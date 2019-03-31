У СНГ всегда есть надежда. Первые уроки квалификаций MDL Disneyland Major

Отборочные на MDL Disneyland Paris Major еще не закончены, но три региона уже определили своих участников. СНГ на следующем мэйджоре представят Virtus.pro и Team Empire, прошедшая через открытую квалификацию. В Европе сильнейшими оказались Team Secret, Team Liquid и OG. А в Южной Америке победу одержали две бразильские команды — paiN Gaming и Chaos. Делимся с вами главными уроками и наблюдениями по итогам отборов в этих регионах.

Квалы для всех — это важно, но скучно

Статистика 6-0 по картам, самая долгая карта длилась 52 минуты, большинство игр еле перевалили за 30 минут. Так прошла квалификация на мэйджор для Team Secret, несколько дней назад вернувшихся из Швеции. Команда успела поиграть с Silencer, попробовать Bloodseeker, вспомнить Clockwerk и использовать Earthshaker на разных позициях. Им в отборочном этапе можно сделать все, потому что никто не способен составить Team Secret хоть немного конкуренции в Европе.

У Virtus.pro статистика не такая гладкая. За квалификацию лучшая команда СНГ отдала две карты — как всегда первые игры в двух матчах плей-офф. Но если во встрече с Gambit это было похоже на реальную борьбу, то в игре с Team Empire «медведи» просто написали GG, не потеряв ни одной тир-2 вышки. Как всегда, VP не хотят тратить время на матчи, которые не стоят затраченных усилий и нервов. Им проще пойти и потом выиграть следующие две карты, что они и сделали без особых проблем. При этом они тоже позволяли себе эксперименты и интересные решения. В каждой серии они повторяли не больше одного героя (например, три раза пикнули Oracle против Empire), а игре с Gambit и вовсе взяли 15 разных персонажей. И все равно все закончилось ожидаемой, предсказуемой и не вызывающей эмоций победой.

С одной стороны, квалификации для всех решили вопрос с предвзятыми приглашениями. Никаких больше 6 китайских команд на турнирах в Шанхае или лишних слотов для представителей родного региона. Но при этом часть интриги растворилась, а матчи явных фаворитов не вызывают никаких эмоций и интереса. Это скучно для зрителей, которые заранее знают исход. Это скучно для команд, которым даже не нужно сильно стараться для победы, потому что они на голову сильнее других представителей региона. И это скучно для комментаторов, которым только и остается повторять: «Ну, это же Virtus.pro, что тут сделаешь!»

Не за топ-16

Третий мэйджор — третья команда из СНГ, которая поедет покорять рейтинговый турнир. У прошлых представителей региона получилось разве что подать немного надежд в групповой стадии, а потом бесславно покинуть чемпионат на последнем месте. Из-за этого у СНГ окончательно сложился образ региона одной команды, а сообщество выступает против трех слотов на EPICENTER. Разрушать эту традицию в Париже отправляется еще одна «новая надежда» — Team Empire.



«Имперцы» прошли долгий и сложный путь к этому результату. Они разделяли игроков на два состава, меняли киберспортсменов местами, перемешивали команды и затем снова слили их в одну, выделив сильнейших. За несколько месяцев прошла запутанная, но эффективная селекционная работа, которая как минимум на квалификацию показала, что не всегда побеждают сыгранные команды-долгожители. Дело осталось за малым — продлить этот успех чуть дольше недели отборочных и не уехать из Парижа в первый же день под бурчание сообщества: «Лучше бы вместо них приехали Gambit».

Отдельной похвалы в составе Team Empire заслуживает керри команды Кыялбек dream Тайиров. Во многом именно его исполнение (и аура Рината KingR Абдуллина, конечно) создает ощущение, что Team Empire едет на мэйджор не только как посетители Диснейленда. По некоторым статистическим показателям он уже обходит Никиту Daxak Кузьмина и приближается к результатам Романа Ramzes666 Кушнарева. Осталось только удержать планку!

NiP нужно что-то менять

«Not in Paris» — так теперь расшифровывают название NiP юмористы из комментариев в чате на Reddit. Если до этого шутки про то, что Иван Mind_Control Иванов затащил этот состав в топ-4 мэйджора на своей спине еще были смешными, то теперь они кажутся вполне реалистичными. NiP как будто достигла своего пика на квалификации к прошедшему мэйджору, когда быстро разобралась в свежем патче и вытащила из рукава хардового CK. А теперь с каждым днем их игра становится все слабее и слабее.



И дело не только в том, что Адриан Fata Тринкс — совсем не тот мидер, который работает в текущих стратегиях. И не столько в том, что все коронные герои Неты 33 Шапиры или не в мете, или оказались занерфлены в предыдущих обновлениях. И даже не в том, что Питер PPD Дагер не может полностью положиться на Маркуса Ace Хёлгарда, потому что этот парень слишком нестабилен. Просто между ними нет нужной химии и синергии. Они проигрывают 60k по золоту в решающем матче против TFT и просто смотрят, как их керри умирает в драке, даже не пытаясь ему помочь. Или 33 просто покупает мидас на Doom и фармит лес, не возвращаясь к своей команде в течение 15 минут. Из пятерки высококлассных игроков последние пару дней самым скилловым выглядел PPD, выдающий Icepath по всей вражеской команде. Не должна так выглядеть команда, которая претендует на приглашение на TI.

Возможно, NiP и не нужны кардинальные перестановки в составе. Аналитики, комментаторы и зрители советуют им сменить от одного до трех игроков или просто распустить команду, пока есть возможность найти места где-то еще. Но, может быть, им не нужно поступать настолько радикально. Достаточно усилить одну из позиций или поменяться ролями. Как минимум возвращение Fata в сложную линию должно помочь динамике команды. Кто знает, вдруг в Ace или 33 скрыт талантливый активный мидер, который сможет вести команду вперед после 11-13 минуты? Если же нет, то состав нуждается в свежей крови, таланте, который бы снова зажег в них желание побеждать и работать вместе.

Так возвращаются чемпионы

Он делает 7 киллов за 7 минут, его Anti-Mage в два раза обгоняет по фарму вражеского керри, а потом он влетает под фонтан к соперникам, покупает там Ghost, быстро перекладывает предметы в инвентаре и ускользает как ни в чем не бывало. Без Анатана Ana Фама OG с трудом пробивалась на майноры и выглядела там бесполезным балластом. С ним действующие чемпионы TI огрызаются во встрече против Team Secret и зарабатывают путевку в Париж.

Невероятно, как один человек может изменить команду. И причина не в том, что Ana играет на голову выше Игоря ILTW Филатова или Пера Андерса Pajkatt Олсона Лиля. Просто рядом с ним и все остальные игроки раскрываются иначе. Если OG лезет под тир-2 вышку на 5-ой минуте, то они делают это всей командой, а не фидят по одному. Если Топиас Topson Таавитсайнен влетает на вражескую базу в ультимейте Pangolier, то он умрет не просто так, а знает, что где-то в это время Ana разменялся парочкой убийств. Йессе Jerax Вайникка снова есть с кем раскрыть свои способности активного саппорта, а смерти Йохана n0tail Сундштайна не заканчиваются проигранной картой.

Но не стоит думать, что Ana стал настоящим чудотворцем для OG. Команда и по этой квалификации разгонялась постепенно, вспоминая прежние связки и возвращаясь к командному исполнению. Topson уже успел завоевать звание второго EternalEnvy за свои странные решения, а n0tail — поставить рекорды по смертям (16 на Abbadon). Но, как рассказал в интервью Себастьян Ceb Дебс, после первого дня групповой стадии в команде что-то щелкнуло — и механизм снова заработал как надо. Теперь они просто мечтают, чтобы действие их ультимативной способности «Ana» продлилось подольше, а кулдаун на отпуск у австралийского таланта был чуть покороче.

Не только легионерами сильна Южная Америка

Пример Омара w33 Аливи и Расмуса Misery Филиппсена преподал всей сцене два важных урока. Западные игроки поняли, что в Перу и Бразилию можно приехать, чтобы взять легкий слот на мэйджор. А местные команды осознали, что без помощи извне им будет сложно тягаться с легионерами. Поэтому Infamous перед стартом квалификаций пригласила к себе в состав двух европейцев — Оливера Skiter Лепко и Мальте Biver Винтера. Но оказалось, что все не так просто.

Первым сюрпризом от Южной Америки стала победа нового состава paiN Gaming, который собрался пару недель назад. В него вошли уже знакомые многим Родриго Liposa Сантос и Адриано 4dr Мачадо в компании с Леонардо Mandy Вьяно, у которого даже в родном регионе не самая добрая слава. Несколько раз за свою карьеру он мог ливнуть из официальной игры на 10 минуте, потому что проиграл мид, или просто не явиться на матч из-за ссоры с тиммейтами. А теперь он стал хорошим мальчиком и вместе со своей командой обыграл Chaos в матче верхней сетки за слот на мэйджор. Конечно, Misery явно недооценил своих соперников, взяв саппорта Ember Spirit на 4 позицию, но в остальном победа была честной и заслуженной.



Такой расклад событий явно не обрадовал Infamous, которые были настроены отправить свой обновленный состав в Париж. Оказалось, что просто взять легионеров в состав — это только треть дела. Несыгранная команда вяло смотрелась даже против перуанских стаков, что уж там говорить о Chaos, за спиной которых несколько мэйджоров и тренировки с лучшими составами мира. Теперь Infamous остается надеяться только на то, что они успеют сыграться к квалификации на майнор.