исключительно односторонними и скучными.



Для зрителей из СНГ есть повод смотреть оба турнира. В Польше регион представят Gambit, которых никто не списывает со счетов даже на фоне именитых европейских конкурентов. На WePlay им уже удалось обыграть NiP в bo5, почему бы не замахнуться повыше? А в Макао поклонники ждут новой феерической победы и грандиозного финала от Virtus.pro.