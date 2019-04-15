«Почему программисты поставили лёгкую сложность у человеческой команды?»

Epicenter и распределение слотов

Началась неделя на Reddit с очередного громкого обсуждения. Организаторам Epicenter пришлось отказаться от первоначального распределения слотов, когда СНГ доставалось 3 квоты, а Северной Америке — только две. Пока у каждого региона в копилке будет два слота, а судьбу оставшихся трех объявят ближе к квалификациям.

· Кажется, Valve не рады, что NA досталось всего два слота.



· Кто-то в Valve очень любит EG. И конечно они так ничего и не сказали по поводу того, что 3 игрока EG прилетают, чтобы сыграть квалификации, а тренируются в Европе. — Я не понимаю, причем тут фаворитизм в сторону EG. EG на две головы сильнее любой другой команды в NA. Очень маловероятно, что на них как-то повлияет 2 или 3 слота дадут региону. Valve могут быть предвзяты к NA в общем. — Знаешь, ты на самом деле прав. EG, вероятно, единственная команда, которой все равно, сколько слотов будет у NA.



· Китай и Европа определенно заслужили третий слот. А последний нужно снова разыграть в Madness-квалификации.



· Останутся три слота у NA. — Это смешное заявление. Это же очевидно, что у каждого региона должно быть по 1 слоту, а все остальные нужно отдать NA, величайшему региону за все времена!

· У NA вообще есть больше чем 2 команды? Серьезно? — А у СНГ есть? Если им оставят третий слот, то кто будет третьей командой? Empire? Winstrike? По сравнению с ними у NA-команд резюме получше.



· Но было бы очевидно, что распределение слотов, которое они опубликовали раньше, не было основано на решении Valve? Очень непрофессионально с их стороны публиковать собственное распределение слотов, зная, что этим обычно занимаются Valve. Так что я могу предположить, что изначально это было решение разработчиков. Не поверю, что Epicenter бы так поступил.



· Проблема в том, что мы не можем оценить силу тир-2 команд. 6-8 команд сейчас впереди остальных. А на мэйджоре оставшиеся 8 встречаются друг с другом только один раз на групповой стадии и потом в bo1 на вылет. В таких условиях сложно составить рейтинг для распределения слотов. И нет других международных турниров для тир-1,5-2 команды. Мы видели только ESL в Катовице, где Gambit отыграли очень хорошо, а Forward и Col провалились. Но разве этого достаточно, чтобы оправдать изменения? В следующем сезоне я был бы рад видеть 2 слота на каждый регион на мэйджоре. А потом майнор на 12 команд (тоже по 2 слота на регион) и 4 лучших команды оттуда поедут на мэйджор. И больше никаких обсуждений.



· Дайте NA 1 слот, EG теперь европейская команда.

ESL One Mumbai в укороченном составе

В начале недели стало известно, что первый крупный международный турнир в Индии пройдет не с таким широким размахом, как предполагалось. А все потому что с чемпионата снялись сразу 5 участников. Gambit, NiP и Alliance сделали выбор в пользу майноре, CHAOS заявили, что будут готовиться к мэйджору, а JStorm уехали в Вегас. Им на замену нашли только Team Team, так что формат турнира пришлось сократить.

· -5 команд, +Envy, +Signify гарантированно в плей-офф. Определенно не идеальная ситуация для ESL One, но я согласен и на это. Наверное, я один из меньшинства, которые просто хотят получить достойный ESL One в своем городе.



· Можно ставить все на то, что SEA-команда выиграет этот турнир. — А мне кажется, что Keen Gaming — сильнейшие на этом турнире.



· Я как-то разочарован, что мы не получим турнир на 12 команд. Но хэй, EE едет в Индию! Все равно с нетерпением жду возможности посетить тир-1 турнир в Индии. Надеюсь, все пройдет без проблем, так что команды больше не будут опасаться приезжать в Индию.



· И люди спрашивают, почему не так много команд хотят проводить турниры, когда легчайше половина твоих зрителей может исчезнуть меньше чем за неделю до чемпионата.



· Очень непрофессионально со стороны команд. До групповой стадии всего 5-6 дней. — Все команды, которые снялись с турнира, должны быть наказаны. Пусть их не пустят на квалификации к следующему турниру. Подобное дерьмо отталкивает инвесторов от доты, как от организаторов, так и от команд.



· Я могу понять ситуацию NiP, Gambit и Alliance, так как они готовятся к майнору, но не понимаю, почему Chaos и J.Storm снялись в такой краткий срок до турнира. Обидно, но все равно пойду и буду смотреть.



· Разве Team Team не участвуют в WSOE. Если речь идет об этом турнире, то раз Team Team могут поехать и в Вегас, и в Мумбаи, то и J.Storm должны иметь возможность. Если это именно тот турнир, тогда я не понимаю, о чем J.Storm думали, когда снимались с турнира на 8 команд с призовым в 300k ради турнира с меньше чем 100k призового.

Винрейт читеров

GOSU.AI радуют (и немного расстраивают) реддиторов новой подборкой статистики. В этот раз они сравнили винрейты героев с использованием читов и без них.

· Твое лицо, когда твой герой так плох, что даже с читами не может набрать больше 50% винрейта.



· У моего друга практически 100% винрейт на Sky. Он просто любит играть на нем и очень эффективно жмет кнопки. И ему дают репорты каждый день. — А действительно ли ты хорошо его знаешь?



· Какие читы можно использовать на Timber? — Выкладывание предметов на ману на землю, нажатие Soul Ring, подбор предметов — все меньше чем за 1 секунду. Это серьезно.



· Я все понимаю, но даже мысль о том, что они используют ИИ для этого, заставляет меня сомневаться. Хотя он и будет отмечать читеров верно в более чем половине случаев, все равно есть возможность, что кого-то он посчитает ошибочно.



· Значит ли это, что читы работают? — Это очевидно, иначе зачем бы люди их использовали.

Матч OG против OpenAI

Главное событие прошедшей недели — матч между OG и ботами OpenAI, которые прошли еще полгода тренировок. И если на TI8 профессиональные команды не испытывали больших проблем в игре против ботов, то в этот раз OG уступили со счетом 0:2. И не только они. До показательного шоу-матча ботам проиграли Lithium, Alliance и SG. И тоже с разгромным счетом.

Сила коммуникации. 6 вещей, которые боты OpenAI Five делают лучше людей Разбираемся, как и почему боты проекта OpenAI оказались сильнее OG, действующих чемпионов The International.

· Видел много споров о пуле героев и о том, как это повлияет на игру OpenAI. Но кажется, что люди упускают основную цель всего проекта. Дело не в том, чтобы создать лучших ботов в доте, а создать ИИ, который сможет быстро адаптироваться под разные ситуации и принимать оптимальные решения. По сравнению с шоу-матчем против кастеров, где были неограниченные курьеры, OpenAI в этот раз как будто даже имеет отличное чувство игры (если не считать байбеков) и намного лучше читает ситуацию. Это было более естественно и похоже на то, что я ожидаю от игры хорошей команды.



· Байбеки — это не баг.Это определенно натренированное поведение. И, видимо, статистически в большинстве случаев лучше все равно выкупиться.

Такое ощущение, что OpenAI стали настолько сильнее с точки зрения стратегии. Когда они играли с Blitz и Cap, создавалось ощущение, что они просто чизят с 5 курьерами и отменой блинков. Может, Topson немного закидывал, но OG просто переиграли.

· Те, кто считает, что OG играли несерьезно, посмотрите интервью Purge с n0tail об этих играх. Это очевидно, что они воспринимали все серьезно, но проиграли по ряду причин.



· Valve нужно подписать этих OpenAI, чтобы они занимались обучением в LP.



· Могу предположить, что каждая про-команда попробует обыграть OpenAI. Надеюсь, они не будут держать реплеи в секрете. Интересно посмотреть, как тир-1 команды, вроде Secret и VP, подойдут к этому.



· Почему программисты поставили легкую сложность у человеческой команды?



· Они оценивают предметы на всех героях, чтобы разделить фарм и меняться ролями во время матча. Это более высокое понимание силы героя и эффективного распределения золота.

Лень Valve

В начале недели Хенрик AdmiralBulldog Анберг поднял старую проблему: Valve постоянно не доделывает задуманное. В этот раз он привел в пример кастомку Overthrow. Сам он играет в версию 2.0, созданную сторонними авторами из Мастерской. А все потому что свое творение Valve забросили и не обновляют вовремя. И это далеко не единственный пример такого отношения разработчиков.

· Просто несколько вещей, которые Valve забросили за последние годы: их собственные кастомки, варды и курьеры в Мастерской, гемы, крафт, гильдии, худы, сезонные неповторяющиеся ивенты, статуи, сезонные Боевые пропуски, погодные эффекты, сундуки вне Боевого пропуска (даже несмотря на сотни предметов, над которыми работали люди и которые заслужили быть в игре), перезапуск игры с реплея, поломанные шмотки, квесты в Dota+, которые уже невозможно выполнить. Чертовы пенанты команд, которые дизбанднулись 5 лет назад, питомцы, тренерство. — Артефакт.



· Несколько месяцев назад было обсуждение о том, почему Valve не дорабатывают функции, а делают новые. Помню, что разговор зашел в детали об их внутренней корпоративной политике и о том, что у них очень плоская иерархия и система работы сотрудников, когда они сами оценивают работу друг друга. В то же время они не могут работать, по сути, над тем, над чем захотят. Подобная иерархия приводит к неформальным отношениям, когда одни группы имеют влияние на то, будет ли у тебя работа или нет, или получишь ли ты какие-то бонусы. Вся эта атмосфера ведет к тому, что они вынуждены выпускать новые функции, чтобы их заметили. Всем плевать на доработку функций, это не ценится потребителями, а значит не генерирует новую ценность.

· Я знаю, что многие не думают, что это важно, раз это не часть основной игры, но на самом деле это серьезно. Valve забрасывает свои фичи с абсурдной частотой. Иногда это не конец света, но есть и другие вещи, которые отошли на задний план, но люди за них заплатили деньги. Dota+ — это классический пример. Было бы несправедливо говорить, что его не обновляют, но многие согласятся, что часть функций как будто недоделаны и сделаны левой ногой… А еще количество имморталок и аркан, с которыми начинаются проблемы после обновлений и которые никогда не исправляют — за них люди заплатили серьезные суммы денег!



· Ну вы же знаете, что через месяц или около того Valve выпустят Battle Pass, так что все забудут про это и будут спамить «Где сундук?»



· Просто наймите команду из 5 человек, которая ежедневно будет заниматься этим и выпускать фиксы. Для этого можно даже стажеров использовать. Думаю, Icefrog сидит где-то один в маленьком подвале и вынужден работать по 20 часов в день, чтобы дота продолжала работать. Одинешенек.



· Valve очень редко дорабатывают функции, пока на это не пожалуется определенное количество людей. А потом кто-то говорит, что мы только тем и занимаемся, что жалуемся. Но мы вынуждены жаловаться каждый день, пока Valve не исправят это дерьмо.

Арт недели

Неожиданный взгляд на Pudge от Zhong Yang

Моменты недели

Один из примеров того, ка расчетливые боты OpenAI ничего не боятся.

Кажется, реддиторы обнаружили стратегию, которая поможет Na'Vi пробиться на TI9.