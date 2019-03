Devil May Cry 5 — почти идеальный чокнутый слэшер из Японии

8 марта в продаже появилась пятая часть культового японского слэшера Devil May Cry. Максимально емко и просто рассказываем, что ждать от приключений команды по борьбе с демонами, которых преданные фанаты серии ждали более 10 лет.

Devil May Cry 5 — прямое продолжение «четверки»

В начале десятых компания Capcom, которой принадлежит франшиза Devil May Cry, решила освежить сериал. И попросила британскую студию Ninja Theory перезапустить приключения о борце с демонами Данте, сделав игру более понятной и приятной западной аудитории. Британцы сделали все как надо: вписали фэнтезийный сюжет про войну с демонами в современный технологичный мир (за сценарий отвечал Алекс Гарленд, ныне — режиссер «Аннигиляции» и «Из машины»), подстригли главного героя, но при этом оставили в покое сердце игры — сумасшедшую боевую систему, в которой важно не сколько демонов ты убьешь за минуту, а насколько красиво ты это сделаешь.

Но такая «западная» версия игры, которая вышла в 2013 году, совсем не понравилась хардкорным фанатам сериала. Все это время они ждали именно прямого продолжения оригинальной тетралогии. И вот, Capcom выпустила Devil May Cry 5, которая продолжает события четвертой части. В главных ролях в новой игре сразу три харизматичных героя — балагур Неро, появившейся впервые именно в «четверке», загадочный Ви, и классический протагонист сериала — борец с демонами Данте. В пятой части они снова занимаются любимым делом: защищают от свалившихся буквально с неба демонов родной город Редгрейв.

Новая Devil May Cry — рай для фанатов оригинальных игр

Как вы уже поняли, пятая часть Devil May Cry игнорирует игру от Ninja Theory. Но не только сюжетно и идеологически, новый слэшер — это буквально подарок для все фанатов сериала, которые не любят перемен и всегда хотят, что бы было «как раньше». Как и в предыдущих частях, все повествование разбито на миссии, перед которыми можно прокачивать героев, покупать им новое оружие и приемы. Далее следует небольшая сюжетная вставка, потом — основные приключения, а в финале уровня (но не всегда) — огромный босс, для которого нужно подобрать определенную тактику, чтобы победить.



Миссии в Devil May Cry, как правило, очень линейны, но в них всегда есть секретные проходы или тайники, чтобы игрок при прохождении не совсем заскучал от бесперебойных битв с боссами. Более того, Devil May Cry 5 — игра, которая поощряет повторное прохождение. В самом начале вы можете выбрать один из двух уровней сложности — Easy или Normal, но в процессе прохождения игры вам откроется столько всего нового — от сумасшедших специальных приемов до нового оружия, — что вам обязательно захочется пройти игру снова, но уже на более высоком уровне сложности.

Главное достоинство игры — боевая система

Сердце любого ураганного японского слэшера — боевая система. Если она не работает, криво настроена или просто не вызывает вау-эмоций, то это плохой слэшер. Devil May Cry была и остается лидером жанра и со схватками тут по-прежнему все в порядке.



Как и в предыдущих играх, у героев есть огромный арсенал из атакующих приемов, которые нужно правильно комбинировать во время схватки. Devil May Cry поощряет игроков, которые умеют объединят свои действия в безостановочный шквал атак, выдавая оценку действий в конце каждой атаки (а затем — и в конце уровня). Рейтинг влияет на самомнение и количество достижений, которые можно «выбить» в игре. На словах это все звучит довольно тускло, на деле же прохождение Devil May Cry 5 со второй-третьей миссии, когда вы окончательно разучиваете атаки героев, превращается в чистый экшен, от которого получаешь огромное удовольствие.

Впрочем, выучить все атаки и умело их комбинировать — не такая уж простая задача. Как минимум потому что, повторимся, в Devil May Cry 5 мы управляем сразу тремя главными персонажами, каждый из которых отличается своим набором оружия и уникальным стилем боя. Например, Ви сражается с противниками при помощи двух ручных демонов, исключительная способность Неро — механические ручные протезы с особыми свойствами, Данте же есть нунчаки, мотоцикл и даже шляпа-вампир. И чтобы научиться играть за каждого персонажа, вам понадобиться немало времени и усидчивости. Devil May Cry 5 — ни в коем случае не простая игра, об этом надо понимать с самого начала.

Главный провал — сюжет и декорации

Почти в любой знаковой японской видеоигре, сюжет в Devil May Cry 5 выстроен вокруг обаятельных и харизматичных главных героев и злодеев. Все они отличаются умом и сообразительностью, умеет красиво шинковать монстров из всех оружий, и даже шутить между битвами. Проблема только в том, что помимо героев в истории Devil May Cry 5 нет вообще ничего примечательного: снова нападение на родной Редгрейв, снова бесконечные битвы с дьяволами, кое-как соединенные в какой-то сюжет. Но в нем нет ни сюрпризов, ни глубины, вообще ничего.

Тут надо вспомнить еще раз DmC 2013 года и сценариста Алекса Гарленда. Ninja Theory и Гарленд в той игре очень хитроумно сплели фэнтезийную сущность оригинала с проблемами современного технологичного мира. Это была история не столько про борьбу с внешними врагами, сколько со внутренними. В ней была глубина, образность, и даже красота. Но, увы, японским разработчикам и сценаристам обычно чужд западный подход, поэтому Devil May Cry 5 — это просто еще одна подростковая зарисовка о битве добра со злом. По уровню это близко к не самым умной школьно анимации, не более. Но, как мы сказали выше, Devil May Cry берет не сюжетом, а игровым процессом, поэтому никакой катастрофы в том, что «пятерка» получилась не слишком интригующей сюжетно, нет.



Вторая большая проблема Devil May Cry 5 — скудные, очень не впечатляющие декорации, особенно во второй части игры. Помимо городских битв, в игре есть нескончаемое количество миссий, события в которых разворачиваются в каком-то визуальном аду — в демонических кишках, темных коридорах, на теле огромных монстров и так далее. Это. конечно, вписывается в общее игровое настроение, но выглядит ужасно. Особенно на фоне эффектных боев.

Devil May Cry 5 — один из главных хитов 2019 года

Несмотря на невнятный сюжет и не всегда впечатляющие декорации, Devil May Cry 5 — игра отличная. Для фанатов сериала тут есть куча фансервиса, любимые герои, крутая графика и много чего еще. Для всех остальных — выхолощенная боевая система, высокая реиграбельность, горы монстров и дьяволов, которых надо поставить на место.



С выходом Devil May Cry 5 продолжается ренессанс японских видеоигр — сейчас в них играют столь же активно, как во времена PS One. И вполне заслуженно — пока западные игры утонули в открытых мирах, японские студии делают игры по-старинке, не оглядываясь и не списывая ни у кого.