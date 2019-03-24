Кто остановит VP? Участники финальной стадии DreamLeague Season 11

Предпоследний день DreamLeague был настолько крутым и насыщенным, что кажется, будто лучше уже невозможно. Однако оставшиеся три команды на турнире постараются доказать, что ни в одном из прошедших матчей еще не был сыгран финал чемпионата. Рассказываем, кто вошел в финальную тройку стокгольмского мэйджора и какой путь они прошли за полторы недели турнира.

Vici Gaming

Статистика на турнире: 10-5

Самые популярные герои: Disruptor (6 игр), Troll Warlord (5), Terrorblade (4)

Самые успешные герои: Terrorblade, Viper, Nyx Assassin



Где-то сейчас грустят Gambit Esports. Пару недель назад они бились против Vici Gaming в финале майнора, а теперь китайская команда по верхней сетке проходит в гранд-финал мэйджора. Причем делает это так красиво, что в заслуженности их места на подиуме и TI9 никто не сомневается.



Наверное, VG прошли самый сложный и тернистый путь на этот турнир из всех возможных. Сначала они уступили в квалификации на мэйджор и находились на грани решаффла. Даже отборы на майнор они начали уже в новом составе, сменив позиции и пригласив в команду Agressif. Однако обновленная пятерка показала себя еще хуже — и VG вернула прежний состав уже на следующий день. После этого в квалификации они не отдали ни одной карты. Затем был триумфальный майнор, где китайская команда проиграла всего одну карту на групповой стадии. А теперь достойное выступление на мэйджоре. Да, им уже не так легко. Но их путь все равно впечатляет.

Отправной точкой успеха VG в этот раз стал даже не баланс фарма между Ori и Paparazzi, а идеальная сыгранность и взаимопонимание саппортов — DY и Fade. Варды, инициирование, создание пространства — в достаточно жадной команде на них лежит серьезная ответственность, с которой они отлично справляются. Оба игрока входят в топ-3 турнира по среднему количеству ассистов, а исполнение Fade называют главным открытием этого турнира.



Кого стоит бояться: Бай rOtK Фан. VG — команда, которая пытается выиграть не столько на карте, сколько во время драфта. Легендарный капитан и вице-чемпион TI4 подбирает для своих подопечных точные закрывающие пики, которые сложно предугадать. Матч против Fnatic китайская команда выиграла с Bloodseeker, а PSG.LGD уступила неожиданной Broodmother в мид. Соперникам стоит быть готовым к любому повороту событий. Во-вторых, побаиваться экспрессивного лидера стоит и самим VG. Вы уже видели, как он умеет раздавать подзатыльники за плохую игру.

Фото: DreamLeague

Fnatic

Статистика на турнире: 9-5

Самые популярные герои: Shadow Shaman (4), Puck (3), Enigma (3)

Самые успешные герои: Puck, Lifestealer, Timbersaw



Наконец-то потенциал на бумаге раскрылся в официальных матчах. Fnatic поднимается по турнирной таблице мэйджоров, делая шаг за шагом. В Куала-Лумпуре они вошли в топ-8, проиграв Evil Geniuses. В Китае им удалось забраться в шестерку лучших, но дальше они не справились с PSG.LGD. Теперь представители Юго-Восточной Азии уже минимум в топ-3 и могут побороться за выход в гранд-финал.



Fnatic с самого начала была командой, от которой ждали серьезных результатов. По уровню индивидуального исполнения они готовы ворваться в топ мира. Однако в течение полугода им чего-то не хватало. Они долго искали свой стиль — в драфте просто подстраивались под соперника и «теряли лицо». Даже здесь, на стокгольмском мэйджоре, они начали с того, что мудрили в игре против NiP. Но стоило им вернуться к своим классическим пикам и темпу — и все пошло как по маслу.

Больше всего в глаза бросается, какую работу над собой и своей игрой проделал MP. Теперь это не игрок, которого обвиняют в каждом поражении и называют якорем, тянущим Abed и DJ на дно. Теперь в глазах зрителей он действительно стал тем самым «создающим-пространство-керри». Для этого он перестал просто фидить и бегать рядом с крипам, а начал действительно сражаться с противником и представлять реальную угрозу. Он все еще не входит в топы по KDA, фарму или количеству убийств. Но в команде с Abed, DJ и IceIceIce этого и не требуется. Он точно понял свою роль и исполняет ее на высоком уровне.



Кого стоит бояться: Джардел DJ Мампусти. Просто так человека Dota Jesus не назовут, явно что-то случилось! Если бы не его Black Hole, Fnatic оказалась бы в нижней сетке после второго матча с NiP. Если бы не его способность фармить даже в самых критических обстоятельствах, команде бы не хватало боевой мощи в драках. Из всех саппортов турнира у него оправдано самый высокий GPM (отстает он только от fy). Но самое главное — способность выдерживать правильную позицию даже тогда, когда в драке царит привычный SEA-хаос

Фото: Fnatic

Virtus.pro

Статистика на турнире: 12-7

Самые популярные герои: Enigma (6), Nyx Assassin (5), Pangolier (5)

Самые успешные герои: Pangolier, Oracle, Nyx.



Если Vici Gaming прошла сложный путь к этому мэйджору, то Virtus.pro помотало уже на этом турнире. В каждой серии, кроме последнего матча, они отдавали первую карту, потом могли с трудом вытягивать начальную стадию во второй, находясь в одной неудачной драке от вылета с турнира. «Медвежьи» шарфы и флаги фанаты давно заменили упаковками валидола и валерьяночки, чтобы просто досмотреть матч до конца.

Этот мэйджор для VP кардинально отличается от предыдущих. В Куала-Лумпуре они шли по сетке практически играючи, очень редко заставляя аналитиков говорить об их слабостях. Теперь же складывается ощущение, что многие матчи даются им с трудом. Впрочем, и сами игроки не отрицают, что исполняют не на своем максимальном уровне, а этот турнир посвятили тому, чтобы разобраться в своих слабостях и отыгрывать от них. Но это не значит, что нужно каждый раз доводить Дмитрия Light of Heaven Куприянова до тирад с критикой, а фанатов — до сердечного приступа!



Самое главное, что продемонстрировали VP на пути к финальной тройке турнира — умение адаптироваться и быть гибкими в драфтах. За LAN-стадию они использовали 50 разных персонажей, а в случае необходимости без проблем ставили одних и тех же героев на разные роли и меняли приоритет фарма. Последний драфт против Secret и вовсе показал, что они не боятся даже самых неожиданных решений.



Кого стоит бояться: Павел 9Pasha Хвастунов. Паша начал турнир не самым лучшим образом. Ему как будто тяжелее остальных давались стартовые карты в групповой стадии, а игра на Bounty Hunter против Mineski будет сниться ему в кошмарах. Но чем дальше в плей-офф, тем больше 9Pasha становится настоящим керри VP. И не потому что забирает много фарма, а потому что на самом деле тащит. Его соло-убийство вражеской Mirana против LGD на Puck позволило «медведям» окончательно перевернуть вторую карту, а Brewmaster буквально уничтожил китайцев в третьей. Pangolier стал настоящей проблемой Team Secret, не позволившей им навязать удачные драки. Если у Паши игра идет хорошо, то это такой же залог успеха VP, как и хороший фарм RAMZES666.

Фото: Virtus.pro

Расписание финального дня DreamLeague s11

15:30. Fnatic против Virtus.pro;

18:30. Vici Gaming против победителя матча Fnatic|VP.