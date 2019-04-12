«Я не думаю, что Team Team — это команда EternalEnvy»

Американская сцена изголодалась по новым талантам и свежей крови. Поэтому к Рико Gunnar Лопезу, мидеру Team Team, в регионе приковано особое внимание. Парень в свои 19 лет уже несколько раз брал топ-1 региона по MMR, а теперь вместе с Джеки EternalEnvy Мао отправится на мэйджор в Диснейленде. Автор подкаста Position 6 поговорил с американским талантом, узнал об атмосфере в Team Team и расспросил о главных сложностях становления профессионального игрока.

О победе на квалификации к мэйджору

Я не ожидал, что мы пройдем квалификацию. Мы собрали команду за неделю до старта отборов, когда к нам присоединились EternalEnvy и Lelis. Изначально с нами играл Boris, но он ушел, а Envy сам попросился играть с нами. Мы согласились. У нас была всего неделя на тренировки. Я был уверен, что мы выступим достойно, займем место так четвертое, а потом поиграем в квалификации на майнор против compLexity. Но вышло так, что и мы, и coL, прошли на мэйджор, так что я доволен.

Перед квалификациями на турнир тренировки прошли не лучшим образом. Мы проигрывали командам, которые в итоге оказались слабее нас, отлетали от J.Storm и Forward Gaming. Дела шли не лучшим образом даже в первый день отборочных. Мы дважды сыграли против coL и в общем счете проиграли 0:4. После этого мы всю ночь просидели в дискорде, обсуждая матчи, драфты, героев — и на следующий день что-то щелкнуло. Мы были в нижней сетке, так что для выхода на мэйджор нам нужно было выиграть два bo3. Мы отдали первую карту в тот день, оказались в одной игре от вылета с квалификаций — и обсудили все заново в перерыве. И вот после этого все в нашей команде сложилось. Мы отыгрывали чисто, были довольны тем, что мы делаем, коммуникация наладилась.



И с этого момента мы стали играть лучше, результаты на тренировках улучшились. Так что со второго дня квалификации на мэйджор наша команда значительно усилилась.

Об атмосфере в Team Team

В команде все открыты к обсуждению. В других составах, где я играл, такого не было. А здесь такой настрой с самого первого дня, как я присоединился к Team Team. Это очень полезно — говорить о доте друг с другом и пытаться прийти к одной идее. В других командах игроки были не так самоотверженны. Мы могли собраться минут за 30 до игры на квалификации и обсудить: «Хэй, я думаю, этот герой хорош. Я считаю, что нужно взять вот этого героя!» И все такие: «Звучит круто». И как только квалификация заканчивается — все просто ливают из дискорда. Выиграли ли вы или проиграли — все уходят. Или скажут: «Молодцы, хорошая работа!», или просто отключаются в тишине, потому что раздосадованы поражением. Мне кажется, что оба варианта одинаково плохи. Нужно остаться после игры и все обсудить.



В Team Team все спокойны. Никто не выходит из себя из-за поражений или когда что-то идет не так во время игры. Большинство из нас после неудачной карты просто скажет: «Я думаю, что вот тут что-то пошло не так. Нам нужно исправить это» или «Почему мы закинули игру, сделав вот это?». И после 5-10 минут обсуждений мы открываем реплей и начинаем его просматривать. Это командная штука, а не заслуга какого-то отдельного игрока.

О роли Envy в команде

Это уже второй раз, когда я играю с Envy. Первый был достаточно коротким, неделя или две. Но мне не кажется, что он каждый состав превращает в “команду EternalEnvy”. Просто у него очень много клипов на YouTube и Reddit, где он кричит на своих тиммейтов и командует. Но по опыту официальных матчей, он просто очень умен в плане понимания игры, а мы многому у него учимся. И при этом он тоже говорит с нами, доверяет нашему видению игры, учится у нас. Думаю, его приход в команду был правильным решением. Мы узнали много нового, особенно о передвижениях по карте, об атаках на строения, о перемещениях соперников — он невероятно умен в этом отношении. И он все еще утверждает, что капитан команды — ixMike, он видит его в качестве лидера. Так что не думаю, что Team Team — это команда Envy.

О прошлом опыте

В первую настоящую команду я попал где-то год назад. Обычно мы с друзьями с высоким MMR просто собирали стаки на квалификации. Например, мы неплохо отыграли на открытых отборочных к TI7. Тогда мы обыграли стак PPD, Boris, Ritsu и Jubei. Прошли опены, но в региональных отборах нас просто развалили. Мне кажется, мы тогда выиграли от силы одну карту. Но хоть мы и тренировались каждый день и старались вести себя как команда, я все равно не назвал бы ее именно так.

О важности коммуникации

Самое сложное для меня — это говорить. Я не осознавал этого раньше. Когда я только начал играть в командах, я говорил по минимуму. В какой-то степени просто ждал, когда кто-то заговорит со мной. Отчасти это нервное, отчасти — отсутствие опыта общения в игре. А еще я жутко расстраивался, когда на линии что-то пошло не так, когда меня убили в миду. Не то чтобы я тильтовал и начинал фидить, но я просто переставал говорить на всю игру. Это было серьезной проблемой, но сейчас я работаю над этим, и ситуация становится лучше.

Команда говорила мне, что если я не буду говорить, то я заруиню игру. Невозможно выиграть, когда 20% команды отключается от коммуникации. Умение общаться — мастерство, которое в сообществе недооценивают. Скилл — умение общаться так, чтобы использовать минимальное количество времени и слов, но при этом максимально точно передавать информацию. И это очень сложно.

В пабах ты в лучшем случае говоришь: «Хэй, ребят, пойдёмте заберём вот эту вышку» — и команда либо послушается тебя, либо нет. Но в командной обстановке люди говорят практически всю игру. Как минимум один человек не умолкает. Да, на пару секунд может установиться тишина, но в основном это информация, которой вы постоянно обмениваетесь: кто-то скоро возьмет уровень, кто-то пропал с линии, соперники могли прожать смок, у них может быть вард. Всегда есть мелкие детали, которые нужно учитывать.



Они могут не напрямую влиять на твою игру. Особенно на начальной стадии. Остальные четверо стоят на сторонах и постоянно что-то обсуждают. А я тут в миду, я знаю, что происходит у меня на линии! Так что я особо не разговариваю. В лучшем случае скажу: «Ребята, я забрал куру» — и так раз шесть за первые минуты. Вот и весь мой вклад в раннюю стадию!



Но помимо этого есть много всего, о чем нужно думать, особенно когда дело доходит до тимфайтов. В этот момент наступает хаос. Три человека могут кричать три разные команды, а тебе нужно все это успеть обдумать и выработать свою собственную идею, когда в одну секунду кастуются по 20 спеллов. Вот это самая суматошная часть игры.

О кике из Flying Penguins

Да, мой пул героев был мал. Но в то же время мы брали тех персонажей, на которых мне было комфортно играть. Поэтому мы замкнулись на нескольких героях. Причина была скорее в недостатке уверенности у меня и нежелании играть на других персонажах. В прошлом я бы мог сказать, что не хочу играть на этом герое, потому что тебе постоянно нужно играть с командой. DK, Viper, Razor, Necrophos — все они ничего не могут сделать сами по себе.



Мне нравится использовать героев, которыми я могу играть один, самостоятельно забирать киллы. А DK, например, требует, чтобы ты собрался с командой, передвигался с ней и дрался с ней. У меня не было такого опыта игры, я больше соло-игрок и пабер. А в рейтинге такими героями не покатаешь. Ты можешь сказать своей команде, что вам нужно собраться вместе, но тебя могут не послушать. И вот ты остаешься один на командном герое без команды.

Но с тех пор как я присоединился к Team Team, я всегда спрашиваю у ребят, какой герой лучше подойдет под ситуацию. А ещё в свободное время я изучаю реплеи других игроков и могу предложить персонажа, который должен быть силен в определённом пике.



Мы проделали это даже во время квалификаций на мэйджор. В первый день мы проиграли Razor от Limmp. Когда мы обсуждали эти матчи, ребята сказали: «Мы были бы очень сильны, если бы ты мог играть на этом герое». На следующий день у нас был выходной, так что той ночью я сыграл 6 или 7 матчей подряд на Razor, а потом столько же на Lina. Во время следующего официального матча мы пикнули и Lina, и Razor. Кажется, карту с Razor мы проиграли, но сама возможность взять этого героя — невероятно важна.

О переходе от пабера к профессиональному игроку

Раньше я был сфокусирован на том, чтобы выигрывать каждую игру, набрать как можно более высокий рейтинг. Думаю, это всё ещё важно лично для меня. Недавно я даже взял топ-1 на несколько дней и с тех пор мечусь между топ-1 и топ-5. С этой точки зрения я добился своей цели. Я все еще хочу взять 9k, но это задача на будущее. Последнее время в пабе я стараюсь больше учиться, брать героев, которые для меня неудобны и попытаться к ним приспособиться. Раньше я мог просто взять сильного героя, на котором я хорош, играть на нем 6 матчей подряд — и наслаждаться собой! Я же выиграл 6 карт подряд! Но в этих матчах я ничему не учился, просто потому что эти персонажи так сильны, что и учиться-то нечему.

Как по мне, мне всё ещё важно немного выпендриться, что ли. Каждый раз, когда я делаю что-то клевое, я чувствую себя действительно ярким игроком. Конечно, иногда так можно закинуть игру, но я стараюсь держать себя в руках.

А ещё это поддерживает уверенность во мне и в моей команде. Каждый раз, когда я вижу, как кто-то из моих тиммейтов делает хайлайт, я думаю: «Хэй, этот парень играет в моей команде! И поэтому мы так хороши!»

О давлении

Мне кажется, когда ты играешь на профессиональном уровне, ты всегда находишься под давлением. Всегда будет не так уж и много слотов на мэйджоры и майноры, только 1 команда от NA сможет пройти квалификацию на TI. Это всегда битва за то, чтобы оставаться в топе. В прошлом это было давление в игре: если я отыграю плохо, меня могут кикнуть. Сейчас такого нет. Если я и выступлю плохо, то вряд ли моя команда будет считать меня плохим игроком — и это к лучшему. Когда команда верит в меня, я чувствую себя намного увереннее и комфортнее. Даже игра кажется проще.



А что касается давления вне игры, то у меня нет большого опыта общения со спонсорами или организаторами. Так что я обычно спрашиваю и оставляю все на совести Майка, Brax или Envy. Например, когда мы выбирали керри и Envy попросился в команду, мы все еще обсуждали другие варианты. И я сказал ребятам: «Майк, Brax, у вас в этом есть опыт — вам и выбирать, кто у нас будет играть на керри».

О карьере стримера

Когда ты стримишь, ты постоянно думаешь о том, что все это записывается. Да, ты можешь удалить VOD, но у кого-то все равно будет клип и он сохранится навсегда. Страшновато, если подумать об этом. Но лично я обычно очень спокоен, у меня не сумасшедший характер. В плане того, что я не кричу особо, не схожу с ума. Я просто играю в игру и не делаю ничего безумного. Да и шутки у меня обычно сухие, так что забавных клипов не получается.



С тех пор как я начал стримить, я решил сфокусироваться именно на игре. Не то чтобы я не стримил ради зрителей… Но я играю пабы, чтобы работать над собой, а не чтобы их застримить — вот как я вижу эту ситуацию. Когда мы будем жить где-то в тимхаусе, возможно, мне придётся сделать выбор между стримингом и карьерой. Но сейчас, пока я живу дома и у меня есть достаточно свободного времени, я не вижу в этом проблемы. Во время трансляций я пытаюсь сосредотачиваться на игре, закрываю чат во время матча, стараюсь не думать о том, что сказать чату. Просто стараюсь сделать вид, что я не стримлю в этот момент.

Сейчас я не хочу преподносить себя как стримера. Хочу, чтобы люди видели во мне игрока. Чтобы они считали, что Gunnar — профессиональный игрок и он хорош. А ещё он стримит.

О будущем Team Team

Я предан этой команде. Я не так долго играю с ними, но основа команды, Brax, ixMike и Newsham, собрались сразу после TI. Эта команда играет вместе уже достаточно долго. И если мы продолжим усиливаться, я не вижу причин уходить из этой команды. Тем более что мы прошли квалификацию на мэйджор, да и вообще в этой команде приятно играть. Приятная обстановка, и нет ничего такого, что бы вызывало желание уйти.