Как первая, только без снега. Впечатления от открытой беты The Division 2

Эпидемия позади. Оперативники помогли справиться с катастрофой, которая разразилась во время Чёрной пятницы. Теперь время разбираться с последствиями. Действие The Division 2 разворачивается спустя полгода после событий первой части. Заснеженный, погруженный во тьму Нью-Йорк сменил солнечный, постапокалиптический Вашингтон. Столица США в осаде. Повсюду разруха. По улицам разгуливают отпетые головорезы и местные сумасшедшие. Правда, это далеко не единственная из бед, которая свалится на головы жителей, ведущих борьбу за выживание.

В первые несколько часов игры не покидает ощущение, что здесь всё как в первой части. Всё тот же молчаливый герой. Всё те же горы лута. Всё те же по-дурацки срежиссированные миссии, которые отличаются друг от друга разве что декорациями. Зачисти первый этаж, потом второй, проследуй на крышу, завали всех там, а потом босса, облепленного броней. Нет этажей? Тогда пошарься по сундукам, может, найдёшь чего.

И ведь находится. Пушки и экипировка валятся в таком количестве, что хочется попробовать все. Тем более что здесь практически сразу начинают выпадать комплектные шмотки. И вот уже встаёт выбор: пожертвовать бонусами от сета или нацепить на себя только из-за увеличенного показателя брони. Полное погружение в цифры уже на старте.



Другое достоинство — стрельба. Может, в дальнейшем и выяснится, что определённые пушки сильнее других, но пока разработчиков не в чем упрекнуть. У каждого ствола своя отдача, скорость и множество других нюансов. При этом далеко не всё меряется уроном. Важен комфорт при использовании.

Сами противники стали не такими «жирными», как это было в первой части. При этом они не ведут себя как полные болванчики. Враги обходят с разных сторон, закидывают гранатами или коктейлями молотова и всячески гоняют по карте. Но иногда искусственный интеллект дает слабину. Бандиты валят в один проём и мрут в ту же секунду. Как отмечают пользователи, это может быть связано с количеством противников в локации. Отсюда и такое странное поведение.

Союзники, которые патрулируют улицы, тоже не глупенькие. Иногда в игре возникают ситуации, когда из ниоткуда появляются «свои» и помогают в перестрелке с бандитами. В такие моменты действительно кажется, что вы с пацанами бьётесь за Вашингтон. И это круто.

Менеджмент базы никуда не делся. Вам всё так же придётся выполнять задания, вербовать новых специалистов, помогать поселениям расти и развиваться, вникать во взаимоотношения разных персонажей. Разработчики обещают 40-часовую кампанию, рейды и множество самых разных активностей на старте.



С прокачкой здесь тоже полный порядок. Однако пока не очень понятно, какие из модулей могут быть полезными. Мини автоматический пулемет — штука нужная в любой драке. А вот дрон с бомбами — это вечно цирк с неправильно заданной траекторией полёта. И непонятно кого ругать: управление или кривые руки. К тому же даже если всё правильно сделать, никто не гарантирует, что после этого противники просто не разбегутся. Проще и быстрее расстрелять, чтобы не тратить время.

За те несколько часов, что я провёл в игре, главной проблемой для меня стала техническая сторона. Через полчаса примерно после прохождения пролога на улице возникают необъясняемые лаги и просадки по fps. Причём порой они сильнее, чем то, что я испытывал в Anthem. Однажды я менял разные параметры графики, и у меня в поселении пропали текстуры. Не обошлось и без вылетов на ровном месте.



Впрочем, техническая сторона хромала и в первой части. Другая проблема — отсутствие звука. Ты его периодически слышишь либо с задержкой, либо не слышишь вовсе. И если это ещё можно пережить, то бесконечные лаги и внезапные вылеты — с трудом.



В остальном это всё та же The Division с точечными изменениями, которые можно будет оценить в полной мере только в релизной версии. Кому-то может не понравиться переход от мрачного Нью-Йорка к залитому светом Вашингтону, в котором поселился дух The Last of Us, но это уже дело вкуса. В конце концов вы разве не за фармом крутых шмоток пришли?