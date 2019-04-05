Математический коллапс. Почему DPC-очки в Dota 2 так сложно посчитать

Ещё один сезон — ещё одна попытка Valve автоматизировать турниры. Наибольшие изменения в этом году коснулись системы баллов, по которым определят обладателей прямых приглашений на The International. Вот только разработчики так неопределённо сформулировали свои правила, что уже сейчас возникла путаница и чехарда. Объясняем, что происходит с рейтинговой таблицей и какие правила нуждаются в конкретизации и дополнении.

Причины для замен

Одна из самых больших проблем текущей системы — замены. На первый взгляд, правила Valve четко регулируют этот вопрос:

«Команда, играющая с заменой на LAN-финале турнира, получит 60% от заработанных баллов», — гласит официальный FAQ на сайте профессионального сезона. Никаких дополнительных пометок или условий.

Однако за прошедшие несколько турнирных месяцев это правило уже несколько раз поставили под сомнение.



Всё началось с первого же мэйджора, который проходил в Малайзии. Нета 33 Шапира, игрок Ninjas in Pyjamas, являясь гражданином Израиля, физически не мог попасть в эту страну. Малайзия и Израиль не поддерживают дипломатические отношения. Замена в таком случае просто необходима. Тогда игроки впервые обратились к Valve с просьбой сделать исключение. Питер PPD Дагер в своем заявлении даже указал, что при регистрации состава команда не знала, где будет проходить турнир, чтобы заранее подыскать решение. В итоге Valve пришлось понять, простить и разрешить замену без штрафа. Тогда разработчикам похлопали и похвалили за понимание.

Следующая ситуация уже накалила обстановку. На мэйджор в Чунцине не смогли добраться два игрока — Бакыт Zayac Эмилжанов из The Pango и Амер Miracle аль-Баркави из Team Liquid. Первый не получил вовремя визу, второй отсутствовал по «личным причинам», которые до сих пор не раскрываются. В итоге по окончании турнира The Pango увидела напротив своего названия очки со штрафом за замену, а Liquid — полную сумму. После бугурта в «Твиттере» и на Reddit команде из СНГ вернули их заслуженные баллы, а по ходу обсуждения ситуацию приравняли к истории с NiP — игрок не виноват в сложности дипломатических отношений между странами.

А вот вопрос с Team Liquid остался открытым. Конечно, личные причины могут быть совершенно разными, включая проблемы со здоровьем, однако это открывает огромный простор для других организаций. Игроки рассорились во время буткемпа — сошлемся на личные проблемы. Появился сильный свободный агент, который поможет набрать побольше баллов, — скажем, что у нас уважительная причина. К сожалению, сейчас Valve не устанавливает конкретных рамок «уважительности». А в истории Dota 2 уже был случай, когда у самого игрока и команды были совершенно разные взгляды на его способность выступать на турнире.



Решение: ввести конкретный список причин, которые могут быть использованы для снятия штрафа. А еще не помешало бы задействовать медиа-ресурсы Valve после каждого круга майнора и мэйджора. Все хотят знать, кто и почему получил или избежал наказания.

Замены во время и между квалификациями

Скажем прямо, новая система регистрации составов превратила тир-2-3 сцену в полный хаос. Постоянно кто-то куда-то добавляется, удаляется, или просто играет, не регистрируясь. Команды умудряются сменить игроков между двумя открытыми квалификациями. Что уж там говорить о заменах между отборами на майнор и мэйджор.



Итак, что говорят нам об этом официальные источники:

«Во время отборов команда должна играть хотя бы с четырьмя из пяти зарегистрированных игроков (в таком случае она не получит штрафа)». Однако никто не указывает, когда именно должен быть зарегистрирован этот состав.

Вариант первый — перед квалификацией на мэйджор. Вполне логично, что перед стартом отборов команды утверждают пятерки и отправляются в путь. В таком случае использование других игроков на квалификации к майнору уже должно считаться заменой.



Второй вариант — закреплять составы дважды. Тоже адекватный подход, ведь если команда не прошла на мэйджор, то она захочет улучшить свои шансы на майноре. Такой возможностью пользовались перуанцы Playmakers, пробившиеся на The Bucharest Minor и изначально не получившие штрафов.

Но, как показывает практика, состав закрепляется даже не перед началом открытых квалификаций, а перед стартом региональных отборов. Этот пример продемонстрировала Flying Penguins, которая начала открытые квалификации одним составом, прошла их с другими игроками и в итоге не получила штраф.



Всё это приводит к невероятной путанице среди команд и внутри рейтинговой таблицы. Некоторые составы умудряются регистрироваться чуть ли не посреди отборочных, чтобы успеть запрыгнуть в последний вагон. При этом в правилах даже не сказано, что грозит команде за использование двух стендинов в квалификациях. У них также отнимут 40% очков? Дисквалифицируют?



Решение: закрепить даты и время, к которым должны быть зарегистрированы составы. При этом утвердить, какое наказание несут команды за использование замен именно во время отборочных. Опыт этого сезона показывает, что ростер-лок — не такая уж и плохая штука для систематизации и порядка.

Что происходит во время дизбанда?

С заменами вроде бы разобрались. Теперь остается один из самых спорных вопросов текущей системы — дизбанды. Здесь ситуации складываются по двум сценариям: команды могут распадаться постепенно или в один момент.



Казалось бы, с первым вариантом все понятно. Снова обращаемся к официальному «своду правил»:

Менеджер может удалить игрока из команды, но и игрок может покинуть её сам. В любом из этих случаев команда потеряет 20% от полученных отборочных баллов.

Логично, что с постепенной потерей игроков команда теряет и заработанные баллы. Рассмотрим эту ситуацию на примере Tigers. Состав выиграл первый майнор сезона, получив на нем 120 очков. После этого в команде технически произошло 4 замены на 3 позициях. Сейчас из того состава в Tigers играют только двое киберспортсменов. Видимо, сбившись в подсчетах где-то на середине пути, Valve просто удалила команду из своей рейтинговой таблицы.



Liquipedia решила не поступать также сурово и оставила их на 25 позиции с 61,5 баллами, учтя три изменения между текущим составом и той командой, которая когда-то взяла майнор. И вот тут начинается самое интересное, ведь замен в Tigers на самом деле было 4! На месяц к команде присоединялся Чай Mushi Е Фан. Он пришел, заменив Ahjit, а затем ушел, оставив место 458. Он не принес команде очков, потому что она не прошла на рейтинговые турниры. Но должен ли он отнимать уже заработанные баллы при уходе, как гласят правила? Liquipedia считает, что нет. Valve, видимо, считает, что лучше сделать вид, что ничего и не было. И надеется, что Tigers не станет претендовать на слот.

Второй случай ещё более сложный и запутанный. Допустим, команда выступила на турнире, результаты ее не удовлетворили — и игроки просто решили разбежаться каждый по своей тропке. Ситуация вполне реальная, когда речь заходит о стаках, пробивающихся на майноры и не умеющих или лишившихся спонсорской поддержки. Что в этом случае происходит с заработанными очками?



В этом сезоне таких историй было как минимум две. Первая ROOONS, стак Брайана BSJ Канавана, выступивший на первом майноре сезона. Игроки разошлись, а вот ничейные баллы в таблице остались. Liquipedia, ориентируясь на систему регистрации, оставила ROOONS 8 баллов за одного игрока, все еще числящегося в составе. А Valve решила оставить все 20.

Обратимся к другому примеру — Test123. Команда выступала под тегом paiN X, прошла квалификацию на мэйджор в Куала-Лумпуре, где заработала 150 очков. Затем организация отказалась поддерживать состав, ребята сменили одного игрока, а потом и вовсе разошлись. Что произошло в таблицах? Liquipedia оставила команду под названием Test123, отняв у них 40 очков за замену. Теперь она висит там мертвым балластом, ведь она больше не существует. Valve же удалила из своего списка paiN X, не стала добавлять Test123 и просто потеряла очки в процессе. Странная ситуация с обеих сторон.

А теперь загоним Valve и их систему в угол. В официальном FAQ сказано:

«Теперь баллы привязаны к командам».

На вопрос о том, что именно Valve понимают под «командой» и что происходит при смене организации. Мэттью Cyborgmatt Бейли объяснил, что для разработчиков команда — это пять игроков. Другие же уверены, что баллы закрепляются за организацией, ведь в первом блоге Valve упомянула: система «начнет учитывать владение командой».



Представим себе ситуацию. Команда отыграла на мэйджоре и раскололась на два лагеря. Двое остаются в текущем клубе, трое создают новый состав, добирая двоих игроков. У кого останутся баллы? Кто быстрее пожалуется на Reddit?



Решение: ввести понятие «дизбанд» в систему профессионального сезона. Отдельная кнопка, отдельный элемент управления, отдельная графа в таблице. И, конечно, определить, что в этом случае происходит с очками. А учитывая гипотетическую ситуацию, стоит еще и уточнить, что в понимании Valve есть «команда» и кто ей «владеет».

Где прогрессия очков?

«Общее количество очков за турнир будет также постепенно увеличиваться, основываясь на времени года. Турниры ближе к The International будут приносить дополнительные очки», — в такую прекрасную реальность поместил нас самый первый блог Valve о системе DPC. Звучало это вполне объяснимо и логично. Чем ближе к TI, тем ценнее и показательнее выступления на турнире. Приглашения на главный чемпионат года всегда основывались на результатах после нового года, изредка учитывая предыдущие заслуги. Но по какой-то причине Valve от решения отказалась. И в сейчас это может привести к проблемам.



Самый яркий показатель того, что с этой системой что-то не так, — Ninjas in Pyjamas. Команда заняла 4-е место на первом мэйджоре сезона, набрав 1350 очков. Выступления в следующих трех кругах принесло им еще 220 баллов. Сейчас они могут не попасть на майнор. Но даже в этом случае «ниндзя» сохранят значительные шансы на приглашение на TI9. И всё благодаря одному турниру, сыгранному осенью. На другом патче (еще до 7.20). С заменой. Если бы количество очков на мэйджорах увеличивалось с приближением TI, то у соперников было бы намного больше шансов подвинуть подобные команды.

Сейчас граница гарантированного попадания на TI9 опустилась до 3691 балла. А это значит, что команда, занявшая первое место на первом мэйджоре и заработавшая 4950 очков, могла проваливать даже открытые квалификации в течение полугода, но все равно попасть на The International.

Решение: вернуться к идее сделать весенние турниры более «дорогими», чтобы скорректировать результаты за год. Тогда на TI с большей вероятностью попадут команды, которые хорошо играют в апреле-мае, а не проявили себя в октябре.



И это далеко не все проблемы, которые закрались в официальную рейтинговую таблицу. По словам Cyborgmatt, официальный рейтинг составляется автоматически, но постоянные перестановки, смены организаций и появление «уважительных причин» сводят её с ума. На Liquipedia волонтеры заполняют все вручную, но тоже не могут успеть за всеми изменениями. И что самое главное, не знают, от какого момента их регистрировать. Сейчас это кажется незначительными перетасовками в нижней части рейтинга. Но когда речь зайдёт о последних слотах на TI, команды будут цепляться за каждый балл.