Карма в действии? Почему меняются составы после выигранных квалификаций

Недавние перестановки в американских командах Team Team и CompLexity по Dota 2 вызвали бурю негодования в сообществе. Игроки, аналитики, комментаторы и зрители начали рассуждать о том, что у киберспортсменов забрали заслуженное право играть на мэйджоре. Питер PPD Дагер даже поставил под сомнение взаимность решения между coL и Deth. Между тем, это далеко не первый случай в сезоне, когда команда приезжает на рейтинговый турнир не в том составе, в котором выиграла отборочный этап. И часто проблема состоит совсем не в сложностях с получением визы.

Infamous (DreamLeague 10)

Первой командой, приехавшей с неполным составом не из-за визовых проблем, стали перуанцы Infamous. Тогда за 10 дней до турнира организацию покинул Фарих Matthew Пуэнте. Как сообщалось в официальном анонсе, игрок был вынужден покинуть команды, чтобы взять перерыв на решение «личных вопросов». Как объясняли поклонники игрока, это решение действительно было вынужденным — у Matthew тогда болела мама, которой требовался дополнительный уход и поддержка. К активной игре он вернулся только в ноябре, когда перешел в Thunder Predator.

Что случилось с командой на турнире: Неожиданно для многих Infamous пробилась на 4 строчку майнора — неплохое достижение для южноамериканской команды.



Что случилось с игроком: после перерыва вместе с Thunder Predator он прошел на китайский мэйджор. Правда, с третьего места. Состав получил слот благодаря дисквалификации Test123.

Team Aster (Kuala Lumpur Major)

The Kuala Lumpur Major стал первый рейтинговым турниром, когда команды начали всерьез обсуждать, стоит ли выдавать штрафы за вынужденные замены и где находится их граница. В первую очередь это было связано с ситуацией NiP. Но Aster — это совсем другая история.



За семь дней до старта мэйджора команда объявила об изменениях в составе. Aster покинул Дэн Dstones Лэй, которого отправили в инактив, чтобы он потренировался и набрался опыта. Ему на замену взяли игрока из For The Dream Гао loveyouloveme Юаня. Тогда под анонсом китайские фанаты всерьез начали обсуждать, что игроки нуждаются в дополнительной защите, чтобы так просто не лишиться места на турнире. Такое решение связали с неудачным выступлением Aster на ESL One Hamburg, первого крупного турнира для Dstones.



Что случилось с командой на турнире: Aster начала за здравие, выиграв первую карту у EG, но затем смогла занять в группе только третье место. В нижней сетке китайская пятерка уступила J.Storm в bo1.



Что случилось с игроком: после непродолжительного инактива Dstones вернулся на китайскую сцену в составе Room310, а затем TSG.JZONE.XH. Однако на рейтинговые турниры он больше пробиться не смог.

OG (The Bucharest Minor)

Даже светлое имя OG оказалось замешано в подобной истории. Однако здесь не все так однозначно. На самом деле, квалификацию на The Bucharest Minor проходила сразу с двумя керри. Первые два матча за OG отыграл Игорь iLTW Филатов. Как заявили представители организации, команде понадобилась замена, потому что Пер Олссон Pajkatt Лилль плохо себя чувствовал. Шведский керри смог вернуться в строй уже к ночи. С ним же команда доиграла квалификацию и прошла на майнор с первого места.



Однако за 6 дней до старта турнира стало известно, что команда сделает замену — место Pajkatt займет как раз iLTW, который помогал OG во время отборочных. Причиной стали проблемы в коммуникации и взаимодействии. Как философски выразились OG, «паззл не сошелся». Однако игрок получил свою часть призовых с майноре.



Что случилось с командой на турнире: OG заняла второе место в группе на майноре, но в плей-офф уступила два матча подряд, заняв в итоге 5-6 место.



Что случилось с игроком: Pajkatt так и не нашел себе новую команду и открыт для предложений на роль тренера или аналитика.

Gambit Esports (The Bucharest Minor)

Историю об этой замене на странице турнира умолчала даже Liquipedia. А ведь эта история максимально похожа на то, что произошло с Team Team несколько дней назад. Gambit прошла отбор на майнор вместе с Ринатом KingR Абдулиным и Иваном VANSKOR Скороходом, а за 10 дней до турнира их место в активном составе заняли взятые в аренду Артем fng Баршак и Александр Immersion Хмелевской.



«Данная пятерка игроков провела вместе достаточно времени и показала достойные результаты, однако для дальнейшего роста, по нашему мнению, требуются довольно кардинальные перемены в построении игрового процесса. Мы предпринимали ряд мер, чтобы сохранить основной состав, однако сейчас приходим к выводу, что замены будут более оптимальным решением для развития команды. Надеюсь, что с приходом Александра и Артема наш коллектив сможет не только закрепить позиции в СНГ, но и продемонстрировать уверенную игру против команд мирового уровня», — прокомментировал замену тренер команды Анатолий boo!k Иванов.

Как объяснил KingR в интервью Cybersport, новых игроков тестировали еще до квалификаций. Планировалось, что в случае победы они и дальше будут выступать вместе, однако команда приняла другое решение. VANSKOR же в порыве назвал случившееся «самым лицемерным киком в карьере».



Что случилось с командой на турнире: на майноре Gambit заняла второе место, уступив в финале EHOME со счетом 3:1.



Что случилось с игроками: KingR достаточно долгое время провел в инактиве, а совсем недавно присоединился к Team Empire и уже прошел отборы на мэйджор в Париже. VANSKOR в середине января зарегистрировался в составе Old but Gold. С этой командой он занял 3-4 место на майноре от Starladder и остался в одной карте от поездки на DotaPIT.

J.Storm (The Chongqing Major)

Один из самых скандальных киков текущего сезона. Наверное, потому что он оказался более близок западному сообществу, а игроки не стеснялись обмениваться мнениями о ситуации. Через две недели после окончания квалификаций на мэйджор J.Storm объявила о замене в составе: место Милана MiLAN Козомары занял Клинтон Fear Лумис. Менеджмент и команда посчитали, что его опыт и лидерские способности станут незаменимыми в течение сезона.



Однако сам MiLAN был уверен, что это решение могло быть принято на эмоциях и из-за того, что внутри команды образовались «коалиции». Еще на The Kuala Lumpur Major у него случился конфликт с Ли Forev Сандоном, но из-за дружеских отношений между ним, Парком March Тайвоном и Джимми Demon Хо другой вариант замены вряд ли рассматривали.

«Я всегда был против команд в команде: в конце концов это разрушает составы. Хотя я не могу смириться с ситуацией, в которой не смогу выступить на мейджоре [The Chongqing Major], я уважаю решение команды и менеджмента», — написал он в блоге после кика.



Кроме того, он отметил, что получит шестую часть призовых команды с мэйджора и зарплату за месяц. По крайней мере, так ему обещал March.



Что случилось с командой на турнире: на мэйджоре J.Storm выступила как всегда — выиграла в плей-офф одну карту в bo1 и заняла предпоследнее место.



Что случилось с игроком: Не так давно MiLAN попробовал свои силы в интернациональном составе Winstrike, но эксперимент не увенчался успехом. Это была его единственная команда после J.Storm.

Thunder Predator (The Chongqing Major)

Не только J.Storm приехала на китайский мэйджор с заменой. В очередной раз в списке «штрафников» отметились перуанцы. Теперь игрока лишилась Thunder Predator, которая сменила мидера через несколько дней после того, как узнала об участии в мэйджоре. Исходя из анонса, Джереми Jeimari Агвинага покинул команду по причинам, не зависящим от организации. Однако поклонники игрока были не согласны с этой формулировкой. Они рассказывали, как после новости о дисквалификации Test123 Jeimari запустил стрим, забросив празднование дня рождения мамы, а потом несколько дней усиленно тренировался, рассказывая, что готовится к важному турниру.



Что случилось с командой на турнире: Thunder Predator на турнире выиграла всего одну карту — в матче лузеров на групповой стадии.



Что случилось с игроком: Jeimari присоединился к составу Playmakers (потом Team Odd и Demolition Boys) и занял 5-6 место на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.

EHOME (DreamLeague 11)

Квалификацию на мэйджор китайская команда прошла с Луо eGo Бином, однако на сам турнир приехала уже с Яном NeverEnd Пу (в очередной раз сменившим никнейм). Однако по словам организации, это было желание игрока. За 15 дней до мэйджора EHOME сообщила, что киберспортсмен решил сделать перерыв в карьере, чтобы справиться с психологическими проблемами. Как рассказывал тренер команды Чжан Xiao8 Нин, молодой керри действительно испытывал огромное давление и просто уехал с тренировочной базы. Поэтому команду срочно пришлось искать замену. Еще одно изменение в EHOME было действительно вынужденным — Чжан Faith_Bian Жуйда получил серьезную травму руки на фотосессии MDL и выпал из тренировочного и игрового процесса на несколько месяцев восстановления.



Что случилось с командой на турнире: результаты обновленного состава EHOME поклонников команды не образовали. После средненькой групповой стадии китайский состав проиграл Infamous в bo1 в нижней сетке и занял последнее место на чемпионате.



Что случилось с игроком: eGo пока что не вернулся на профессиональную сцену.

Infamous (DreamLeague 11)

Да, снова перуанцы. За 9 дней до турнира Infamous объявила, что вынуждена попрощаться с мидером Себастьяном Robo-Z Валерде. Анонс был наполнен печалью и пониманием, ведь игрок сам решил уйти из-за проблем со здоровьем. Клуб пожелал ему скорого выздоровления и возвращения на про-сцену. Правда, уже через несколько дней Robo-Z выздоровел и оказался в составе G-Pride.



Место 17-летнего мидера в команде занял Мейсон Mason Венне. Причем замена так пришлась по вкусу англоязычному сообществу, что они приняли ее с распростертыми объятиями, не требуя справедливости для ушедшего игрока.



Что случилось с командой на турнире: Infamous выиграла всего две карты за турнир: одну на групповой стадии, вторую — в первом раунде плей-офф. Кстати, выбили перуанцы как раз EHOME.



Что случилось с игроком: он успешно играет в G-Pride, но на рейтинговые турниры пройти не смог.

Чем эти ситуации отличаются от Team Team?

В первую очередь, отсутствием адекватного объяснения, почему команда приняла такое решение. О кике Николаса Gunnar Лопеза и Джейсона Newsham Ньюшема зрители узнали из коротких сообщений в твиттере сразу после вылета состава с ESL One. Учитывая, что ребята явно не были слабыми звеньями в составе, это вызвало волну гнева.

К тому же у игроков был прямой доступ к англоязычной студии аналитики, где они могли рассказать свою историю и поделиться позицией. Однако площадкой воспользовалась только пострадавшая сторона, так что у сообщества сложилось однобокое мнение о ситуации. Ребят просто стало жалко, хоть и было понятно, что в команде появились проблемы.



И, наконец, легко обвинять во всех грехах Джеки EternalEnvy Мао, чья карма за прошедшие пару лет выдерживала и не такое. Это не какая-то абстрактная киберспортивная организация, не непонятный менеджмент, а конкретный человек.



Ситуацию немного охладило бы небольшое сообщение с хотя бы общим объяснением причин. И, конечно же, обещанием заслуженной компенсации за выигранные квалификации.

Почему так происходит?

Во-первых, даже выигранная квалификация не гарантирует того, что внутри команды все спокойно и мирно. Пока мы видим, как игроки одерживают победы на отборе и становятся одними из лучших в регионе, они могут замечать одни и те же проблемы, которые мешают составу прогрессировать.

Кроме того, киберспортсмены не любят распространяться о психологических проблемах, с которыми сталкиваются на протяжении карьеры. Иногда они действительно понимают, что лучше покинуть состав, чем усугублять ситуацию. В этом случае команде действительно лучше получить штраф, чем накалять атмосферу дальше и действовать друг другу на нервы.

Второй причиной игроки в этом сезоне называют неудачные тайминги квалификаций на следующий мэйджор. Команды вынуждены играть их сразу после окончания предыдущего турнира. В итоге у них нет времени и возможности провести обдуманные замены. Трансферное окно после мэйджора позволило бы командам удерживать состав до самого турнира, а уже после него принимать решение и искать замену. Ведь если кикнуть игрока даже после поражения на мэйджоре, то можно лишить его возможности участвовать в следующем раунде отборов — открытые квалификации начинаются уже во время турнира. Вряд ли это тоже можно назвать правильным и моральным поступком.



И, наконец, каждая из команд хочет побеждать. И именно за этим они едут на рейтинговый турнир. И если игроки понимают, что замена даст им больше шансов на высокую позицию на чемпионате, то они готовы пойти даже против морали. К сожалению, ставки бывают слишком высоки.

Что делать с этой ситуацией?

Сообщество в очередной раз возлагает ответственность на плечи Valve. Помимо конкретного трансферного окна, аналитики, игроки и обычные зрители требуют прописать конкретные требования к составу, который должен выступать на рейтинговом турнире. Сколько игроков должна сохранить команда, чтобы оставить за собой слот? Должен ли зависеть штраф от причины замены? А самое главное, разработчиков просят проконтролировать, чтобы каждый победитель квалификации получал часть призовых команды. Ведь именно благодаря их усилиям состав отправился играть на рейтинговый турнир. Конечно, деньги не заменят бесценный опыт игры на тир-1 уровне, но хотя бы немного скрасят время поиска новой команды.