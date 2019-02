«Пока No[o]ne не играет в LoL на стадии драфта, мне плевать»

Результаты MDL Macao 2019

На прошедшей неделе на разных концах света состоялись два крупных LAN-турнира, которые не входят в систему DPC. Первый из них — MDL, в котором приняли участие VP, Liquid, EG и пять китайских команд. Однако топ-3 захватили исключительно представители Запада. За время турнира VP успели поссориться и помириться с русскоязычной студией аналитики, наиграться в Apex и проиграть EG. «Гении» с заменой заняли второе место, а Liquid показали, что вернулись в форму и готовы побеждать.

* По крайней мере, этот турнир даст CCnC возможность доказать, что он хороший мидер. Всего наилучшего каждому про-игроку, который не оставляет свою мечту.



* Обыграть VP и Liquid, но проиграть Newbee. — Наверное, поэтому они называются RNG.



* Черт, оффлейнер Newbee хорош. — Да, он был MVP матча против Liquid. Это абсурдная разница между игрой Newbee с ним и с JT. Теперь они выглядят как достойная команда, хотя несколько недель назад они не входили даже в топ-10 Китая.

* Paparazi выиграл хоть один важный лан в своей карьере? Этот парень показал себя только на DAC 1 на 1, где только он вообще относился к этому серьезно.



* Самая интересная часть результатов VP на MDL — это то, как на ру-стриме комментаторы критиковали их (говорили про топ-6 на TI, об уважении к фанатам). И после этого генеральный директор VP в твиттере сделал заявление. Теперь это он критикует ру-студию. И это еще не конец. Его примеру последовал Noone, который тоже написал сообщение аналитикам. По его мнению, они совершенно неправы.



* Думаю, теперь точно понятно, что VP просто развлекаются на этом турнире. Надеюсь, они хотя бы дадут хороший бой. Не надо больше стратегий, просто делайте, что умеете.

Думаю, это ожидаемый результат для Китая, учитывая что LGD нет, EHOME и VG играли со стендинами, а оставшиеся три команды входят в топ-5 мира. Мне не кажется, что это стыдный результат.

* Кажется, EG пикают и играют реакционно. Не думаю, что у них есть хоть один сигнатурный стиль игры или драфта, как есть у большинства топовых команд. То ли это Bulba, то ли EG отказываются брать разных героев, но их пики всегда обычные.



* Честно, Квин заслужил мое уважение. Он хорошо отыграл на этом турнире. Надеюсь, скоро он найдет настоящую команду. Он показал, что он ценный свободный агент.



* Liquid смотрятся очень хорошо, надеюсь, они смогут сохранить эту форму до мэйджора. EG определенно плохо отыграли, но если почитать комменты, то никогда не подумаешь, что они топ-5 мира.



* Kuro правильно сказал. Они приехали, чтобы доказать, что они все еще хорошая команда, и они сделали это. Приятно видеть, что Liquid вернулись в форму и разваливают. Следующий шаг — мэйджор, и это будет отличное испытание для них.

ESL One Katowice

Тем временем в Польше проходил очередной турнир серии ESL. На нём собрались сразу 12 команд, но настоящий тир-1 здесь представляли только Team Secret. За весь турнир команда проиграла всего одну карту (в первом матче), а потом без проблем дошла до финала и забрала домой кубок. Звание MVP досталось Людвигу Zai Волбергу, а от Gambit теперь ждут победы на майноре.

* Что случилось с FWD? Эти ребята хорошо смотрелись на TI и усилились за счет Uni. Но на LAN это просто жалкое зрелище. Yawar просто бегает вокруг как безголовая курица, Reso просто пытается пробить новый уровень жадности и бесполезности. А драфты вообще не к месту. — Reso переоценен. Время стиля игры Universe уже прошло. Yawar плох за исключением нескольких героев. SVG и MSS — достойные игроки, но команде нужна звезда-плеймейкер на 4, а не просто «достойный игрок».



* Думаю, EE нашел своего достойного последователя. Topson выиграл им игру, потом проиграл, потом опять выиграл — и так раз 30 за одну карту.



* OG даже не 50 на 50. Они 33-33-33. Они или в салат разваливают, или выглядят как потерянные где-то в лесу, или это игры с переворотами, где непонятно, кто выиграет, пока не напишут GG. Они абсолютно непредсказуемы, просто кошмарный сон ставочников. Они сыграли вничью с Secret, которые считаются единственным фаворитом на этом турнире. Их переехали Gambit, как будто это Gam bit чемпионы TI, а OG — какой-то тир-3 стак. Они развалили Forward в первой карте, а потом у них была сумасшедшая вторая карта с диким чередованием великолепной игры и 2k лулзов. А потом они безупречно обыграли FTD за 12 минут. Каждую игру — новый киндер-сюрприз.



* NiP проигрывают, когда дают мусорных не активных героев 33. Что он должен был делать на Sven в этой игре? Это очень разочаровывает, потому что я считаю, что они лучше, чем OG.

Не уверен, насколько хороша СНГ-сцена, но точно знаю, что они заслужили третий слот вместо NA.

* Я не могу обвинить Gambit в том, что они делают одно и тоже. У них майнор скоро. Так что давайте играть тем, что все уже и так видели.



* Даже если это, скорее всего, поражение, Gambit должны гордиться тем, чего они достигли. Они просто еще не готовы к тому, чтобы обыграть такого монстра, как Secret. На это способны единицы команд.



* Драфт Gambit в третьей карте был так хорош против Secret. Им просто не хватает понимания игры. Тебе нужно быть на шаг впереди, если вы хотите обыграть Team Secret. Но этот состав Gambit может стать достойной командой. Им нужно просто больше опыта на ланах и тренировок с достойными командами. Буду болеть за них на майноре от Starladder.



* Secret проигрывают 1 карту — и все говорят о том, как они провалятся на турнире. Reddit никогда не перестает меня удивлять.



* Могу предположить, что люди, которые удивлены игрой Zai и сомневались в его способностях оффлейнера, основывались на небольшом периоде, когда он играл в тир-2 команде, и никогда не видели Secret перед TI5. Это уже не первый раз, когда его можно назвать лучшим оффлейнером мира.



* Puppey наконец-то нашел идеальную пятерку, чтобы играть в его стиль игры и никакая команда не может это повторить. Это жадный стиль, которым он пытался играть в Secret с 2015 года. Вот почему Zai (который дрейфует между 3 и 4 позицией по фарму в зависимости от героя и ситуации) так хорош в этой команде. А еще за ними так интересно наблюдать.

Несерьёзное отношение?

Ещё в начале группового этапа комментаторы и аналитики русскоязычной студии обвинили VP в несерьёзном отношении к турниру MDL. Реддиторы не стали цепляться к игре «медведей», но зато им понравилось, как они играли в Apex во время драфта. А Владимир No[o]ne Миненко потом ещё и подлил масла в огонь, сказав, что играл в CS:GO перед финалом турнира в Бухаресте. И все равно выиграл.

* «Паша, чем хочешь сыграть?». — «Что? Просто пикни мне Wraith или вроде того». — «Вот тебе WK».



* VP выиграли игру? — Да, закончили за 30 минут. — Тогда это определенно страта, которая выиграет TI.



* Я продолжаю наблюдать, как люди говорят про неуважительное отношение VP. Игроки разогреваются перед матчами. Да, обычно это какая-то кастомка или что-то связанное с дотой, но не обязательно (я, например, разогревался в Starcraft). Разогрев — это привести себя в готовность, в форму, настроиться на позитив. Если Apex помогает им быстрее, то и хорошо. Драфты могут быть длинными, часто больше 10 минут, намного дольше, чем игры в Apex. Плюс в команде, которая крутится вокруг принятия решений, не всем игрокам нужно участвовать в драфтах.



* LOL Не удивлен, эта игра затягивает. Мы даже обедаем на работе побыстрее, чтобы в перерыве сыграть пару каточек.



* Я могу играть в Hello Kitty перед матчем в доте. Кому вообще какое дело? Любители драмы.



* Никого не должно это волновать. Если он чувствует себя достаточно уверенно, чтобы играть в CS:GO или Apex перед матчем, а его тиммейты позволяют ему, то флаг ему в руки.



* Пока No[o]ne не играет в LoL на стадии драфта, мне плевать.

Кто ливает из игр?

Gosu.AI решили проверить, какие герои чаще и реже других ливают из игр. Результаты вас не удивят.

* CM и Orge — мои топ-2 и 3 среди самых популярных героев. И я никогда не ливаю, потому что даже если все очень плохо, всегда есть шанс, что ты заработаешь халявный килл и будет приятненько.



* Обратите внимание, Broodmоther — непобедимый лидер. Она ливает каждые 25 игр в доте. Чтобы вы знали, Meepo на втором месте, но ливает каждые 50 игр.



* Разве Brood и Meepo — это не лучшие варианты для бустеров? Думаю, когда они видят, что игра не задалась, они скорее ливнут и пойдут играть следующую, чем будут тратить свое время.



* Игроки на АА никогда не ливают. Они просто ждут свой сочный талант на 25 уровне на АоЕ Cold Feet и становятся керри.



* Уверен, что одна из главных причин — это случайный пик или рандом героев. Для игры на всех трех нужен опыт и скилл, чтобы быть полезным в игре. Классическое «Jimmy has randomed Meepo. Jimmy has left the game. The game is now safe to leave».



* Это включает людей, которые ливают незадолго до падения трона, или только настоящих ливеров? Иногда я вижу людей в проигрывающей команде, которые ливают за 30 секунд до падения трона после того, как они проиграли решающую драку и больше не смогут вернуться в игру. Технически они ливнули, но матч никому не заруинили.

Смерь HoN

Разработчики игры Heroes of Newerth, которую называют Dota 1.5, объявили, что выпустили последнее крупное обновление. Теперь только правки багов и баланса. Reddit прощается с игрой, из которой пришли многие профессионалы и любители Dota 2.

Великое наследие. Механики HoN, от которых не откажутся игроки в Dota 2 Полезные артефакты после смерти, герой без перезарядки способностей и персонаж, который умеет менять основную стату.

* Я даже не знал, что HoN еще жив. Интересно, сколько там игроков… В любом случае, RIP. — 30k на Гарене в SEA, и 2k в Европе. — В 60 раз больше, чем в Артефакте.



* Если серьезно, миграция про-игроков из HoN в доту — это что-то. Каждый третий игрок на западной сцене начинал отсюда.



* RIP. Очень хорошая игра, испорченная жадностью разработчиков и очень сомнительным выбором монетизации. Надеюсь, мы получим Puppetmaster, monkey king, flux, gauntlet и ту девочку-ниндзя.

* Все еще использую Alt + QWEASD для слотов с артефактами в доте. Больше 6k часов там провел.



* Какая хорошая игра. Никогда не забуду, каким медленным все казалось в доте после перехода из HoN. Он ощущается как намного более быстрая игра. Хотя там было токсичное сообщество и такое ощущение, что она была мертва. Дота была лучше даже в бете.



* В HoN так много отличных и уникальных героев. Вот бы Valve как-то купили права на них и выпустили в доте со временем.



* RIP. Я помню, как купил HoN в 2010 году и бросил через месяц



* Я здесь, чтобы стать частью истории. Добро пожаловать, братья из HoN!

Арт недели

Яна b2ru Химченко начала делиться своими картинами на Reddit. Теперь реддиторы любят её не только как крутого репортёра.

Моменты недели

Даже чемпионы TI не застрахованы от мисскликов по мини-карте.

Если поставить курьера в эту точку, то можно следить за тем, как соперник забирает Рошана.