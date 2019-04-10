Поле экспериментов. Как на Sony Xperia 10 играются киберспортивные хиты

Обзоров техники, где бы сравнивали технические характеристики или рассматривали экран через лупу, хватает. Мы же решили протестировать последний Sony Xperia 10 с помощью игр.



Для начала — несколько слов о телефоне, чтобы все понимали. Xperia 10 и 10 Plus — телефоны среднего сегмента в линейке Sony. Одна из главных «фишек» аппаратов — помимо достойного аккумулятора, наличия NFC и миниджека — дисплеи с соотношением сторон 21:9. По идее большие углы обзора должны были подойти геймерам, которые любят рубиться в россыпь киберспортивных и не только хитов, доступных в мобильном формате. Но всё оказалось не так просто. Протестировав несколько игр, мы поняли, что некоторые из них идеально подходят для смартфона, в то время как другие совершенно не предназначены для нового формата телефона. Третьи получат патч в ближайшее время.

Для теста мы выбрали несколько киберспортивных хитов из разных жанров, которые есть в мобильном формате — от красочной, но неспешной Hearthstone до стремительных боевиков, вроде PUBG Mobile.

Hearthstone

До того как взять телефон в руки, я не раз сталкивался с мнением, что лучшие игры для Sony Xperia 10 — Hearthstone и World of Tanks Blitz. И та, и другая по максимуму используют разрешение экрана 21:9.



В случае с карточной игрой от Blizzard я частично согласен. В меню, в коллекции карт, на экране выбора колод — HS растягивается на максимальную ширину. При этом картинка не выглядит хуже. В самой игре она слегка обрезается по краям. Пустое пространство заполняют чёрные полоски.



На нестандартном для телефона экране Hearthstone выглядит так, как от него ждёшь. Управляться с рукой, полной карт, удобно. Остальное — ловкость рук и благословение рандома.

World of Tanks Blitz

Танковый симулятор Wargaming по полной использует возможности смартфона. Игра что в меню, что в бою выглядит действительно приятно. Какие уж там карточки. Посмотрите на эту картинку — видны даже объекты по краям карты. Наверное, больший обзор виртуальные танкисты могут получить только на PC.



Но есть одна важная вещь. В первые несколько матчей приходится привыкать к лёгкости смартфона — он так и норовит выпасть из рук. Из-за нового формфактора приходится даже чуть переучиваться держать смартфон в играх — то перекроешь пальцами динамик, то карту. Но после 10-15 минут, когда привыкаешь к «телу» Sony Xperia 10, становится очень комфортно — враги щёлкаются на раз-два. Если вы выбираете смартфон для игр и сильно увлекаетесь World of Tanks Blitz, то это лучший выбор.

PUBG Mobile

«Этот режим скоро будет доступен на вашем устройстве», — так говорится про самые топовые графические настройки в PUBG Mobile. Самостоятельно игра присвоила Xperia 10 минимальные показатели. Их можно переключить на средние, но лучше от этого не становится. Игра так и остаётся бледной и невзрачной. Картинка при этом сваливается влево, а справа остаётся небольшая чёрная полоска.



И это очень досадно, потому что где-где, а именно в шутерах, формат 21:9 мог бы дать определённые преимущества игроку — увы, разработчики одного из самых популярных боевиков мира так не считают. Для всех поклонников PUBG Mobile придётся ждать патча.

Vainglory

Даже если вы играете как рак в MOBA-игры — не беда. Vainglory не вызывает диссонанс. Самое главное — расположение кнопок. С ними вообще нет никаких проблем. Как и Wargaming, разработчики мобильной MOBA выжимают максимум из мобильного гейминга. Картинка оптимальная, весь процесс плавный и без лагов (о чём нельзя сказать о PUBG).

Если говорить не о соревновательных играх, здесь складывается примерно похожая картина. Есть игры, которые идеально смотрятся в новом формате — например Armello. Но есть немало хитов, которые пока не получили поддержку формата 21:9. Среди них и моя любимая Out There, картинка которой обрезается по бокам, и Fallout Shelter, в которой остаётся неактивная часть экрана.

Поэтому Sony Xperia 10 подходит в первую очередь для тех, кто любит поиграть в мобильном формате в соревновательные игры, а также в горячие новинки, разработчики которых учитывают все новые форматы — например свежую The Elder Scrolls Blades. Поклонникам же игр постарше придётся подождать, когда авторы их любимых хитов обратят внимание на новую линейку смартфонов от Sony и добавят поддержку разрешения 21:9. В этом смысле Sony Xperia 10 ощущается, несмотря на то что формат 21:9 появился довольно давно, как какая-то определённо новая технология, за обживанием которой успевают далеко не все.