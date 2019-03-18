«Для победы Team Liquid нужно пять стендинов?»

Групповая стадия мэйджора DreamLeague s11

Групповая стадия мэйджора прошла практически без сюрпризов. Разве что Team Liquid не смогла пробиться в верхнюю сетку. Зато фанаты азиатской доты уже могут просыпаться. В верхней сетке оказались 3 из 4 представителей Китая.

1000 и 1 игра Puppey за Secret. Результаты групповой стадии DreamLeague s11 Ещё немного рекордов от Team Secret, хардовый Shadow Fiend от Team Liquid и неоправданные надежды Америки.

* Нет ничего более освежающего, как 70-минутная игра с камбэком против мегакрипов на открытии мэйджора.



* Каждый раз, когда я смотрю, как драфтят Secret, я понятия не имею, что они пикнут дальше. Понять не могу, это патч такой или команда. Вероятно, немного и того, и другого. Хотя мне кажется, что это самая гибкая команда в истории.

* Forward были близки, но, думаю, нам нужно подождать чуть дольше до того момента, пока Forward и J.Storm выиграют bo3 не против дерьмовых команд из SA в этом DPC-сезоне. На дворе только март, впереди еще столько времени!



* Пикать Alch против Sumail — это смелая стратегия. Не могу вспомнить, когда Sumail не разваливал этого героя.



* Какой-то неприятный сезон для фанатов китайской сцены. У каждой команды стендины, а Aster — мусор.



* Так рад быть фангеем Secret после всех этих лет. Надеюсь, они не провалятся на TI. Топ-3 для меня достаточно.

Secret невероятны. Они поднялись на новый уровень. Они могут пикать странную жадную хрень со странными ролями, но все равно выиграть линии и доминировать на карте. Напоминают мне Wings.

* Для команды, которая играет вместе 6 месяцев, FWD выглядят нераскоординированными по сравнению с EHOME (у которых два новых игрока).

* Если FWD и J.Storm выступят в нижней сетке так, как я от них жду, я не думаю, что можно дальше оправдывать 3 слота для NA. Отдайте или 3 слот СНГ, или 4ый Китаю.



* Многие хотят флеймить Liquid, но можем мы признать, какой путь прошли Keen с их первого мэйджора осенью 2017 года? Вероятно, это их самая крупная победа с момента создания. И они играют в отличную доту.



* Я люблю SEA. Это как СНГ, так много талантливых и сильных игроков, но такие нестабильные команды с тягой к закидыванию игр. Так интересно за этим смотреть, как за акробатами в цирке.



* Я наслаждаюсь этим мэйджором с точки зрения героев и драфтов. Нет меты на 3 керри, нет меты на мидасы или сноуболла на 15 минут. Каждая игра отличается от предыдущей и интересна.

Первые матчи плей-офф DreamLeague s11

Самое интересное на турнире началось в первые дни плей-офф. В нижнюю сетку уже отправились Team Secre, Virtus.pro и Evil Geniuses. А Team Liquid и Natus Vincere уже пакуют чемоданы домой. Зато на улице поклонников китайской сцены настоящий праздник: 3 из 4 команд в полуфиналах — это представители Поднебесной.

* KL major — Gambit на последнем месте. CQ major — ThePango на последнем месте. DL major — Na'Vi на последнем месте. Хмм… — Также было в прошлом году. Все, кроме VP, из СНГ занимали последнее или предпоследнее место, но люди все равно будут кричать о том, что NA заслужила меньше слотов.



* Откуда такой хейт J.Storm? Так много людей жалуются насчет третьего посева, но все забыли, что они как раз были топ-1-2, а топ-3 взяли FWD. — Они по картам на мэйджорах идут со статистикой 5-16, при этом они не слишком часто играли с топовыми командами. Кроме того, они скорее всего получат инвайт на TI. Это абсурд.



* Я знаю, что это только bo1, но каждый раз, когда я вижу, как Fear Darkness выигрывает игры на турнире, я счастлив.



* Я прям чувствую, в какой депрессии Xiao8. Столько сил потратить на строительство команды, пройти через столько дерьма, а теперь все вернулось к 0.



* Liquid без своей звезды — топ-8 на мэйджоре. EG без своей звезды — обыграли VP, заняли второе место на MDL. LGD без своей звезды — топ-6 (в худшем случае) на мэйджоре. OG без своей звезды — не могут даже пройти квалификацию на мэйджор.



* Нужно быть сумасшедшим, чтобы не считать, что Fy — лучшая четверка в мире.

rOtK смог обыграть Secret в их лучшей форме на TI5. И он снова делает это, когда Secret кажутся непобедимыми.

* MidOne вчера в интервью сказал, что они хотят, чтобы кто-то прервал их винстрик, чтобы они не стали излишне самоуверенны. И он говорил, насколько у них крутая химия внутри команды. Это было так мило и при этом приземленно.



* PPD фактически сделал NiP настоящей командой с тремя корами. Ни Ace, ни Fata не назвать впечатляющими игроками 1-2 позиции, но с отданным фармом 33 всегда выходит в топ по нетворсу.

* Почему создается впечатление, что Reso раскрывается только на TI? Даже не сказать, что он просто играет только на важных матчах, потому что мэйджоры — это тоже важно, а он средненько играет весь сезон. Грустно видеть, как скатилась его игра со времен DC. — Мета меняется. Уже недостаточно хорошо бить крипов.



* Liquid с 4 стендинами — топ-4 мэйджора. Liquid с 1 стендином — топ-8. Liquid без стендинов — последнее место. Для победы им нужно 5 стендинов?



* Мастер-план от Liquid — это попасть в квалификации и выбить оттуда OG, пока они не достигли своей максимальной мощи.



* Ждем всех остальных топ-3 в нижней сетке. Теперь это не Европа против Америки, теперь это Запад против Востока.



* Как по мне, каждый неожиданный результат — это история двух саппортов: Fade+Dy, Kaka+Dark, теперь DJ и Jabz. Каждая пара выиграла им карты.

Возвращение Ana

Случилось то, чего так ждали поклонники OG. Отпуск Ana закончился, и он возвращается в команду. Пока все остальные играют на мэйджоре, OG уже тренируются на буткемпе. Будем ждать их выступления на квалификациях.

* iLTW хорошо справился с работой, для которой его позвали. Как по мне, он больше был полезен в игре, чем Pajkatt. Он хороший игрок и я думаю, мы увидим его в стабильной тир-2 команде, и, возможно, даже больше в будущем. Плюс он такой миленький, все время хочется потрепать его по щечкам.



* Ana последнее время тренируется. Ставлю на то, что он вернется. Умный мальчик. Не тратил время на первую половину сезона, просто насладился отдыхом, а теперь вернулся ко второй половине, чтобы развалить.



* Если серьезно, мне интересно, почему он решил вернуться. Мне казалось, что в каких-то интервью я читал, что он хочет пойти в кулинарную школу и быть шеф-поваром. Да и с точки зрения завершения карьеры нет лучшего времени, чем после выступления OG на TI8. — Он вернулся не как игрок, а как шеф-повар.



* Наконец-то посмотрим, насколько хорошо команда с TI может выступать в течение более продолжительного времени, чем один турнир. Я не присоединяюсь ко всем этим «TI — это просто совпадение», но сомневаюсь, что Ana сможет оправдать все эти безбожные ожидания, которые лежат на его плечах. Хотя я не откажусь оказаться неправ.



* Чтобы быть справедливым, Ana на самом деле не уходил из OG. Он просто сам себя отправил на скамейку, но оставался членом организации.



* ЭТО НЕ НАСТОЯЩИЙ ANA! Он слишком широко улыбается. Где тот безэмоциональный робот, по которому я скучал?

Мобильное приложение DPC

В середине недели Valve решила порадовать обладателей Dota Plus. Теперь они могут пользоваться специальным мобильным приложением, чтобы следить за турнирами DPC. Там можно просматривать турнирные таблицы, играть в фэнтези-лигу и делать ставки осколками. Но если у вас нет D+, то устанавливать его смысла нет.

* Прекрасно. Теперь я могу быть еще более зависимым от доты. Дота в туалете, господа!



* Вот это фича! Я пытался разработать что-то подобное годами и никогда не подбирался даже близко. Valve украли мою мечту, но я рад.



* Это было бы замечательное приложение, если бы за играми могли следить все, даже не подписчики Dota Plus. Но это все еще прикольное приложение, я люблю ставки с осколками.



* Как-то очень подло выпускать новую фичу ровно тогда, когда закончилась подписка у тех, кто подписался год назад, чтобы побудить этих людей купить еще один год. Умный ход.- Это не подло. Это маркетинг.



* Мое уважение Valve. Абсолютно неожиданно видеть, чтобы они сделали такое великолепное дополнение к Dota Plus, а еще и дали возможность держаться в курсе DPC.



* Крутая штука. Надеюсь, для Battle Pass на TI она будет работать и без Dota+.

Тематика The International 9

Пришло время готовиться к следующему The International. Valve объявила конкурс сетов для сундука Collector's Cache, а значит и представила тематику. Следующий TI будет посвящены заколдованным заросшим джунглям и руинам. Пришло время для сета на Tiny!

* Дождаться не могу новой карты в этом году. Заколдованные джунгли — звучит круто! — Надеюсь, это будет также практично, как и красиво. Подводная карта невероятная, но не практичная. И я не самый большой фанат подземной карты.



* Никаких человеческих черепов и крови. smfh Valve. — Этих вещей не существует в Китае, так что они не могут существовать в игре.



* Окей, все бедные ребята. Начинайте закидывать по 5-10 долларов на свой кошелек в Steam каждый месяц. Так что к сентябрю вы сможете купить как минимум 600 уровней и не жаловаться на то, что вы не можете себе позволить какие-то эксклюзивные сеты.



* Теперь это идеальное время, чтобы выпустить тот старый красивый сет на Tiny.



* Опять зеленый? Или серый? — Думаю, оба.



* Полагаю, что эта тема вдохновлена руинами майя в Гватемале или руинами Ангкор-Ват в Камбодже и соответствующими обычаями этих культур. Должен сказать, что мне нравится эта идея, она предрасполагает к мистической теме, жертвоприношениям и почему бы не садистским древним богам. Было бы обидно не воспользоваться такой возможностью.

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