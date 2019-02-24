Andromeda, дай списать, обещаю не один в один. Обзор Anthem

В моем детстве не было Железного человека, но был Грендайзер. Благодаря японскому мультику я влюбился в роботов. Я мечтал, как однажды у меня появится такой же. Я бы покорял космос и пускал во врагов разящие диски. Те, кто на 10 лет помладше меня, не застали аниме на ТВ. Тогда даже никто не делил на такие категории. Мультик есть мультик. Дифицитный продукт. На покемонов слетался весь двор. Сначала смотрели, потом играли в сотки. Сейчас можно утонуть в комиксах, фильмах, играх и хлопать в ладоши от восторга. Все в доступе одного клика.

С выходом Anthem моя мечта осуществилась. Понарошку, но все-таки. Вот тебе робот (джавелин), борозди по просторам вымышленной вселенной. Окружающий мир настолько завораживающий, что в первые часы глаза лезут на лоб. Какие-то зверушки лимуроподобного вида, титаны (разве что не реслинга), отбитые головорезы — всюду зелень, солнце, разруха. Красота.

В первые 40 минут игры в Anthem рассказывается история про то, как человечество находилось в рабстве, как оно свергло тиранию расы Урготов, как оно разделилось после подвига Элены Тарсис, как войска Доминиона уничтожили Фримарк, на месте которого возник катаклизм Сердце Ярости, как туда полетели Фрилансеры (это мы), чтобы успокоить артефакт Кенотаф и провалились. Именно реликвия Творцов (неизвестных богов, которые строили этот мир, но потом бесследно исчезли) похоронила целый город.

Естественно, за всем этим стоит харизматичный злодей — Надзиратель (но это исключительно заслуга актера Энтони Хауэлла). У него есть свое представление того, как нужно использовать артефакты Творцов. Ну а мы лезем, как и всегда, не в свое дело. Основные события разворачиваются спустя два года после возникновения катаклизма. Фрилансеры не в почете, единственный город на границе, Форт Тарсис, едва держится, главный герой готов взяться за любую работу. И так уж выходит, что именно он восстанавливает репутацию всех наемников.

Сама по себе история ничем не примечательна. Подобное где только не было. Неудивительно, что часть идей Anthem позаимствовал у Mass Effect: Andromeda, у которой с Anthem на самом деле куда больше общего, чем принято думать. И тут, и там неизвестные создатели, которые испарились, загадочные артефакты (вместо скверны), единственная зона спасения, где объединяются самые разные герои в борьбе против общего врага, который жаждет использовать технологии в корыстных целях.

Посредственный сюжет спасают случайные персонажи в Форте Тарсис. И хотя некоторые диалоги по отдельности могут казаться бредятиной, впоследствии они складываются в единую историю. Лично я не пропустил ни одной беседы с торговкой Сариной. И все благодаря Кристен Шааль (Мэйбл из «Гравити Фолз» и Сара Линн из «Конь БоДжек»). Ее голос ни с кем не спутаешь. Вообще к актерам здесь меньше всего вопросов, чего не скажешь о сценаристах. От отцов сюжетных историй ждешь немного другого.



Одну из самых потрясающих сцен в игре показывают на старте. Лучше уже ничего не увидите. И жаль. Все остальное вы узнаете из диалогов с персонажами и архива.

Библиотека постоянно пополняется новыми текстами и подробностями по ходу игры. Но для этого нужно внимательно исследовать мир. Проблема в том, что многие даже не в курсе существования этой вкладки.

Кто-то узнает об архиве или почте, куда периодически шлют письма, как в Mass Effect, только после достижения 30-го уровня или из поста на Reddit. Разработчики так заморочились, что туда же приходят и поздравления с днем рождения. Но вы вряд ли об этом узнаете, если не обращаетесь за помощью к текстам.

Помимо текстов, в Anthem есть еще и аудиоспектакли: «Расследования детектива Прыгса» и «Багряный Лансер». И это прекрасно.

Сам по себе Фортс Тарсис — ограниченная локация, от которой невероятно быстро устаешь. Я ее не взлюбил поначалу лишь из-за того, что в ней резко просаживался fps. Потом, конечно, патчи поправили большую часть технических проблем в локации. Но главная остается неизменной. Это по-прежнему полупустая зона, где совершенно не ощущаешь себя как дома. Где-то вдалеке слышны стук или шум толпы. Возможно, жизнь есть где-то там, но не вокруг тебя. Только скупая болтовня двух прохожих при спуске в подвал как-то напоминает о том, что ты в городе. Он не живой. И если пытается притворяться, то очень плохо.



Самое классное, что есть в Anthem — полеты на джевелинах. Даже после десятков часов мне в радость забраться в робота и устремиться вперед.

Чего не скажешь об активностях в мире. Они настолько бестолково выстроены, что к 15 часу просто перестаешь обращать внимание на это. Просто смирись.

Что в контрактах, что в сюжетных миссиях приходится повторять одни и те же действия из раза в раз. Есть артефакт? Подбери отлетевшие куски и верни их на место. Или пособирай отзвуки в округе и утихомирь реликвию, пока чего-нибудь не началось. Просканируй территорию, удержи точку, завали Урсу, убей Титана. Убей двух Титанов. А, да, тут такое дело, рядом еще что-то там происходит. Метнись кабанчиком, чего тебе стоит?

К стене гринда я подошел подготовленным. Они легкие. Проблема испытаний в том, что не всегда понятно, что нужно делать.

Иногда в этом даже есть какой-то смысл. Но он разбивается о скудные механики, технические проблемы (от огненных шаров титанов нельзя увернуться, этот баг жутко бесит), туповатых противников, которые могут исчезнуть прямо из-под носа, и не самую выразительную стрельбу, которая снова напоминает о Mass Effect. Последнее, правда, очень сильно зависит от оружия и предпочтений. Лично мне нравятся винтовки «Вихрь» и «Молотглав». Но и тут есть нюанс.



Чтобы собрать себе синюю редкую пушку или шмотку нужного мне вида, я должен поднять репутацию у фракций до второго уровня. Когда это происходит, необходимость в синем шмоте отпадает, потому что на мне вещи более высокого качества. Ну и какой смысл в крафте?



В то же время я не удивлюсь, если кто-то вообще поначалу не отличает один пистолет от другого. Внешне пушки выглядят идентично, меняется только окраска. Нужно вчитываться в названия, описания и общие характеристики. Последних настолько мало, что порой неясно вообще, что дает тебе находка, будь то модуль или автомат. Это же игра про крутые шмотки и цифры. Первое у меня уже есть, а вот где второе?

Мое первое знакомство с Перехватчиком

Сами джевелины сделаны с любовью. Они действительно отличаются друг от друга. Колосс неповоротливый, но крепкий, Перехватчик скачет как кузнечик, но хилый, Шторм парит в воздухе и разбрасывается молниями, но тоже не отличается живучестью, Рейнджер — что-то среднее. У каждого из них есть свои умения, которые можно менять в кузнице. Для этого нужно лишь находить печати. Правда в том, что большая часть из них бесполезны. Особенно на более высоких уровнях. И это относится ко всем, а не только к Перехватчику.



Тем не менее я готов махнуть на упомянутые (и все прочие) недостатки рукой и просто гулять по открытому миру. Ну, здорово же летать в роботе! Да, мир пустой и порой вообще нет ощущения, что он населен кем-то, кроме тебя. Его интересно исследовать, пускай на самой карте сам черт разберет. Но и здесь магия рассеивается в момент, когда перед глазами начинают мигать текстуры, или тебя вообще выкидывает из игры.

В Anthem сейчас нет ни чата, ни меток, а на самой карте не отображаются глобальные ивенты.

А дальше что? Экран загрузки. Первый патч действительно ускорил весь процесс. Правда, одним он что-то починил, другим — сломал. На Reddit полно идей, как процесс ожидания можно сделать интересней. Показывать ролик с вылетом или же просто демонстрировать записи из архива. Может, хоть так о нем кто-то узнает.



Загрузки преследуют игроков везде. Нужно в кузницу — секундочку. Закончил красить джевелин и переставлять шмот — мгновение, друг. Вылет на миссию — терпи-терпи. Не поспеваешь за командой — извини, никто не виноват, что тот парень появился раньше, вот тебе еще 10 секунд увлекательного ожидания.



Загрузки и прочие технический брак губят Anthem. Я уверен, многие бы простили часть недочетов, скупую структуру миссий и сюжета и их однообразие, будь игра работающей на старте. Но она поломана с разной степенью тяжести в зависимости от конфигурации железа. Оптимизация — не самая сильная сторона Anthem. И плевать, что у вас топовая начинка.

Да, разработчики каждый день выпускают мини фиксы. Пока не очень понятно, насколько сильно это спасает, но на том же Reddit люди стараются держаться оптимистично. Они делятся опытом, помогают друг другу, предлагают, как можно улучшить игру. Даже те, кто негодуют, не опускаются до пустых оскорблений в сторону разработчиков. Все они часто говорят про потенциал, про потрясающий мир, про то, что ничего не потеряно, ведь все можно исправить.

Действительно можно. Мне самому очень хочется. Поймите, мне нравится Anthem, даже несмотря на весь этот ворох недочетов. Я мечтал о такой с детства. Но вот, с чем я не готов мириться из года в год, так это с современным подходом к выпуску игр.

Anthem разрабатывалась шесть лет. Очень здорово, что BioWare может добавлять контент и устранять ошибки по щелчку пальцев. У них расписаны активности на год вперед, они постоянно на связи с сообществом и готовы экспериментировать. Класс. Но почему спустя столько лет одна из самых ожидаемых игр выходит в формате раннего доступа?



Я прекрасно понимаю ту часть аудитории, которая хотела бы поиграть, но отказалась от предварительного заказа в последний момент. Дело не только в том, что Anthem полупустая. Пока есть возможность разговаривать с персонажами в перерывах между вылетами, читать записки, еще ничего. Можно просто не торопиться и играть по чуть-чуть. Но она плохо работает. Пройдет не одна неделя, прежде чем все устаканится. Никто из этих людей не хочет играть в русскую рулетку. Если я не словил 90% багов, о которых пишут в интернете, не значит, что кому-то повезет также. А потом что, ждать? И сколько?



Ни The Division, ни Destiny 1 и 2 не были безупречными на запуске. Они одинаково страдали в первый месяц из-за недостатка контента и технических неполадок. Сейчас игр, которые бы нормально работали на старте, не так уж и много. Патч первого дня — обязательный атрибут. Хорошо, если он еще не весит как вся игра. И от этого очень грустно. Можно сколько угодно ехидничать в «Твиттере», праздновать, как обгадилась на старте очередная студия, и штамповать мемы на радость злопыхателям. Проблема в том, что так будет и с вашей любимой игрой. Просто она еще не вышла.