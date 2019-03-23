Время выбирать. Как расписание сезона в Dota 2 портит всем жизнь

Каждый год Valve проделывает большую работу, чтобы улучшить профессиональный сезон в Dota 2. Они прислушались к организаторам турниров и отдали им возможность проводить рейтинговые соревнования. Они обратили внимание на проблемы команд и сделали расписание более свободным. Но еще до окончания этого сезона стало понятно, что и в этот раз идеальной системы не получилось. Теперь игроки недовольны другим — квалификации на рейтинговые турниры стоят слишком близко к предыдущему мэйджору. А это значит, что открытые отборы на соревнования проходят прямо во время финальной стадии LAN-чемпионатов. Прямо сейчас, пока в Швеции VP, Secret. VG и другие сражаются за звание победителя DreamLeague, во всех регионах проходят открытые квалификации на MDL Disneyland Paris Major. И такое расписание никому не на руку.

Это плохо для игроков

Больше всего в этой ситуации страдают киберспортсмены, в том числе участники самого мэйджора. Они физически не могут участвовать в открытых квалификациях, потому что перестановки в командах не окончены.



Еще до окончания DreamLeague стало понятно, что в неловкой ситуации оказались сразу несколько игроков. Мэйсон Mason Вэнне даже при желании не смог бы участвовать в открытых отборах в Северной Америке. Из Infamous он ушел буквально пару дней назад, причем для него это было неожиданно. Он просто не сошелся взглядами с менеджментом организации. Теперь, чтобы сыграть на квалификациях к следующему мэйджору, ему нужно было бы за пару дней вернуться домой и найти себе команду. О какой-то подготовке к отборам и речи не идет.



В таком же положении оказались и Йохан PieLieDie Астрем, и Юн Febby Мин Ким из Mineski. О поиске команды корейский игрок заявил 20 марта. Уже 21 числа в Юго-Восточной Азии начались первые открытые отборочные на мэйджор. Времени на все про все — сутки. В этой же ситуации оказались игроки Forward Gaming. И судя по тому, что анонс конкретных замен состоится только 25 марта, киберспортсмены не сыграют даже во вторых опенах.

Это плохо для команд

В первую очередь страдают команды-участницы мэйджора. Да, обычно они получают приглашения в закрытые отборочные. Однако готовы ли организаторы сохранить за ними слот, если изменения будут кардинальными? Неизвестно и требует обсуждения. Именно из-за этого произошло недопонимание на американских открытых отборах. Менеджер Team Team не был уверен, могут ли они все еще претендовать на квоту, если состав команды значительно изменился. Узнать конкретное решение организаторов по этому вопросу он не успел — и состав зарегистрировался на открытые квалификации, дойдя практически до финала. И только тогда Димитри Mali Вэлетт вмешался. Причем он уверен, что команда поступила правильно — за серьезные изменения у них действительно могли отобрать слот. А это значит, что такой риск есть и у команд, выступающих на мэйджоре.



Кроме этого, участники мэйджора не могут провести обдуманные замены, даже если они не играют в открытых отборах. Когда Valve устанавливала четкие границы трансферных окон, у клубов и составов было около 2-3 недель, чтобы обдумать каждый решаффл, провести тестовые игры и присмотреться к вариантам. Теперь чтобы участник мэйджора сделал замену в составе до квалификации, ему нужно в течение недели или меньше кого-то выгнать, найти ему замену и уже быть готовым к отборам.



В неудобном положении оказываются и другие команды. Игроки, приехавшие на мэйджор, — ценные кадры. Некоторые составы, возможно, не откажутся усилиться за счет кого-то из кикнутых киберспортсменов. Но, к сожалению, на это у них не будет времени, ведь играть открытые квалификации нужно еще до официальных анонсов, а может еще и до самого факта кика игрока.

Это плохо для зрителей

Когда-то открытые квалификации были событием. Немного сумбурным, но захватывающим. Новые составы, сетка bo1, рулетка. Стримы открытых отборов собирали тысячи, а иногда и десятки тысяч человек, желавших посмотреть, как пройдут свой путь Empire или Na'Vi. Теперь же перед зрителями стоит выбор: ты или смотришь топовый матч в верхней сетке мэйджора, или следишь за развитием событий в открытой квалификации. И вполне понятно, какую трансляцию выберет подавляющее большинство аудитории.



И дело не только в том, что зрители не могут посмотреть за выступлением не менее любимых команд. На этом могут потерять и организации, которые всегда превращали открытые отборы в большое событие в своих социальных сетях. Но сейчас, когда все заняты просмотром мэйджора, многие клубы сокращают количество постов о ходе квалификаций. В итоге те же фанаты могут узнать о результатах отборов только из новостей.

Это плохо для комментаторов

«В этом большой минус наших талантов, не только комментаторов. Есть единицы, у которых есть параллельные активности. В первую очередь, это стримы. У нас есть всего пара кастеров, которые если прямо завтра перестанут комментировать Dota 2 или CS:GO, смогут на чем-то зарабатывать. Например, стримить. У нас это Витя GodHunt, у которого есть своя аудитория. Он будет стримить, сможет поддерживать себя, семью. И ему неважно, есть дота или нет», — объяснял в интервью «Чемпионату» Виталий v1lat Волочай. И открытые квалификации были как раз тем моментом, когда комментаторы и аналитики могли заняться развитием личного бренда, совмещая с любимым занятием.



Для комментаторов это не только дополнительный заработок с рекламы и донатов, но и возможность привлечь аудиторию на личный стрим. Отдельные трансляции открытых квалификаций в прошлом сезоне могли собирать больше 10 тыс. зрителей. В этот раз Дарья Eiritel Морозова, решившая прокомментировать квалификации СНГ на своем канале, по данным статистических порталов, в пике собрала меньше 1000 зрителей. Во второй день отборов к ней присоединилась Мила Mila Алиева — и на ее трансляции не набралось и сотни зрителей. И это логично, ведь на русскоязычном стриме DreamLeague в это время находились от 70 до 150 тыс. человек.

Кроме того, открытые квалификации изначально были возможностью заявить о себе не только командам, но и комментаторам. Клубы и игроки с удовольствием делились ссылками на трансляции даже не самых известных кастеров, чтобы дать шанс своим поклонникам проследить путь команды по отборочной сетке. Теперь же зрителям и без того есть чем заняться.

Это плохо для организаторов

По словам менеджера Team Secret Мэттью Cyborgmatt Бейли, организация открытых отборов не входит в обязательные требования Valve. То есть открытые квалификации, с одной стороны, подарок для команд, с другой — возможность снять с себя ответственность за странные или необоснованные приглашения. Однако за это они страдают от постоянных претензий всех сторон. Команды не имеют возможности сыграть — и жалуются организаторам. Зрители не успевают смотреть мэйджор и отборы — и жалуются на организаторов. А тем некуда деться, ведь по установленному Valve расписанию закрытые отборочные должны стартовать уже через пару дней после окончания мэйджора. Финальные дни LAN-турнира — единственное свободное время для «опенов». В итоге из-за необоснованно плотного расписания разработчика страдает и их репутация, и возможные просмотры.

Решение Valve можно понять. Они постарались избавить организаторов от лишних проблем. Так и у команд есть достаточно времени для оформления виз между окончанием отборов и стартом соревнований. И другие турнирные операторы могут провести свои чемпионаты. Но ведь мэйджоры — это главные события турнирного года. Неужели одна неделя между LAN-финалом и квалификацией так сильно нарушит чьи-то планы?