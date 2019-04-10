Год дракона без драконов. Как изменится HS с выходом «Возмездия теней»

Старый соревновательный год на пару с рыцарями смерти ушли на покой, Генн и Баку отправились на пенсию. 9 апреля — день начала новой эры.

9 апреля в 20:00 мск стартовал новый сезон в Hearthstone. День мечты для многих игроков. Наконец-то ушли в прошлое надоедливые и абсолютно поломанные карты.



Профессиональные игроки и стримеры постоянно критикуют разработчиков за недостаток обновлений. Или за отвратительные тайминги по их выпуску. С ними могут поспорить казуалы, которые едва ли успевают накопить золота к следующему дополнению. И тех, и других можно понять. Но в компании явно не торопятся с решениями. И за это им достается сразу от обеих групп.

Год дракона — первая надежда на то, что соревновательные матчи станут интереснее. Рандом никуда не денется, а вот бесячих карт точно станет меньше (но это не точно). Рассказываем, как изменится Hearthstone с релизом «Возмездия теней» и переходом в новую эру.



Прощайте рыцари смерти, задачи и легендарное оружие

«Экспедиция в Ун'Горо», «Рыцари Ледяного Трона», «Кобольды и катакомбы» — все эти наборы уходят в вольный формат. Больше никаких рыцарей смерти, квестов и легендарных оружий. Некоторые архетипы, как «квест рога», полностью исчезнут, другие, как «контроль-маг», преобразуются.



Коротко о том, какие классы лишатся ключевых карт.



Друид: о неповоротливой колоде на больших существах с «Малигосом» придется забыть. Задача «Исполины джунглей» вместе с «Проклятым учеником» и «Архигрибом Икслидом» покидают ротацию. Вслед за ними отправляются «Зов чащобы», «Развилка» и «Тотальное заражение». Что станет с контроль-версией пока непонятно. Все дело в уходе многих существ с эффектом «Провокация», «Оберега: малая яшма» и «Хадронокса», вокруг которого и приходилось плясать.



Охотник: колоды на «Предсмертных хрипах» трансформируются в нечто иное по сути. Зверей сменят механизмы (ну или попытаются, по крайней мере). В то же время класс лишится карт, которые могли активировать способность. Количество эффективных заклинаний тоже уменьшится, что отразится на «Зул’джине»: «Оберег: малый изумруд», «Ко мне!» и «Обходной удар» отправятся в небытие.



Маг: элементали никогда не пользовались огромной популярностью, но все же они разбавляли метагейм своим присутствием. Большая их часть выпадает из ротации. Колоды с секретами и расчетом на быстрый вынос соперника претерпят изменения. То же самое касается и контроля. «Взрывающиеся руны», «Метеорит» и «Ярость дракона» канули в лету.

Паладин: пропадает архетип с рыцарями смерти, все остальные вариации агрессивных и мидрейнджевых стратегий сильно преобразятся. Все потому, что ротацию покинут «К оружию!», «Праведная защитница», «Лозоруб», «Хранитель Солнца Тарим».



Жрец: большие существа уходят в прошлое, как и контроль-версия колоды с драконами. «Ментальный крик», «Оберег: малый алмаз», «Обсидиановая статуя» и «Сияющий элементаль» с «Темными видениями» и «Лирой Осколком Солнца» — все эти карты вы больше не увидите в соревновательном формате.



Разбойник: «квест-рога» и «бейн-рога» перестают существовать как архетипы. Основополагающие карты отправляются в вольный формат. Мидрейндж-стратегия потеряет «Кровожадного злолиста» и «Эльфа-менестреля».



Шаман: как и в случае с магом, элементали перестали быть одним из возможных полноценных архетипов. Вариации со «Снежными великанами» и перегрузкой тоже перестанут существовать. Покинет ротацию и «Вулкан» с «Целительным ливнем». Впрочем, без лечения шаманы не останутся.

Фото: Трен Каниуга (Trent Kaniuga).

Чернокнижник: листы контроль-версии серьезно преобразятся. «Дискард-лок» лишится ряда ключевых карт, как «Королева Завас», «Гончая Лаккари» и «Королева Лана’тель». Из ротации пропадут множество существ и заклинаний, которые составляли основу самых разных колод: от «Кобольда-библиотекаря» и «Осквернения» до «Грубого гомункула» и «Первоученицы Рин».



Воин: в последние годы класс переживал взлеты и падения. Да, без «Детеныша дикорога» и «Гниломорда» будет не так, как раньше. Однако всем этим картам добавляла ценность «Баку Пожирательница Луны», которую отправили в Зал славы. Теперь балом правят драконы и механизмы.



Нейтральные карты: здесь должен быть гигантский список карт с мурлоками, элементалями, драконами, зверями, механизмами и таких существ, как «Принц Келесет», «Плотоядный куб» и «Грибомант».

Зал славы

Фото: Трен Каниуга (Trent Kaniuga).

Кстати, о хранилище карт, которое регулярно пополняется все новыми и новыми экземплярами. В сообществе не раз отмечали пагубное влияние на метагейм «Генна Седогрива» и «Баку Пожирательницы Луны». Их-то мы больше и не увидим. Поигрались в одном сезоне — и хватит. Вместе с ними уйдут некоторые классовые карты, которые поддерживали структуру колод на четных или нечетных картах.

Фото: playhearthstone.com

Другое важное изменение — забвение «Стража ужаса», «Близости к природе» и «Божественной милости». Так чернокнижник лишится очень сильного существа с рывком, паладин останется без мощного заклинания на добор карт, а друид — без точечного «ремувала» за 1 ману, который мог сбить темп и запороть всю игру.

Тени сгущаются

Теперь пора разобраться, что нас ждет с приходом года дракона. Карты из дополнений «Ведьмин лес», «Бумный день» и «Растахановы игрища» добавляются к классическому набору. Это та основа, с которой нам придется иметь дело в течение следующего года.



Какие эффекты и механики добавляют «Возмездие теней»:



● 41 существо и оружие с «Боевым кличем»;

● 12 существ и заклинаний с «Предсмертный хрипом»;

● 8 заклинаний с «Дуплетом» (новая механика; вы разыгрываете заклинание и получаете его копию в руку, она не пропадает до конца игры);

● 10 существ с «Провокацией»;

● 5 существ и заклинаний с «Натиском»;

● 1 секрет;

● 3 оружия;

● 5 заклинаний, которые улучшаются каждый ход (новая механика);

● 6 существ (5 классовых и одно нейтральное), которые кладут в руку случайных прихвостней (они бывают пяти видов, дешевые существа, но с сильным эффектом «Боевого клича»);

● 7 мехов;

● 7 элементалей;

● 6 демонов;

● 6 зверей;

● 4 мурлока;

● 3 дракона;

● 1 пират.



По отдельности вся эта статистика не имеет никакого смысла в отрыве от классов и архетипов. Мы изучили обзоры профессиональных игроков и стримеров, а заодно и первые сборки на Hearthpwn. Сразу предупреждаем: в тексте используются тестовые версии колод. В будущем они могут здорово измениться. Так что если у вас нет всех необходимых карт, погодите неделю-другую, пока метагейм не устаканится.

Лечение для друида и много токенов

Фото: playhearthstone.com

Все классовые карты можно разбить на две группы. Первые относятся к колодам, которые будут восстанавливать здоровье герою или существам. Вторые — выносить противника вперед ногами в первые пять минут.



Главный вопрос, которым задаются сейчас профессиональные игроки и аналитики: насколько боеспособны колоды друида, построенные вокруг лечения? Kolento убежден, что они смогут что-то показывать только против агрессивных колод. Против контроля они абсолютно бессильны. Все потому, что друиду нужно как-то активировать ключевые способности. А если нет существ, то обо что биться-то тогда? Киблер отметил скудный набор карт, из которого вряд ли что-то получится собрать. Однако же он одним из первых ударился в эксперименты.



У такого архетипа есть одна проблема. У друида, который играет от защиты, нет карты, которая в одночасье перевернет ход партии или выиграет ее. Исключение — «Малигос» (о нем ниже).

Код на колоду: AAECAZICDF+7A5gH+wyM+wLo/AL1/AKggAPKhgPTlAPJnAPanQMJQJMEhQbEBrmUA8WUA8+UA8CYA7ufAwA=

Выход в токены кажется наиболее вероятным вариантов. Много хороших дешевых существ («Желудейница», «Стражницы Пути Снов»), есть возможность раскопать трех миньонов при пустой руке («Портал Хрустальной Песни») или получить случайное заклинание при лечении («Исцелительница»). И главное — «Благословение древних» и «Сила леса». Рядом с таким количество древней «Древовещатель» (превращает «пеньки» в существ 5/5) кажется уже и не такой уж плохой картой.

Код на колоду: AAECAZICAiTh+wIOX/0C7QP3A+YF1+8C3/sCv/0C1YMDtIkDw5QDzpQDypwD05wDAA==



Отдельно стоит выделить «Хранителя Сталладрис». Легендарная карта идеально взаимодействует с существами и заклинаниями, где нужно выбрать эффект. Хранитель позволяет положить копии обоих вариантов в руку. Цель номер один на уничтожение при появлении на столе. Игроки пока думают, куда его можно пристроить. Тем временем Томас Sintolol Зиммер уже собрал рабочую колоду с «Малигосом».

Код на колоду: AAECAZICBrQDxQS3Boz7AvX8AtqdAwxAVl/+AdMDkwTEBuQIv/IC5PsCuZQDypwDAA==

Меховой охотник

Фото: playhearthstone.com

В новом дополнении разработчики делают ставку на колоду с механизмами и «Предсмертными хрипами». Главный вопрос: чем активировать эффект? Все необходимые карты уходят в прошлое. Одна надежда на способность «Магнетизм».

Пока не совсем ясно, насколько такая стратегия конкурентноспособна. У охотника есть «Взрывомастер искряк», который призывает 4 гоблинские бомбы 0/2, «Урсатрон», заклинание «Девять жизней» и «Аннигилятрон». Здесь встает выбор: выходить в вариацию с бомбами (ССЫЛКА: https://www.hearthpwn.com/decks/1257928-hos-magnetic-bomber) или делать ставку исключительно на существ, как это сделал Киблер.

Код на колоду: AAECAYoWBo0B3O4CgPMCmPsCoIAD8ZYDDJcI4vUC7/UCtPYCufgCqPsC9v0CzIEDoIUD8pYDwJgDtpwDAA==



Все остальные карты, по мнению Александра Kolento Мальша, пока что слабо сочетаются друг с другом. Вот только это совершенно не отталкивает экспериментаторов. Хотите колоду с «Зул’джином»? Получите.

Код на колоду:

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Все лучшее магам

Фото: playhearthstone.com

Вот уж кого не обделили вниманием, так это магов. Похоже, что архетип с дешевыми заклинаниями и существами на столе никуда не денется. Класс получил парочку прекрасных карт:

● «Фокус» — «Вы раскапываете заклинание за (3) или меньше»;

● «Морозный луч» — «Дуплет. Замораживает выбранное существо. Если оно уже заморожено, наносит ему 2 ед. урона;

● «Манасмерч» — «Боевой клич: вы кладете в руку случайное заклинание мага за каждое заклинание, разыгранное вами на этом ходу»;

● «Лягушка-пострелушка» — «После того как вы разыгрываете заклинание, наносит 1 ед. урона случайному существу противника».

В комбинации с «Вихрем углей» мало никому не покажется. Все упирается только в добор карт и в темп. Если у мага получится поддерживать высокую скорость, то он запросто может ворваться в топ. Но без «Алунет», который давал по три карты, будет сложно.

Код на колоду: AAECAf0ECKsErwTtBbgI7vYC74ADpIcD1pkDC7sCtATmBJYF++wClf8Cuf8Co4cDwZgDn5sDrpsDAA==



Второй подвид — маг на больших существах. Одну из ключевых ролей отводят под «Кадгара». В комбинации с ним неплохо смотрятся «Сила созидания» и «Воля призывателя», а также «Джан’алай, лоа-дракондор», призывающий «Рагнароса». «Почтовый ворон» хорош в любой из колод, а «Калесгос» может доставить немало проблем в перспективе и при контроле стола. Как финишер, он не годится. Все-таки, если в героя противника нужно пробить на 10, для этого уже есть «Огненная глыба».

Код на колоду: AAECAf0ECIoHoIADpocDqIcD1pkDlpoDn5sDip4DC02KAckD4QfsB77sAsP4AqSHA82JA4OWA9OYAwA=

Возвращение драконов и секретов

Фото: playhearthstone.com

Из паладинов опять пробуют сотворить почитателей драконов и любителей секретов. Первым пока не хватает карт. Все-таки раньше очень многое держалось на «Супруге дракона» («Боевой клич: следующий дракон, которого вы разыграете, будет стоить на (2) меньше») и «Владыке Смертокрыле» («Предсмертный хрип: призывает всех драконов из вашей руки»). Были и другие не менее сильные нейтральные карты.



Сейчас же приходится собирать с мира по нитке из того, что есть. Такому архетипу банально не хватает существ, за счет которых он будет разгоняться по темпу и доминировать. Тем более что к самому «Нозари» есть вопросы. В ситуациях, когда вам нужно чуть-чуть подлечиться, чтобы добить соперника на следующий ход, он только мешает. В остальном есть вероятность не дожить до 10 маны.

Код на колоду: AAECAaToAgaQB6IJ3oIDvZkDipoD2p0DDNwD4QTPBo0IjwmJ8QK48gLoiQPsiQOtlAOxlAPolAMA



С секретами все куда интереснее. Но только благодаря одной карте — «Командору Риссе». Она позволяет нашим секретам срабатывать дважды. Весь архетип поддерживают такие карты, как «Не сдаваться!» и «Отчаянные меры». Первая дает всем союзным существам +2 ед. здоровья при розыгрыше вражеского заклинания. Вторая выкладывает случайный секрет. При этом заклинание можно повторить сразу или на следующий ход.



«Загадочный клинок» здесь смотрится как приятное дополнение. Тем более что с секретами у паладина проблем не будет. Тут возникает другой вопрос: получится ли прокручивать колоду в нужном темпе?

Код на колоду: AAECAZ8FCK8EyATdCpruAsD9AvmTA5SaA8edAwuMAZ4BzwaxCK3yAtj+AvWJA76YA46aA5CaA7SbAwA=

Бей своих, чтоб чужие боялись

Фото: playhearthstone.com

Этот девиз вполне подходит современным жрецам. Один будет заставлять «молчать» своих, другой — неистово воскрешать.



До релиза дополнения профессиональные игроки нередко утверждали, что «сайленс-прист» будет сокрушать. Все из-за заклинания «Недремлющая душа» и дешевых, но очень сильных по параметрам существ. Правда, пока на горизонте не так-то уж и много подобных колод.

Код на колоду: AAECAa0GBNMKsPsCoIADk5sDDe0B0gryDPLxAr3zApeHA9iJA4OUA4eVA5ibA66bA4KdA4OgAwA=



На деки с воскрешением заставили обратить внимание две карты: «Катрина Муэрте» и «Массовое воскрешение. Пользователь NanaKwame показал первую рабочую сборку. У некоторых игроков есть к ней вопросы, но мы предупреждали: сейчас старт сезона, через неделю все изменится.

Код на колоду: AAECAa0GBMv4AqCAA4uKA5ObAw3lBPIMgvcC5fcCof4Cl4cD5ogD0okDgpQDwpkDmJsDmZsDz50DAA==



Если вы заметили, у Жреца наконец-то появилось заклинание, которое помогает выносить существ с силой атаки 4. Именно поэтому «Запретные слова» — необходимое дополнение для любой колоды.

Воруй, убивай, призывай

Фото: playhearthstone.com

Разбойникам, как и в последние годы, насыпали карт, с которыми поначалу вообще непонятно что делать. Йон Orange Вестберг уже пристроил кирку, «Скупщицу краденного», «Домушницу», «Вендетту» и «Негодяя ЗЛА». Получилась классическая комбо-колода, пускай и с расчетом на воровство карт. Тем более что сейчас эта механика поддерживается куда лучше, чем полгода назад. Как итог — топ-1 европейского ладдера.

Код на колоду:

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Саму идею с воровством можно развить. Все-таки остается «Научный шпионаж» («Замешивает в колоду 10 карт класса противника, эти карты стоят (1)») и «Тесс Седогрив» («Боевой клич: разыгрываете все карты других классов, разыгранные вами в этом матче, цели выбираются случайно»). В новом дополнении появился «Так Нозоус». Но пока ни игроки, ни аналитики не понимают, как и куда пристроить новых легендарных существ. Они вроде и хороши, а в то же время требуют ресурсов. Да и для раскрутки их потенциала нужно, чтобы Марс зашел за Юпитер.

Хороший мурлок — мертвый мурлок

Фото: playhearthstone.com

В Blizzard не оставляют надежды превратить шамана на мурлоках в отдельный архетип. Раньше он получал все новые и новые карты, но этого было недостаточно. С тех пор, как класс потерял легендарного мурлока с рывком, все стало бессмысленно. Сейчас разработчки предприняли вторую попытку. И, похоже, вполне успешную.



Многие обзорщики положительно оценили «Шрамурлока». Уж больно хороша основная способность. Если в будущем в Hearthstone добавят еще парочку полезных существ для этого архетипа, он точно ворвется в топ-1.

Код на колоду: AAECAaoIBNMBp+4CnJsDtZ8DDZQD2wOrBqcIkwnw8wKc/wLzigP2igOMlAO1mAPGmQP0mQMA



Несмотря на уход многих важных карт «Дрыжеглот-шаман» никуда не пропадет как архетип. «Ведьмино варево» и «Козни Хагаты» заняли места «Вулкана» и «Целительного ливня». Пользователь Ontes настолько прокачал идею, что он готов выносить жрецов на воскрешении ногами вперед. Колода рассчитана на тех, кто не хочет бездумно выкидывать карточки одну за другой. Готовьтесь к партиям по 40 минут.

Код на колоду: AAECAaoIEIoB7gG7A+0Figen7gLv9wKXgAOggAOKhQPBiQPzigOVlAO5mQPFmQOGnQMH9QT+Bf8F6voCrZEDipQDwpkDAA==

Рафаам и бесы

Чернокнижник получил самый неодназначный набор карт. Большинство из них либо ситуативны, либо сочетаются, но не так хорошо, как хотелось бы. Так, например, «Бесище» стал бы хорошей картой, не срабатывай его условие только в руке. Или «Мать выводка». Такое существо за 6 маны не очень приятно держать в колоде. Если б оно стоило 5 маны с учетом характеристик и способности, еще куда ни шло.



Единственная карта, которую можно пристроить, что в «зулока, что в «контроль-лока» — «Суперзлодей Рафаам». Он дает второй шанс на победу, если первая волна атаки захлебнулась.

Код на колоду: AAECAf0GCO0F8gWJBtsGnPgCoIADwI8Dl5cDC4oB3gW2B+EHjQjMCPMMxfMCj4AD2pYDwpkDAA==

Возвращение доктора 7

С момента выхода нового дополнения прошло несколько часов, а пользователи Hearthpwn уже назвали колоду «сломанной». И все из-за «Главного подрывника Бума», «Заводного гоблина» и «Гайкалибура». Эта троица выведет из себя даже самого терпеливого и стойкого соперника. Колода рассчитана на контроль стола и выход в позднюю стадию. Тут-то как раз здорово показывает себя «Омега-уничтожитель». Впрочем, и без способности существо за 4 маны с параметрами 4/5 хорошо смотрится.



На остальные карты из дополнения можно даже не обращать внимания. Вы их если и увидите, то только на арене.

Код на колоду: AAECAQcGyAO67ALN7wKS+AKggAOblAMMS/sBsgid8AKb8wKD+wKe+wKz/AL1gAOXlAOalAOSnwMA



Начало любого соревновательного года — самое интересное, что есть в Hearthstone. Пока никто не понимает, какие классы будут божить, а какие болтаться на дне метагейма. Самое время для диких и непредсказуемых экспериментов. Потом уже не дадут.