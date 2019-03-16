1000 и 1 игра Puppey за Secret. Результаты групповой стадии DreamLeague s11

2 насыщенных дня, 20 серий, 49 карт, 87 разных героев и немного сюрпризов — и групповая стадия DreamLeague s11 позади. Вы уже наверняка знаете, что Team Liquid и Natus Vincere будут стартовать на мэйджоре в нижней сетке. А о других интересных деталях прошедшего этапа — в небольшой подборке фактов.

Secret и стрик побед

В том, что Secret являются самой сильной и опасной командой прямо сейчас на профессиональной сцене, уже никто не сомневается. Они могут брать Abaddon первым пиком, играть с Vengeful Spirit в сложной и реализовывать керри-Naga Siren. Теперь их доминация в последние месяцы отражена в цифрах — Team Secret выиграла 20 карт подряд.

Последний раз европейская команда потерпела поражение 25 дней назад. Это была первая карта группового этапа ESL One в Катовице против OG. Secret тогда продержалась почти 54 минуты, но уступила Lifestealer от iLTW. После этого весь турнир «секретные» прошли без поражений, взяли титул и теперь продолжают свое победное шествие. И это несмотря на то, что уже сыграли матч против Team Liquid. Для настоящей проверки им осталось сыграть на мэйджоре против Virtus.pro.

Puppey и 1000 игр за Secret

На этом рекорды Team Secret не заканчиваются. Клемент Puppey Иванов, бессменный капитан команды, на групповой стадии провел свою 1000 игру под тегом Team Secret. Свой игровой юбилей он отметил в первой карте матча против Team Liquid.



Puppey стал 11-ым игроком, который добрался до этой отметки (конечно же, лидером в этой категории все еще является Dendi). Чтобы обогнать Empire.Silent и подняться на 10 строчку, ему нужно провести еще 42 игры. Винрейт капитана в Team Secret по данным DatDota составляет 66,13% — это лучший результат среди всех игроков, которые провели в одной команде больше 600 матчей. Кроме того, Puppey — единственный игрок «секретных», который участвовал во всех матчах за историю команды. Никаких болезней, замен, выходных или отпусков!

6 из 8 команд всегда в верхней сетке

Постоянство — признак мастерства и скорой поездки на The International. Team Secret, Vici Gaming, PSG.LGD, Evil Geniuses, Virtus.pro и Fnatic вышли в верхнюю сетку на каждом мэйджоре текущего сезона. В Куала Лумпуре им компанию составили NiP и Alliance, в Чунцине — EHOME и Liquid, а в этот раз — Mineski и Keen Gaming. На двух прошедших турнирах в финале верхней сетки, а потом и в гранд-финале встречались Virtus.pro и Team Secret. Изменится ли что-то в этот раз?

Mind_Control на Shadow Fiend

Одним из самых необычных (и не самых оправданных) пиков групповой стадии стал выбор Shadow Fiend для Ивана Mind_Control Иванова на сложной линии. Эту карту против Keen Gaming Liquid проиграла за 29 минут. За это время MC успел сделать 1 убийство и умереть 9 раз (в этом его обогнал только Kuroky с 13 смертями). Но при этом он нанес 14,5 тыс. урона по вражеским героям, что на 2,5 тыс. больше, чем Miracle на Troll Warlord.



По данным Dat Dota, это был третий профессиональный матч Mind_Control на этом персонаже. Первые два состоялись еще в 2015 году, когда он играл на средней линии. Игра в составе Burden United даже закончилась для него победой. Но не спешите судить! По статистике Dotabuff и Stratz, Shadow Fiend — это один из самых любимых героев Mind_Control. Правда, играет он на нем в основном в миду, а не в сложной. В пабе он последний раз сыграл на нем день назад, но потерпел поражение.

Forward и J.Storm выиграли на двоих одну карту

«В третий раз за три дня встает вопрос о трех слотах от Северной Америки… Да, еще не плей-офф, и все может кардинально измениться, но почему-то мне в это не верится», — так на выступление американских команд отреагировал Виталий v1lat Волочай. Пока за весь регион отдувается только Evil Geniuses.



J.Storm в группе А можно только пожалеть. Они попали в одну четверку с фаворитами в лице Secret и Liquid, а потом оказалось, что и Keen Gaming совсем не промах. Однако ни одна из проигранных карт не продлилась дольше 35 минут, а за все время J.Storm не вела больше 2,5k по золоту.



Статистику Forward Gaming спасла первая карта против Virtus.pro. Американская команда удивила представителей СНГ уверенным драфтом, но в следующих двух играх не смогла удержать тот же ритм. Даже смена ролей между MSS и Universe пока не помогает команде. Если раньше саппорт-четверка задавал темп передвижениям всего состава, то теперь Forward просто ждут, когда соперник сам придет к ним в руки. В матче против EHOME, команды с двумя заменами, FWD выглядели настолько раскоординированно, что было непонятно, кто именно в этой встрече играет одним составом уже 6 месяцев.

Теперь две американские команды будут сражаться в bo1 на вылет. В этот раз, не друг против друга. Если и J.Storm, и Forward Gaming покинут турнир так рано, то Америка может запросто лишиться своего третьего слота. На него давно посматривают команды из SEA-региона, прошедшие в верхнюю сетку мэйджора.

3 китайские команды в верхней сетке

Ну и что, что с заменами. Ну и что, что с решаффлами. На дворе март, а значит пришла пора пробуждения китайской сцены. 3 из 4 участников из Поднебесной прошли в верхнюю сетку мэйджора. Последнему составу, EHOME, до выхода в «виннера» не хватило буквально одной карты. Конечно, они все еще могут проиграть первые же встречи в плей-офф, но все равно вряд ли кто-то может сказать, что они не заслужили свои три слота.

У Oracle 70% винрейт

20 матчей на групповой стадии, 9 банов, 70% винрейт. Кажется, у этого мэйджора уже появился свой герой. Oracle стал самым популярным и одним из самых успешных персонажей групповой стадии DreamLeague s11. Его использовали 12 из 16 команд-участниц турнира.



В среднем этот персонаж делает 12 ассистов за игру и умирает непривычно мало для саппорта пятой позиции. Oracle за карту на мэйджоре в среднем наносит 7,7 тыс. урона и выхиливает 5,1 тыс. здоровья для себя и союзников. Но самое главное — это его способность выключить керри из драки на несколько секунд. Особенно это актуально, когда Troll Warlord находится на пике популярности. Oracle выиграл против тролля 5 из 6 карт на мэйджоре.

Расписание плей-офф DreamLeague s11



16 марта

15:30. Na'Vi против J.Storm

16:30. EHOME против Infamous

18:30. PSG.LGD против Mineski

21:30. Team Secret против Vici Gaming



17 марта

15:30. NiP против Forward Gaming

16:30. Team Liquid против Chaos EC

18:30. Evil Geniuses против Keen Gaming

21:30. Virtus.pro против Fnatic



18 марта

15:30. 2-й раунд нижней сетки

18:30. 2-й раунд нижней сетки



19 марта

15:30. 2-й раунд нижней сетки

18:30. 2-й раунд нижней сетки



20 марта

15:30. 3-й раунд нижней сетки

18:30. 3-й раунд нижней сетки



22 марта

18:30. 1-й полуфинал

21:30. 2-й полуфинал



23 марта

12:30. 4-й раунд нижней сетки

15:30. 4-й раунд нижней сетки

18:30. Финал верхней сетки

21:30. 5-й раунд нижней сетки



24 марта

15:30. Финал нижней сетки

18:30. Гранд-финал.