Китай по весне считают. Как появился феномен «китайской весны»

Цыплят считают по осени, а китайские команды — по весне. Каждый год в феврале-марте представители Поднебесной словно пробуждаются ото сна, стряхивают с себя заботы прошлого года и, хорошо отметив национальный праздник, наконец-то начинают играть в доту. Вот и сейчас в верхней сетке мэйджора оказалось сразу три представителя этого региона. А пока западная сцена борется за выживание в нижней сетке, мы рассказываем, как появилось явление «китайской весны» и почему во всем виноват DAC.

Сезон 2014/15

Сезон для китайской сцены начался с триумфа — две команды из Поднебесной в финале The International, два легендарных капитана на пике формы. В течение первых месяцев они так и шли рука об руку по турнирам, занимая призовые и околопризовые места. И это несмотря на замены в начале игрового года. На The Summit 2 Vici Gaming и вовсе была единственной китайской командой, но смогла одержать победу.



Пока Newbee развлекалась на местных турнирах и зарабатывала деньги, в регионе начало подрастать новое поколение. Например, на D2L отправились не только «олды», но и команда-академия CDEC. Правда, заговорят о них всерьез только через полгода.

Переломный момент того сезона случился на DAC в феврале 2015 года. Тогда из 12 (!) представителей региона на турнире в топ-8 попали только 4 команды. Выше всех забралась Vici Gaming, однако их успех быстро поблек на фоне беззубого поражения в финале со счетом 0-3. Еще одна китайская команда в топе стала пощечиной всему региону. На четвертую строчку поднялась Big God, состоявшая из четырех ветеранов сцены и одного пабера. Предыдущую половину сезона они практически не играли в доту, не тренировались, но оказались на голову сильнее всех составов, потевших на буткемпах. А что, так можно было?



Этот провал привел к одному из крупнейших решаффлов на китайской сцене и возвращению легендарных игроков. В итоге уже на следующем крупном турнире от StarLadder оба представителя Китая заняли места на пъедестале. Успех Китая продлился чуть больше пары месяцев, после чего на арену вышли Evil Geniuses и Team Secret, которые в погоне друг за другом перестали пропускать Китай в топ турниров. Впрочем, сам опыт Великого китайского решаффла команды уяснили прочно. А результат The International показал, что ни на одних ветеранах строится сцена. Но на усвоение этого урока им понадобится еще немного времени.

Лучшие результаты региона

Средние результаты региона

Сезон 2015/16

Время сравнительно слабых результатов. За первое полугодие ни одному из представителей Поднебесной не удалось выиграть ни одного турнира. Но зато в топ-2 или топ-3 они появлялись с завидной регулярностью. Сначала топовые позиции сохраняла CDEC, затем к их результатам подобрались EHOME и Vici Gaming. Общую статистику первое время портили разве что Newbee и LGD, приезжавшие на чемпионаты, чтобы оккупировать последнюю строчку. Кстати, именно тогда в первый раз близко к подиуму появляется команда Wings Gaming, занявшая 4 место на WCA. Но также быстро новички региона пропали с радаров.

Нельзя сказать, что результаты Китая в первом полугодии были слабыми или провальными. Да, первые строчки все еще доставались сменявшимся западным командам. На мэйджоре во Франкфурте представители Поднебесной и вовсе не попали в топ-3. Но их уровень игры связывали скорее со спадом у лидеров, чем у всего региона. Проблемы Китая обнажились позже — на домашнем мэйджоре в Шанхае, аналоге прошлогоднего DAC. Для представителей региона этот турнир стал катастрофой (и не только из-за проблем с организацией) — ни одна из местных команд не попала в топ-8. В этот момент история с DAC-2015, когда на VG обозлились из-за проигранного финала, показалась цветочками.

Новый массовый провал повел за собой грандиозную череду перестановок. В стороне от решаффлов не остался практически никто. Но уже на первых турнирах трансферы дали свои результаты — на StarLadder приезжают два состава из Китая и оба попадают в топ-3. «Молодежная» команда VG забирает домой кубок из Киева, затем Wings увозит в Китай трофей ESL, а к EPICENTER в топ подтягивается состав Newbee, занявший второе место и оформивший рекордный винстрик в 29 карт. Настоящая китайская весна. Правда, удивительного в этом никто ничего не видел. Все-таки китайский год на The International, кто-то должен был начать эту волну.



Правда, к самому TI на пике формы подошла только одна команда — Wings Gaming. После неудачи на манильском мэйджоре «крылышки» собрались, не стали рубить сгоряча и просто сели тренироваться. Уже через месяц они одержали победу на The Summit и во всеоружии ворвались на TI, чтобы с легкостью забрать главный приз. Вот теперь Китай выучил второй главный урок за последние годы — секрет не только в решаффлах, но и в молодых талантах. На них-то и сделают ставку команды в следующем сезоне.

Лучшие результаты региона

Средние результаты региона

Сезон 2016/17

Старт нового сезона ознаменовался для Китая двумя событиями. Во-первых, команды обратили особое внимание на «студентов» собственных академий и игроков младших составов. Старичков оставляли, чтобы делиться опытом с молодежью или отправляли играть в символические команды. Сразу несколько организаций на кор-роли пригласили юных талантов, так что быстрого взлета ожидать было бы странно. А вместе с тем вся киберспортивная сцена наблюдала за постепенным падением Wings, которая сначала перестала показывать такие же впечатляющие результаты, потом рассорилась с организацией, а затем и вовсе попала в немилость ACE.



Учитывая все неблагоприятные условия, в этот раз кризис китайской сцены пришел чуть раньше. Уже на первом мэйджоре сезона ни одна из команд региона не смогла подняться в топ-4. В восьмерку лучших вошла только LFY, которая в первом раунде обыграла своих же соотечественников из LGD с двумя заменами, а после уступила Ad Finem. И, как ни странно, за всем этим не последовала оглушительная волна перестановок. Команды сделали точечные замены, в очередной раз отправили Xiao8 на покой и продолжили работать в ожидании новой «китайской весны».

DAC, которые прошлые два года был для Китая отправной точкой в развитии, в этот раз прошел практически триумфально. Три местные команды в топ-4, достойная борьба в группе практически от всех представителей региона. Казалось бы, будить Китай не надо, он уже успел проснуться. Но уже на киевском мэйджоре оказывается, что все не так просто. Из трех команд в топ-4 остается только одна, а Newbee, на которых возлагали столько надежд, и вовсе упала на последнее место.



Впрочем, большой «китайской весны» не случилось даже после трансферного окна. Кто-то из команд Поднебесной уверенно входил в топ-3 турниров, но на этом их притязания заканчивались. Зато на фоне недавних поражений разнообразие представителей Поднебесной в топе радовало глаз. Китай мудро перенес свой расцвет на чуть более позднее время. Может, Newbee и не выиграла The International, но 4 команды одного региона в топ-6 главного турнира года — впечатляющий результат.

Лучшие результаты региона

Средние результаты региона

Сезон 2017/18

В прошлом сезоне сложнее всего выделить этапы развития китайской сцены. Он вышел таким сумбурным, насыщенным и непостоянным, что каждая команда переживала подъем в свое время. А вот спад в начале турнирного года у всех получился общий. Несмотря на впечатляющий результат на The International первый же рейтинговый турнир новой системы представители Поднебесной, Newbee и VG, провалили и заняли последние места. PW Masters стал небольшим маяком надежды, где китайские команды оккупировали пьедестал, но уже через месяц они же практически тем же составом вылетели на MDL еще на групповой стадии. На The Summit LGD финиширует последней, чем сигнализирует о том, что Китаю нужна очередная оттепель.



Контрольную отметку на DAC Китай проходит также смазано. Вроде бы и LGD в топ-2, и VG где-то рядом. Но все остальные прочно засели на последнем месте и как будто не собирались оттуда выбираться. В течение последних мэйджоров статус «китайской весны» на себе несла именно LGD, приобретшая приставку PSG и парочку трофеев в офис. Стоило им пропустить турнир, например ESL в Великобритании, как средний результат региона снова падал в район 8 строчки и ниже. Зато на майнорах свою «китайскую весну» устроила тир-2 сцена региона. Серебряными медалями поклонников дважды порадовали VGJ.Thunder, на последнем майноре сезона себя проявили Keen. И даже Newbee на уровне турниров поменьше смогла исправить свою плачевную статистику.

Лучшие результаты региона

Средние результаты региона

Если присмотреться, никакой магии в феномене «китайской весны» нет. Каждый год спад в начале сезона был обусловлен то отставанием региона от мировых тенденций, то слишком резкой сменой составов, то общей усталостью и сумбурностью турнирного расписания. И чтобы понять, что механизм не работает, Китаю нужна серьезная пощечина или удар по самолюбию. Раньше таким стимулом выступал проигрыш на родной земле, теперь — отставание по очкам в турнирном зачете. Вот и сейчас, когда уже три западные команды обеспечили себе поездки на TI9, а лучшая китайская команда не попала даже в топ-3 на домашнем мэйджоре, пришло время для Китая сказать свое слово в сезоне. И они делают это прямо сейчас на DreamLeague.