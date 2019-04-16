Почти как в доте. Первый взгляд на мобильную AutoChess

Dota Auto Chess буквально захватила игроков в Dota 2. Обычная кастомка помогла MOBA вернуть впечатляющий онлайн, получила собственную категорию на Twitch, а лучшие и популярные игроки постоянно соревнуются в небольших турнирах. Но теперь разработчики не только поддерживают пользовательскую игру в клиенте доты. Вчера первые счастливчики в Китае получили возможность поиграть в мобильную версию Auto Chess. Теперь уже без привязки к доте.

Игрушка создавалась без участия Valve, так что предметы, героев и модельки пришлось поменять. Классы и расы фигурок обозначаются не только словами, но и небольшими иконками — необходимое нововведение, чтобы уместить все на небольшом экране мобильного телефона. Однако многие из фигурок остались вполне узнаваемыми. Например, Admiral. Кто бы это мог быть?

Или Flame Spirit Mage — дева с фаерболами в руках.

Этого парня вы узнаете и без подписи.

Познакомиться с изображениями других фигурок можно в материале VPEsports или в твиттере разработчиков.



Одним из первых игроков, которые устроили трансляцию мобильной AutoChess, стал китайский ведущий Чжан BBC Хуншэн. На записях его стримов можно посмотреть полный геймплей, а в этом видео ознакомиться с небольшим фрагментом.

Итак, Auto Chess Mobile начинается с меню, где справа есть доступ в инвентарь с курьерами, таблица лидеров, а также магазину, где можно приобрести для себя новые скины. Иконки слева ведут на страницу анонсов, энциклопедию и окно с перепиской с друзьями.

Фото: скриншот VPEsports

Пока что неизвестно, сколько человек получили ранний доступ к Auto Chess на мобильных платформах, однако поиск игры на стриме у BBC чаще всего не занимает и минуты. Таймер во время поиска гласит, что в среднем игроку приходится ждать около 17-20 секунд.

Дальше игроков в AutoChess не ждет ничего неожиданного. Основное поле все также представляет собой шахматную доску 8 на 8. «Скамейку» запаса перенесли с поля на первый план игрового экрана. Чтобы переместить фигурки с нее на поле или на другую клетку, достаточно их просто зажать и перенести. Менять порядок расположения героев на лавке можно просто перетаскивая их на нужную позицию. Если в запасе соберется три фигуры одного вида, над ними появится кнопка прокачки. На поле фишки складываются автоматически и даже быстрее, чем в компьютерной версии.

Фото: скриншот VPEsports

Все привычные игрокам данные были перенесены на разные вкладки. Кнопка с конем в нижнем правом углу открывает магазин с фигурами. Книга выше — прокачка уровня курьера, позволяющего поставить на поле больше фишек.

На панели с другой стороны экрана находятся небольшие стрелки вниз и вверх. Они пролистывают несколько важных панелей: синергию, нанесенный урон и список соперников с показателями их здоровья. Кликая на аватары противников, можно переместиться на их поле боя.

Синергии

Количество нанесённого урона

Список соперников и их уровень здоровья

Главное отличие от компьютерной версии — курьер, который не бегает по полю боя, а просто стоит сбоку и смотрит на сражения. Его инвентарь перебрался на верхнюю панель управления (кнопка с броней).

Инвентарь курьера

Артефакты также нужно собирать после раунда с нейтральными крипами. Предметы появляются на поле в виде подарочных коробочек и поднимаются кликом. Во вкладке инвентаря на айтем можно нажать, чтобы увидеть, как собрать более мощные артефакты.

Предметы в инвентаре

Чтобы положить предмет в инвентарь героя, нужно также зажать его и перенести на необходимую фигурку. Если кликнуть по фишке, то в верхнем правом углу появится информация с основными атрибутами персонажа: уроном, броней, принадлежностью к классам и так далее. Под самой фигурой также возникнут звезды, обозначающие уровень фигурки. А сбоку можно увидеть круглую кнопку продажи — небольшое ведерко с количеством золота, которое вы получите, избавившись от героя.

Предметы и статы героя

Оповещения о событиях в игре не изменились. Все также игроки смогут узнавать о том, кто какую фигуру прокачал и с каким счетом выиграл раунд. Правда, теперь вся эта информация будет пролетать бегущей строкой в верхней части экрана. В конце матча игроков также ждет подборка статистики и награды в виде конфет.

В остальном геймплей AutoChess на мобильных платформах совпадает с тем, к чему игроки привыкли в компьютерной версии. Стадия подготовки длится те же 30 секунд. На бой дается одна минута. Правда, в бой фигурки здесь рвутся чуть более резво. Анимации тоже по большей части знакомые: местный Kunkka запускает все тот же корабль, Gyrocopter устраивает бомбардировку. Даже нейтральные крипы выглядят очень похоже на первоисточник. Как утверждают игроки с форума Reddit, синергии 1 в 1 повторяют компьютерную версию. Так что разобраться наверняка будет не сложно.

Матчи длятся до 40-45 минут в зависимости от количества раундов. Как заявили разработчики, в первой версии мобильной AutoChess они не хотят отходить от прежних идей. Однако изменения в геймплее могут появиться уже после первого фидбека игроков.



Так что если 40-минутная игра действительно окажется слишком затянутой для мобилок, Drodo Studio будут решать эту проблему.



В общем мобильная AutoChess выглядит мило, немного приторно-мультяшно, но вполне играбельно. Иногда даже более гладко, чем компьютерная версия. За время стримов BBC не испытал серьезных проблем с управлением или багами, анимации не лагали, а звуки не слишком накладывались друг на друга. Теперь нужно дождаться теста англоязычной версии и других локализаций, чтобы оценить все на собственном опыте и с намного более серьезной нагрузкой на сервера. А пока вы можете зарегистрироваться на официальном сайте разработчиков.