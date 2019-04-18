«Спасибо тебе за то, что показал, что возраст — это просто цифра»

Пока в Индии проходит праздник доты, в другой стране Юго-Восточной Азии, на Филиппинах, сообщество умолкло в трауре. Они прощаются с Антонио Матулак, которого прозвали «дедушкой Dota 2» и самым настоящим Old Man.

Впервые о Антонио Матулак заговорили в 2015 году. Тогда он стал звездой филиппинского телевидения благодаря одной фотографии. Местное сообщество Dota 2 в Facebook разместило фото пожилого мужчины, сидящего на белом пластиковом стуле в одном из компьютерных клубов города Илоило. Подпись гласила, что мужчина приходит поиграть каждый день.

Филиппинские любопытствующие тут же постарались разузнать побольше о герое, которого уже прозвали «Dotagrandpa». Оказалось, что зовут его Антонио Матулак и в 2015 году, когда до него добралась слава, ему было 66 лет. На тот момент он давно стал завсегдатаем клуба Acclaim. С 2013 года он приходил сюда каждый день в 9 утра, садился играть в доту с молодежью и засиживался до вечера, делая перерыв только на обед. А когда была возможность, приходил поболеть за местные команды или посмотреть профессиональные матчи.

Как рассказал журналистам бывший бизнесмен Антонио, в 2012 году у него случился сердечный приступ. Восстановление заняло практически год, который он провел дома в одиночестве, разбавляю рутину больницами. А потом, решив разбавить серые будни, Матулак отправился в компьютерный клуб по соседству.

«Я играл в первую доту еще во времена Warcraft Frozen Throne. А с Dota 2 познакомился уже когда пришел в компьютерный клуб», — рассказывал журналистам Антонио. В игре он взял никнейм «Cris Montinola», но завсегдатаи клуба прозвали его проще — Lolo Dota. За то, что играет с молодежью.

Когда Антонио только увлекся компьютерными играми, он отправился на консультацию к врачу, чтобы узнать, не повредят ли его посиделки перед монитором к ухудшению.

«Доктор сказал, что если игра делает меня спокойнее и счастливее, то я должен продолжать!» — Антонио шутил, что играть в доту ему прописал врач. Находясь под медицинским наблюдением, DotaGrandpa заметил, что это отличное упражнение для мозга, помогающее сохранить разум в тонусе и избавиться от стресса. Не думайте, что дедуля филиппинской доты ругался в чате. Игроки, встречавшие его в паблике, говорили, что матчи он заканчивал короткой фразой «GG Kids»

Благодаря одной фотографии Cris Montinola стал настоящим героев сообщества. О нем писали газеты и делали репортажи телевизионные каналы Филиппин. В 2015 году Антонио даже пригласили на Pinoy Gaming Festival — один из крупнейших фестивалей компьютерных игр в стране. Там ему выделили компьютер на спонсорской площадке, где собрались десятки желающих посмотреть на «самого старого игрока в Dota 2» и сыграть с ним парочку матчей. Подходившим мальчишкам и юношам он не только рассказывал историю своего увлечения, но и давал советы.

«Родители часто смотреть на Dota 2 с негативной стороны, говорят, что нужно сосредоточиться на образовании. Я не говорю, что это не так. Но я хочу подчеркнуть, что родители должны поддерживать своих детей, потому что это совсем не плохая игра».

Конечно, Антонио не играл на сложных героях. Он предпочитал постоять на средней линии на Sniper или Viper, но в скилле не отставал от своих тиммейтов. Как утверждают игроки, бывавшие в этом компьютерном клубе, год назад у LoloCris было больше 4000 MMR, однако ссылка на его аккаунт пока не попала в широкий доступ.

На днях в компьютерном клубе Acclaim, завсегдатаем которого был Тони, стало тише. Место, которое когда-то занимал местный любимец, пустует. На столе стоят букеты белых хризантемок, а экран заклеен плакатом. Тони Матулак, пять лет отдавший любимой игре, чтобы не погрязнуть в серых буднях, умер в понедельник, 15 апреля. Недавно у него случился инсульт.

«Спасибо тебе, что вдохновил миллионы игроков в Dota 2 по всему миру, Lolo Cris», — фотография из компьютерного клуба появилась на той же странице, откуда началась мировая известность главного дедушки доты.

«Мы не перестаем играть, потому что становимся старше. Мы становимся старше, потому что перестаем играть. Rest in peace. Good Game Well Played», — Маркони Эстрелла Тагастак.