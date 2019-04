«Здорово, морячок». Как классические игры Blizzard ощущаются 20 лет спустя

Март выдался урожайным на события от Blizzard. Компания, которая каждый релиз выдерживает как вино, вдруг разряжает одну новость за другой. Вот вам Diablo, вот вам первые две части Warcraft. Буднично и без заигрываний. Хоть какая-то смена пластинки в информационном поле после новостей о мобильной Diablo, закрытии киберспортивной программы в Heroes of the Storm и массовых сокращениях.



Впрочем, с тех пор любая новость компании воспринимается в штыки. Сообщения о безвозратно утраченном доверии появляются по поводу и без. Если обстрагироваться от шума, то в марте главное хранилище легендарных игр пополненилось классикой. И если вы никогда не играли ни в Diablo, ни в Warcraft, самое время ознакомиться.

Сразу оговорюсь для новичков. Нет никакого смысла пенять на управление, графику и интерфейс. Игры вышли адаптированными под современные операционные системы. Они намеренно сохранили весь багаж архаизмов (за это их и любят). Главное, что здесь есть — атмосфера, полное погружение и механики, которые работают до сих пор. Не зря говорят, хорошие игры актуальны и через 10 лет, и через 20.

Видео можно посмотреть на канале Carbot Animations.



Первая Diablo по-прежнему наводит ужас. В детстве в нее просто невозможно было играть. Приходилось ждать брата, брать табуретку, садиться за спиной, смотреть и не мешать. В Diablo нужно продумывать каждую мелочь. Нельзя качать что попало и бездумно ломиться вперед. Запорол персонажа? Иди создавай нового. Музыкальное сопровождение в игре такое, что мурашки по телу бегают до сих пор. Тот случай, когда любая мелочь создает магию.

Скорости самих персонажей не высокие. Ну а что вы хотели, раньше иначе было нельзя. Да, герои порой двигаются неуклюже. Однако ощущение приключения, когда ты погружаешься в катакомбы старой церкви, где полный мрак, ад и разврат, не покидает до последнего.



Встреча с Кузнецом — по-прежнему одна из самых напряженных и запоминающихся. Даже когда ты уверен, что у тебя хороший обвес и правильно раскиданы очки, все равно страшно открыть ту самую дверь. Потому что, как только это происходит, раздается вопль: «Свежее мясо!» Мне 27, а я все равно подпрыгиваю на месте.



Некоторые фанаты разочарованы, что в наборе нет дополнения Hellfire. Вот только в Blizzard никогда не считали его каноничным. Все-таки игру разрабатывала сторонняя студия.

С Warcraft Orcs and Humans немного другая ситуация. В 1994 году к жанру стратегий только присматривались. В 1992 вышла Dune 2, в 1993 — The Settlers и Stronghold. Сотрудникам Blizzard хотелось понять, к чему приведет их эксперимент. Результат превзошел их ожидания. Сейчас первый Warcraft ощущается немного не так, как раньше. Нужно строить здания возле дороги (а не где хочешь), выделять юнитов через Ctrl (больше четырех нельзя) и вообще максимально использовать горячие клавиши. Иначе твоя армия никуда не пойдет. Зато брифинги перед заданиями — настоящий праздник. Хотя кого теперь этим удивишь?



Сюжет, конечно, далек от нынешней версии истории, в которой рассказывается о первой войне между людьми и орками. Да и главный значение Orcs and Humans — Warcraft 2.



Вторая часть — любовь на всю жизнь. Все эти пряничные домики, модели орков, которые кажутся совершенно не злыми, а очень даже милыми, музыка, бои по всем фронтам. Тем более что в новую версию игры добавили команды для запоминания отрядов и зданий через Ctrl. И вообще Warcraft 2 — первая и последняя стратегия с морскими сражениями, где нужно добывать нефть. В той же WC3 ничего подобного уже не было. Зато появились герои.



Единственное, чего мне не хватает — озвучки от студии «СловоПалитраКод». Их работа над локализацией по-прежнему считается одной из лучших в индустрии: «А ещё говорили: «Сходишь в армию». А ещё говорили: «Посмотришь на мир». Эх, надо было идти во флот». Реплики пехотинцев, огр-магов, джаггернаута троллей и людских рабочих бесценны. Без них как-то не так. Зато сам игровой процесс совершенно не устарел.



Первые игры Blizzard — настоящие хиты, от которых без ума большинство фанатов. Они любят говорить, как трепетно раньше компания относилась к игрокам и как ловко она умела удивлять. Не то что сейчас.



Те времена далеко позади. Нет никаких 90-х, «развалов» на Горбушке или Совке, жвачек Turbo и магазинов в переходе, где можно обменять один диск на другой, возможно, с доплатой. Нет былого восхищения, когда все казалось в новинку. Зато теперь в интернете Сергей Галенкин вместе с Epic Games Store воюет со Steam и его последователями, компании-издатели молятся на игры-сервисы, а сама индустрия достигла таких размеров, о которых раньше никто и не думал. Главное, что хорошие игры по-прежнему с нами.