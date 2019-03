Со щитом или на щите. 5 команд, для которых важен результат на DreamLeague

Середина рейтингового сезона — самое напряжённое время на профессиональной сцене в Dota 2. Команды делают последние изменения, чтобы набрать побольше очков, лидеры вырываются вперед. Конечно, успешное выступление на мэйджоре DreamLeague Season 11 — важная задача для каждого участника. Но для некоторых команд это не просто возможность заработать очки.

Ninjas in Pyjamas

Практически половина сезона позади, а Ninjas in Pyjamas все еще находится в подвешенном состоянии. Составу не удается пробиться на уровень настоящей тир-1 команды, которого достойны каждый отдельный игрок. Но и слишком низко планку «ниндзя» все равно не опускают. Вот и получается, что сегодня они могут обыграть Team Secret, а завтра сыграть вничью с compLexity Gaming. И это вряд ли тот результат, на которой рассчитывает команда с такими звездными и амбициозными игроками.



Квалификации на этот мэйджор NiP помогла пройти быстрая и уверенная адаптация к вышедшему патчу. Команда без проблем разобралась, что инициативу снова можно отдать в руки Неты 33 Шапиры, а Адриана Fata Тринкса сохранить на позиции запасного варианта. На время он снова стал скорее оффлейнером, который играет на Tidehunter и Timbersaw, пока 33 рассекал по карте на с виду занерфленном Chaos Knight.

Но стоило мете немного поменяться, а соперникам — привыкнуть к стилю игры NiP, как «ниндзя» снова потерялись. Весь ESL One команда посвятила успешным и не очень экспериментам, доходившим до того, что Питер PPD Дагер брался играть на Brewmaster и вспомнил о существовании Undying. А от шансов на победу над Team Secret в условиях LAN-финала не осталось и следа.



Неудачный результат на DreamLeague S11 не отбросит NiP слишком далеко в рейтинговой таблице и не лишает их шанса на приглашение на The International. Однако плохое выступление после продолжительного буткемпа покажет, что эта команда в текущем составе не способна подняться до уровня топовых представителей региона, 4-е место на первом мэйджоре — это действительно заслуга Mind_Control+4.

Forward Gaming

С одной стороны, хорошо быть топ-2 региона. С другой, как оказалось, быть топ-2 Северной Америки — не самое большое достижение. За этот сезон Forward даже на онлайн-турнирах не поднималась выше 5-8-го места, а на мэйджорах стабильно проигрывает даже представителям родного региона, постепенно передавая знамя топ-2 NA в руки J.Storm.



Когда команда объявила, что заменит Цзинцзюня Sneyking У на Саахила Universe Арору, это выглядело значительным усилением. Несмотря на неплохие выступления Sneyking и тот факт, что он отчасти отвечал за координацию команды, кандидатура чемпиона TI5 выглядела куда более привлекательно. Однако пока что ставка себя не оправдала. Universe так и не смог найти себя ни в новой, ни в старой мете, и играет откровенно медленней, чем требуется от оффлейнера.

Неудачные выступления команды комментировали и игроки, и менеджмент. Джек KBBQ Чен отметил, что Forward понимают свои проблемы, но не собираются бороться с ними самыми радикальными методами и прибегать к решаффлам. У них в рукаве есть другой козырь. И судя по последним рейтинговым матчам — это возможная смена ролей между Universe и Арифом MSS Анваром. Первый старательно наигрывает Dark Willow и Earth Spirit, а второй все чаще ходит в сложную линию. Но если у MSS за спиной есть достаточный опыт выступления в харде, то Universe в своей карьере играл только на пятой позиции. Если подобные перемены действительно случатся, то команде придётся полностью перестроить себя.



Как бы ни решили Forward решать свои внутриигровые проблемы, этот мэйджор может стать для них последней каплей. Если и здесь им не удастся показать хоть немного достойный уровень, им придется прибегать к более жестким мерам. Да, попадая на каждый мэйджор и занимая там последние и предпоследние места, они все еще имеют достойные шансы на попадание на TI. Но вряд ли команды едут туда, чтобы вылететь первыми, проиграв J.Storm. Да и где гарантия, что на следующем мэйджоре у Северной Америки не отберут один слот?

Team Liquid

Если кто-то едет на мэйджор, чтобы пройти последние испытания на профпригодность состава, то Team Liquid нужно просто расставить все точки над i. На этом мэйджоре им необходимо продемонстрировать, что они действительно вернулись в форму и готовы к покорению топа мировой доты.



Начало сезона у Team Liquid выдалось шатким. Капитан состава Куро Kuroky Салехи Тахасоми признался, что в прошлом сезоне передавил на команду, так что первые матчи после The International не задались настолько, что «жидкие» решили взять время на передышку. Кроме того, что они отдыхали, а враг качался, команда еще и сменила тренера, что явно повлияло на их динамику и подготовку. Вернуть себе звание одного из лучших составов мира Liquid могла еще на мэйджоре в Чунцине, но здесь вмешались непредвиденные обстоятельства — им пришлось играть с заменой, которая еще и не говорит на английском. Но теперь, отдохнувшие, натренированные и в полном сборе, Team Liquid должны показывать свой реальный уровень.



Мастер-класс по выигрыванию турниров европейская команда провела еще на MDL Macau. В группе Liquid отдала всего две карты, а в плей-офф потерпела только одно поражение уже в гранд-финале турнира. Miracle за время чемпионата умирал в среднем всего два раза за игру, а заключительный матч чемпионата провёл со статистикой 33-4-14. Причём все смерти пришлись на одну карту. Да, на MDL не все выступали серьёзно и в полных составах, но Liquid все равно было слишком легко.



В рейтинговой таблице Team Liquid пока расположилась только на 10 строчке с 450 баллами. Но просто победа на мэйджоре уже гарантирует им поездку на The International. И букмекеры совсем не зря считают их главными фаворитами.

Vici Gaming

На этом мэйджоре Vici предстоит играть не только за себя, но и за весь регион. PSG.LGD и EHOME, также представляющие Китай, приехали в Швецию с заменами на ключевых позициях. А Keen Gaming и по опыту пока не попадает в список фаворитов, и уже может поблагодарить организаторов за жеребьёвку. Если VG в группе предстоит играть против Na'Vi и Chaos, то Keen ждет встреча с Team Secret и Liquid.

В течение последних пары месяцев в Китае происходит трансферная лихорадка. Игроки меняются командами раз в две недели, участвуют в нескольких онлайн-турнирах и квалификациях, а потом перебегают в новый состав. Во время отборов на майнор Vici Gaming тоже приняла участие в этой чехарде, но сделала самый правильный выбор — оставила все как есть. И, как оказалось, не зря. На майноре им было настолько просто, что сами киберспортсмены не ожидали такой легкой победы. Gambit в финале сама себя загнала в угол экспериментами с драфтами, а Бай rOtK Фан воспользовался предложенной возможностью.



На предыдущих мэйджорах VG была крепким середнячком. Звёзд с неба и лидирующих позиций команда не хватала, уступала сильным соперникам тир-1 уровня и обыгрывала конкурентов из слабых регионов. Но сейчас, когда команда взяла хороший разгон на майноре и попала в не самую сложную для себя группу, у нее есть шанс прыгнуть чуть выше и закрепиться среди высшего эшелона.

Natus Vincere

Кругом только и говорят, что о Gambit. Они и в онлайне хороши, и на ESL One в финале сыграли, и до мэйджора им не хватило одного матча. Вам не кажется, что мы про кого-то забыли? На DreamLeague СНГ-регион будут представлять не Gambit, а Natus Vincere, на которой ответственность лежит не меньше.



На этом турнире Na'Vi будет тёмной лошадкой. И не только из-за нераскрытого потенциала и малого опыта выступлений на большой сцене с этим составом. За последний месяц команда провела всего один официальный матч, и тот в онлайне, когда проиграла Team Empire. До этого «рождённые побеждать» в течение пары дней выступали на Winter Madness, а после ушли на каникулы и начали готовиться к мэйджору.



На DreamLeague перед Na'Vi стоят две задачи. Во-первых, напомнить миру и всему региону о существовании еще одной достойной команды в СНГ. Месяц — достаточный срок, чтобы состав начали списывать со счетов, даже не зная, в какой форме он находится. Во-вторых, на их плечах лежит нелегкая ноша — доказать, что СНГ является достойным претендентом на дополнительный слот если еще не на мэйджоре, то хотя бы на майноре. Потенциал региона продемонстрировали Old but Gold и Gambit, но успех нужно закрепить на действительно большом чемпионате. Для этого необходимо прервать грустную традицию и занять место хотя бы выше последнего. Иначе успехи Gambit также быстро забудутся, а СНГ снова назовут регионом одной команды.

Формат и расписание DreamLeague S11

На первой стадии команды разделили на 4 группы по 4 участника. В четверках они сыграют сетки GSL, по результатам которых 2 лучших состава отправятся в «виннера», а оставшиеся — в «лузера». Первый раунд нижней сетки пройдет в формате bo1, оставшиеся матчи, кроме гранд-финала — до двух побед.

14 марта

15:30. Team Secret – Keen Gaming

15:30. NiP – Fnatic

15:30. Virtus.pro – Forward Gaming

15:30. Vici Gaming – Chaos

18:30. J.Storm – Team Liquid

18:30. PSG.LGD – Infamous

18:30. Ehome – Mineski

18:30. Evil Geniuses – Na`Vi.



15 марта

15:30. Матч «виннеров» в группе А

15:30. Матч «виннеров» в группе B

15:30. Матч «виннеров» в группе C

15:30. Матч «виннеров» в группе D

18:30. Матч «лузеров» группе А

18:30. Матч «лузеров» в группе B

18:30. Матч «лузеров» в группе C

18:30. Матч «лузеров» в группе D

21:30. Решающий матч в группе A

21:30. Решающий матч в группе B

21:30. Решающий матч в группе C

21:30. Решающий матч в группе D.



16 марта

15:30. 1-й раунд нижней сетки

16:30. 1-й раунд нижней сетки

18:30. 1-й четвертьфинал

21:30. 2-й четвертьфинал



17 марта

15:30. 1-й раунд нижней сетки

16:30. 1-й раунд нижней сетки

18:30. 3-й четвертьфинал

21:30. 4-й четвертьфинал



18 марта

15:30. 2-й раунд нижней сетки

18:30. 2-й раунд нижней сетки



19 марта

15:30. 2-й раунд нижней сетки

18:30. 2-й раунд нижней сетки



20 марта

15:30. 3-й раунд нижней сетки

18:30. 3-й раунд нижней сетки



22 марта

18:30. 1-й полуфинал

21:30. 2-й полуфинал



23 марта

12:30. 4-й раунд нижней сетки

15:30. 4-й раунд нижней сетки

18:30. Финал верхней сетки

21:30. 5-й раунд нижней сетки



24 марта

15:30. Финал нижней сетки

18:30. Гранд-финал.