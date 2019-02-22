«Я пытался капитанить с пятой позиции — и для меня это ни капли не проще»

За несколько месяцев текущего соревновательного сезона Джеки EternalEnvy Мао успел попробовать много всего. Он играл в compLexity Gaming, присоединялся к перуанской команде, собрал свой собственный состав и менял игроков между квалификациями. И теперь смог отобраться на майнор. В подкасте Position 6 он рассказал, что происходило в последние месяцы его жизни, как блог о Team Secret повлиял на его карьеру и о том, как со временем изменилось его восприятие мира.

Об уходе из compLexity

Это было очень сложное решение. Например, мне не очень нравилась тренировочная база. В этой команде было много всего хорошего, но я почувствовал, что некоторые из игроков не так сильны, как я о них думал. И я ничего не мог с этим сделать. Я просто сказал им, что мне придется уйти. С финансовой точки зрения было бы очень неплохо остаться в coL, но я не хотел ставить себя в подобное положение. Не думаю, что мне сейчас это необходимо. У меня всё достаточно стабильно с финансами, чтобы заниматься тем, чем я хочу.

Я очень хочу побеждать. Даже если передо мной тёмное, мрачное, странное будущее, я скорее пройду через невзгоды, чем буду играть в средненькой команде.

Хотя, честно говоря, если бы я остался в CoL, дела бы у меня шли лучше, чем последние несколько месяцев. Но то, что я делаю сейчас, даёт мне надежду.

О составе Flying Penguins

Как всё происходило в прошлом сезоне: одна или две команды доминировали в регионе в зависимости от количества инвайтов. Например, когда я приехал в SEA, Mineski были сильнейшей командой, а все остальные, до единого, меняли составы. TNC кикнули 1437, взяли Armel, потом были Excalibur, Abed, Ohaiyo — много всего. И это только две команды! А подобное происходило с каждым составом, кроме Mineski. К тому же тогда все турниры были на 8-12 команд, которых все считали топовыми. Сейчас же на майноры и мэйджоры выходят 24 команды, так что шанс пройти отборы выше. Но если ты пробился на турнир, то уже не можешь играть открытые квалификации на следующий. Команды уже сформировали свои составы из-за того, как устроена эта система.

Я просто пытался собрать каких-то игроков вместе: CCnC, Ritsu, Lelis и Sneyking, с которым я тогда играл. Но потом три человека из команды не захотели больше выступать с Ritsu. Всё пошло по наклонной, тренировки шли плохо, играли без удовольствия. Все всё держали в себе, никто не высказывал ничего вслух, не слушал, никто не хотел говорить о том, что происходит — так что команда просто развалилась. CCnC ушел, а потом мы кикнули Ritsu, потому что он никому не нравился. Это было за час до старта квалификаций на мэйджор. Мы взяли к себе Gunnar и Flee, и таким составом сыграли вторые открытые отборы. Но это просто открытые квалификации в Америке. Самые лёгкие открытые квалификации в мире. Тебе может разве что не повезти.



[...]



Мы удивили EG своим хорошим драфтом. Мы пикнули, наверное, лучших героев, каких только могли. Но после квалификации мы поняли, что Gunnar ещё не готов. Он ещё недостаточно хорош. У него в пуле есть несколько героев, которых все вычислили и просто банили. Мы решили, что с ним мы на майнор не пройдём. Я поговорил с Gunnar, и мы пригласили 747. Сначала у нас были большие проблемы, потому что стиль игры 747 очень сильно отличается от того, что делает Gunnar. После нескольких проигранных матчей на квалификации, что-то щёлкнуло — и мы знали, что нужно делать. С того момента мы обыгрывали всех ещё на драфте и достаточно легко прошли отборы.

Мы ожидали, что пройдём, но это определённо достижение. Мы смогли разобраться, как заставить эту команду работать. Мы переставили Sneyking в сложную, Lelis на пятёрку, я только пару недель назад вернулся к роли керри, у нас новый мидер, новый игрок на 4-й позиции — это какое-то сумасшествие. Но мы разобрались с этим, и всё сложилось.

Об ожиданиях от майнора

Мы ещё не тренировались. Раньше я всегда считал, что еду за победой. Но сейчас я не думаю о таких вещах. Там Vici Gaming, OG, Gambit — будет определённо непросто. Первый майнор был достаточно лёгким, а этот совсем нет. Это будет самый сложный майнор на текущий момент.

О силе NA-региона и распределении слотов

NA достаточно сильный регион, если команды продолжат добиваться того, чего от них ждут: попадать в топ-6-8-12 мэйджора. Но в то же время я признаю, что NA — второй по лёгкости квалификаций регион в мире.



Как по мне, распределение слотов сейчас самое справедливое из всех, что можно придумать. Я не считаю, что Европе стоит давать 4 слота. OG и NiP не так хороши, как всем кажется. Они могут быть потрясающими командами, и я думал, что они таковыми будут, но по какой-то причине на мэйджор продолжают попадать Alliance, которые не так уж и сильны. У Liquid постоянно какие-то проблемы, они не проходят на первый мэйджор, потом играют со стендином — всё так странно. Я считаю, что Европа заслуживает четыре слота, но не сейчас. Да и у Китая всё не так хорошо. Можно думать, что 3 слота на мэйджоре для NA — это перебор, но вот так сложилось.

О капитанстве и игре на пятой позиции

К какой команде бы я не присоединялся, я вношу свою лепту. И мой вклад зависит от того, какой вклад вносят другие игроки — нужно просто найти баланс. Мне казалось, что на определенный момент я был лучшим вариантом для четверки из всех доступных игроков. Я пытался играть на пятой позиции, потому что вокруг ходил этот мем, что тебе нужно капитанить именно с «пятерки». По-моему, в LoL или других играх такого стереотипа не существует, в них все даже наоборот.

Я пытался капитанить с пятой позиции — и для меня это ни капли не проще. Это даже намного сложнее. У меня сложилось ощущение, что играя на керри, я говорю намного больше и лучше понимаю игру. Я даже пикаю лучше, когда играю на керри. Так что не знаю, что происходит, но я попался на это. Но это был полезный опыт.

Об изменениях в себе

Я горжусь каждой командой, в которой играл. Раньше я был слишком строг, говорил, что я не горжусь ни одной из них. Но сейчас я изменился. Я горжусь всем, что сделал, хоть среди этого и было много глупого дерьма.



Сейчас я получаю от игры больше всего удовольствия, честно говоря. Мне кажется, это зависит от тебя как от личности. И сейчас я намного более стабилен, чем когда-либо. Намного больше наслаждаюсь жизнью, чем раньше. До этого было слишком много стресса и напряжения. Я стал более открытым. Занимаюсь тем, что делает мою жизнь лучше, и намного глубже размышляю о том, как я себя веду. Я стал больше медитировать, сбросил больше 20 килограмм, начал читать книги и многое другое. Я просто стал видеть вещи в другом свете.

Не знаю, в курсе ли вы случая с Рикки Сикс (Envy случайно скопировал в чат рейтингового матча имя порно-звезды. Ролик с этим моментом попал на Reddit. — Прим. ред.). Если бы такое случилось года полтора назад, мне было бы очень стыдно. Я бы думал: «Господи, я облажался!». А сейчас я понимаю, что будет дальше. Я смотрел этот клип, и мне было всё равно. На самом деле, это даже хорошо. Это забавно, люди знают обо мне чуть больше — в этом нет ничего плохого. Разве есть в этом что-то плохое? Я просто посмеялся и двигаюсь дальше.

О переходах из команды в команду

Я очень странно потратил свои первые несколько лет в доте. В один момент я с 50-процентной вероятностью мог бы играть с Kuro и Puppey, я со 100-процентной вероятностью мог играть в EG. Но я отклонил все эти предложения. Я мог играть с Sing и Артуром. Но я не хотел ничего менять, потому что верил в этот дух аниме, когда вы держитесь вместе и всё такое. После TI5 я понял, что мне нужно остановиться, и просто перешёл в Secret. Но самое забавное в том, что после Secret я вернулся всё к тому же: я собрал NP. И, вероятно, это было огромной ошибкой.



В доте ведь всё как устроено: ты играешь с хорошими игроками, а потом играешь с игроками ещё лучше. В Cloud9 я очень хорошо играл на кор-роли, и так как я был звездой команды, у меня появилась возможность присоединиться к игрокам еще более высокого уровня. После TI6 я мог присоединится к другим топовым командам, но я отклонил их предложения, чтобы создать что-то свое. Я играл с несколькими новичками. И даже если они неплохие игроки, они оказывались не такими уж выдающимися. Это своего рода понижение планки. И все покатилось вниз. Если кто-то стремится ввысь, то хочешь быть рядом с ним. Если кто-то катится по наклонной, то ты стараешься избегать его. И сейчас люди меня избегают.



Но я не жалею о том, что сделал. Это просто глупость, которую я совершил.

Я совершал умные поступки, я делал глупости. И Team NP была одна из них. Если бы мог дать себе совет в прошлом, я бы точно постарался избежать этой ситуации.

[...]



После того как я не достиг успеха с NP, это понизило мою ценность на рынке. Даже несмотря на то что я остаюсь все тем же игроком, по большому счету. Меня не расстраивает эта ситуация. Так получилось, тебе нужно принять это и двигаться дальше. Расстраивает, когда ты вкладываешь столько сил в обучение игроков, отлаживание работы команды, но это не ценят.

Об отношениях с Puppey и блоге о Team Secret.

Я не знаю, плохие ли между нами отношения. Не скажу, что я с кем-то вообще в ссоре. Но это странные отношения. Да я просто странный человек. Конечно, я всё ещё его уважаю. Он, наверное, лучший игрок, с которым я когда-либо играл в одной команде.



Да и мне кажется, тот блог был худшим из блогов, которые я написал. Это был очень плохой блог. Я не думаю, что он принес что-то полезное миру. Он не принёс нам никаких денег, а просто расстроил 10 человек. И неважно, сделал ли Puppey что-то плохое лично мне. Я просто считаю, что не должен приносить какой-то негатив в мир.



Мои предыдущие блоги тоже не принесли мне ничего хорошего. Люди стали меня избегать, организаторы — говорить гадости у меня за спиной. Но каждый из них изменил что-то, дал игрокам больше власти, они перестали бояться выражать свое мнение. Но с блогом Secret все иначе. Никто не получил своих денег. Единственный позитивный исход — кому-то заплатили быстрее и им больше не нужно было разбираться с этим.

Всё закончилось тем, что Secret, где выступали множество топовых игроков, просто стали флеймить меня. Внезапно игроки, которым раньше я нравился, начали меня ненавидеть. Например, MidOne. Мне стало сложно с кем-то играть, это усложнило ситуацию для тех, кто хотел играть со мной.

Считаю ли я ценным возможность высказывать своё мнение? Это палка о двух концах. С одной стороны, это хорошо. Я понимаю, как чувствуют себя игроки, могу высказать мнение, мне нечего бояться. Но иногда мне кажется, что мои высказывания приведут к позитивным изменениям, но на деле случится совсем не так.

О важности таланта и работы над собой

Мне кажется, что существует очень неправильное представление в доте. В первую очередь усердная работа очень важна. Но в основном всё зависит от таланта. Профессионалы, которые только начинают играть, поднимают Immortal за год. В игре есть люди, которые потратили 10 тысяч часов, но всё ещё не поднялись выше Стража. Они могут потеть, могут стараться разобраться, что они делают не так, нанять тренера, думать о своей игре — и они поднимут немного ранг, но всё равно не заберутся так высоко.

Не знаю, что можно назвать чистым скиллом. Что касается меня, я не слишком хорош в использовании способностей. Если я буду тренировать героя как сумасшедший, то добьюсь своей цели, но это займёт больше времени. Мне нужно будет спамить этого героя. Я играю очень быстро. Я понимаю передвижения по карте, своей и вражеской команды, знаю, как можно победить и играю вокруг этого. Я знаю, какие артефакты нужно собрать, какую вышку сломать, какую позицию на карте занять, чтобы одержать победу. Или проиграть! Я в курсе, что нужно сделать и сопернику, чтобы я потерпел поражение. Вот что я умею. Я не Universe и не Abed, которые от природы хорошо играют. Мой план на игру больше направлен на стратегию.

О фишках в игре

Думаю, это всё из-за моего научного и математического прошлого. Чем всё заканчивалось у учёных? Когда они рассказывали о чём-то — это всех шокировало. Люди умирали, пытаясь доказать свои теории. Что? Ты хочешь использовать отрицательные числа? Да я убью тебя! Да, так и было, потому что для других не существовало отрицательных чисел, это было против устава Божьего.

Смысл в том, что в математике и науке много вещей, которые контринтуитивны. И тебе нужно постоянно быть открытым и мыслить за привычными рамками. И математика тебя учит этому. Тебе нужно использовать интуицию, верить, даже если это не входит в рамки нормы.

В доте я также открыт. А ещё я в какой-то степени сумасшедший. Например, на TI4 был баг, когда людей можно было репортить в лобби. И после каждой серии мы репортили одного игрока во вражеской команде, чтобы он попал в LP. И еще отправлял их в мут. Кажется, из EG мы отправили в LP Arteezy, и ему пришлось просить Бруно, чтобы тот его разбанил.

О сильных сторонах Артура Arteezy Бабаева

Он очень силён в использовании спеллов и хорош в макро. Он отлично понимает раннюю стадию игры. Артур — невероятно талантливый игрок на линии, один из лучших в мире. Он хорош в фарме, в том, как использовать его в игре. Он много думает над билдами, хотя мне и кажется, что ему нужно поработать над этим. Он делает так, что минуте на 20 он настолько впереди, что даже к лейту он сохраняет преимущество. Ну и как любой другой топовый игрок он отлично понимает мачапы и знает, какого героя можно пикнуть пораньше, а какого нет. Это две самые важные черты игрока: знание своего героя и понимание, когда ему нужен последний пик, а когда его можно взять первым.



А ещё он определённо очень весёлый. Конечно, не во время игры, а вне её.

О будущем

Я планирую всегда работать в сфере игр. В спорте, когда тебе 27, это твой расцвет. А в киберспорте в этом возрасте ты вроде как уже старый и тебя нужно заменить на более молодого игрока. Это какой-то бред. Я чувствую, что играю лучше с каждым годом. Не понимаю, о чём говорят все эти люди. Я даже не знаю, когда я решу, что больше не способен играть на профессиональном уровне. В 35? Я уверен в своей способности играть, по крайней мере какое-то время. Но даже после этого я буду стримить, анализировать, делать контент или что-то вроде того.



Я бы мог стать тренером. Всё зависит от соревновательного духа: не устану ли я от этого, буду ли я достаточно зрелым, не захочу ли я заниматься чем-то ещё. Когда я точно и окончательно решу завязать с выступлением в доте, я бы подождал с тренерством хотя бы год. Осмотреться, изучить всё, прежде чем занять эту позицию. Потому что тренерство очень похоже на карьеру игрока. Твой образ мышления остаётся тем же. Тебе разве что нужно тратить больше времени на что-то другое и меньше на игру, но по большей части отношение не меняется. Ты должен быть хорошим тиммейтом, должен делать окружающих лучше, учить — в этом нет никакой разницы. Ты просто шестой игрой.