Время приносить жертвы. Обзор обновления «Алое проклятие» в «Гвинте»

Если похороны Artifact проходили пышно, а на поминки до сих пор собираются фанаты, то «Гвинт» «умирал» тихонечко. Сначала разработчикам пришлось практически с нуля переделать игру, а затем допиливать ее на ходу, чтобы, наконец, выпустить из беты. Но кор-аудитория осталась недовольна происходящим. После Homecoming в «Гвинте» было мало механик, недостаточно интересных карт и архетипов, а колоды приходилось заполнять мусором, просто чтобы скинуть его в начале раунда. Но все терпели. Все ждали его. Первого крупного обновления — «Алое проклятие». Дополнение появилось 28 марта, привнесло 5 лидеров, больше сотни новых юнитов, заклинаний и артефактов и с десяток разнообразных механик. Рассказываем, что изменилось в игре и какие карты нужно обязательно попробовать.

Королевства Севера: Поднять щиты за Цинтру!

В те времена, когда «Гвинт» еще выглядел как нарды, а лидеры игрались картами, у Королевств Севера была отличительная черта. Они использовали броню для защиты своих юнитов и машин. Учитывая, как сильно упала общая сила карт, возвращение такой механики могло сломать игру. Поэтому броня вернулась немного в другой ипостаси — в качестве Щитов (игроки в «Гвинт» помнят его как старый Квен). Этот небольшой оранжевый кружочек внизу карты заблокирует следующую порцию входящего урона, будь то хоть 1, хоть все 10.

Щит — не уникальная способность Севера. Например, сразу несколько нейтральных карт вроде «Рунического слова» и «Девы озера» получили» такой эффект. По словам разработчиков, она «оказалась слишком хороша, чтобы не поделиться ей с другими фракциями». Однако Север может использовать ее иначе. Помимо того, что щиты раздают подошедшие на помощь «Гравировщики из Цинтры», еще парочка юнитов Королевств взаимодействуют с этой механикой. Первый из них, «Виндхальм из Аттре», усиливает себя на 2 в конце каждого хода, если на нем есть щит. Если эта карта просто поможет поддерживать темп в раунде, то «Король Рёгнер» может стать неплохим финишером в правильной деке. При размещении в рукопашный ряд он снимает щиты со всех юнитов на поле и усиливает себя на 3 за каждый из них. Чтобы «отыграть» свою провизию, Рёгнеру понадобится минимум 2 щита на поле.

У вероятных колод на Щитах есть только одна важная проблема — практически все остальные фракции получили новые карты с уроном. В первые же часы дополнения игра начала сводиться к достаточно жесткому контролю, в котором сложно сохранить массовые щиты на юнитах.



Однако не стоит думать, что у Севера большие проблемы. Им досталось несколько других карт, которые хорошо вольются в старые колоды. Например, «Адалия», которая создает копию отряда из вашей руки и играет ее на стол со щитом. Неплохое дополнение к «Каэдвенским призракам» или комбинации Полосок. А «Посвящение в рыцари», распределяющее по ряду 6 единиц усиления, отлично сыграет вместе с «Тридамской пехотой», одиноко стоящей в ряду.

Из уникального в этом дополнении Северу досталась способность «Строй», которая хорошо подходит юнитам с приказами. При игре в рукопашный ряд карты с этой абилкой получают рвение, чтобы тут же использовать свою способность. Если же поставить их в дальнобойный ряд, то они усиливаются на единицу и приобретают дополнительную выживаемость, чтобы выполнить приказ в нужный ход.



Лидер: вместе с цинтрийскими юнитами к северянам присоединится и сама «Львица из Цинтры» — королева Калантэ. С ястребом на руке она будет охранять границы ваших владений и позволит использовать мощные комбинации в конце раунда. Ее способность дает возможность сыграть из руки карту Севера, а на ее место взять другую с верха колоды. В текущем положение «Гвинта» это отличная абилка, позволяющая хоть немного прокрутить колоду и выложить сразу две карты за ход — мощный буст по очкам. Игроки уже распробовали Калантэ в сочетании с разными комбинациями. Например, ей будут рады любые карты с уроном и Губерт, усиливающий себя от урона, нанесенного за этот ход.

Скоя'таэли: мир вашему дому!

Скоя'таэли как фракция всегда держались на двух типах колод: эльфийской и гномьей. Со временем их баланс и типы менялись, карты из одной временами проникали в другую, но разделение сохранялось. Игроки даже требовали поменять местами способности Брувера и Филавандреля, потому что получилось так, что краснолюд ведет в бой эльфов-ловушечников, а эльф сражается на стороне постоянно усиливающихся гномов. Но в CDPR решили поступить иначе. И просто объединить всех живых существ фракции в общую колоду, дополнив красивым сетом разнообразных дриад.



Скоя'таэлям в этом дополнении досталась уникальная способность — гармония. Карты, имеющие такой статус, усиливаются на единицу каждый раз, когда играется юнит с новой основной категорией. То есть при появлении на поле первого эльфа, человека, краснолюда, дракона или кого-либо еще. Пока таких карт в наборе не очень много: «Молодые дриады» (отдельные юниты и играемые с «Воды Брокилона»), «Дриады-охотницы» и «Сирисса». Однако фишка нового статуса не только в баффе отдельных карт, но и новом лидере, о котором немного позже.

К чему же обычно ведет разнообразие в колоде? Правильно, к использованию Лавка. Наш старый друг уже во всю влился в сообщество дриад, эльфов и краснолюдов и раздает тумаки направо и налево. Колоды с его использованием пока не устоялись и имеют десятки различных вариаций, но каждая из них закономерно содержит «Барнабу Беккенбауэра».

Помимо расового разнообразия Скоя'таэли могут похвастаться своими картами с Ядом. Это еще одна неуникальная способность, доступная не только фракционным картам, но и нейтралам. Например, такой абилкой обладает «Дриада-охотница», которая наносит два урона вражескому юниту. Если тот не умирает, на карте появляется значок яда. В следующий раз, когда на этого юнита будет наложен еще один такой же эффект, он будет уничтожен. Отличный способ борьбы с большими юнитами для колод, которые не обладают огромным уроном. Дополнить ее можно ловушкой «Богомолом». Также карты с таким статусом есть и среди нейтралов и даже в других фракциях.

Лидер: союз разных созданий Скоя'таэлей ведет в бой прелестная королева полей Дана Меабдх. Помимо того, что лидер позволит наслаждаться ее прекрасной моделькой в течение партии, она еще и имеет неплохую способность. Дана играет из колоды карту Скоя'таэлей, стоимость найма которой не превышает количество юнитов с различными основными категориями в вашей деке. Отличная основа для колоды на «Лавке». Пока что оптимальными выглядят деки с 9-10 разными категориями, включая ловушки.

Скеллиге: бей своих, чтоб чужие боялись

Вам не кажется, что с приходом Homecoming Скеллиге стали слишком мирными? Нет, они все также жаждут крови. Но им все время чего-то не хватало. Правильно, бесстрашия перед ранами не только у врагов, но и у самих себя. Именно на этом построен новый архетип, который предлагает «Алое проклятие».



К Скеллиге присоединились почитатели древнего божества Свальблода, который даже для их не самого добродушного народа был слишком жестоким. У подавляющего большинства скеллигийских карт нового дополнения есть тег «Берсерк». Он означает, что способность активируется тогда, когда ее сила падает до половины или ниже. Для мгновенной активации этой абилки в сете карт есть «Артис», при должной защите способный вытащить целый раунд. Пока персонаж находится на поле, он наносит каждому сыгранному отряду урон, равный половине его силы. Да, в том числе и вражеским. Но пока в колоды его включают редко, потому что его достаточно просто убрать с поля, а контролировать входящий урон достаточно проблематично.



А вот другие карты-берсерки уже полностью осели в колодах на новом и старых лидерах. «Идол Свальблода» создает «Фанатиков», которых на следующем ходу превращает в «Медведей». В лице «Жрецов» в игру вернулись старые корабли, которые бьют соседнего юнита и усиливаются за счет этого. А «Кнут Свирепый» (для любителей «Сирепый», как в игре), наносящий урон в половину силы дружественной карты, не только активирует ее «Берсерк», но и накладывает кровотечение на соперника. Все это стало благодатной почвой для возвращения в колоды «Хэймэя защитника», «Иоанны» и, конечно же, «Олофа».

Лидер: Свальблод собственной персоной. Отвратительный, пугающий и мерзкий на арте, в модельке он выглядит не так устрашающе, но это не отменяет его эффективности. В течение игры он может 5 раз нанести дружественным юнитам по 5 единиц урона, тем самым ускорив активацию «Берсерков». Когд заряды в его запасе закончатся, в случайном ряду появится «Медведь Свальблода» на 5 силы. Молнии и спецэффекты прилагаются. Это тот самый лидер дополнения, который является не просто полезной способностью, а во многом составляет основу архетипа.

Нильфгаард: свой против своих

Давайте будем честны, у Нильфгаарда после прихода Homecoming появились проблемы с идентичностью. Алхимия как архетип приказала долго жить, вскрытие показалось игрокам слишком рандомным и осталось только отголоском, а тактики так и не разыгрались в полную силу. И если вы ждете, что в «Алом проклятие» коварная империя может похвастаться чем-то свежим и оригинальным, то зря. В этом дополнении им придется пользоваться сильными сторонами других фракций.



Нильфгаарду придется довольствоваться «Ассимиляцией», которая усиливает отряды с таким эффектом каждый раз, когда вы разыгрываете карту, которая не была в вашей стартовой колоде. Таких юнитов в игре пока не слишком много, два из них, «Имперская провидица» и «Княжеская стража», без активации этого статуса и вовсе рискуют остаться просто троечками на поле. Зато запустить маховик роста можно множеством разных способов.

Во-первых, это бронзовая карточка нового дополнения, «Осведомительница княгини». Это шпион на единицу, который играет бронзовую копию вражеского отряда, уже стоящего на поле. «Арториус Виго» создает копию юнита с силой в единицу, но только для себя. При этом юнит и сам обладает «Ассимиляцией». А следом за ними для активации этого эффекта подтягиваются все те карты, которые когда-то должны были создать основу для шпионского архетипа. В ход идут «Исбель» из «Кровной вражды», «Кантарелла», «Подкуп» и «Императорская дипломатия». А также любые карты, которые имеют способность «создать». Финишером в этом архетипе может выступить «Шарлей на потеху», который при игре в дальнобойный ряд усиливает себя на 2 за каждый отряд из фракции противника на вашей стороне.

В остальном же новые карты Нильфаагрда предназначены скорее для того, чтобы дополнить существующие колоды. «Смотрительница зоопарка» пригодится декам на тактике, а шпион «Родерик из Дун Тынне» позволит разыграть удачное золото. Но особого внимания стоит «Вивиенна де Табрис», использующая интересную механику. Она делает силу отряда равной его стоимости найма. Почему бы не использовать ее вместе с Золтаном, который съедает 15 провизии, но сам по себе является единицей?

Лидер: споры окончены, Анна-Генриетта, кузина Эмгыра вар Эмрейса присоединяется к Нильфгаарду. Впрочем, вопреки ожиданиям, властная и вздорная княгиня не имеет ничего общего с рыцарями. Зато поможет раскрытию нового архетипа. Ее способность позволяет взглянуть на три случайных карты в руке соперника и использовать одну из них. Впрочем, как показал даже трейлер-представление лидера, это далеко не всегда может сыграть вам на руку и дать серьезный буст по очкам. Зато предоставит немало тактической информации. Чтобы «Анна-Генриетта» оправдала себя не только ассимиляцией других карт, с ней носят нового юнита Нильфааграда — «Дамьена де ла Тур», который восстанавливает способность лидера.

Монстры: кровь, луна и пиксели

Нам обещали много жутких монстров — нам их дали. В дополнении «Алое проклятие» на поле боя выходят десяток вампиров, которые будут пускать кровь соперникам. Главной особенностью/проблемой фракции всегда была игра «самим с собой». Ты что-то там плодишь на своем поле, срабатывает какое-то процветание, Лешие жрут больших юнитов, Главоглазы разбегаются по рядам. Очень редкие карты монстров позволяли этой фракции взаимодействовать с полем соперника и как-то отвечать на агрессию. Теперь в игре есть множество жадных до чужой кровушки вампиров.



Главной движущей силой монстров в этом дополнении стало «Кровотечение». Юнит, находящийся под его действием, каждый ход теряет по единице здоровья. Продолжительность действия эффекта зависит от разных условий. Такой способностью обладают обычный «Вампир», «Королева Ночи», «Гаркаин», эффект «Кровавый пир», а также несколько нейтральных карт и представителей других фракций.



Другая часть юнитов-вампиров истощает соперника, то есть наносит урон, а затем усиливает себя на такое же количество. На первый взгляд потенциал новых карт монстров постоянно превышает их стоимость найма, но это только видимость. Чтобы разыграть их на полную, нужно очень четко рассчитывать урон и продолжительность кровотечений.

При этом особняком в списке стоит красотка «Орианна», отлично сочетающаяся с вампирами и кровотечением и требующая правильного времени использования. При размещении в рукопашном ряду она накладывает кровотечение на соперника по числу союзных вампиров. При использовании в дальнобойный ряд она усиливает себя на количество кровоточащих соперников. Вовремя использованная и защищенная «Орианна» вполне может выиграть раунд вампирской колоде.

Ну и то, ради чего мы все здесь собрались. Дополнение было бы неполным, если бы Детлафф не принес нам с собой немного «Кровавой луны». При использовании карты «Алое проклятие» вы уничтожаете союзного юнита и накладываете на оба ряда эффект кровавой луны. В конце каждого хода она усиливает одного вампира в ряду на 2 единицы. Учитывая количество разнообразных вампиров в обновлении это кажется неплохим способом выиграть раунд. Однако есть проблема: пока что сыграть этот эффект может только одна карта, которая не факт, что придет к вам в руку. А сами по себе вампирчики слабенькие и легко умирают после пары тычек от любой колоды с контролем. Есть риск остаться с красивой «Кровавой луной», но почти пустым столом.

Лидер: конечно же, это Детлафф ван дер Эретайн. Бестия из Боклера не только устроит ритуал, но и сама пойдет в бой. Способность лидера позволяет трижды за игру нанести вражескому юниту 2 урона. Если при этом вы уничтожите соперника, на вашей стороне появится «Экимма» на 2 силы. Учитывая окончательную смерть Эредина и нерф Гернихоры, он вполне может стать универсалом для части колод монстров. Помимо лидера, Детлафф в дополнении появился и в облике высшего вампира, о котором уже мечтают колоды жора. Запомните его таким, потому что, вполне вероятно, эту карту ждет нерф.

Нейтралы: незаменимых нет

Сет нейтральных карт в дополнении пополнился тремя разными видами бомбочек, разнообразными чистками и юнитами, которые используют ключевые механики дополнения. «Вдохновляющая баллада» на 6 ходов дает выносливость дружественному юниту (то есть будет усиливать его на единицу каждый ход), «Вечная жажда» наложит кровотечение, а «Бродячий торговец» позволит вытянуть случайную карту из колоды, затасовав на ее место ненужного юнита из руки. Даже у «Казни» появился свой чуть измененный аналог — «Запрещенный ритуал», уничтожающий сильнейших отряд. Но среди всех карт выделяются несколько интересных экземпляров.



В первую очередь артефакт «Портал». В этом патче серьезно пострадали ведьмаки и «Плотва», став очень невыгодными для игры. Однако прокрутка ценится всегда. Для этого и придуман «Портал», который призывает две случайные карты из колоды, стоимость найма которых равна 4. Если раньше таких отрядов было не так много, то теперь — целая россыпь. Обратите внимание, что он именно призывает, а не играет. То есть если у карт есть способность при размещении, то она не будет задействована. Например, Faddybabes в своей колоде на «Свальблоде» использовал его, чтобы призывать «Хэймэя защитника».

ProNEO считает, что «Меч из Хен Гайдт», появившийся в дополнении — чуть ли не маст-хэв для каждой колоды. Это тоже артефакт, который при размещении наносит две единицы урона. Если карта уничтожена, то он играет ее копию. Это отличный способ получить сильного юнита на своей стороне.



А для тех, кто удивляется, почему все эти карты вдруг стали артефактами, а не просто заклинаниями, у CDPR есть ответ — «Вивиенна Иволга». Она уничтожает вражеский артефакт и усиливает себя на стоимость его найма. В случае портала это 14 единиц, для меча — 9.

Впрочем, появление некоторых новых карт вызывает важное опасение: не убьют ли они уже существующие эффекты и юнитов. Например, кому в колоде нужен «Рассвет», если есть «Оттепель», которая при отсутствии у соперника погоды хотя бы усилит юнита на 4, а не просто будет пустой картой?

И это далеко не всё, что привнесло в «Гвинт» первое дополнение со времен выхода из беты. Если судить в общем, разработчики славно потрудились над тем, чтобы разнообразить геймплей и уйти от принципа «ударь-погладь». Юниты прыгают из ряда в ряд, бьют друг друга, воруют карты соперника — в первые дни это будет несомненно увлекательно и интересно. Именно такую игру ждали любители Гвинта перед выходом Homecoming. Главное, чтобы потом не начали из всех щелей выползать имбовые стратегии, которые снова придётся контрить только жёсткими ослаблениями.