Результаты ESL One Mumbai

Всю прошедшую неделю зрители наблюдали за матчами не рейтингового турнира ESL One. Чемпионат лишился нескольких фаворитов ещё до своего старта, но это не ослабило накала страстей. Natus Vincere с заменой удалось добраться до 3-го места, The Pango оказались чуть пониже. А победу в финале с сухим счётом одержала Keen Gaming.

· Это интервью на самом деле суммирует игру Team Team: «Envy творит какое-то дерьмо и я не знаю, как, но иногда мы выиграем».



· Gunnar абсурдно талантлив с точки зрения механики, но при этом полностью признает, что его главная слабость — это понимание карты и то, что его постоянно подлавливают. Если он продолжит набираться опыта, у него есть огромный потенциал.

· Complexity выглядят как старые добрые CoL. Многообещающие на квалификации, а потом разваливаются на лане.



· Люди будут говорить, что это плохой результат для Pango, но перед турниром они играли намного, намного хуже.

Na'Vi обыграли Complexity и TNC даже без капитана. А теперь представьте, если бы здесь был Sonneiko.

· Na'Vi за весь сезон не выглядели так сильно. RIP Sonneiko.



· Настоящий вопрос состоит в том, как, черт подери, Forward Gaming проиграли этим coL, которые только что отлетели от команды, даже не прошедшей в закрытые квалификации.



· Я не могу понять, как команда с 4 такими талантливыми игроками и такой поддержкой за спиной может быть таким дерьмом. coL стоило раскошелиться ради PPD, когда Optic развалились. — По тому, что я слышал от CoL, они не вкладывают деньги в звезд, а с Zfreek сложно иметь дело. PPD бы пришлось там трудно.



· 2 из 3 команды NA с квалификаций на мэйджоре вылетели от рук команд из SEA и СНГ, которые даже не прошли отборы. И все равно NA заслужила 3 слота.



· У меня мурашки по коже, когда я слышу, как скандируют «Na'Vi». Всегда напоминает мне TI2.



· 2 главные проблемы TNC: постоянство драфта и Kuku.



· PA от Keen убивает Na'Vi быстрее, чем Envy кикает тиммейтов.



· KG потрясающе смотрелись в последних сериях. Они определенно поднялись выше уровня майнора. Надеюсь, они хорошо выступят в Диснейленде.

Премия MVP на ESL One

Каждый турнир ESL совместно с компанией Mercedes проводит голосование за MVP турнира. Раньше трофей и деньги на покупку новой машины получали представители команды-чемпиона. Но в этот раз что-то пошло не так. Звание самого ценного игрока досталось Febby, сыгравшего на замене в Mineski и показавший не лучшую игру в финале. А всё потому что у китайских зрителей практически не было доступа к голосованию, а на Западе просто очень любят весельчака-Febby.

· Эта премия MVP испортила весь праздник. Просто почему? Keen играли божественно. Отдайте эту награду хотя бы Old Chicken.



· Нужно было отдать приз игроку команды-чемпиона, который набрал больше всего голосов. Ну что за цирк!



· Febby и продакшен-группа знали, что он получит MVP. Так что организаторам стоило увести Keen со сцены перед вручением. Наверное, тогда бы я прожал плечами и смирился. Но оставлять их на сцене, пока вручаете премию Febby — это какое-то оскорбление.



· Они должны показать финальное голосование за MVP. Они говорили, что 60% голосов от экспертов, так что Febby не выиграл бы без их голосов. Это странно.



· Мне так жаль Febby. Должно быть, он чувствовал себя ужасно, получая награду перед Keen и зная, что они заслужили больше.



· Представьте, сыграть 7-0 в финале и развалить своего финального оппонента — и все это, чтобы игрок из противоположной команды, который недоигрывал всю серию, забрал звание MVP ради мемов.



· Это просто смешно. И это только увеличит разрыв между китайским и западным сообществом. Мне жаль KG, но еще больше жаль самого Febby. Это вы сделали, чат. Вы унизили и игроков KG, и Febby.

Арена OpenAI

С четверга по утро понедельника игроки в Dota 2 могли поучаствовать в беспрецедентном эксперименте. Любой желающий мог сыграть против ботов OpenAI Five. Во-первых, развлечься и показать свой скилл, а во-вторых, что более важно, помочь разработчикам набрать материал для дальнейшего развития. Игроки выяснили, что боты очень плохо играют против невидимых юнитов, страдают от сплитпуша и имеют много мелких проблем. Но винрейт компьютера против человека всё равно остался 99%.

· Может, ключ к победе такой же, как люди обыграли ИИ в шахматах? Принимать такие идиотские решения, чтобы алгоритм не знал, что за херню ты творишь, и сходил с ума. 0,5k MMR — в бой!



· В первой победе было много стримснайпинга. Но, честно говоря, чем дольше идет игра, тем больше увеличиваются твои шансы на победу в геометрической прогрессии. По дефолту, чем дольше игра, тем у них меньше данных для использования.



· Сейчас их нельзя обыграть в нормальную доту. Единственный шанс — это найти недостатки в системе, пока она не научилась и этому.



· Передвигайтесь как команда, убивайте соло-ботов, пушащих линии, а после байбека убивайте их еще раз. Пользуйтесь возможностью драться 5 vs 4-3 по 1+ минуте, пушьте вышки. У ботов определенно есть минусы, которые можно использовать.



· Я играл в соло пару игр. И я должен сказать, что эти боты — это что-то. Я смог выиграть одну игру, но это потому что боты-тиммейты смогли выиграть все линии без меня. Они даже просили меня купить варды, хотя я играл на Sven и у меня, возможно, был самый высокий нетворс. Но мне кажется, что мой вклад в игру был ниже нуля. — Это был унизительный момент, когда после моей 10 смерти в роли керри боты вежливо попросили меня покупать варды.



· Задача OpenAI — это показать, что боты могут обыграть людей с точки зрения стратегии, а не похвастаться их скиллом. Поэтому боты не используют героев с иллюзиями или суммонами и у них не идеальные тайминги и ластхит.



· Боты совершенно несведущи против глупых вещей вроде шрапнели или Рики с радиком. — Несведущи, но сможешь ли ты превратить это в подавляющее преимущество? — Это не так просто. Waga смог выиграть один раз, а потом пытался воссоздать тот же драфт. И проиграл следующие две игры с тем же пиком.



· Уверен, что это обычный AI, просто у него крутое геймерское кресло.

Envy и Gunnar

Окончание ESL One явно смазалось из-за драмы. Из команды TeamTeam, участника мэйджора, выгнали двоих игроков. Gunnar и Newsham остались не у дел и не поедут в Париж. На эту тему эмоционально высказался Кайл Фридман и другие представители сообщества. Но сам Gunnar заявил, что конфликтов никаких нет. Но всё равно обидно и, кажется, несправедливо. Кик двух игроков привёл к разговорам о том, как плохо сформулированы текущие правила, которые позволяют вот так оставить у разбитого корыта двоих киберспортсменов, которые заслужили поездку на турнир.

Математический коллапс. Почему DPC-очки в Dota 2 так сложно посчитать Valve так написала правила профессионального сезона, что сама запуталась в расчётах.

· Все эти кики выходят из под контроля. Раньше я думал, что на то есть причина, но сейчас это просто оскорбительно. Они должны позволить ребенку хотя бы сыграть на мэйджоре, на который он по праву прошел квалификацию. Плюс не думаю, что это очередная история с Ohaiyo, когда ему все еще платили, когда уже кикнули. У TeamTeam вообще были спонсоры?



· Честно, я был готов топить за TT на мэйджоре, но если они кикнули двоих игроков прямо перед турниром, это отвратительно. Командам нельзя разрешать менять 40% их состава так близко к мэйджору, и при этом оставлять слот. Это оскорбительно по отношению к игрокам.

Может, NA-стаки добивались бы большего успеха, если бы держались вместе дольше, чем чёртову неделю. Они с этим составом прошли на мэйджор и тут же всё развалили. Отличная работа, ребята.

· Все обычные зрители видят, как VP, Secret, Liquid и LGD поднимают трофеи. VP не кикнули Lil, когда они были так близки к вылету на групповой стадии мэйджора от Dreamleague в 2017. Они месяцами ждали, сможет ли он восстановиться. Liquid не изменили и не распустили состав, когда заняли последнее место на DAC-2017 или проиграли в bo1 на мэйджоре. На LGD давили и присылали им угрозы, когда они развалились в финале DAC против Mineski или закинули на супермажоре. Но они никого не выгнали. Secret после Captain Draft остались вместе с Ace и Fata, даже несмотря на их нестабильность.

· Думаю, основная деталь, которая делает этот кик таким отвратительным — это то, что EE выгнал Gunnar и из FP. Gunnar нашел новую команду. EE присоединился к teamteam и кикнул Gunnar снова после первого же лана, несмотря на то, что он был одним из лучших игроков в команде. Из-за подобного дерьма американская дота всегда останется на уровне тир-2 по сравнению с остальным миром.



· Этот ребенок включил стрим сразу после квалификации, спокойно говорил о поездке на мэйджор (ничего особенного, просто бизнес). Потом его в чате спросили, как его мама отреагировала, и реакцию можно было видеть на лице: «Моя мама кричала, она так рада». Через несколько дней парень сидел в футболке с Микки Маусом на стриме и тренировал героев в пабе. Это так круто, быть 19-летнем парнем, работать на износ в игре, заработать приглашение на мэйджор и возможность сражаться за часть от 1 млн долларов. И знаете, что еще лучше? Иметь семью, которая взволнована больше, чем ты! И все сорвалось. Gunnar еще добьется своего. Он добился раньше, он сделает это снова. То же самое и про Newsham.



· Это дерьмо, но это не против правил. — Просто потому что что-то законно, это не делает это морально верным.



· Это по правилам. Если Valve хотели это изменить, они бы изменили, когда Milan выгнали из команды, а не сейчас, потому что сообщество выступает громче.

Дедушка доты

В начале недели сообщество Dota 2 узнало о грустных новостях. На Филиппинах умер Антонио Матулак — его называли самым старым игроком и «дедушкой доты». На протяжении 4 лет он каждый день играл в местном компьютерном клубе, благодаря чему стал героем новостей и местным любимцем.

«Спасибо тебе за то, что показал, что возраст — это просто цифра» Филиппинские игроки прощаются с Антонио Матулаком. Его называли дедушкой Dota 2.

· А еще он однажды выиграл Battle Cup. Это очень круто. Как вы думаете, есть ли еще несколько пожилых людей, которые играют в киберспортивные игры, но мы о них не знаем? Мне кажется, что в мире достаточно бабуль и дедуль-геймеров, о существовании которых мы просто не подозреваем.

· Это странно, если я слежу за дотой уже лет 8 и ежедневно захожу на этот сабреддит, но не слышал о нем? — На Филиппинах дедуля на самом деле попадал в новости. Большинство жителей страны знают его.



· Надеюсь, у него была прекрасная жизнь. И если он в таком возрасте играл в доту, я думаю, он был счастлив.



· Надеюсь, что Гейб что-то сделает по этому поводу. Может, сделать его NPC или чем-то подобным, как ютубер в Skyrim.



· Возраст — это просто цифра.

Арт недели

Именно так мог выглядеть 4-й спирит. Если бы он был у Valve в планах!

Моменты недели

Иногда эстетическое удовольствие может доставлять не только классическая дота.

А ради таких моментов мы все играем в Dota 2.