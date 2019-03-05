Война никогда не заканчивается. В Dota 2 вышел новый герой Mars

Он закроет вас в арену, оттолкнет щитом, поразит своим копьем и добьет лучезарной улыбкой.

«Марс, первый сын небес, всю свою долгую жизнь провёл в нескончаемой войне и видел, как во славу его древнего имени ведутся бесчисленные боевые кампании. Войны ради завоеваний и ради мести. Справедливые и беспричинные… Всегда жестокие. Подобно своему отцу, Марс подчинялся низменным инстинктам — хоть его намерения и были куда более варварскими, чем у Зевса. Но пришёл день, когда войны ради войны стало недостаточно. Богини судьбы подсказали решение: сражаться ради высшей цели. Теперь бог войны стремится к тому, на что имеет право с рождения — сжечь пантеон прежней эпохи и построить новую империю на пепле своего народа».

В Dota 2 вышел новый герой, которого игроки ждали с августа прошлого года. Mars, мощный персонаж ближнего боя, может выступать танком и инициатором, в его арсенале есть сразу несколько способностей для контроля противника. И если Bristleback поворачивается к вам спиной, то бог Войны будет сражаться с вами лицом к лицу.

Базовые статы

Скорость атаки: 113 (1.50s)

Урон: 58-66

Дальность атаки: 250

Скорость передвижения: 310 (+3 благодаря статам на 1 уровне)

Восстановление маны: 0,85

Броня: 3,2

Сопротивление физическим атакам: 15%

Сопротивление магическим атакам: 26%

Восстановление здоровья: 2,3

Стартовые атрибуты: 23 силы, 20 ловкости, 17 интеллекта = 660 HP, 279 маны

Прирост атрибутов: 3,6 силы, 1,9 ловкости, 1,4 интеллекта.

Spear of Mars

Герой бросает своё легендарное копьё, нанося урон противникам. Копьё пронзает первого задетого вражеского героя и отталкивает его. Если после этого на пути попадётся дерево, постройка или возвышенность, жертву пригвоздит к препятствию и оглушит.

Урон: 100/175/250/325

Дальность: 900/1000/1100/1200

Длительность оглушения: 1,6/2/2,4/2,3

Перезарядка: 14 секунд

Стоимость: 100 маны

God's Rebuke

Герой ударяет щитом по врагам перед собой, отталкивая их и нанося им критический урон от своей атаки. Способность наносит увеличенный урон по героям, и ей нельзя промахнуться.

Критический урон: 160%/200%\240%/280%

Угол атаки: 140

Расстояние: 500

Дополнительный урон по героям: 25

Перезарядка: 16/14/12/10

Стоимость: 5/60/65/70

Bulwark (пассивная)

Герой блокирует своим щитом часть физического урона от атак, наносимых спереди и по бокам.

Снижение урона спереди: 25%/40%/5%/70%

Угол блокирования спереди: 140

Снижение урона с боков: 12%/20%/27%/35%

Угол блокирования урона с боков: 240

Arena of Blood

Герой призывает арену с мертвецами из Легиона пепла, блокирующими атаки и передвижение противника. Вражеских героев внутри и около арены бьют копьями, отталкивая и нанося урон. Вы можете использовать способности в Арену, даже если не находитесь в ней.

Длительность: 5/6/7

Радиус: 550

Урон от копий: 150/200/250

Время подготовки: 0,6

Перезарядка: 90/75/60

Стоимость: 200 маны

Дерево талантов

10 уровень: +20 скорости передвижения или +8 силы

15 уровень: +8 брони или +35 урона

20 уровень: оглушение от копья длится на 1,5 сек дольше или +150 урона к Spear of Mars

25 уровень: Arena of Blood дает команде +100 к регенерации здоровья или God's Rebuke наносит +80% критического урона.

А ради этой фразы на 25 уровне Dota Plus на нем уже должны начать играть ребята из OG.

Игроки, комментаторы и аналитики уже успели поделиться первыми мнениями о персонаже.



Владимиру Maelstorm Кузьминову он напомнил знакомого героя:

Алексей Lex Филиппов впечатлен

А Роман Resolution Фоминок считает, что у него слишком идиотский ультимейт

Егор Jotm Сурков уже оценил потенциал персонажа

А Team Liquid уже знают, как будут использовать нового персонажа.

Ну а если вы все равно понимаете, что Mars в ближайшие дни будет сидеть в бане в каждой рейтинговой игре, то просто насладитесь новой моделькой Drow Ranger