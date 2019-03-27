Иисус американской доты. Чем запомнится карьера Авери SVG Сильвермана

«Моё главное желание — выиграть TI. И неважно, что мне для этого нужно будет делать: играть или тренировать. Я готов делать что угодно», — сказал Авери SVG Сильверман в 2016 году. Тогда он был новым лицом на американской сцене и только пробовал свои силы в качестве тренера Evil Geniuses. 25 марта он объявил о завершении игровой карьеры, так и не добившись своей цели. А мы разбираемся, благодаря чему он войдёт в историю дота-сцены.

Он занял третье место на The International в роли тренера

Авери в основном знают как достойного игрока четвёртой и пятой позиций, но своих лучших результатов он добился, занимая пост тренера. В 2016 году в Evil Geniuses он напросился буквально сам. Тогда команду только постиг второй разрушительный решаффл. Не самое успешное выступление «гениев» на WePlay заставило SVG задуматься, что им может быть нужна помощь. После провала на EPICENTER Питер PPD Дагер решил дать талантливому игроку шанс.

«Я пришёл в команду, чтобы помочь им сплотиться, решить внутренние проблемы. Мне кажется, я приношу в команду оригинальную точку зрения. Я и сам многое изучал в доте, пока не играл ни в какой команде. Так что, мне кажется, я могу этим поделиться, помочь с точки зрения планирования игры и стратегии», — объяснял свою роль в составе Авери.



На TI6 SVG исполнял ту же роль, что и Bulba на пятом The International. Он был правой рукой PPD и главным помощником в драфтах, искусно подмечая и повторяя детали пиков соперников. А еще именно он помог Людвигу Zai Вольбергу достаточно быстро вернуться в форму для игры на четвертой позиции. На главном турнире года Evil Geniuses осталась в одной карте от выхода в финал, несмотря на напряженную обстановку внутри коллектива. И в этом была немалая заслуга самого Авери.

После крупного решаффла в команде, SVG вернулся к игровой карьере, но на этом его тренерский путь не был завершен. Он снова занял пост тренера в EG, но теперь уже с другой целью. Его задачей было создать синергию между двумя, казалось бы, несовместимыми саппортами — Zai и Cr1t. Оба жадные и активные, попав в одну команду, они не могли самостоятельно распределить обязанности на карте и скорее только мешали друг другу. SVG помог им выстроить баланс фарма, а сами игроки потом благодарили Джеки EternalEnvy Мао за то, что тот выгнал Авери из своей команды в такой подходящий момент.



Опыт тренерства помог SVG не только понять, чем именно он хочет заниматься в своей карьере, но и показал, как можно и нужно выстраивать динамику внутри команды.



«SVG нам очень помогает. Он очень умный парень. Он объясняет нам, какую роль в игре мы должны исполнять. И всему этому он научился на посту тренера», — рассказывал о вкладе капитана в развитие состава Явар Yawar Хассан.

Он мог стать новым PPD

У американской доты есть две беды: эго и отсутствие талантливых и ответственных капитанов. Если с первым SVG вряд ли мог бороться собственноручно, то для решения второй задачи у него явно был значительный потенциал.

«Я считал, что мои сильные стороны подходят для роли капитана. С другой стороны, была подобная необходимость. Мне вообще кажется, что в выборе роли капитана всегда присутствует влияние необходимости. Не думаю, что кто-то становился капитаном без мысли: «Если я этого не сделаю, то кто тогда?». И неважно, насколько высокого уровня капитан», — рассказывал Авери.

Хотя об SVG как талантливом лидере и стратеге говорили ещё до того, как он первый раз попал в EG, первой командой, где он стал настоящим капитаном, стала только VGJ.Storm. До этого он набирался опыта у Тибана 1437 Сивы и следил за тем, как координируют команды Питер PPD Дагер и Андреас Cr1t Нильсен. Однако те идеи, которые предлагал SVG, и его умение правильно сбалансировать состав заочно закрепили за ним звание потенциального «нового PPD».



«Мне кажется, я на это способен. И я работаю над тем, чтобы добиться того же уровня. Стать новым PPD, честно говоря, очень сложная задача. Однажды у меня получится, если буду посвящать работе достаточно времени. Пока цель меня мотивирует и подходит мне. Может, придет день, когда меня перестанет интересовать игра в доту», — объяснял SVG.

Кажется, самым сложным для него стало не столько стратегическая составляющая, сколько умение быть строгим и жестким лидером в критические моменты. Авери способен выслушивать идеи тиммейтов, комбинировать их так, чтобы никто не остался в обиде и фильтровать информацию. Однако необходимость иногда «ударить кулаком по столу» так и оставалась для него самой большой проблемой, которая не давала полностью раскрыть его потенциал.



«Часть испытания для меня — понять, как и когда занять доминирующую позицию. Это ведь часть твоей работы как капитана — быть человеком, который скажет последнее слово и удержит команду на одной волне. Это то, над чем я постоянно работаю. Но я больше склоняюсь к тому, чтобы прислушиваться к мнениям тиммейтов, учитывать их», — поделился Авери.

А теперь с его уходом американская сцена и вовсе осталась без ярко выраженных лидеров. PPD перебрался в Европу, Кайл Kyle Фридман остановился на карьере комментатора и аналитика, Стенли StanKing Янг выбрал путь вне киберспорта. И кто теперь будет поднимать американскую сцену?

Он вернул в мету Elder Titan

Тренерство, капитанство, стратегии… Это всё приходящее. Первое, чем стал знаменит SVG на профессиональной сцене, — его непобедимый Elder Titan на американских турнирах, квалификациях и просто в рейтинговых матчах. Причём это было тогда, когда на этом персонаже практически никто не играл.



Данные разных сайтов статистики расходятся. По подсчётам DatDota, ET — 3 по популярности персонаж SVG, на котором он отыграл 39 карт с винрейтом в 66,7%. Dotabuff утверждает, что за карьеру SVG провёл на нём 49 матчей и победил практически в 70% из них. Но в историю вошло совсем не это. Первую карту на ET в составе Shazam Авери сыграл в мае 2016 года на квалификации манильского мэйджора. А потом он не проигрывал на нём вплоть до октября того же года, когда Team NP столкнулась с Alliance на DreamLeague. На тот момент героя трижды подряд ослабляли в небольших балансных патчах.



Даже когда SVG только пришёл в качестве тренера в EG, именно так о нём написал Виталий v1lat Волочай.

Его тоже выгнал из команды Джеки EternalEnvy Мао

У каждого игрока в карьере должна быть чёрная полоса. У кого-то она связана с неудачными результатами, а кому-то не везет на перестановки в командах. Авери SVG Сильверман в своё время стал одним из тех, кто пал жертвой трансферной политики Джеки EternalEnvy Мао.

EE и SVG выступали вместе в составе Team NP. Авери был не только саппортом этой команды, но и помогал собирать пятёрку, предложив Джеки пригласить в команду Арифа MSS Анвара. Начали свой турнирный путь Team NP достаточно бодро. Команда выиграла три региональные квалификации, заняла 5-8-е место на мэйджоре, отобралась на DAC. Но именно неудачное выступление на китайском турнире подкосило веру EE в этот состав. По словам 1437, которого кикнули в тот же день, расставание было «не очень дружелюбным», а сам Джеки уверен, что эта пятёрка исчерпала себя.



Как и всегда в историях с киками от EternalEnvy, расставание с Джеки Авери даже пошло на пользу. Во-первых, его снова позвали в качестве тренера на TI, где он всё равно оказался выше Мао. И там же он понял, что имеет достаточный потенциал, чтобы быть самостоятельным капитаном. Спасибо, Джеки!

Он ушёл не из-за плохих результатов

Скажем честно, у Forward Gaming после TI8 игра не клеилась. Да, они всё ещё зарабатывали слоты на мэйджорах, но с уровнем американских квалификаций это не самая сложная задача. Когда команда приезжала на сами турниры, её максимумом было несколько выигранных карт и предпоследнее место в Куала-Лумпуре. Но, несмотря на эту неутешительную статистику, Авери заверил, что не это стало главной причиной окончания игровой карьеры.



«Я решил оставить карьеру игрока. Это личное решение. В последнее время мы играли не на том уровне, на который рассчитывали, но это не главная причина моего решения. Мне нравится заниматься другими вещами и хочется реализовать себя в чём-то другом. Спасибо всем фанатам, которые поддерживали нас, и особенно моих тиммейтов — они потрясающие. Я ни о чём не жалею, это был потрясающий опыт, но я готов двигаться дальше и делать что-то новое», — сказал он в прощальном видео.



Может быть, кому-то ещё понадобится его помощь не в качестве игрока, а в качестве тренера? У этого парня неплохое портфолио!