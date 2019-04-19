5 причин, почему Winstrike BOX подходит молодым игрокам и стримерам

10 апреля стартовал масштабный проект для киберспортсменов и стримеров Winstrike BOX от киберспортивной компании Winstrike. По заявлениям его создателей, он обещает большие возможности для тех, кто дойдет в нем до конца. За первую неделю в Winstrike BOX зарегистрировалось 940 стримеров, 540 киберспортсменов и 2 280 геймеров. В чем причина такого ажиотажа? Мы проанализировали Winstrike Box и выделили 5 причин, почему он достоин внимания даже искушенной геймерской публики.

1. Реальный шанс попасть в большую игру

Основная задача проекта Winstrike Box — помочь потенциальным киберспортсменам и стримерам. После успешного прохождения проекта они получат шанс построить реальную карьеру в индустрии.



Победителей среди киберспортсменов пригласят в Winstrike Academy — программу развития и инфраструктурного обеспечения игроков. Компания будет помогать игрокам с юридическими вопросами и предоставлять им необходимую техническую поддержку, помогая в развитии. Это реальный шанс для талантливых игроков пробиться на про-сцену и заключить контракт с профессиональной командой. Также, лучшим стримерам агентство предложит сотрудничество по медийным проектам. То есть они получат возможность расти и зарабатывать. Это могут быть как проекты Winstrike, так и проекты клиентов, с которыми работает агентство.

2. Гарантированные бонусы и возможности

В Winstrike утверждают: ни один из участников Winstrike BOX не останется обделенным. Для киберспортсменов это шанс получить не только поддержку от Winstrike Academy, но и выиграть мощное компьютерное оборудование от партнеров проекта — компаний LG Electronics, Logitech и Cooler Master. Простые геймеры гарантированно получат разнообразные призы от AXE и «Рокетбанк».



Также в проекте продумана система рейтинга и оценки, что исключает неточности в подсчете результатов. Для определения лучших киберспортсменов будет использоваться платформа проведения соревнований FACEIT.com. Она позволяет организовать отдельный хаб, в рамках которого будут проходить соревнования и отслеживаться результаты игры, которые будут отображаться в профиле на сайте проекта Winstrike BOX. Поскольку основная задача проекта помочь потенциальным киберспортсменам, то к участию будут допускаться игроки лишь определенного уровня FACEIT (6-7 и выше). Для игроков ниже уровнем (даже вообще не имеющих уровня на FACEIT) каждую неделю будут проходить отборочные, победители которых попадут напрямую в хаб с профессионалами.

3. Игровой интерфейс

Любые задания интереснее выполнять в формате игры, особенно когда речь идет о молодой аудитории. Для того, чтобы соблюсти интересы киберспортсменов, стримеров и геймеров, аккумулировать результаты и поддержать азарт участников проекта, в Winstrike разработали разработали специальный игровой онлайн-интерфейс, где у каждого участника есть своя персонализированная страница. Все, что нужно — зарегистрироваться на сайте, выполнить задания, стать лучшим и получить шанс реализовать свою мечту.

На box.winstrike.gg в самом начале у тебя есть три пути, в зависимости от того, какой «бокс» ты выбираешь: киберспортсмена, стримера или геймера. После выбора, на персональной странице, у участника уже есть список заданий, который пополняется каждую неделю. Выполняя их, ты получаешь так называемые «коины», — местную валюту. Она нужная для открытия боксов, в которых можно найти даже реальные призы (например, игровое время в киберклубе Winstrike Arena). Отслеживать свои и чужие результаты, а также рейтинг, можно будет в live-режиме на сайте проекта.

4. Платформа для всех

Winstrike BOX является широкоформатным проектом, в котором не только киберспортсмены, но и стримеры смогут проявить свои таланты. Для них Winstrike подготовил специальные креативные задания, которые они будут выполнять во время трансляций на своих каналах.



В профиле каждого стримера есть список заданий, которые необходимо реализовать на своем стриминговом канале. Например, для выполнения одного из заданий стримеру будет необходимо заниматься свободным творчеством в течение одного часа (петь, рисовать или играть на гитаре), в другой раз — приготовить блюдо из вселенной игр или провести розыгрыш какой-то из своих вещей на стриме.



Каждое выполненное задание стримером должно быть подкреплено ссылкой на трансляцию с соответствующим. За модерацию и проверку выполнения задания будут отвечать профессионалы из агентства Winstrike.

5. Глобальная миссия

Главная миссия Winstrike BOX — вклад в индустрию и популяризация киберспорта с помощью привлечения внимания широкой аудитории. Сейчас по величине фанбазы киберспорт догоняет традиционные виды спорта. Например, просмотры The International (крупнейший чемпионат по Dota 2) в 2018 году превысили просмотры чемпионата по NBA того же года. Команды из СНГ уже успели добиться значительных успехов на международной арене, но будущие звезды киберспорта все еще нуждаются в поддержке.



Сегодня многие понимают, что нужно поддерживать талантливых киберспортсменов и протягивать им руку помощи. Многие авторы проекты Winstrike BOX сами вышли из киберспорта, поэтому знают не понаслышке, как бывает сложно пробиться в нем, особенно проживая на территории России и СНГ. Поэтому в компании стараются поддерживать сразу несколько направлений — запускает киберклубы, создает вовлекающие проекты, поддерживает молодых игроков материально. Надеемся, что у Winstrike BOX все получится.